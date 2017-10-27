Темный уголек: накануне отставки главы администрации Топчихинского района в его кабинете прошел обыск

Экс-глава администрации Топчихинского района Александр Григорьев действительно ушел с поста из-за истечения срока контракта и по нормам действующего законодательства. Однако за несколько дней до этого в его кабинете прошел обыск, как и в офисе местной компании, которая занимается хранением и поставками угля. Об этом ИА «Банкфакс» рассказал секретарь Топчихинского райкома КПРФ, депутат райсобрания Вячеслав Лаптев.

Г-н Лаптев заявил, что о сложении полномочий в соответствии с действующим законодательством Александр Григорьев объявил на сессии райсобрания 20 сентября. Тогда же ему стало известно об обысках в его кабинете. «Могу подтвердить, что в администрации Топчихинского района сотрудники следственного управления и ФСБ в августе проводили обыск. Также обыски прошли в местной компании, которая занимается поставками угля для нужд района, и в регцентре. Это известно достоверно. Еще идут следственные действия, в различные организации отсылаются запросы», — сказал собеседник.

Претензии стражей порядка к Александру Григорьеву могут быть связаны с его предполагаемым желанием перевести в собственность топливное предприятие. До Топчихи до сих пор нет дошла ветка газовой трубы, поэтому на закупки угля каждый год тратятся значительные ресурсы. «Школы, больницы, сельсоветы — все на угле. Его закупают у одного предприятия, и муниципальный угольный тупик, где хранится весь уголь, откуда его отпускают на котельные и продают частникам, Александр Григорьев, возможно, хотел перевести в собственность — на пенсию, так сказать. Причем уголь оттуда всегда приходит плохого качества, его калорийность низкая. Думаю, следствие разберется в нарушениях, но мне — и не только — кажется, что все связано именно с этим», — предположил Вячеслав Лаптев.

На сайте Госзакупок указано, что главным коммунальным предприятием является МУП «Тепловые сети Топчихинского района». Его директор — Иван Бауэр. Предприятие регулярно объявляет конкурсы на закупку угля, одна партия — около 5 тысяч тонн, средняя стоимость контракта — около 10 млн рублей.

Напомним, следственные органы возбудили уголовное дело по возможным фактам махинаций в администрации Топчихинского района, сообщали компетентные источники ИА «Банкфакс». Свой след в нем мог оставить ушедший около месяца назад с поста главы райадминистрации Александр Григорьев.