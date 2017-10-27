Чиновники хотят достроить барнаульский туркластер за счет «комфортной» федеральной программы

02.11.2017 12:45
Администрация Барнаула до 7 ноября ждет от горожан предложения по включению общественных мест в перечень объектов, которые будут восстанавливать по федеральной программе в 2018-2020 годах. В качестве «подсказки» власти опубликовали на сайте администрации список территорий, нуждающихся в благоустройстве. В нем можно найти многие объекты туркластера «Барнаул — горнозаводской город», которые предполагалось финансировать за счет местного бюджета.
Данную тему анонсировал глава алтайского Минстройтранса Иван Гилев на правительственном часе в Алтайском Заксобрании 25 октября. По его словам, проект «Формирование комфортной городской среды» будет продлен до 2022-го года, причем его поделят на два этапа. На первом будет финансироваться в основном восстановление общественных пространств в крупных городах края, на втором — в селах с численностью населения более 1000 человек. «В 2018 году мы не будем распыляться на все 242 населенных пункта численностью населения более 1000 человек, остановимся на крупных городах. В остальных запланируем работы на 2019 год, либо будем привлекать краевой бюджет. Отмечу, что работа эта сложная, учитывая качество управления, организации и состояния финансов в сельсоветах», — говорил тогда г-н Гилев.
Администрация Барнаула приняла этот посыл на вооружение и объявила прием заявок на голосование, опубликовав при этом список объектов, которые претендуют на денежные «вливания» в 2018-м году. Проанализировав список, можно с большой долей вероятности определить, что именно власти хотели бы благоустроить в первую очередь.
Так, в первую городскую пятерку «нуждающихся» вошли Демидовская площадь, сквер Пушкина, набережная Речного вокзала, Нагорный парк и парк Центрального района. Вероятно, барнаульские чиновники хотят получить очередную порцию федеральных денег на обустройство туристического кластера, но идут к этой цели обходным путем. Напомним, что начале 2017-го года федеральный центр планово приостановил финансирование проекта туркластера «Барнаул – горнозаводской город». Достраивать его краю и Барнаулу предстояло за счет собственных средств. Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин тогда утверждал, что в 2017 году в рамках создания туркластера за счет местных средств будет построена набережная Оби, еще одна лестница, ведущая в Нагорный парк, а также начнется обустройство самого парка. Также заявлялось, что в рамках обустройства кластера нужно провести реставрацию Демидовской площади, восстановление Центрального парка, построить гостиницы, рестораны и музеи. Очевидно, в мэрии Барнаула решили сэкономить собственные средства и при поддержке горожан включить многие из перечисленных объектов в федеральную программу — уже не как объекты туркластера, а как общественные места.
Помимо объектов туркластера, в списке фигурируют и другие локации. К примеру, в самом конце представленного списка оказались аллея по проспекту Космонавтов, лесопарковая зона в районе улицы Солнечная поляна, улица Петра Сухова, несколько небольших скверов в центре города, зеленые уголки на Сулиме и у новостроек Индустриального района и еще ряд других.
Добавим, что всего за два года в реализацию проекта кластера из федерального бюджета было вложено около 700 млн рублей. Еще 200 млн рублей предусматривалось выделить в сумме из краевого и городского бюджетов. Однако основную сумму инвестиций изначально планировалось привлечь со стороны — из коммерческого сектора. За два года инвесторы должны были вложить в кластер 2,1 млрд рублей, сумма реальных вложений на начало ноября не известна.
Фото: список на сайте администрации Барнаула
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Реальность: Собственники начали распродавать недвижимость на барнаульском Арбате-http://politsib.ru/news/99329
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02.11.2017 15:27
02.11.2017 16:34
Мы были удивлены, что журналисты БФ не смогли найти сумму реальных вложений в туркластер … решили найти сами… наивно полагали, вот сейчас зайдем на официальные сайты, узнаем реальную сумму инвестиций и расскажем всем…
Увы, мы были действительно, наивны… найти конкретную сумму вложений не трудно… просто в разных официальных источниках указываются разные суммы…
Знают ли в администрации края истинную сумму инвестиций, судя по официальным источникам – нет…
02.11.2017 17:21
02.11.2017 17:28
02.11.2017 17:40
Так самого главного нет. Свободы! В 90-х там совсем никаких условий не было, но можно было свободно торговать, зарабатывать копеечку. Чем собственно все и занимались. Если у местной власти не хватит ума объявить это место зоной свободной торговли, то его дальнейшая перспектива очевидна - мёртвая улица.
02.11.2017 18:38
02.11.2017 18:39
Не только губернатору. Федеральные чиновники тоже любят говорить "кластер". Потому что раньше про какое-то объединение говорили "зона". Например, "зона свободного предпринимательства". А теперь, видимо, не политкорректно писать "горнозаводская туристическая зона".
02.11.2017 18:57
Но это всё не про Барнаул. Мистическое место, бабло растворяется прямо в воздухе. Переносится воздушно-капельным путем неведомо куда.
Мысль понятна. Не успели построить кластер по одной госпрограмме, достроим по другой. Исключительно на государственные деньги.
Также, как у "переживающего", у многих вопрос: куда пойдут местные финансы, отпущенные на это дело(уже заложенные в бюджет)?
Горнозаводской уголок выкупило частное лицо. Теперь на госденьги там собираются построить музейный объект. Потом на муниципальные содержать. И хозяину участка платить за аренду. А он будет прибыль по своим карманчикам распихивать. Зачем город продал участок?
02.11.2017 19:24
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02.11.2017 20:03
02.11.2017 20:17