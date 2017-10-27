Москва выдаст Алтайскому краю деньги на зарплаты бюджетников и поддержку муниципалитетов

В 2018 году Алтайский край получит 4,2 млрд рублей из федеральной казны на сбалансированность регионального бюджета. Деньги пойдут на рост зарплат бюджетникам, краевую инвестпрограмму и помощь муниципалитетам, заявил губернатор Александр Карлин по итогам работы комиссии по региональному развитию, заседание которой провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

По словам главы региона, президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев приняли решение в 2018 году распределить между регионами существенный объем средств федерального бюджета. Алтайский край получит 4,2 млрд рублей, это в шесть с лишним раз больше, чем в 2017 году. «Это решение руководства страны, президента и правительства для регионов, которые на протяжении ряда последних лет ведут ответственную бюджетную политику и не характеризуются высоким уровнем закредитованности. Долговая нагрузка на региональный бюджет у Алтайского края одна из самых минимальных в стране», — напомнил губернатор.

Глава региона рассказал, что краевое правительство уже задумалось о том, куда направить дополнительные деньги. «Куда мы с депутатами направим эти средства? На то, чтобы мы в полном объеме выполнили обязательства по обеспечению роста темпов заработной платы бюджетников. Мы окажем более существенную поддержку нашим муниципальным бюджетам. Мы рассмотрим вопрос о выделении дополнительных ресурсов на краевую адресную инвестиционную программу, на государственные инвестиции в социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру, жилищно-коммунальное хозяйство. Вот почему это очень значимое для нас решение», — подчеркнул Александр Карлин.

Кроме этого, на заседании правительственной комиссии был рассмотрен вопрос о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме безвозмездных трансфертов бюджетам регионов России, которые достигли наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий в 2016 году. «Мы вошли в группу регионов, которые соответствуют критериям отбора, а таких регионов 40 из 85. 40 регионов получат гранты, а 45 — нет. Пока принято предварительное решение о распределении сумм. Мы рассчитываем, что грантовая поддержка для Алтайского края составит около 200 млн рублей. <….> С удовлетворением констатирую, что наша совместная работа позволила федеральному центру принять справедливое, основанное на законе решение об очень серьезной и еще более заметной поддержке бюджета Алтайского края», — приводится в сообщении комментарий губернатора.

По словам Александра Карлина, после рассмотрения на заседании комиссии в ближайшее время правительством России будут приняты поправки к проекту федерального закона о бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Напомним, как было известно еще в начале октября, Алтайский край в 2018 году войдет в Топ-5 регионов по размерам федеральных дотаций. В 2018 году дотация на выравнивание для региона вырастет на 4,5 млрд рублей, до 27,1 млрд рублей. Для сравнения, для Чечни дотация составит 27 млрд рублей, для Крыма — 17,7 млрд рублей. В списке крупнейших получателей помощи край занял четвертое место.

Закон о краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов был принят в первом чтении в конце октября. Согласно опубликованным ранее данным, доходы краевого бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 83,6 млрд рублей, расходы – 88,4 млрд рублей (рост по обоим пунктам — около 7 %). В 2018 году сохраняется тенденция превышения расходов краевого бюджета над доходами, размер дефицита составит 4,8 млрд рублей.