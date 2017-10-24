Алтайская «Сказка» задержится в «Родине» из-за новых претензий к проблемному застройщику

Центр госзакупок Алтайского края подвел итоги аукциона на строительство здания КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка» по улице Пушкина, 41. Несмотря на то, что была подана одна заявка, начало стройки откладывается — конкурсную комиссию не удовлетворил потенциальный подрядчик. Им должна была стать компания «Новострой», которая ранее по схожей причине уже «пролетела» мимо контракта на достройку краевого тубдиспансера в Новоалтайске.

Максимальная сумма контракта на строительство нового дома для «Сказки» составляла 297,4 млн рублей. За эти деньги потенциальный подрядчик должен заложить фундамент, установить несущие конструкции, заняться устройством кровли, внутренних санитарно-технических, электротехнических и слаботочных систем. Кроме того, победитель аукциона должен обустроить внешние электрические сети и линии связи, а также уделить внимание благоустройству возле культурного объекта. «Сказка» при удачном раскладе должна была переехать в собственное здание уже весной 2019 года.

На аукцион заявку подало только ООО «Новострой». Ценовое предложение участника торгов не раскрывается, поскольку конкурсная комиссия пришла к выводу о его несоответствии требованиям. Так, «Новострой» не предоставил необходимые документы, в заявке не было подтверждения соответствия компании требованиям по опыту. В итоге аукцион был признан несостоявшимся, контракт не заключен.

У «Новостроя» уже были похожие проблемы в сентябре 2017 года, когда с фирмой не заключили контракт на сумму 829,9 млн рублей на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку инженерного оборудования в КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер». В протоколе об отказе указано, что «Новострой» предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия требованиям заказчика. В результате повторного определения поставщика победителем стала компания «Селф». Не исключено, что и строительство нового здания «Сказки» также доверят строительному гиганту, не зарегистрированному в Алтайском крае.

Напомним, что старое здание театра кукол, построенное в 1968 году, находится в аварийном состоянии. Постановки там не идут уже несколько лет. Решение о строительстве нового помещения власти приняли в начале 2015 года. Разработкой проектно-сметной документации занималась «Авторская мастерская Тоскина». Ориентировочно сроком окончания строительства называли 2018 год.

Добавим также, что смету существенно урезали по сравнению с первоначальной (с 500 млн рублей - прим. ред. БФ). Во втором проекте исключили идею оборудовать здание подземной парковкой. Проектировщики предлагают задействовать зону возле концертного зала «Сибирь». Само здание сжато на 3 м по длине, а его общая площадь сократилась с 4,10 до 3,5 тысяч кв. м. В зрительной зоне исчез третий этаж здания. Административные и служебные помещения размещены в мансардном этаже. Атриумное пространство заменено на фойе второго этажа, малый зал перенесен на первый этаж. При этом отмечены и значительные технические проблемы, которые предстоит решить исполнителям, поскольку сносу подлежит не только само аварийное здание театра, но также трансформаторная подстанция и котельная.

Что касается труппы театра, на время строительство им для работы предоставили здание бывшего кинотеатра «Родина». Чиновники пришли к выводу, что переезд «открывает для театра новые перспективы творческого развития». Руководство театра постепенно обустраивается на новом месте — вероятно, в «Родине» он пробудет достаточно долго.