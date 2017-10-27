Барнаулец Вадим Жигульский добился ежемесячной допкомпенсации от Минздрава для своего больного сына

9 ноября 2017 года суд Центрального района Барнаула удовлетворил исковые требования прокуратуры, отстаивающей интересы семьи Жигульских, к Министерству здравоохранения Алтайского края. Информация об этом опубликована на сайте суда. Более полугода понадобилось настойчивому отцу, чтобы добиться оплаты расходных материалов для инсулиновой помпы, предназначенной его годовалому ребенку, больному диабетом.

Сам Вадим Жигульский не преминул объявить о своей победе в противостоянии с чиновниками в электронном письме, направленном в редакцию. «Я с весны 2017 года обращался ко многим уважаемым людям в Алтайском крае и за его пределами (политикам, чиновникам и прочим) с просьбой помочь восстановить законность в отношении малыша, так как это очень важно для его здоровья, жизненно необходимо. Но почти все утверждали, что Минздрав Алтайского края действует законно, а я ошибаюсь. Получается не ошибаюсь, а вы прикрывали и «крышевали» нарушителя закона, а некоторые даже в ответ на мои обращения, пикеты, статьи и интервью прессе развернули открытую травлю меня как отца и общественной работы, которой я занимаюсь, причем используя свои должностные полномочия», - заявил автор сообщения.

При этом он не забыл рассыпаться в благодарностях председателю АКЗС Александру Романенко, прокуратуре Центрального района Барнаула, а также СУ СКР по Алтайскому краю, заявив, что только они и «стоят на страже законности и справедливости».

Между тем, вполне вероятно, что региональное министерство, которое выступало в деле ответчиком, не согласится с данным судебным решением. В ведомстве не смогли оперативно обозначить свою позицию и попросили обратиться с запросом.

Напомним, в конце марта текущего года годовалого Андрея Жигульского на «скорой помощи» доставили в больницу. У него резко подскочил уровень сахара в крови. Помощь ему не оказывали более четырех часов с момента вызова медбригады. После того как ребенку поставили капельницу с лекарствами, оказалась, что она неисправна. Однако врачи вовремя это не заметили. Спустя несколько часов ребенок перестал дышать. Два дня после этого он провел в реанимации. Позднее СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медпомощи.

После выписки из больницы Андрею Жигульскому было назначено лечение, в числе прочего он должен был получить инсулиновую помпу. Однако родители ребенка, узнав о предлагаемой модели аппарата, высказали недовольство в адрес Минздрава, что она слишком дешевая, и за короткое время смогли собрать необходимую сумму для покупки альтернативной дорогостоящей помпы. Однако на этом требования в адрес чиновников со стороны родителей не прекратились. Семья стала бороться за оплату государством расходных материалов. Эта сумма составляет от 15 до 17 тысяч рублей в месяц. Отец развернул масштабную деятельность вокруг данной проблемы. Он неоднократно подавал жалобы в прокуратуру и другие надзорные ведомства, обращался к региональным СМИ, а также устраивал одиночные пикеты.

В результате история семьи Жигульских стала активно обсуждаться в соцсетях. Часть пользователей поддержала родителей в стремлении «выбить помощь» из Минздрава любой ценой. Другие, напротив, раскритиковали Вадима Жигульского за «рвачество», посчитав, что он специально использует СМИ как рычаг давления на чиновников.