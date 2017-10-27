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Главная Лента новостей Темный уголек: накануне отставки главы администрации Топчихинского района в его кабинете прошел обыск

Темный уголек: накануне отставки главы администрации Топчихинского района в его кабинете прошел обыск

03.11.2017 11:56

Экс-глава администрации Топчихинского района Александр Григорьев действительно ушел с поста из-за истечения срока контракта и по нормам действующего законодательства. Однако за несколько дней до этого в его кабинете прошел обыск, как и в офисе местной компании, которая занимается хранением и поставками угля. Об этом ИА «Банкфакс» рассказал секретарь Топчихинского райкома КПРФ, депутат райсобрания Вячеслав Лаптев.

Г-н Лаптев заявил, что о сложении полномочий в соответствии с действующим законодательством Александр Григорьев объявил на сессии райсобрания 20 сентября. Тогда же ему стало известно об обысках в его кабинете. «Могу подтвердить, что в администрации Топчихинского района сотрудники следственного управления и ФСБ в августе проводили обыск. Также обыски прошли в местной компании, которая занимается поставками угля для нужд района, и в регцентре. Это известно достоверно. Еще идут следственные действия, в различные организации отсылаются запросы», — сказал собеседник.

Претензии стражей порядка к Александру Григорьеву могут быть связаны с его предполагаемым желанием перевести в собственность топливное предприятие. До Топчихи до сих пор нет дошла ветка газовой трубы, поэтому на закупки угля каждый год тратятся значительные ресурсы. «Школы, больницы, сельсоветы — все на угле. Его закупают у одного предприятия, и муниципальный угольный тупик, где хранится весь уголь, откуда его отпускают на котельные и продают частникам, Александр Григорьев, возможно, хотел перевести в собственность — на пенсию, так сказать. Причем уголь оттуда всегда приходит плохого качества, его калорийность низкая. Думаю, следствие разберется в нарушениях, но мне — и не только — кажется, что все связано именно с этим», — предположил Вячеслав Лаптев.

На сайте Госзакупок указано, что главным коммунальным предприятием является МУП «Тепловые сети Топчихинского района». Его директор — Иван Бауэр. Предприятие регулярно объявляет конкурсы на закупку угля, одна партия — около 5 тысяч тонн, средняя стоимость контракта — около 10 млн рублей.

Напомним, следственные органы возбудили уголовное дело по возможным фактам махинаций в администрации Топчихинского района, сообщали компетентные источники ИА «Банкфакс». Свой след в нем мог оставить ушедший около месяца назад с поста главы райадминистрации Александр Григорьев.


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Комментарий

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Комментариев 6
Весчий ОлеГГ

03.11.2017 14:42

Оставьте Григорьева в покое. Вчера уже было сказано, что дел на него нет. А тебе Лапоть, достоверно известно, он предлагал организовать свое дело. Только у тебя оказалось говно вместо мозгов, им ты и разбрасываешься во все стороны. Почитай Омара Хайяма — Не делай зла, вернется бумерангом..., а то у тебя на почве марсизма-ленинизма уже явно шизофрения прогрессирует. А банкфаксу лучше про ёлки свои расскажи...
Шурик

03.11.2017 15:52

Банкфакс! А слабо взять интервью у уборщиц из первой школы?
PS

03.11.2017 17:19

Ёлки хорошие,не дорогие!!!
Иван

03.11.2017 17:33

Веччий Олег,у тебя есть факты чтоб это доказать? Или это твои домыслы?

Жила в Топчихе.

03.11.2017 18:17

Весчий ОлеГГ писал(а):
А тебе Лапоть, достоверно известно, он предлагал организовать свое дело. Только у тебя оказалось говно вместо мозгов

Из вашего поста не совсем понятно, хорошо это или плохо, что "Лапоть" отказался от сделки с Григорьевым и не стал с его помощью организовывать "свое дело"? Получается, что "Лапоть" принес в жертву собственные интересы. Вы уверены, что такой поступок способен совершить человек с "говном вместо мозгов"?
Вы лжете, что уголовного дела нет.
Просеивал такой уголёк, чтобы систему не разморозить

03.11.2017 18:40

Вещий это сам Саша Григорьев -"прощается с конём"?

А ты "весчий" не ведаешь, что по известному трафику давно закупается уголёк низкоколорийный в отвалах разрезов типа Полысаевского, которому надо было еще миллионы лет лежать нетронутым...а на местах топчихинских и пр. цена как за каменный...