Барнаульская прокуратура внесла представление Сергею Дугину из-за лестницы Нагорного парка

10.11.2017 09:56
Прокуратура Барнаула по результатам проведенной проверки подтвердила факт нарушений при строительстве лестницы, которая ведет в Нагорный парк. Как стало известно «Нашим новостям», подрядная организация в ходе работ самовольно изменила смету и сам проект. Таким образом, подозрения «Антикоррупционного комитета КПРФ», который инициировал проверку, подтвердились.
Как напоминают «Наши новости», во время строительства с лестничных ограждений исчезли декоративные элементы в виде облаков и силуэтов птиц. При этом металлические конструкции стали дороже. Проверка городского комитета по финансам, а после и прокуратуры показала, что подрядчик необоснованно допустил корректировки проекта. Правоохранители внесли представление главе администрации города Сергею Дугину - устранить все нарушения в течение месяца. Кроме того, в прокуратуре отметили, что все дальнейшие работы, проводимые на лестнице и террасах Нагорного парка, включая гарантийный ремонт, теперь будут находиться у них на контроле.
Между тем в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту города заявили, что решение об изменении конструкции и стоимости ограждения лестницы приняли еще 11 марта 2016 года на заседании Общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город». Теперь что-либо менять в украшении конструкций не предполагается.
Напомним, в октябре текущего года комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Барнаула выявил нарушения при строительстве лестницы в Нагорном парке. Полученные выводы специалисты передали в прокуратуру. В свою очередь запрос в финансовый комитет горадминистрации направил «Антикоррупционный комитет КПРФ». Активистов интересовала законность расходования бюджетных средств.
Добавим, что в последние недели тема Нагорного парка вновь вызывает резонанс — на одной из его террас треснул асфальт. Разлом длиной около 25 м проходил по самому нижнему ярусу недалеко от лестницы, горожане в соцсетях уже успели ужаснуться произошедшему. Примечательно, что инцидент произошел почти ровно через год после официального открытия объекта. Архитекторы и инженеры заявили, что лестница и террасы просто сползают по склону под собственным весом из-за ошибок при проектировании и неправильной работы водоотводящей системы.
25 октября в Барнауле побывал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис, который в первую очередь проверил ход строительства набережной Оби и благоустройство склона парка. Несмотря на бравурное настроение городских властей, г-н Чибис нашел недочеты.
10.11.2017 10:14
10.11.2017 10:36
10.11.2017 10:47
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Всё, улетели птички и скрылись в облаках!
10.11.2017 10:50
Если заключили договор, какое может быть потом удорожание?
10.11.2017 10:57
10.11.2017 10:58
10.11.2017 11:10
10.11.2017 11:13
10.11.2017 11:18
Если представить аналогичную ситуацию в житейской плоскости: Делаете в своей квартире ремонт, по договору оплатили работу строителей. Они использовали более дешевые материалы, нежели заложено в смете, но потребовали больше рубликах. Вы, ко-о-нечно же, с удовольствием доплатили ещё своих собственных денежек Равшану с Джамшутом.
Что подумают о таком «рачительном» хозяине люди? Дебил, которого обвели вокруг пальца хитроумные строители. Но это если речь идет о своих деньгах…
10.11.2017 11:22
Вот-вот, а что сделали со старой лестницей, тоже покрыто тайной...
10.11.2017 11:24
Вырваться отсюда можно только через получение правдивых методологических знаний, а они приходят ЧЕРЕЗ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОШЛОГО, СКВОЗЬ НАСТОЯЩЕЕ К БУДУЩЕЕ.
10.11.2017 11:27
10.11.2017 11:33
10.11.2017 12:09
Что это вам мой ник то ни как покоя не дает? Что касается ситуации, что можно сказать - молодцы, это единственное пожалуй конструктивное дело от КПРФ за последние многие года. А когда этот "Антикоррупционный комитет КПРФ" внутрипартийную проверку проведет? Думается, не менее интересные фактики проявятся, или "сор" лучше из избы не выносить?
10.11.2017 12:24
10.11.2017 12:39
10.11.2017 12:45
10.11.2017 12:48
Ты про эти "фактики" жене своей после полуночи рассказывай, после обутыливания)))
10.11.2017 13:39
Зря вы так, почему единственное…
А кто вернул семипалатинцам федеральные льготы в крае, разве не КПРФ…
Я не являюсь приверженцем этой партии, но, то, что они в последнее время активизировались – это только радует….
10.11.2017 15:52
10.11.2017 16:27
Там еще какие-то чугунные по проекту части заменили бетонными. Почему-то об этом не пишут. А ведь срок службы у этих материалов отличается в разы. Цена тоже.
Это как если бы вместо дубового паркета положить дешевый ламинат. Первый может служить сотню лет, а дешевое покрытие изотрется через 3 года.
10.11.2017 16:43
Это вы на историю бронепалубного крейсера намекаете? Да, там как-то все грустно происходило: "После своза команды на нейтральные корабли, «Варяг» был затоплен путём открытия кингстонов"
10.11.2017 19:50
10.11.2017 20:17
историю одного очень известного персонажа - ВАСЮКИ - МИРОВАЯ ШАХМАТНАЯ СТОЛИЦА