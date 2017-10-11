Алтайский край в 2018 году обгонит Чечню по размеру федеральных дотаций

Алтайский край обошел Чечню по размеру федеральных дотаций

Минфин с 2018 года изменит методику, по которой предоставляет дотации регионам на бюджетную обеспеченность. В пятерку крупнейших получателей войдет в том числе Алтайский край, а в общей сложности этот «ТОП» — от Дагестана до Чечни — заберет себе 30 % всех таких дотаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы.

В общей сложности на этот вид дотаций регионам федеральный центр выделит в 2018 году 645,1 млрд рублей — на 5 % больше, чем в 2017-м. Самым крупным получателем дотаций на выравнивание третий год подряд станет Дагестан — из федерального бюджета республика получит более 59 млрд рублей, на 6,6 млрд рублей больше, чем в текущем году. А наибольший прирост по объему дотаций в 2018 году продемонстрирует Якутия — в следующем году республика получит на выравнивание бюджетной обеспеченности на 7,3 млрд рублей больше и станет вторым по объему получателем этой дотации (почти 44 млрд рублей). Третья по величине дотация — более 39,3 млрд рублей — будет направлена в Камчатский край.

Эти регионы входят в число высокодотационных, у которых доля зависимости от федеральных трансфертов максимальна: доля федеральных дотаций в доходах их бюджетов превышает 40 %, объясняет завкафедрой госрегулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов. Также к высокодотационным относятся Алтайский край (в 2018 году дотация на выравнивание вырастет на 4,5 млрд рублей, до 27,1 млрд рублей), Чечня (дотация составит 27 млрд рублей), Крым (17,7 млрд рублей), Тыва (15,7 млрд рублей), Ингушетия (9,2 млрд рублей), Карачаево-Черкесия (9,1 млрд рублей). Доходы бюджета Чечни на 84 % складываются из безвозмездных поступлений из федерального центра (дотации, субвенции, субсидии и прочие поступления), а доходы бюджета Крыма — на 67 %, следует из уточненных законов о бюджетах на 2017 год двух республик.

При этом 12 регионов в 2018 году не получат трансферт на выравнивание бюджетной обеспеченности вообще, как и в этом году. Это Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Тюменская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Московская и Ленинградская области, Татарстан, а также Москва и Санкт-Петербург. Все они являются регионами-донорами и не получают дотации на выравнивание.

Объем дотации рассчитывается в зависимости от уровня финансовой обеспеченности на душу населения, объяснил г-н Климанов, при этом учитываются два показателя — налоговый потенциал территории (сколько налогов генерируется, поступает в региональный бюджет) и удорожающий коэффициент, так называемый индекс бюджетных расходов. «На Камчатке и в Якутии — один из самых высоких удорожающих коэффициентов. Это происходит в силу того, что стандартный набор бюджетных услуг, который должен быть получен одним гражданином, в Якутии или на Камчатке будет стоить в разы дороже, чем в европейской части России», — приводит издание слова эксперта.

Отметим, что ряд параметров, заложенных в бюджет страны, вызвал у депутатов замечания — их озвучил алтайский думец Иван Лоор. Так в проекте бюджетной росписи, предлагаемой МСХ, по непонятной причине оказались пустыми графы, указывающие объем средств выделяемых из федерального бюджета на погектарную поддержку и субсидии на литр реализованного молока. Кроме того, не указан объем средств, выделяемых ежегодно на компенсации хозяйствам, занятым строительством и модернизацией объектов агропромышленного комплекса и приобретение сельхозтехники и оборудования (КАПИКСы). «С некоторыми бюджетными планами мы просто категорически не согласны. Почему из проекта бюджета на следующий год исчезла федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий»? Вместо нее значатся подпрограммы. Я выступил категорически против отсутствия этих видов финансирования и призвал своих коллег по комитету добиваться восстановления объема до уровня 2016 года на погектарную поддержку и субсидии на литр реализованного молока», — приводятся на сайте Алтайского Заксобрания слова г-на Лоора.

Напомним, в начале октября губернатор Александр Карлин внес законопроект «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на рассмотрение в Алтайское Заксобрание. Документ подготовлен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития и задачами, сформулированными в «майских» указах президента Владимира Путина. Согласно утвержденным параметрам, доходы краевого бюджета на 2018 год прогнозируются в сумме 83,5 млрд рублей, или 107 % к первоначальному плану наполнения казны на 2017 год. Расходы прогнозируются в сумме 88,4 млрд рублей, или 107 % к первоначальному плану краевого бюджета на 2017 год.

Главный финансовый документ края оценил лидер фракции ЕР в Заксобрании Сергей Приб. «Проект бюджета Алтайского края — это еще одно свидетельство завершения периода кризисных процессов в экономике. Мы продолжаем вести трехлетнее планирование. Это говорит о стабильности и прогнозируемости во всех сферах жизни края», — оценил он документ. Он назвал краевой бюджет «социальным документом с сильной инвестиционной составляющей». По его словам, зарплата бюджетников вырастет не менее чем на 10 %, при этом дотации муниципалитетам не вырастут и останутся на уровне 2017 года.