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Главная Лента новостей No surprises: главой Новоалтайска ожидаемо избран сити-менеджер Сергей Еремеев

No surprises: главой Новоалтайска ожидаемо избран сити-менеджер Сергей Еремеев

31.10.2017 18:14

31 октября на внеочередном заседании Собрания депутатов Новоалтайска главой города по новой «одноглавой» схеме на безальтернативной основе избран Сергей Еремеев, в конце 2016-го года назначенный сити-менеджером. Срок его полномочий составит классические пять лет — столько проработает и новый созыв депутатского корпуса, указано на сайте администрации Новоалтайска.

В соответствии с Уставом городского округа полномочия главы администрации города досрочно прекращены, Сергей Еремеев вступил в новую должность. Вновь принимая бразды правления, Сергей Еремеев «торжественно обещал справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей Новоалтайска», указано в сообщении. Накануне голосования снял свою кандидатуру второй претендент на должность главы города – Сергей Лисовский. В бюллетень для тайного голосования была внесена только одна кандидатура – Сергея Еремеева.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Еремеев напомнил, что в городе его трудовая деятельность началась в 2003 году. На протяжении всего этого времени он также исполнял и общественные обязанности, будучи избранным депутатом сначала Новоалтайского городского Собрания, затем – Алтайского Заксобрания. Поэтому «все сильные и слабые стороны Новоалтайска знает не понаслышке, тем более что уже девять месяцев замещает высшую муниципальную должность главы администрации города», сказано на сайте. Новоизбранный глава также подчеркнул, что муниципальное образование – «работоспособный организм», и развиваться ему помогает участие в краевых и федеральных программах. Однако он не скрыл и недостатки. «В городе много проблем: плохие дороги; газификация частного сектора; кровля, требующая ремонта, сразу в нескольких детских садах, школах, Домах культуры», – заявил г-н Еремеев.

Отметим, что в конкурсную комиссию входили начальник управления по строительству Минстроя, транспорта и ЖКХ Алтайского края Игорь Спивак, консультант департамента администрации края Инна Топоркова, депутат АКЗС Сергей Шабанов, председатель городского Собрания Вера Егорова, ее заместитель Наталья Братанова и старейший депутат, Почетный гражданин города Владимир Брайко. Сергей Мухортов, долгое время занимавший пост главы города, не участвовал в сентябрьских выборах.


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Комментариев 1
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