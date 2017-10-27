Экс-глава администрации Топчихинского района может стать фигурантом уголовного дела

Следственные органы возбудили уголовное дело по возможным фактам махинаций в администрации Топчихинского района, сообщают компетентные источники ИА «Банкфакс». Свой след в нем мог оставить ушедший около месяца назад с поста главы райадминистрации Александр Григорьев.

Г-н Григорьев сложил обязанности главы исполнительной власти района с 29 сентября. Как указано на сайте администрации, сейчас они возложены на первого зама Владислава Серикова. В то же время в муниципалитете, как и почти по всему Алтайскому краю, объявлен конкурс на замещение вакантного поста.

В приемной главы администрации ИА «Банкфакс» сообщили, что не могут назвать точных причин отставки Александра Григорьева. Однако собеседница сослалась на некий «общепринятый порядок» и на истечение срока контракта с главой администрации. «Во время проведения конкурса в нашем районе всегда действующий глава администрации уходит в отставку, его обязанности исполняет первый заместитель. Сейчас Александр Григорьев — безработный», — сказали в приемной.

По сведениям источников, уход г-на Григорьева связан с претензиями стражей порядка. Следственные органы после проведенной проверки возбудили уголовное дело по вероятным фактам превышения районными чиновниками должностных полномочий. Следствие вышло на сотрудников администрации, в том числе г-на Григорьева. В ближайшее время ему может быть предъявлено обвинение. Согласно официальному ответу СУ СКР по региону на запрос ИА «Банкфакс», «Александр Григорьев в настоящее время не обвиняется следственными органами в совершении какого-либо уголовно наказуемого деяния».

Обстоятельства предполагаемого преступления, по которому экс-чиновник все же рискует стать обвиняемым, пока не ясны. Не исключено, что претензии следственных органов связаны с «виртуальным» строительством скважины в селе Парфеново, о котором в марте 2017 года сообщало ГТРК «Алтай». Тогда жители села с удивлением узнали из теленовостей, что по краевой программе «Сто скважин» они также получили новую скважину наряду с проблемным селом Чистюнька. Однако они уверяли, что в населенном пункте водопроводная система 1961 года постройки, а потому состояние ее довольно ветхое и давно требует проведения ремонта, и никакой скважины пока так и не появилось. Из-за очередной коммунальной аварии они на несколько дней остались без воды, что и привлекло внимание к ситуации.

Известно, что дело однозначно никак не связано с другим скандалом в районе. Напомним, сейчас СУ СКР по Алтайскому краю расследует уголовное дело в отношении директора социального учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Топчихе. Директора уже взяли под стражу. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и объединено в одно производство с делом по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Как сообщил в рамках пресс-брифинга 2 ноября руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев, следствие также изучает изложенные в СМИ данные о якобы применяемых в интернате методах «карательной психиатрии», кроме того, оценивается вероятность коррупционной связи между руководителем учрежения и сотрудником районной прокуратуры.