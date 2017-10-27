Агрессивного барнаульского стрелка на два месяца изолировали от общества

Октябрьский районный суд Барнаула вынес решение оставить под стражей 56-летнего горожанина, который устроил стрельбу в квартире своей бывшей жены. Как стало известно «Вестям 22», последние месяцы текущего года мужчина проведет в одном из городских следственных изоляторов.

По данным источника, решение о мере пресечения вынесли 31 октября. 56-летнего барнаульца подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью и хранении огнестрельного оружия, однако в ходе расследования уголовного дела статью могут переквалифицировать на более тяжкую (покушение на убийство). Мера пресечения избрана в отношении барнаульского стрелка до 31 декабря 2017 года.

Добавим, что по данным источников ИА «Банкфакс» в городской больнице № 1, состояние обоих пострадавших на данный момент стабильно. Одного из них перевели в общую палату, другой — по-прежнему находится в реанимационном отделении. Опасности для жизни мужчин нет.

Напомним, 29 октября вечером пьяный житель Барнаула по просьбе своей бывшей супруги пришел в квартиру по адресу улица 40 лет Октября, которую она сдавала в аренду. Между мужчиной и квартиросъемщиками, а также их гостем возник конфликт из-за долгов по оплате. В ходе разбирательства злоумышленник из принесенного с собой огнестрельного оружия несколько раз выстрелил в горожан. Пострадавших мужчин с ранениями госпитализировали в больницу, женщине повезло больше — пуля прошла по касательной. Стрелку удалось скрыться, уже позже сотрудники полиции задержали его на улице Малахова, для чего пришлось оцепить двор и проезжую часть возле многоэтажки.

В отношении 56-летнего стрелка возбудили и расследуют уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц).