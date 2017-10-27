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Главная Лента новостей Экс-глава администрации Топчихинского района может стать фигурантом уголовного дела

Экс-глава администрации Топчихинского района может стать фигурантом уголовного дела

02.11.2017 13:21

Следственные органы возбудили уголовное дело по возможным фактам махинаций в администрации Топчихинского района, сообщают компетентные источники ИА «Банкфакс». Свой след в нем мог оставить ушедший около месяца назад с поста главы райадминистрации Александр Григорьев.

Г-н Григорьев сложил обязанности главы исполнительной власти района с 29 сентября. Как указано на сайте администрации, сейчас они возложены на первого зама Владислава Серикова. В то же время в муниципалитете, как и почти по всему Алтайскому краю, объявлен конкурс на замещение вакантного поста.

В приемной главы администрации ИА «Банкфакс» сообщили, что не могут назвать точных причин отставки Александра Григорьева. Однако собеседница сослалась на некий «общепринятый порядок» и на истечение срока контракта с главой администрации. «Во время проведения конкурса в нашем районе всегда действующий глава администрации уходит в отставку, его обязанности исполняет первый заместитель. Сейчас Александр Григорьев — безработный», — сказали в приемной.

По сведениям источников, уход г-на Григорьева связан с претензиями стражей порядка. Следственные органы после проведенной проверки возбудили уголовное дело по вероятным фактам превышения районными чиновниками должностных полномочий. Следствие вышло на сотрудников администрации, в том числе г-на Григорьева. В ближайшее время ему может быть предъявлено обвинение. Согласно официальному ответу СУ СКР по региону на запрос ИА «Банкфакс», «Александр Григорьев в настоящее время не обвиняется следственными органами в совершении какого-либо уголовно наказуемого деяния».

Обстоятельства предполагаемого преступления, по которому экс-чиновник все же рискует стать обвиняемым, пока не ясны. Не исключено, что претензии следственных органов связаны с «виртуальным» строительством скважины в селе Парфеново, о котором в марте 2017 года сообщало ГТРК «Алтай». Тогда жители села с удивлением узнали из теленовостей, что по краевой программе «Сто скважин» они также получили новую скважину наряду с проблемным селом Чистюнька. Однако они уверяли, что в населенном пункте водопроводная система 1961 года постройки, а потому состояние ее довольно ветхое и давно требует проведения ремонта, и никакой скважины пока так и не появилось. Из-за очередной коммунальной аварии они на несколько дней остались без воды, что и привлекло внимание к ситуации.

Известно, что дело однозначно никак не связано с другим скандалом в районе. Напомним, сейчас СУ СКР по Алтайскому краю расследует уголовное дело в отношении директора социального учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Топчихе. Директора уже взяли под стражу. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и объединено в одно производство с делом по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Как сообщил в рамках пресс-брифинга 2 ноября руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев, следствие также изучает изложенные в СМИ данные о якобы применяемых в интернате методах «карательной психиатрии», кроме того, оценивается вероятность коррупционной связи между руководителем учрежения и сотрудником районной прокуратуры.


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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 9
не обвиняется следственными органами в совершении ... уголовно наказуемого деяния»....

02.11.2017 14:15

семь верст до небес и все лесом....
Житель края

02.11.2017 14:19

Можете не сомневаться , любое учреждение говорит , что скажем прокуратуре , то и напишет и будет нам и им всё тип-топ ( и прокуратуре и учреждению). Вот такие у нас прокурорские аховые !
Шурик

02.11.2017 14:56

Эта статья - громкий пук в пустой комнате, не более того. И почему нет комментариев уборщиц из первой школы, или они завязали с куревом?
аббариген

02.11.2017 15:12

Шурик писал(а):
И почему нет комментариев уборщиц из первой школы, или они завязали с куревом?

Судя по всему, не уточненные источники информации - это и есть уборщицы 1 школы ;)
аббариген

02.11.2017 15:20

Во ещё что нашёл по Топчихинскому району, ну так чисто поржать http://inf.ir-center.ru/vacans/cznvakans.asp?rgid=22&rn=%D2%EE%EF%F7%E8%F5%E8%ED%F1%EA%E8%E9%20%F0%E0%E9%EE%ED&vk=%C3%EB%E0%E2%E0%20%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%E8%20(%F1%E5%EB%FC%F1%EA%EE%E9,%20%EF%EE%F1%E5%EB%EA%EE%E2%EE%E9)&id=1022202769270/692a7342-a935-11e7-a105-bf2cfe8c828d
село

02.11.2017 15:50

может быть , не может быть... Что это за гадания? Как то не серьёзно. И зачем заниматься догадками, которые портят жизнь людям? А если ничего не будет? Как вы будите извиняться и выглядеть? На вас ведь и в суд можно подать.
Так, не о чем...

02.11.2017 17:56

Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку.
Мнение

02.11.2017 19:39

Скоро бояться будет любой(!) связываться с работой в госструктурах. Опасно для жизни!
южанин

02.11.2017 19:49

В настоящее время ЛЮБОЙ хоть что то делающий может оказаться обвиняемым и осужденным. Наличие вины не обязательно