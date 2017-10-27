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Главная Лента новостей «Пешка хочет стать ферзем»: собственник «Теплого рынка» намерен «перезагрузить» барнаульские заводы-гиганты

«Пешка хочет стать ферзем»: собственник «Теплого рынка» намерен «перезагрузить» барнаульские заводы-гиганты

01.11.2017 10:26

Предприниматель Андрей Загарин известен в Барнауле прежде всего как создатель «Теплого рынка» — крупнейшего автокластера в краевой столице. Однако с недавних пор он начал скупать промплощадки, не сумевшие приспособиться к рынку, и намерен серьезно диверсифицировать бизнес. В его собственности уже находится Завод алюминиевого литья (ЗАЛ), в ближайшее время предприниматель намерен построить мусороперерабатывающий завод. О том, зачем развивать столь разные направления он рассказал в интервью «Алтапрессу».

Около 20 лет назад Андрей Загарин владел лишь четырьмя точками по продаже автозапчастей и ремонту на улице Балтийской, однако под конец 1990-х из-за конфликта с рэкетирами решил сменить локацию и расшириться. Так появился барнаульский «Теплый рынок», в котором сначала было всего несколько торговых объектов, но в итоге он «оброс» автосерсивами и магазинами, сформировав вокруг себя целый кластер. В нынешний кризис г-н Загарин решил, что для развития ему нужно диверсифицировать бизнес. Он уже купил Завод алюминиевого литья, который намерен перезапустить.

По словам бизнесмена, завод не вписался в рынок, поскольку его мощности были слишком велики для нынешнего уровня заказов, но владелец не смог перестроиться и сократить огромные издержки. Во время банкротства конкурсный управляющий Сергей Пупков сумел сохранить коллектив, поэтому приход нового управленца дал промплощадке шанс на возрождение. «Цех — 40 тысяч кв. м, счет за свет — 1,6 млн рублей в месяц. Сейчас мы все оборудование втискиваем в 10 тысяч кв. м. Остальное сдадим в аренду. У меня базовое образование — по специальности «технологии машиностроения», поэтому я в принципе понимаю, что делаю, плюс есть с кем посоветоваться за заводе», — объяснил г-н Загарин.

По его мнению, у завода есть перспектива — он уже сейчас продает сырье на минский завод колесных тягачей, которые возят «Тополя», уже есть предварительные договоренности с компанией из Японии, которая готова закупать вторичный алюминий в чушках для обработки и переплавки в запчасти для Toyota. При этом ЗАЛ — не единственный из группы советских гигантов, к которым присматривается бизнесмен, хотя даже точную сумму инвестиций в восстановление этого завода он пока озвучить не готов. «Пока не подсчитывал. Но я уже вошел во вкус: по соседству банкротят другой завод — чугунного литья. К нему уже приглядываюсь. А там и сам АМЗ на подходе — уже веду переговоры с его директором», — приводит издание слова Андрея Загарина.

Бизнесмен-энтузиаст следит за трендами и изменениями в законодательстве — это позволило ему «подхватить» и мусорную тему, которая в ближайшие годы станет крайне актуальной и денежной для Барнаула. Г-н Загарин уже работает на рынке ТБО, занявшись их сортировкой на площадях ЗАЛ. В планах — построить вокруг мусороперерабатывающий завод по классической технологии. «Как это выглядит в Европе? Есть ангар, в котором сортируют мусор. 60 % (пластик, бумага, металлы) идет в переработку. 20 % — это непригодные «хвосты». Их сжигают в котельной с плавающими колосниками. Генерируется тепло, его подают на теплицы. Оставшиеся 20 % — «вкусняшки»: арбузные корки, картофельные очистки и другие пищевые отходы. Их «хоронят» в ямах, накрывают пленкой и запускают туда калифорнийского червя. Он это ест, выделяется метан. Его улавливают и тоже пускают в котельную. В итоге через год вместо мусора после червей образуется земля, ее можно использовать в теплицах или продавать», — объяснил концепцию предприниматель.

Схожие проекты анонсировались и ранее, однако план Андрея Загарина выглядит с одной стороны технологичным, а с другой — отчасти дилетантским. Так, он заявил, что вместо необходимых 200 млн рублей инвестиций вложит в это производство всего 50 млн рублей, самостоятельно изготовив часть оборудования. Обращаться с органическими отходами он тоже намерен по-особому. «На КХВ есть круглые сооружения из бетона. Я уже встречался с собственником. Возможно, куплю их у него и организую этот процесс там. Будем улавливать газ, кинем магистраль на моторный — там недалеко. Сделаем мощную котельную. Возможно, за год я справлюсь с этой задачей. Если не решусь купить цех чугунного литья. Тогда планы по мусоропереработке отодвинутся», — заявил г-н Загарин, добавив, что срок окупаемости такого завода в целом составляет около двух лет.

Основным бизнесом, пока не перезапущены советские заводы, остается продажа запчастей и авторемонт. Предприниматель использует распространенную схему, развивая собственную сеть СТО ZavGar, и в то же время работая по франшизе с федеральной сетью Fit Service. От федералов он перенимает опыт организации бизнес-процессов и «подсматривает» за трендами, внедряя новые технологии в собственный проект. «Основатель этой сети уловил важную идею: за рубежом клиенты не покупают запчасти самостоятельно. А у нас до сих пор вынуждены это делать. Как за ними ехать, если машина встала? Как выбирать, чтобы не обманули? Fit Service сам предлагает запчасти и дает на них гарантию. <...> Каждый год доля таких клиентов растет на 3–5 %, и сейчас она уже существенно больше половины. Сейчас я беру эти технологии и внедряю в ZavGar. Я даже закрыл один из двух Fit Service — понял, что этого хватит для изучения опыта. Я зверек обучаемый и понимаю, что ставка по франшизе будет расти. Как только она перестанет меня устраивать, я распрощаюсь с Fit Service», — описал свою концепцию предприниматель. Первоочередная задача сейчас — зайти с сетью ZavGar в центр Барнаула, где, по выражению Андрей Загарина, «людей не так много, но они с «бабками».

«Импорт» трендов по работе с клиентами не дается даром — бизнесмен рассказал, что его слесари никогда не общаются с клиентами, потому что в случае своей ошибки всегда пытаются снять свою вину. Контроль за качеством ведут мастера-приемщики и мастера цеха. «Я однажды выплатил клиенту 1 млн рублей — слесарь испортил коробку передач на новом Mercedes. Я мог бы не платить, поменять юрлицо, но не пошел по этому пути. Ведь все вскроется, в интернете напишут: «Этот [цензура] не исполнил решение суда, перерегистрировался…» Вы даже не представляете, как сейчас важна репутация. Молодое поколение не выбирает автосервис по советам знакомых. Они смотрят отзывы на Flamp. За время моего взросления в бизнесе поменялись правила, и я тоже должен меняться», — горячо обрисовал свою концепцию бизнесмен.

Несмотря на утверждения об изменении бизнес-концепции, Андрей Загарин с учетом всех его проектов видится энтузиастом из поколения предпринимателей 1990-х. Пролоббировать свои идеи он смог бы, пойдя во власть, но походы оказались неудачными — в том числе как раз из-за его «романтизма». Бизнесмен баллотировался в АКЗС в 2012-м (от «Справедливой России») и 2016-м году (от «Яблока»), но неудачно. Звали и в «Единую Россию», но он не согласился, поскольку не хочет «быть обязанным». Тем не менее даже без прямого лоббистского ресурса он надеется реализовать планы. «Значит, надо самому становиться властью — стать крупным налогоплательщиком, попасть в Forbes как Ракшин. Тогда можно совсем по-другому с чиновниками общаться. Я пешка, которая хочет стать ферзем. Чингисхан большую часть жизни воевал со своими, и когда всех победил, создал машину, которая завоевала весь мир. Я сделаю машину, которая зарабатывает «бабки», — уверен Андрей Загарин.


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Комментарий

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Комментариев 17
Заголовок конечно броский

01.11.2017 12:01

Про гиганты конечно же загнули , но когда в стране один завод на всю страну выпускает швейные иголки или авиационное масло можно удачно найти свою нишу , тем более до Китая ближе чем до Европы . А рынок там необьятный - скупают все от авианосцев до болотных лягушек и папортника . Молодец , одним словом . Флаг в руки и попутного ветра .
Гость

01.11.2017 12:18

,,уже есть предварительные договоренности с компанией из Японии, которая готова закупать вторичный алюминий в чушках для обработки и переплавки в запчасти для Toyota,,

Грустно. Так и останется Россия страной-поставщиком ресурсов при таких пешках, хотящих стать ферзями.
Читатель

01.11.2017 12:24

«Значит, надо самому становиться властью — стать крупным налогоплательщиком, попасть в Forbes как Ракшин. Тогда можно совсем по-другому с чиновниками общаться." Диалог может возникнуть только на взаимовыгодных условиях или "идите в суд".
гость

01.11.2017 12:26

уже есть предварительные договоренности с компанией из Японии, которая готова закупать вторичный алюминий в чушках для обработки и переплавки в запчасти для Toyota.
________________________________________________________________________
Да-а, а вот если бы были договоренности о производстве из своего вторичного сырья запчастей для Тойоты в Барнауле! Пусть каких-нибудь малепусеньких, но это был бы совсем другой поворот и перспективы!
ФигВам

01.11.2017 12:46

гость писал(а):
вот если бы были договоренности о производстве из своего вторичного сырья запчастей для Тойоты в Барнауле!

Ну я так понял - это первый шаг. Или один из первых... Пущай шагает, хоть так. Если дело выгорит (у Загарина, - хм.. игра слов)
может и не только для Тойоты будет делать продукцию. Молодец чел, не ноет и ругает жизнь, а пытается что-то сделать к лучшему в ней.
McSmall

01.11.2017 12:51

Сильное впечатление, что скоро мы услышим о каких-либо крупных неудачах(
Гость

01.11.2017 12:57

Если организует хороший и крепкий бизнес, -отожмут нынешние рэкетиры в штатском и сменят ему локацию и сузят... что очень прискорбно ребята...
Deckman

01.11.2017 13:14

Искренне рад за таких патриотов,как он!
Не сидит за клавой за 30 серебренников госдеповских , а реально развивает экономику России!
гость

01.11.2017 13:48

Этож обнальщик один из самых крупных , не ?
Иван

01.11.2017 14:08

Уточню: в 1990-е у него было 20 точек по городу, в том числе 4 - на барахолке.
Значит талант организаторский

01.11.2017 14:11

Попробуй сорганизуй хотя бы двоих знакомых побарыжить на барахолке , сопли на кулак мотать за копейки из лучших побуждений не будут , а просто пошлют подальше . А он смог .
Нецензурная лексика

01.11.2017 14:22

Этот (цензура) (цензура) (цензура) (цензура) конем :)
Гость

01.11.2017 14:41

Удачи!
Олег

01.11.2017 14:45

Вот кого надо Премьером Правительства России. Человек работает и думает.
Олег

01.11.2017 16:07

Зато Загарин постоянно критикует Владимира Путина и считает Крым украинским. Симпатизирует навальному. Нет такому человеку особой веры.
Филодокс

01.11.2017 16:58

Олег писал(а):
постоянно критикует Владимира Путина и считает Крым украинским

ну это, наверное, по глупости. Не разобрался мужик в политике - это, чай, не бизнес - здесь иные ходы надо делать.
uirozumov

01.11.2017 19:04

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com