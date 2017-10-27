Барнаульская прокуратура внесла представление Сергею Дугину из-за лестницы Нагорного парка

Прокуратура Барнаула по результатам проведенной проверки подтвердила факт нарушений при строительстве лестницы, которая ведет в Нагорный парк. Как стало известно «Нашим новостям», подрядная организация в ходе работ самовольно изменила смету и сам проект. Таким образом, подозрения «Антикоррупционного комитета КПРФ», который инициировал проверку, подтвердились.

Как напоминают «Наши новости», во время строительства с лестничных ограждений исчезли декоративные элементы в виде облаков и силуэтов птиц. При этом металлические конструкции стали дороже. Проверка городского комитета по финансам, а после и прокуратуры показала, что подрядчик необоснованно допустил корректировки проекта. Правоохранители внесли представление главе администрации города Сергею Дугину - устранить все нарушения в течение месяца. Кроме того, в прокуратуре отметили, что все дальнейшие работы, проводимые на лестнице и террасах Нагорного парка, включая гарантийный ремонт, теперь будут находиться у них на контроле.

Между тем в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту города заявили, что решение об изменении конструкции и стоимости ограждения лестницы приняли еще 11 марта 2016 года на заседании Общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город». Теперь что-либо менять в украшении конструкций не предполагается.

Напомним, в октябре текущего года комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Барнаула выявил нарушения при строительстве лестницы в Нагорном парке. Полученные выводы специалисты передали в прокуратуру. В свою очередь запрос в финансовый комитет горадминистрации направил «Антикоррупционный комитет КПРФ». Активистов интересовала законность расходования бюджетных средств.

Добавим, что в последние недели тема Нагорного парка вновь вызывает резонанс — на одной из его террас треснул асфальт. Разлом длиной около 25 м проходил по самому нижнему ярусу недалеко от лестницы, горожане в соцсетях уже успели ужаснуться произошедшему. Примечательно, что инцидент произошел почти ровно через год после официального открытия объекта. Архитекторы и инженеры заявили, что лестница и террасы просто сползают по склону под собственным весом из-за ошибок при проектировании и неправильной работы водоотводящей системы.

25 октября в Барнауле побывал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис, который в первую очередь проверил ход строительства набережной Оби и благоустройство склона парка. Несмотря на бравурное настроение городских властей, г-н Чибис нашел недочеты.