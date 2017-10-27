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Главная Лента новостей Барнаульская прокуратура внесла представление Сергею Дугину из-за лестницы Нагорного парка

Барнаульская прокуратура внесла представление Сергею Дугину из-за лестницы Нагорного парка

10.11.2017 09:56

Прокуратура Барнаула по результатам проведенной проверки подтвердила факт нарушений при строительстве лестницы, которая ведет в Нагорный парк. Как стало известно «Нашим новостям», подрядная организация в ходе работ самовольно изменила смету и сам проект. Таким образом, подозрения «Антикоррупционного комитета КПРФ», который инициировал проверку, подтвердились.

Как напоминают «Наши новости», во время строительства с лестничных ограждений исчезли декоративные элементы в виде облаков и силуэтов птиц. При этом металлические конструкции стали дороже. Проверка городского комитета по финансам, а после и прокуратуры показала, что подрядчик необоснованно допустил корректировки проекта. Правоохранители внесли представление главе администрации города Сергею Дугину - устранить все нарушения в течение месяца. Кроме того, в прокуратуре отметили, что все дальнейшие работы, проводимые на лестнице и террасах Нагорного парка, включая гарантийный ремонт, теперь будут находиться у них на контроле.

Между тем в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту города заявили, что решение об изменении конструкции и стоимости ограждения лестницы приняли еще 11 марта 2016 года на заседании Общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город». Теперь что-либо менять в украшении конструкций не предполагается.

Напомним, в октябре текущего года комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Барнаула выявил нарушения при строительстве лестницы в Нагорном парке. Полученные выводы специалисты передали в прокуратуру. В свою очередь запрос в финансовый комитет горадминистрации направил «Антикоррупционный комитет КПРФ». Активистов интересовала законность расходования бюджетных средств.

Добавим, что в последние недели тема Нагорного парка вновь вызывает резонанс — на одной из его террас треснул асфальт. Разлом длиной около 25 м проходил по самому нижнему ярусу недалеко от лестницы, горожане в соцсетях уже успели ужаснуться произошедшему. Примечательно, что инцидент произошел почти ровно через год после официального открытия объекта. Архитекторы и инженеры заявили, что лестница и террасы просто сползают по склону под собственным весом из-за ошибок при проектировании и неправильной работы водоотводящей системы.

25 октября в Барнауле побывал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис, который в первую очередь проверил ход строительства набережной Оби и благоустройство склона парка. Несмотря на бравурное настроение городских властей, г-н Чибис нашел недочеты.


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Комментарий

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Комментариев 24
Прокурор

10.11.2017 10:14

// Боюсь, не обойтись без приговора: // Кто скомуниздил элементы все декора? // У верен, - ну а как ещё иначе- // Декор тот украшает чью-то дачу! //
Вызывает резонанс

10.11.2017 10:36

Кто же этот ловелас ?
гость

10.11.2017 10:47

во время строительства с лестничных ограждений исчезли декоративные элементы в виде облаков и силуэтов птиц.
---------------------------------------------------
Всё, улетели птички и скрылись в облаках!
Прораб

10.11.2017 10:50

Из статьи:"При этом металлические конструкции стали дороже."
Если заключили договор, какое может быть потом удорожание?
гость

10.11.2017 10:57

Дугину на Крузер за 6 млн ушел
конечно

10.11.2017 10:58

трохи для собе
Идеологические диверсанты, "разжёвыватели истин" : ССГ, кум, оля, наташа и пр. -ФАСС!

10.11.2017 11:10

ЦИТАТА:Таким образом, подозрения «Антикоррупционного комитета КПРФ», который инициировал проверку, подтвердились.
Гость

10.11.2017 11:13

Стесняюся спросить: а что сделали со старой оградой парка Центрального района, на чью дачу или коттедж "утилизировали"? Я это, так просто спросил...
горожанин

10.11.2017 11:18

Очень просто! Выигрывается тендер по низкой цене, таким образом сбрасываются с хвоста конкуренты. Потом почему-то заказчик решает, что надо доплатить исполнителю. Хотя изначально победитель тендера был согласен на меньшую сумму, иначе зачем её заявлять?
Если представить аналогичную ситуацию в житейской плоскости: Делаете в своей квартире ремонт, по договору оплатили работу строителей. Они использовали более дешевые материалы, нежели заложено в смете, но потребовали больше рубликах. Вы, ко-о-нечно же, с удовольствием доплатили ещё своих собственных денежек Равшану с Джамшутом.
Что подумают о таком «рачительном» хозяине люди? Дебил, которого обвели вокруг пальца хитроумные строители. Но это если речь идет о своих деньгах…
гость

10.11.2017 11:22

Гость писал(а):
Стесняюся спросить: а что сделали со старой оградой парка Центрального района,

Вот-вот, а что сделали со старой лестницей, тоже покрыто тайной...
Просто так - ф тему: " О строительстве лазеек, лестниц и лабиринтов"

10.11.2017 11:24

На людей со всех сторон напали преступники и террористы, наркоманы и алкоголики,цены и кредиты, налоги и долги, попы и своры президентиков компаний, лжеисторики и настрадамусы, социологи и политологи. С их помощью идёт полное оболванивание, которое уводит людей в интеллектуальное рабство.
Вырваться отсюда можно только через получение правдивых методологических знаний, а они приходят ЧЕРЕЗ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОШЛОГО, СКВОЗЬ НАСТОЯЩЕЕ К БУДУЩЕЕ.
Суровая действительность ...у нас только так - не иначе

10.11.2017 11:27

У саудовских принцев конфисковали имущество: 800 миллиардов долларов. "Нищеброды" - пренебрежительно ухмыльнулся Сечин...
Зачем утвердили проект?

10.11.2017 11:33

С другой стороны мы не видели тех птичек в облаках, что заложены были проектировщиками. Может, там такие «гуси» у проектантов вылезли, что лучше обойтись без этого украшательства.
ССГ

10.11.2017 12:09

Идеологические диверсанты, "разжёвыватели истин" : ССГ, кум, оля, наташа и пр. -ФАСС! писал(а):
аким образом, подозрения «Антикоррупционного комитета КПРФ», который инициировал проверку, подтвердились.


Что это вам мой ник то ни как покоя не дает? Что касается ситуации, что можно сказать - молодцы, это единственное пожалуй конструктивное дело от КПРФ за последние многие года. А когда этот "Антикоррупционный комитет КПРФ" внутрипартийную проверку проведет? Думается, не менее интересные фактики проявятся, или "сор" лучше из избы не выносить?
неравнодушная

10.11.2017 12:24

Сколько на строительстве той лестницы "скоммуниздили" навряд ли когда станет достоверно известно! А вот о том, как и сколько эта лестница и террасы продержатся - я думаю узнаем скоро - весенний паводок покажет!
Да....

10.11.2017 12:39

Эта ситуация не на пользу Дугину. Очень не на пользу. Ведь скоро выборы главы города.
По видимому хотят

10.11.2017 12:45

Дугина согнуть в дугу ....но врагу не сдается наш гордый Варяг
ССГ - "асмыслителю" прошлого

10.11.2017 12:48

ССГ писал(а):
не менее интересные фактики


Ты про эти "фактики" жене своей после полуночи рассказывай, после обутыливания)))
Переживающий

10.11.2017 13:39

ССГ писал(а):
Что касается ситуации, что можно сказать - молодцы, это единственное пожалуй конструктивное дело от КПРФ за последние многие года.


Зря вы так, почему единственное…
А кто вернул семипалатинцам федеральные льготы в крае, разве не КПРФ…
Я не являюсь приверженцем этой партии, но, то, что они в последнее время активизировались – это только радует….
Начальника

10.11.2017 15:52

Так вона что! Птички и облака держали грунт! А тут — бац!, птичек нет, облаков тоже— и грунт поехал, асвальт треснул! Карл!!! Птички виноваты!!! Рафик неувеновен. Шамшуду, что проект делал— премию! Дугину— две и путевку на Колыму, бесплатно, лет на 6.
гость

10.11.2017 16:27

Начальника писал(а):
Так вона что! Птички и облака держали грунт! А тут — бац!, птичек нет, облаков тоже— и грунт поехал, асвальт треснул! Карл!!! Птички виноваты!!! Рафик

Там еще какие-то чугунные по проекту части заменили бетонными. Почему-то об этом не пишут. А ведь срок службы у этих материалов отличается в разы. Цена тоже.
Это как если бы вместо дубового паркета положить дешевый ламинат. Первый может служить сотню лет, а дешевое покрытие изотрется через 3 года.
гость

10.11.2017 16:43

По видимому хотят писал(а):
но врагу не сдается наш гордый Варяг

Это вы на историю бронепалубного крейсера намекаете? Да, там как-то все грустно происходило: "После своза команды на нейтральные корабли, «Варяг» был затоплен путём открытия кингстонов"
999

10.11.2017 19:50

ну чё ему это представление? пусть откат вернет в 20-ти кратном размере и желательно в бюджет города.
Бывалый

10.11.2017 20:17

Нагорный парк - в той реализации, которую нам случилось увидеть в нашу бытность, с громкими проектами и т.д. напоминает
историю одного очень известного персонажа - ВАСЮКИ - МИРОВАЯ ШАХМАТНАЯ СТОЛИЦА