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Главная Лента новостей «Спасибо за два дня пиара»: лидер Алтайского реготделения ЛДПР оценил конфликт с активисткой партии

«Спасибо за два дня пиара»: лидер Алтайского реготделения ЛДПР оценил конфликт с активисткой партии

07.11.2017 10:32

Разгоревшийся в первых числах ноября публичный конфликт внутри Алтайского реготделения ЛДПР исчерпан, ко всем принявшим в нем участие будут применены меры дисциплинарного характера. Члена партии Наталью Прокудину, затеявшую выяснение отношений с экс-координатором Евгенией Боровиковой на странице депутата Госдумы Елены Строковой, действительно могут исключить из ЛДПР. Координатор Алтайского реготделения Дмитрий Ворсин заявил ИА «Банкфакс», что г-жа Прокудина, вероятно, просто хотела привлечь к себе внимание.

Г-н Ворсин рассказал, что этот случай — беспрецедентный для Алтайского реготделения ЛДПР, поскольку если между «жириновцами» складывается непонимание, то решаются такие проблемы без вынесения информации в публичное поле, в отличие от многих других партий в регионе. «У нас есть Устав, и в соответствии с ним существуют вещи, недопустимые в публичном пространстве. Если Наталья Прокудина — член партии, то нормы Устава она должна соблюдать. Нельзя выносить свои конфликты в публичное поле. Может быть все, что угодно, но мы должны поговорить, например, лично или по телефону, но не через соцсети. В соцсетях можно, к примеру, публично спорить с «Единой Россией», коммунистами, но не со своими однопартийцами», — рассказал координатор.

По его словам, сразу после начала провокаций со стороны Натальи Прокудиной он посоветовал Елене Строковой и Евгенией Боровиковой не поддаваться на них. «Елене Викторовне я написал сразу, попросил ее не отвечать Наталье Прокудиной и не тратить нервы, потому что это чистой воды провокации. Зря ввязалась Евгения Боровикова, я ее остановил, чтобы она не уподоблялась Наталье Прокудиной. Зачем той нужен был весь этот конфликт? Точно сказать не могу, но «ВКонтакте» я прочитал пост г-жи Прокудиной: «Спасибо АРО ЛДПР за два дня бесплатного пиара». Почему она устроила это? Догадки есть. Сейчас же осень», — сообщил Дмитрий Ворсин.

Собеседник сообщил, что ситуация будет иметь серьезные последствия, особенно для инициатора конфликта. «Могу сказать, что оргвыводы последуют. Еще три года назад Наталья Прокудина также устроила конфликт, в который был вынужден вмешаться даже высший совет ЛДПР. Тогда она вышла из партии, но потом вернулась. Сейчас Наталья Прокудина состоит в партии, числится во всех базах. Я этот вопрос специально уточнил, ведь она писала в соцсетях, что не числится в ЛДПР. То, что она пытается шантажировать нас этим, трижды ее позорит», — считает г-н Ворсин.

Он добавил, что якобы имевшие место с его стороны «угрозы» в адрес г-жи Прокудиной — ее вымысел. «По поводу обвинений в мой адрес — да, я ей сразу позвонил и спросил, зачем она оскорбляет депутата Госдумы и бывшего координатора реготделения. Тогда же я ей объяснил, что сделаю скриншоты и предоставлю их в краевой координационный совет ЛДПР, чтобы там приняли решение о ее членстве. Разве это угрозы?» — задал риторический вопрос собеседник.

Напомним, в начале ноября активистка ЛДПР Наталья Прокудина задала несколько провокационных вопросов Елене Строковой, которая 1 ноября опубликовала заметку об участии в выездном заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы в Казани. Наталья Прокудина спросила у депутата, почему та все больше времени проводит с социальным комитетом и получила сдержанные ответы. Однако это ее, видимо, не успокоило. Через несколько комментариев г-жа Прокудина позволила себе прямую критику Елены Строковой. Причем, судя по тону, активистка была готова к последствиям. Этот комментарий не мог остаться без реакции экс-координатора алтайского реготделения ЛДПР Евгении Боровиковой, ведущей активную жизнь в соцсетях. Причем ее высказывания резко накалили ситуацию и перевели ее в разряд почти откровенной ругани. Развития история не получила — все участники беседы одновременно перестали писать.


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Комментарий

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Комментариев 5
А вокруг тишина, взятая за основу

07.11.2017 10:58

Прокудина не член ЛДРП. Как ее исключишь, если она не член, а просто тупая [удалено в соответствии с законом о СМИ] ?
ССГ

07.11.2017 11:47

Странно, участвовали в склоке несколько человек, а только по одной кандидатуре будет принята мера - исключение из партии. Другим же участникам было рекомендовано не вестись, они не поняли, следовательно, уровень их понимания ни чем не отличается от уровня понимания Прокудиной, значит и гнать их надо из партии всем скопом, если конечно партия претендует на более высокий уровень понимания. Если же нет, то это обычные конъюнктурщики, которые делят всех людей на "равных" и на тех, кто "ровнее" других.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

07.11.2017 11:50

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...Может быть все, что угодно, но мы должны поговорить, например, лично или по телефону, но не через соцсети....
не согласен с позицией г-на Ворсина.
Если ПЖиВ покрывает своего ворошиловского стрелка В Диркс совершившего преступление в январе 2015г и ч/з 1.5 лет осудили другого, или в 2015г ещё не дважды коронованный казнокрад в Законе избил свою жену, она подала заявление и зарег КУСП в МО МВД России "Славгородский" , его доставили в ИВС Славгорорда, посидел несколько часов в обезъянике пока протрезвел ... а потом дело А А Шестаков за вознаграждение "списал" в номенклатурное дело - то полагаю это уже не внутренняя разборка или конфликт по Уставу, т.к. человек совершил преступление и должен отвечать по закону публично, как например Ю Денисов. Его же ВПП ЕР как ветерана КПСС-НДР- ВПП ЕР -ПЖиВ не стала покрывать, хотя характеристику дали в суд -принципиальный, честный, белый и пушистый, хоть в ФСБ иди служить.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
ССГ в дополнение

07.11.2017 11:58

Не хотел бы я жить в стране, у власти в которой такая "организующая и направляющая" партия.
ССГ НО ВЕДЬ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ ЛДПР АЛТАЯ ДАЁТ !??

07.11.2017 13:26

маргинализированная под 5 колонну БРЕДЕР !??