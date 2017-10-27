Новый менеджер алтайского «политеха» намерен оставить себе кресло ректора

Андрей Марков

3 ноября в комиссию по выборам ректора АлтГТУ им. И. И. Ползунова поступили заявление и документы от единственного кандидата. Этим человеком стал доктор технических наук, профессор Андрей Марков, который в настоящее время исполняет обязанности руководителя вуза. Об этом ИА «Банкфакс» сообщил председатель комиссии Сергей Химочка.

Как пояснил в телефонной беседе с корреспондентом БФ г-н Химочка, у желающих принять участие в конкурсе в запасе есть еще неделя. «Требования к документации сегодня гораздо серьезнее, чем были ранее. Поэтому тем, кто хочет представить свою кандидатуру на пост ректора, необходимо основательно подготовиться. Для этого как раз требуется около двух недель, которые истекли с начала объявления конкурса. Поэтому полагаю, что остальные кандидаты заявятся в ближайшие дни, времени у них еще достаточно», - пояснил собеседник.

Известно, что Андрей Марков начинал работать токарем-универсалом на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова в 1981 году, а в 1986 году окончил АлтГТУ по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» и был распределен в качестве инженера на кафедру «Технология машиностроения», где занимался запуском и наладкой высокотехнологичного оборудования. Он является доктором технических наук, профессором, возглавляет кафедру технологии машиностроения и комиссию по науке и инновациям ученого совета АлтГТУ. Также г-н Марков руководит центром подготовки и переподготовки кадров для машиностроительных предприятий Алтайского края. Кроме того, Андрей Марков является исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края.

Напомним, обязанности ректора Алтайского государственного технического университета с конца мая 2016 года исполнял Андрей Максименко. Его назначение произошло после того, как прежний министр образования Дмитрий Ливанов прямо на совещании отправил в отставку Александра Ситникова. А в августе 2017 года временным ректором стал Андрей Марков.

Ранее сообщалось, что процедура выборов нового ректора АлтГТУ стартует со второй попытки не раньше осени 2017 года. В начале июня комиссия по проведению аттестации кандидатов на должность ректора АлтГТУ направила в Ученый совет вуза письмо с итоговыми протоколами о результатах рассмотрения кандидатур на этот пост. Отклонили кандидатуры всех претендентов, которые собирались занять должность ректора.