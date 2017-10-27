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Главная Лента новостей Агрессивного барнаульского стрелка на два месяца изолировали от общества

Агрессивного барнаульского стрелка на два месяца изолировали от общества

01.11.2017 11:56

Октябрьский районный суд Барнаула вынес решение оставить под стражей 56-летнего горожанина, который устроил стрельбу в квартире своей бывшей жены. Как стало известно «Вестям 22», последние месяцы текущего года мужчина проведет в одном из городских следственных изоляторов.

По данным источника, решение о мере пресечения вынесли 31 октября. 56-летнего барнаульца подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью и хранении огнестрельного оружия, однако в ходе расследования уголовного дела статью могут переквалифицировать на более тяжкую (покушение на убийство). Мера пресечения избрана в отношении барнаульского стрелка до 31 декабря 2017 года.

Добавим, что по данным источников ИА «Банкфакс» в городской больнице № 1, состояние обоих пострадавших на данный момент стабильно. Одного из них перевели в общую палату, другой — по-прежнему находится в реанимационном отделении. Опасности для жизни мужчин нет.

Напомним, 29 октября вечером пьяный житель Барнаула по просьбе своей бывшей супруги пришел в квартиру по адресу улица 40 лет Октября, которую она сдавала в аренду. Между мужчиной и квартиросъемщиками, а также их гостем возник конфликт из-за долгов по оплате. В ходе разбирательства злоумышленник из принесенного с собой огнестрельного оружия несколько раз выстрелил в горожан. Пострадавших мужчин с ранениями госпитализировали в больницу, женщине повезло больше — пуля прошла по касательной. Стрелку удалось скрыться, уже позже сотрудники полиции задержали его на улице Малахова, для чего пришлось оцепить двор и проезжую часть возле многоэтажки.

В отношении 56-летнего стрелка возбудили и расследуют уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц).

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Комментарий

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Комментариев 4
Deckman

01.11.2017 13:17

Жаль,что стрелка повязали,этим арендаторам-наука на всю оставшеюся жизнь!
Гость 5

01.11.2017 15:19

Большое "спасибо" СУ СК Алтайского края и Октябрьскому суду г.Барнаула. Вот так они помогают горожанам защищать свою собственность от мошенников. Все и СУ СК и суд и прокурор знали и понимали, что они там жили, пили, не платили и платить не собирались, ссылаясь на гражданско-правовые отношения и открыто посылали собственников на три буквы, пользуясь бездействием властьимущих и пробелами в законодательстве, но тем не менее, остался виноват во всем собственник, а настоящие жулики и мошенники продолжают жить в его квартире. Большое Вам Спасибо еще раз уважаемые товарищи правоохранители, так держать!!!
гость

01.11.2017 15:32

А ведь по-сути то он прав.
uirozumov

01.11.2017 19:08

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com