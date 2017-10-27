Алтайских депутатов убеждают рассказать Минсельхозу и «Россельхозбанку» о кризисе аграрного сектора

Фермеры Новосибирской области обратились к Минсельхозу РФ и региональному правительству с просьбой «ввести режим ЧС» из-за критической ситуации на рынке зерна, связанной с крайнее низкими ценами из-за рекордного урожая. К обращению могут присоединиться депутаты Алтайского Заксобрания. Тяжелая ситуация в АПК региона уже не новость для экспертов, которые фиксируют экстраординарное положение во многих регионах России. Депутат Алтайского Заксобрания Владислав Вакаев (СР) призвал коллег по АКЗС на очередной сессии также обратиться на федеральный уровень с просьбой о помощи.

Новосибирские фермеры оказались расторопнее и решительнее алтайских — они уже направили письма в Москву. Сельхозпроизводители обращают внимание на то, что высокий урожай «уронил» цены на рынке зерна ниже себестоимости производства, что грозит волной банкротств фермерских хозяйств. «Ситуация на рынке зерна критическая — цены упали в несколько раз по сравнению с прошлым годом. У многих сельхозпроизводителей кредиты, а платить их нечем, потому что зерно продаем гораздо дешевле, чем в прошлом году, ниже себестоимости», — приводит «Коммерсантъ Сибирь» слова председателя совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области Юрия Шелудякова. По его словам, сейчас на рынке стоимость тонны пшеницы составляет 4–4,5 тысяч рублей (годом ранее 9–10 тысяч рублей), гречихи — около 6 тысяч рублей за тонну против 20 тысяч рублей ранее.

Владислав Вакаев в своем сообщении в Facebook указал, что в Алтайском крае положение не лучше. Причем в регионе валовой сбор зерна на 2 млн тонн выше, чем в Новосибирской области, что лишь усугубляет проблему. «Ситуация складывается критическая, рекордный урожай более 5 млн тонн не радует. В последние дни цены на зерновые упали ниже себестоимости, что поставило крестьян на грань выживания. Зерно стоит 4-5 тысяч рублей за тонну, гречка – 4,5-6 тысяч рублей. Аграрии, которым нужно выплачивать кредиты, вынуждены отдавать зерно за бесценок, получая многомилионные убытки. Ситуацию усугубляют и трудности с вывозом зерна за пределы региона. Все это может нанести серьезный удар по базовой отрасли экономики региона – агропромышленному комплексу», — считает г-н Вакаев.

Исполнительный директор союза КФХ и сельскохозяйственных формирований Алтайского края Александр Вайс подтверждает, что и в Алтайском крае, и в Новосибирской области схожие проблемы, которые могут привести к катастрофическим последствиям. «Проблема с ценами на урожай серьезная и актуальна не только для Новосибирской области. Ситуация нездоровая и вероятно, что многие не выдержат этого прессинга. В первую очередь это коснется тех, кто не имеет «жирка», живет с урожая», — приводит его слова «Коммерсантъ Сибирь». По его словам, сельхозпроизводители рассчитывают, что повлиять на цены на зерно помогут интервенционные торги. «Федеральные власти обещали, что их проведут в декабре, но уже сегодня нужно исполнять договорные отношения с банками, поставщиками автозапчастей», — сказал г-н Вайс, отмечая, что даже если торги будут объявлены, то емкостей для хранения зерна мало: «Их практически нет. В элеваторах на хранении лежит зерно еще урожая 2008 года».

Эксперт рынка, президент ГК РТК (включает «Русагротранс») Константин Засов в интервью «Коммерсанту» подтвердил, что 2017 год — критический для аграриев многих регионов сразу по нескольким параметрам. Так, в этом году России грозит рекордный урожай зерновых, который может достичь 130 млн тонн — это больше, чем абсолютный рекорд за всю историю России и СССР, достигнутый в 1978-м году (127 млн тонн). Причем последние четыре года урожай неизменно рос. «Мы видим рекордные переходящие остатки с прошлого сезона. И это, безусловно, специфика этого зернового года — большой урожай с рекордными переходящими остатками. Такого опыта в агросекторе не было», — утверждает г-н Засов, акцентируя внимание на том, что крестьяне сами поспособствовали созданию ситуации, придержав урожай прошлых лет в ожидании роста цен.

Владислав Вакаев видит решение в помощи лоббистского ресурса, который сможет «достучаться» до правительства и рассказать о необходимости вывезти излишки зерна из страны и помочь пролонгировать кредиты. Составить обращение г-н Вакаев предлагает уже на ближайшей сессии АКЗС в конце ноября. «Предлагаю не только обратиться за помощью к правительству, «Россельхозбанку» и депутатам Госдумы от Алтайского края, но и предложить конкретный алгоритм действий. Как для оперативного разрешения кризисной ситуации, так и в долгосрочной перспективе. В частности, нам нужно в очередной раз поставить вопрос строительства зернового терминала в устье Оби. Это позволит обеспечить вывоз сибирского зерна на мировой рынок, в первую очередь на стремительно расширяющийся рынок Юго-Восточной Азии», — считает депутат.

Вместе с тем Константин Засов обратил внимание на то, что резкие решения в нынешней ситуации неприемлемы. «Если соберем более 130 млн тонн, при 15 млн тонн переходящего остатка столкнемся с большим единовременным желанием продать. Инфраструктуры — портовой и железнодорожной — достаточно для обеспечения объема перевозок. Но если все накопленные 145 млн тонн захотят продать в сентябре-октябре, это будет технологически невозможно», — рассказал эксперт. По его словам, уже сейчас ситуация с перевозками крайне напряженная. «Надеюсь, никто не будет повторять ошибок и будут плавно везти, но в голову продавца не залезешь. У нас есть опыт: в прошлые годы ежемесячно вывозились рекордные 4,6 млн тонн. «Русагротранс» в среднем в спокойные периоды имеет 25–30 тысяч заявленных вагоноотправок в месяц. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, что их 45 тысяч, и понятно, что чуда не может произойти, нельзя ставить вагоны на рельсы вторым слоем, в два яруса».

Ранее замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин заявил «Интерфаксу», что Минсельхоз планирует добиваться субсидий на перевозку зерна на 2018 год, которые фактически обнулят тариф на экспортные поставки. В список приоритетных областей при вывозе зерна на экспорт по железной дороге попали Воронежская, Орловская, Тамбовская области в Центральном федеральном округе; Оренбургская, Саратовская, Самарская области в Приволжском округе; Новосибирская и Омская области в Сибирском округе; Курганская и Тюменская области на Урале. Как видно, в списке нет Алтайского края. Однако, по данным ИА «Банкфакс», сейчас Минсельхоз готовит постановление, в котором регион все же может быть включен в перечень.

В то же время у экспортеров зерна могут возникнуть сложности с закупками продукции. Федеральная налоговая служба (ФНС) рекомендовала им отказаться от приобретения зерна у торговых домов агрохолдингов, часть которых ФНС подозревает в использовании посредников, не платящих НДС.

Добавим, что согласно исследованиям специалистов алтайского филиала «Центра оценки безопасности и качества зерна» 90 % алтайской пшеницы нового урожая имеет продовольственные кондиции, что является высоким показателем. «Алтайская пшеница этого года демонстрирует «число падения» значительно выше предыдущих сельскохозяйственных лет, высокую натуру (от 790 до 834 г/л) и соответствующую стекловидность. Ячмень нового урожая зафиксирован в протоколах лабораторных исследований с высокими качественными показателями. Алтайская гречиха этого года — более выполненная, содержание ядра в этой культуре выше 2016 года, соя в регионе показывает средние качественные характеристики для этой культуры, а вот чечевица в этом году высочайшего качества, сорная и зерновая примеси во всех проанализированных партиях соответствовали требованиям действующих стандартов. Также по сообщению центра урожай и кондиционные показатели гороха приятно удивили всех участников зернового рынка региона. Качество масличных культур в регионе лучше предыдущих лет», — приводятся на сайте Минсельхоза данные исследователей.

С тем, что качество алтайского зерна в 2017 году очень высоко, согласны не все аграрии. Однако факт остается фактом — без поддержки федерального правительства, РЖД и банков собранный в регионе урожай — какого бы качества он ни был — либо уйдет перекупщикам за бесценок, либо останется на складах в ожидании роста цен. Сколько продлится это ожидание сказать сложно. Однако уже ясно, что предполагаемое объявление интервенций в декабре — слабая надежда.