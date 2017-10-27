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Главная Лента новостей «Без Щукина затухло»: активистку ЛДПР хотят исключить из партии за критику алтайского реготделения

«Без Щукина затухло»: активистку ЛДПР хотят исключить из партии за критику алтайского реготделения

03.11.2017 14:31

Для таких случаев есть устойчивое выражение «жара в комментах»
Для таких случаев есть устойчивое выражение «жара в комментах»

В стане алтайского реготделения ЛДПР разгорается скандал, сравнимый по масштабом с уже немного подзабытыми интригами внутри крайкома КПРФ. Активистка Наталья Прокудина утверждает, что ее грозят исключить из партии за критику работы краевой ячейки «жириновцев». Об этом она пишет на своей странице в Facebook, горячая дискуссия также развернулась в комментариях под постом курирующей Алтайский край депутата Госдумы Елены Строковой.

Публичное «непонимание» началось с достаточно острых вопросов г-же Строковой, которая 1 ноября опубликовала заметку об участии в выездном заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы в Казани, хотя сама народная избранница состоит в комитете по международным делам. Наталья Прокудина спросила у депутата, почему та все больше времени проводит с социальным комитетом и получила сдержанные ответы. Однако это ее, видимо, не успокоило.

Через несколько комментариев г-жа Прокудина позволила себе прямую критику Елены Строковой. Причем, судя по тону, активистка была готова к последствиям.

Наталья Прокудина, активистка ЛДПР:

Хотелось бы больше работы в Алтайском крае, не встречи в ресторане и прием двух бабушек, а реальной работы. Молодежное крыло, поездки… Вы говорите только о Рубцовске. Сюрприз, у нас больше городов и больше проблем. Реготделение дышит на ладан, не ожидала, что скажу это, но без Щукина РО затухло. А вы как для галочки посещаете наш дотационный регион.

Этот комментарий не мог остаться без реакции экс-координатора алтайского реготделения ЛДПР Евгении Боровиковой, ведущей активную жизнь в соцсетях. Причем ее комментарий резко накалил ситуацию и перевел в разряд почти откровенной ругани. «Я что-то не поняла, Наталья, твою всю эту писанину... Зачем ты тогда вообще о помощи просишь у ЛДПР, ты ни разу не пришла на встречу с Еленой Викторовной хотя бы как активист РО. Наш депутат не две бабушки принимает для галочки, а 15-20 человек, дела которых во многом решаются успешно, ты можешь прийти и на примере посмотреть весь процесс, и задать лично вопросы Елене Викторовне, в каких районах регионах мы вместе с ней были. Не ты ли, дорогая, мне пишешь, о том какой плохой Диденко. Для начала определись со своим мнением, я смотрю у тебя осеннее обострение началось!» — написала г-жа Боровикова.

Через несколько минут комментарии в Facebook начали напоминать «разборки» в «Одноклассниках». «У тебя был шанс показать свое умение работать на благо молодежи ЛДПР и молодежного парламента Но, к сожалению, ты не смогла стать руководителем молодежного отделения и, к сожалению, не смогла пройти на второй срок в парламент. Это из той серии, что на зеркало пенять», — высказалась Евгений Боровикова. «Ой, ну бред бредовый, Жень. Ты вспомни про молодежное отделение, как лично ты звонила, плакала и просила прощения за то, что участвовала в том, что сделала. Ты сказала: «Прости, меня Щукин заставил, а у меня ипотека. Ты Бога не гневи», — ответила ей Наталья Прокудина. Обсуждение продолжалось в том же духе все утро 2 ноября, пока не достигло апогея в комментарии опальной активистки. «И тут Остапа понесло. Кто какую атрибутику продает в соцсетях, вообще бред!!! Я плакала? Меня сняли с позором? Жень, все жопы не налижешь, язык сотрешь», — написала г-жа Прокудина комментарий, после которого никто не решился продолжать спор.

В тот же день, примерно через час после основной дискуссии Наталья Прокудина написала на своей странице о том, что нынешний координатор реготделения ЛДПР Дмитрий Ворсин сообщил ей о предстоящем исключении из партии. «Координатор АРО ЛДПР сообщил, что на заседание Высшего совета будет вынесен вопрос об исключении меня из партии. Членом партии я не являюсь», — написала активистка. В личной беседе с блогером Антоном Понкрашевым она добавила, что руководство реготделения требует от нее извинений и угрожает.

Евгения Боровикова на вопрос «действительно ли Наталью Прокудину хотят исключить из партии?», ответила: «Нет, это неправда». Она прокомментировала свою дискуссию с активисткой. «Прокудина любит создавать интриги и разносить сплетни. Критика любая всегда принимается, но не действия, наносящие урон партии и порочащие репутацию члена ЛДПР. Исключать или не исключать решает Координационный Совет регионального отделения», — приводит Антон Понкрашев ее слова в посте в Telegraph.

Пока не ясно, чем завершится эта история, однако действия активистки нарушают Устав ЛДПР. В документе прописано, что публичное выражение несогласия члена партии с программой ЛДПР, позицией Высшего Совета и других руководящих органов партии по каким-либо вопросам, совершение действий, порочащих репутацию члена ЛДПР и наносящих моральный ущерб партии, предательство интересов ЛДПР карается в том числе исключением.

Отметим, что упомянутый в комментариях экс-координатор реготделения Андрей Щукин, который сейчас занимает пост зампреда правительства Алтайского края, ограничился сдержанным комментарием о ситуации. «Сути конфликта я не знаю, но могу сказать, что обеих его участниц я знаю, и у них непростые характеры», — сказал г-н Щукин ИА «Банкфакс». Судя по всему, чиновник отстранился от своей бывшей партии, что в целом понятно, учитывая, что он несколько месяцев после выборов в АКЗС 2016-го года был вынужден искать работу, частично по вине партии, не включившей его в «проходную» тройку.

Фото: screenshot страницы Елены Строковой в Facebook


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Комментарий

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Комментариев 7
РАВНЯЙСЬ!! СМИРНО!! РАВНЕНИЕ НА ЛДПР по форме !?? БРЕДЕРИХУ !?? А ПО !??

03.11.2017 15:27

существу, АГЕНТА ПЯТОЙ КОЛОННЫ... На к ____ррр__аул !!
ФигВам

03.11.2017 16:27

Ну... Читать воспроизведенную здесь перепалку скучновато. А Щука реально был интересный чел. С харизмой. Видимо, от лидера своего заразился. Тот умеет шоу делать. Причем мастерски . А Щука это хорошо усвоил.
Из Рубцовска

03.11.2017 16:29

Так и в Рубцовске мандатники ЛДПР устроили бунт, что то им там все не нравится как руководит их лидер. Может кто то прояснит ситуацию?
гость

03.11.2017 16:39

бунт в шайке клоунов путина . нужен кнут штрейхшталмейстера .
Лягнули КПРФ)))

03.11.2017 16:53

В стане алтайского реготделения ЛДПР разгорается скандал, сравнимый по масштабом с уже немного подзабытыми интригами внутри крайкома КПРФ.

Да у жириновцев, начиная с 1990 года, всю жизнь тёрки, просто этих клоунов из партии одного актёра -ВВЖ, никто всерьёз не принимал и не принимает... БФ инфу вбросил для булды)))
итить приколотить прокламацию на профлист забора

03.11.2017 18:21

хочется больше работы ?
о чём эти зомбанутые возжелают ?
трындеть о несбыточных планах старшего папы юриста ?
в клининговые компашки , с названием Чистые Писюли , идти им большую работу работать.
Я милую узнаю по походке.

03.11.2017 19:00

Накинулись на Прокудину всем гуртом бить и нет дела никому, что с ней, с Натальей происходит. Нет бы узнать, может чем помочь человеку, однопартийцу, а вместо этого оскорбления и ругань.
А с Натальей Прокудинрй и правда беда. Пришла бела, как говорится, открывай ворота.
Вы бы почитали ее фейсбук, посмотрели ее фотки. Человека спасать надо. А не из партии исключать.
Молодая женщина, прижила без мужа сыночка кровиночку, живут в частном доме-завалюшке, денег не хватает даже за свет и за воду платить, все время отключают их за неупоату. Красоты бог не дал, а любви хочется. Сынка она своего любит очень, а ее никто не любит. А если женщину длительное время никто нп любит, то она сначала толстеет, а потом звереет.
Лдпровцы, ну вы будьте уже людьми, Жириновский как обещал? Каждой бабе по мужику. Поэтому Наталья к вам и пошла в партию. А вы выходит обманули ее, мужика не даете и даже последнюю Щуку отняли теперь. Ну найдите ей мужика, и будет у нее и работа, и любовь, и простое женское счастье наконец.