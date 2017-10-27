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Главная Лента новостей Чиновники хотят достроить барнаульский туркластер за счет «комфортной» федеральной программы

Чиновники хотят достроить барнаульский туркластер за счет «комфортной» федеральной программы

02.11.2017 12:45

В начале списка нуждающихся объектов оказались объекта барнаульского туркластера
В начале списка нуждающихся объектов оказались объекта барнаульского туркластера

Администрация Барнаула до 7 ноября ждет от горожан предложения по включению общественных мест в перечень объектов, которые будут восстанавливать по федеральной программе в 2018-2020 годах. В качестве «подсказки» власти опубликовали на сайте администрации список территорий, нуждающихся в благоустройстве. В нем можно найти многие объекты туркластера «Барнаул — горнозаводской город», которые предполагалось финансировать за счет местного бюджета.

Данную тему анонсировал глава алтайского Минстройтранса Иван Гилев на правительственном часе в Алтайском Заксобрании 25 октября. По его словам, проект «Формирование комфортной городской среды» будет продлен до 2022-го года, причем его поделят на два этапа. На первом будет финансироваться в основном восстановление общественных пространств в крупных городах края, на втором — в селах с численностью населения более 1000 человек. «В 2018 году мы не будем распыляться на все 242 населенных пункта численностью населения более 1000 человек, остановимся на крупных городах. В остальных запланируем работы на 2019 год, либо будем привлекать краевой бюджет. Отмечу, что работа эта сложная, учитывая качество управления, организации и состояния финансов в сельсоветах», — говорил тогда г-н Гилев.

Администрация Барнаула приняла этот посыл на вооружение и объявила прием заявок на голосование, опубликовав при этом список объектов, которые претендуют на денежные «вливания» в 2018-м году. Проанализировав список,  можно с большой долей вероятности определить, что именно власти хотели бы благоустроить в первую очередь.

Так, в первую городскую пятерку «нуждающихся» вошли Демидовская площадь, сквер Пушкина, набережная Речного вокзала, Нагорный парк и парк Центрального района. Вероятно, барнаульские чиновники хотят получить очередную порцию федеральных денег на обустройство туристического кластера, но идут к этой цели обходным путем. Напомним, что начале 2017-го года федеральный центр планово приостановил финансирование проекта туркластера «Барнаул – горнозаводской город». Достраивать его краю и Барнаулу предстояло за счет собственных средств. Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин тогда утверждал, что в 2017 году в рамках создания туркластера за счет местных средств будет построена набережная Оби, еще одна лестница, ведущая в Нагорный парк, а также начнется обустройство самого парка. Также заявлялось, что в рамках обустройства кластера нужно провести реставрацию Демидовской площади, восстановление Центрального парка, построить гостиницы, рестораны и музеи. Очевидно, в мэрии Барнаула решили сэкономить собственные средства и при поддержке горожан включить многие из перечисленных объектов в федеральную программу — уже не как объекты туркластера, а как общественные места.

Помимо объектов туркластера, в списке фигурируют и другие локации. К примеру, в самом конце представленного списка оказались аллея по проспекту Космонавтов, лесопарковая зона в районе улицы Солнечная поляна, улица Петра Сухова, несколько небольших скверов в центре города, зеленые уголки на Сулиме и у новостроек Индустриального района и еще ряд других.

Добавим, что всего за два года в реализацию проекта кластера из федерального бюджета было вложено около 700 млн рублей. Еще 200 млн рублей предусматривалось выделить в сумме из краевого и городского бюджетов. Однако основную сумму инвестиций изначально планировалось привлечь со стороны — из коммерческого сектора. За два года инвесторы должны были вложить в кластер 2,1 млрд рублей, сумма реальных вложений на начало ноября не известна.

Фото: список на сайте администрации Барнаула


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Комментарий

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Комментариев 23
Пусть они ее достроят

02.11.2017 12:56

на личные сбережения и сами же и пользуют эти кластеры уже по праву - личной частной собственности
Андрей

02.11.2017 12:57

Господа журналисты! Откройте экономический словарь. Там вы найдете слово "Кластер". Значение его только одно - территориальное объединение экономических сообществ. Заучите это.
А РАЗВЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН ТУРКЛАСТЕР !??

02.11.2017 12:58

сельскохозяйственный в житнице поднятой целины СИБИРИ Алтай??
Кумандинец - Андрею

02.11.2017 13:15

Ты, милок, прежде, чем журналистов куда-то посылать, сам загляни в первоисточники. В экономическом словаре, естественно, даётся сугубо экономическое определение. А в медицинском дадут медицинское... А между тем, в переводе с англ. , то слово означает просто скопление, рой...То есть пасека, это пчелиный кластер, куча объединённых в сеть компов - компьютерный кластер, партия - политический (идеологический) кластер. Любое скопление однородных взаимосвязанных элементов можно называть кластером, тем более, что это нерусское слово шибко нравится нашему губернатору.
Турист

02.11.2017 13:23

Ожидание: "За два года инвесторы должны были вложить в кластер 2,1 млрд рублей, сумма реальных вложений на начало ноября не известна".
Реальность: Собственники начали распродавать недвижимость на барнаульском Арбате-http://politsib.ru/news/99329
острый вопрос

02.11.2017 13:37

А где сереброплавильный завод? или сэкономленные таким хитро-мудрым способом денежки власти собираются пустить на его реставрацию? Вряд ли. Тогда остается вопрос - куда будут потрачены те средства, которые должны быть вложены в достройку туркластера?
Житель края острому вопросу

02.11.2017 13:43

А деньги товарищ острый , пойдут туда , кому они так нестерпимо нужны . А нужны они на Алтае ООО администрации ЛОКОТЬ.
Брюзга

02.11.2017 14:04

С этим туркластером старый город совсем обезлюдел. И хваленый арбат пустой, выглядит унылой бетонной улицей. Украшают, украшают, а - мертво все...
Ну а как пустить пыль в глаза за счет бюджета

02.11.2017 14:31

приезжий видит чуть ли не европейский город , высотки там , иллюминация , шик , блеск , красота . А копнешь глубже - одна мишура и голодное , злое и обездоленное население , с одной мыслью как дожить до следующей получки или пенсии . Срамота !
предыдущему

02.11.2017 14:44

а в подъезд не войти из-за машин "бедняков"
и еще

02.11.2017 14:46

везде в городе
обиженному на автомобилистов

02.11.2017 15:27

Я, конечно, понимаю, страшную обиду и зависть тех, кто ездит на общественном транспорте. Потому что это реально - ужас!!! Ну так вот люди, которые не хотят для себя и своей семьи этих страданий, покупают в кредит какую-нибудь бюджетную тачку и ездят. Нет денег на новую - можно купить подержанную. Даже Жигуль какого-нибудь 1980-какого-то лохматого года, купленный за тридцать-сорок тысяч у хорошего хозяина, предпочтительней нашего так называемого общественного транспорта. И обойдется вам в эксплуатации не дороже, чем оплата поездок в автобусе. Зато сэкономите кучу нервов и здоровья себе и близким. И времени.
Переживающий

02.11.2017 16:34

"За два года инвесторы должны были вложить в кластер 2,1 млрд рублей, сумма реальных вложений на начало ноября не известна." – из статьи.

Мы были удивлены, что журналисты БФ не смогли найти сумму реальных вложений в туркластер … решили найти сами… наивно полагали, вот сейчас зайдем на официальные сайты, узнаем реальную сумму инвестиций и расскажем всем…

Увы, мы были действительно, наивны… найти конкретную сумму вложений не трудно… просто в разных официальных источниках указываются разные суммы…
Знают ли в администрации края истинную сумму инвестиций, судя по официальным источникам – нет…
всего 2 мильярдика?

02.11.2017 17:21

сущая мелочь для пивзаводской администрации АК
Для кумандинца, ответившего Андрею.

02.11.2017 17:28

Эй, грамотей. Запомни. Дословно "Кластер" - гроздь! Усёк? Андрей на 100% прав. Так что успокойся.
Завсегдатай

02.11.2017 17:40

Брюзга писал(а):
Украшают, украшают, а - мертво все...


Так самого главного нет. Свободы! В 90-х там совсем никаких условий не было, но можно было свободно торговать, зарабатывать копеечку. Чем собственно все и занимались. Если у местной власти не хватит ума объявить это место зоной свободной торговли, то его дальнейшая перспектива очевидна - мёртвая улица.
После всех уже состоявшихся хреноваций

02.11.2017 18:38

так и хочется сказать хреноваторам: РУКИ ПРОЧЬ ОТ НАШЕГО ГОРОДА! Честно, страшно уже за судьбу города. К тому же нам теперь пожизненно террасы да склоны на Горе ремонтировать, а там и набережная подоспеет (кто сомневается - пройдитесь по той ее части, что возле Аквамарина). А где деньги-то брать на все? Если такими темпами под видом благоустройства будет разрушаться город, то через пяток лет мы окажемся в выжженной пустыне. А одинокие туристы-экстремалы будут бродить среди занесенных песком развалин, удивляясь чиновной жадности и тупости. Попросить, что ли, Путина, чтоб вообще нашим деятелям денег не давал?
гость

02.11.2017 18:39

Кумандинец - Андрею писал(а):
тем более, что это нерусское слово шибко нравится нашему губернатору.

Не только губернатору. Федеральные чиновники тоже любят говорить "кластер". Потому что раньше про какое-то объединение говорили "зона". Например, "зона свободного предпринимательства". А теперь, видимо, не политкорректно писать "горнозаводская туристическая зона".
гость

02.11.2017 18:57

Говорят, деньги бесследно не исчезают. В современном мире не так сложно отследить направление финансовых потоков.
Но это всё не про Барнаул. Мистическое место, бабло растворяется прямо в воздухе. Переносится воздушно-капельным путем неведомо куда.
Мысль понятна. Не успели построить кластер по одной госпрограмме, достроим по другой. Исключительно на государственные деньги.
Также, как у "переживающего", у многих вопрос: куда пойдут местные финансы, отпущенные на это дело(уже заложенные в бюджет)?
Горнозаводской уголок выкупило частное лицо. Теперь на госденьги там собираются построить музейный объект. Потом на муниципальные содержать. И хозяину участка платить за аренду. А он будет прибыль по своим карманчикам распихивать. Зачем город продал участок?
гость

02.11.2017 19:24

Про парк "Юбилейный" совсем забыли? Или это уже не общественное место?
Очевидец

02.11.2017 19:40

Хапуги едросовские! Грубо, конечно, но это самое мягкое определение, какое я могу выдать городским правителям. Ведь все этих миллиардов, угробленных на туркластер, который никогда не станет доходной статьей городского бюджета, хватило бы на решение основной проблемы города - строительство развязки из центра в "новый город"! Угробленных денег уже не вернёшь! Затраты на туркластер никогда не отобьются! Мало того, эта дурь будет требовать ежегодных дополнительных вливаний из городского бюджета! А реальные проблемы по комфортному проживанию горожан никто решать не собирается! Вот за что этих паразитов и дармоедов уважать?!
вот так

02.11.2017 20:03

Первое, что надо сделать это выпереть отсюда Карлина. Растащил всё, город превратил в бетонную коробку без деревьев. Сам-то в Москве живёт, а край уничтожает. А так-то по нему дааавно тюрьма плачет. И по его сынку-упырьку.
Кумандинец

02.11.2017 20:17

Агрессивному невеже от 17.38. Слово " Гроздь" запомнить несложно, даже такому идиоту, как ты. Googl Перводчик предлагает следующие переводы слова cluster: скопление, гроздь, пучок, кисть, куст, рой, концентрация. Translate даёт список покороче: группа, гроздь, рой, кластер, пучок. Обратимся к бумажным словарям. Англо-русский и русско-английский словарь, С.-Петербуог, 1999г., с. предлагает также список: кисть, гроздь, пучок, кластер. Учите матчасть, невежи.