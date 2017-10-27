Чиновники хотят достроить барнаульский туркластер за счет «комфортной» федеральной программы

В начале списка нуждающихся объектов оказались объекта барнаульского туркластера

Администрация Барнаула до 7 ноября ждет от горожан предложения по включению общественных мест в перечень объектов, которые будут восстанавливать по федеральной программе в 2018-2020 годах. В качестве «подсказки» власти опубликовали на сайте администрации список территорий, нуждающихся в благоустройстве. В нем можно найти многие объекты туркластера «Барнаул — горнозаводской город», которые предполагалось финансировать за счет местного бюджета.

Данную тему анонсировал глава алтайского Минстройтранса Иван Гилев на правительственном часе в Алтайском Заксобрании 25 октября. По его словам, проект «Формирование комфортной городской среды» будет продлен до 2022-го года, причем его поделят на два этапа. На первом будет финансироваться в основном восстановление общественных пространств в крупных городах края, на втором — в селах с численностью населения более 1000 человек. «В 2018 году мы не будем распыляться на все 242 населенных пункта численностью населения более 1000 человек, остановимся на крупных городах. В остальных запланируем работы на 2019 год, либо будем привлекать краевой бюджет. Отмечу, что работа эта сложная, учитывая качество управления, организации и состояния финансов в сельсоветах», — говорил тогда г-н Гилев.

Администрация Барнаула приняла этот посыл на вооружение и объявила прием заявок на голосование, опубликовав при этом список объектов, которые претендуют на денежные «вливания» в 2018-м году. Проанализировав список, можно с большой долей вероятности определить, что именно власти хотели бы благоустроить в первую очередь.

Так, в первую городскую пятерку «нуждающихся» вошли Демидовская площадь, сквер Пушкина, набережная Речного вокзала, Нагорный парк и парк Центрального района. Вероятно, барнаульские чиновники хотят получить очередную порцию федеральных денег на обустройство туристического кластера, но идут к этой цели обходным путем. Напомним, что начале 2017-го года федеральный центр планово приостановил финансирование проекта туркластера «Барнаул – горнозаводской город». Достраивать его краю и Барнаулу предстояло за счет собственных средств. Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин тогда утверждал, что в 2017 году в рамках создания туркластера за счет местных средств будет построена набережная Оби, еще одна лестница, ведущая в Нагорный парк, а также начнется обустройство самого парка. Также заявлялось, что в рамках обустройства кластера нужно провести реставрацию Демидовской площади, восстановление Центрального парка, построить гостиницы, рестораны и музеи. Очевидно, в мэрии Барнаула решили сэкономить собственные средства и при поддержке горожан включить многие из перечисленных объектов в федеральную программу — уже не как объекты туркластера, а как общественные места.

Помимо объектов туркластера, в списке фигурируют и другие локации. К примеру, в самом конце представленного списка оказались аллея по проспекту Космонавтов, лесопарковая зона в районе улицы Солнечная поляна, улица Петра Сухова, несколько небольших скверов в центре города, зеленые уголки на Сулиме и у новостроек Индустриального района и еще ряд других.

Добавим, что всего за два года в реализацию проекта кластера из федерального бюджета было вложено около 700 млн рублей. Еще 200 млн рублей предусматривалось выделить в сумме из краевого и городского бюджетов. Однако основную сумму инвестиций изначально планировалось привлечь со стороны — из коммерческого сектора. За два года инвесторы должны были вложить в кластер 2,1 млрд рублей, сумма реальных вложений на начало ноября не известна.