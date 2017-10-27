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Главная Лента новостей Барнаулец Вадим Жигульский добился ежемесячной допкомпенсации от Минздрава для своего больного сына

Барнаулец Вадим Жигульский добился ежемесячной допкомпенсации от Минздрава для своего больного сына

10.11.2017 14:26

9 ноября 2017 года суд Центрального района Барнаула удовлетворил исковые требования прокуратуры, отстаивающей интересы семьи Жигульских, к Министерству здравоохранения Алтайского края. Информация об этом опубликована на сайте суда. Более полугода понадобилось настойчивому отцу, чтобы добиться оплаты расходных материалов для инсулиновой помпы, предназначенной его годовалому ребенку, больному диабетом.

Сам Вадим Жигульский не преминул объявить о своей победе в противостоянии с чиновниками в электронном письме, направленном в редакцию. «Я с весны 2017 года обращался ко многим уважаемым людям в Алтайском крае и за его пределами (политикам, чиновникам и прочим) с просьбой помочь восстановить законность в отношении малыша, так как это очень важно для его здоровья, жизненно необходимо. Но почти все утверждали, что Минздрав Алтайского края действует законно, а я ошибаюсь. Получается не ошибаюсь, а вы прикрывали и «крышевали» нарушителя закона, а некоторые даже в ответ на мои обращения, пикеты, статьи и интервью прессе развернули открытую травлю меня как отца и общественной работы, которой я занимаюсь, причем используя свои должностные полномочия», - заявил автор сообщения.

При этом он не забыл рассыпаться в благодарностях председателю АКЗС Александру Романенко, прокуратуре Центрального района Барнаула, а также СУ СКР по Алтайскому краю, заявив, что только они и «стоят на страже законности и справедливости».

Между тем, вполне вероятно, что региональное министерство, которое выступало в деле ответчиком, не согласится с данным судебным решением. В ведомстве не смогли оперативно обозначить свою позицию и попросили обратиться с запросом.

Напомним, в конце марта текущего года годовалого Андрея Жигульского на «скорой помощи» доставили в больницу. У него резко подскочил уровень сахара в крови. Помощь ему не оказывали более четырех часов с момента вызова медбригады. После того как ребенку поставили капельницу с лекарствами, оказалась, что она неисправна. Однако врачи вовремя это не заметили. Спустя несколько часов ребенок перестал дышать. Два дня после этого он провел в реанимации. Позднее СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медпомощи.

После выписки из больницы Андрею Жигульскому было назначено лечение, в числе прочего он должен был получить инсулиновую помпу. Однако родители ребенка, узнав о предлагаемой модели аппарата, высказали недовольство в адрес Минздрава, что она слишком дешевая, и за короткое время смогли собрать необходимую сумму для покупки альтернативной дорогостоящей помпы. Однако на этом требования в адрес чиновников со стороны родителей не прекратились. Семья стала бороться за оплату государством расходных материалов. Эта сумма составляет от 15 до 17 тысяч рублей в месяц. Отец развернул масштабную деятельность вокруг данной проблемы. Он неоднократно подавал жалобы в прокуратуру и другие надзорные ведомства, обращался к региональным СМИ, а также устраивал одиночные пикеты.

В результате история семьи Жигульских стала активно обсуждаться в соцсетях. Часть пользователей поддержала родителей в стремлении «выбить помощь» из Минздрава любой ценой. Другие, напротив, раскритиковали Вадима Жигульского за «рвачество», посчитав, что он специально использует СМИ как рычаг давления на чиновников.


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Комментарий

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Комментариев 5
Переживающий

10.11.2017 15:08

Поздравляю от всей души!
Победа Вадима, это ведь на самом деле прорыв… это ниточка для всех тех, у кого такие же проблемы со здоровьем у детей…
После того, как будет поставлена окончательная точка в этом споре, все родители имеют право потребовать на законных основаниях от Минздрава края компенсации для своих больных детей…
И если от Минздрава опять будут отказы – обращаться в суд, по закону – если прецедент уже был – суд обязан вынести такое же решение, которое вынес в пользу Вадима Жигульского.
Победа Жигульского – это победа не только его, это победа для всех семей края, у которых дети болеют диабетом.
журналисту - автору новости

10.11.2017 15:23

Ну зачем же так иронично-то писать? Мужик просто молодец! Дело ведь не в стоимости помпы, а в том, что есть более качественный аппарат, а мальчонка-то ведь совсем крохотный - и ему с этим жить всю жизнь! Просто у нас чиновники привыкли экономить на простых людях - дескать, радуйтесь тому, что вообще вам что-то дали. А то, что новые модели лечебных аппаратов дают гораздо лучший эффект при лечении и имеют меньше побочных следствий, чем более дешевые и устаревшие - на это им наплевать! Они ведь не о здоровье граждан пекутся, а исключительно о личном кармане: чем дороже стоит помощь вам, тем меньше остается им.
Вы почитайте, как чиновники в разных регионах нашей страны неистово бьются за то, чтобы больные получали более дешевые лекарства (даже если они им не подходят). Вы вспомните, как в нашем Алтайском крае совсем недавно угробили девочку с пересаженной почкой, потому что чиновники посчитали, что назначенное ей московскими врачами лекарство слишком дорогое и буквально заставили принимать дешевый препарат, который быстро свел к нулю результаты операции. Я надеюсь, после этого желание иронизировать и упрекать отца пацаненка в корысти или в скандальности у вас быстро пропадет.
гость1

10.11.2017 15:39

В Барнауле перебои с инсулином, а мы о помпах((( Говорят в аптеках, конец года, чего вы хотите? И это говорят диабетчикам!
Очень много к сожалению

10.11.2017 16:41

послеродовых травм , но кто хотя бы раз сознался , что она нанесена персоналом родовспоможения . Потом мучаются и родители и их дети - роддом тут как бы ни причем . Сработали как смогли в силу своей оснащенности и квалификации
гость

10.11.2017 17:57

в благодарностях председателю АКЗС Александру Романенко, прокуратуре Центрального района Барнаула, а также СУ СКР по Алтайскому краю, заявив, что только они и «стоят на страже законности и справедливости».
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Радостная новость! У мальчика нашлись надежные защитники. Это очень важно. Это как страховка для других больных детей. Надежда на то, что никто не останется один на один с бедой.