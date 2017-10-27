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Главная Лента новостей Депутаты Алтайского Заксобрания от Бийска попросили у правительства края четверть миллиарда рублей

Депутаты Алтайского Заксобрания от Бийска попросили у правительства края четверть миллиарда рублей

03.11.2017 09:51

Депутаты Алтайского Заксобрания от разных фракций, представляющие Бийск в краевом парламенте, накануне рассмотрения бюджета региона во втором чтении обратились к правительству с просьбой дополнительно выделить наукограду 258 млн рублей на решение первоочередных задач. Среди таких народные избранники называют исполнение «майских» указов, содержание и ремонт дорог, программу обеспечения жильем молодых семей. Письмо от депутатов цитирует «Бийский рабочий».

Письма от имени восьми бийских депутатов направлены министру финансов Владимиру Притупову и председателю бюджетного комитета АКЗС Владимиру Устинову в рамках приема предложений по постатейному формированию регионального бюджета. В них народные избранники заостряют внимание на проблемах города и указывают «слабые места», которые невозможно ликвидировать в 2018 году без вливания денежных средств извне. Подписи под обращением поставили Татьяна Ильюченко (ЕР), Андрей Абрамов (ЕР), Ирина Теплова (ЕР), Оксана Абрамова (ЛДПР), Павел Рего (ЛДПР), Иван Дубинин (ЛДПР), Вячеслав Початов (КПРФ), Олег Кравченко (КПРФ).

Депутаты указали, что во исполнение «майских» указов президента Владимира Путина только на формирование фондов оплаты труда работникам образования, культуры, спорта недостает более 60 млн рублей, на реализацию программы обеспечения жильем молодых семей – 29 млн рублей, на дорожно-транспортные нужды – 42 млн рублей и т. д. Недостаток финансовых ресурсов, только на реализацию первоочередных потребностей города, составляет 155,688 млн рублей. Учитывая, что городу в 2018 году необходимо будет погасить бюджетные кредиты на сумму 103 млн рублей, общий недостаток финансовых ресурсов составляет 258,688 млн рублей. «С учетом изложенного, и принимая во внимание, что каких бы то ни было внутренних резервов у города Бийска для покрытия недостатка финансовых средств нет, просим вас при подготовке к рассмотрению во втором чтении проекта закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотреть выделение городу Бийску дополнительно 258,688 млн рублей», – цитирует письмо «Бийский рабочий».

По данным издания, озвученных проблем уже касались члены Общественной палаты Бийска на заседании в сентябре. Тогда начальник отдела культуры управления культуры, спорта и молодежной политики Юлия Сафонова указывала, что в 2018 году средняя зарплата работников культуры должна составить 19 тысяч рублей, но денег на это в городе нет — нужно дополнительно более 25 млн рублей. На круглогодичное функционирование системы уличного освещения не хватает около 13 млн рублей. Не хватает денег даже на ямочный ремонт и на финансирование крупных спортивных клубов.

Депутаты гордумы Бийска уже поддержали просьбу коллег из АКЗС, хотя не все верят, что правительство выделит деньги. «Бюджет в Бийске всегда напряженный, не только в этом году, а всегда, потому что мы — дотационный регион. Но кто сказал, что городу не хватает средств на ту же зарплату педагогов? Это приоритетная статья расходов. Ее планируют в первую очередь, как и те расходы, без которых невозможно жить — например, оплата услуг теплоснабжающих и водоснабжающих организаций. А то, что останется — и распределяют на прочее. К инициативе депутатов я отношусь хорошо: на то они и депутаты, чтобы работать и защищать интересы населения, которое их избрало. Однако нужно понимать, что региональный бюджет — не безразмерный, и край — это не только Бийск, но и много других муниципальных образований. Поэтому, если что-то дополнительно получить удастся, это будет хорошо», — приводятся на сайте слова председателя комитета Думы Бийска по бюджету, налоговой и кредитной политике Натальи Быковой. С тех же позиций выступила депутат от КПРФ Елена Терехова. «Инициативу АКЗС я поддерживаю. Прежним представителям, как будто, и не надо это было. Так довести город — это страшно. Поэтому сейчас новые депутаты и стучатся в двери. А что выйдет из этого — посмотрим. Просить надо денег. И чем все сплоченнее объединятся в этом все фракции, тем лучше», — приводит издание ее слова.

Напомним, что 25 октября в Парламентском центре Алтайского края прошли заседания фракций и комитетов АКЗС, на которых депутаты подробно ознакомились со схемой распределения широко анонсированной матпомощи муниципалитетам в размере 2 млрд рублей. Согласно подготовленным краевым правительством поправкам в бюджет на 2017 год (копия есть в распоряжении ИА «Банкфакс»), самые крупные субсидии получат Бийск и Рубцовск. Наукоград может рассчитывать на 203,6 млн рублей. Следом по размеру субсидии идет Рубцовска, помощь которому составит ровно 200 млн рублей. Накануне представление схемы распределения депутаты также обращались в краевое правительство с просьбой о матпомощи.


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Комментарий

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Комментариев 2
Ветер северный

03.11.2017 14:46

Губозакаточная машинка стоит намного дешевле! Да и просить надо было у Твикса—Громогласова&Нонка, те и больше заплатят, лишь бы уйти от правосудия.
Молодцы

03.11.2017 18:43

Что об'еденились за город,несмотря на партийную принадлежность.