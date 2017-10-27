×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Алтайские коммунисты вышли на «проводы» революции

112 | |
Есть мнение
«Прогресс в медицине рождает все больше жалоб»: корифеи алтайской медицины об уголовных делах врачей
63
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

275

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Прессу решили не посвящать: бюджет Бийска на 2018 год вновь обсуждали за закрытыми дверями
Ракшин и Шония озвучили позицию по реновации Барнаульского сереброплавильного завода
В галерее UNIVERSUM можно увидеть картины Николая Пономарева
Врачи одной из барнаульских больниц расширили список обследований для получения водительских прав


Резонанс
Темы недели
«Коммунального менеджера» из ЗАТО «Сибирский» на полгода оставили под домашним арестом
58
Гладко было на бумаге: причиной разрушения террас Нагорного парка в Барнауле названа ошибка в проекте
32
В блогах
Оксана Молодых

27.10.2017

Оксана Молодых

депутат Барнаульской гордумы

Октябрьское заседание Думы Барнаула

23
Андрей Чибис

25.10.2017

Андрей Чибис

главный государственный жилищный инспектор РФ

Городская среда

13
Владислав Вакаев

24.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

О конкурсе на главу Барнаула

8
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Осужденный за взятку «оборотень» Андрей Арестов не смог «увернуться» от колонии в День МВД

Осужденный за взятку «оборотень» Андрей Арестов не смог «увернуться» от колонии в День МВД

10.11.2017 13:29

Алтайский краевой суд оставил в силе приговор первой инстанции осужденному за взяточничество бывшему начальнику следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрею Арестову и его подельнику Валерию Селиванову. Оба, как и решил Октябрьский районный суд, должны отправиться в колонию строгого режима, сообщили ИА «Банкфакс» в канцелярии суда.

Андрею Арестову не удалось избежать реального наказания, несмотря на апелляционную жалобу защиты. Без изменений коллегия краевого суда оставила и приговор его гражданскому подельнику Валерию Селиванову. Ему, однако, изменили формулировку. «По решению суда из обвинения исключен признак «с использованием служебного положения», — сообщили в суде. Таким образом, Арестов осужден по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) УК РФ, а Селиванов — по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) УК РФ.

Примечательно, что апелляционная жалоба бывшего главного следователя полиции Барнаула рассматривалась именно 10 ноября, когда празднуется День сотрудников органов внутренних дел.

Напомним, суд первой инстанции установил, что г-н Арестов неоднократно требовал взятки от гражданина, в отношении которого возбудили дело о мошенничестве. Он обещал барнаульцу за сумму в 2,2 млн рублей отменить арест на имущество, а также прекратить и не возобновлять предварительное следствие по уголовному делу. Для этого бывший полицейский договорился со своим знакомым Валерием Селивановым, который выступал посредником в передаче взятки. Деньги Андрей Арестов получал различными частями с мая 2016 года по январь 2017 года. При получении очередной части денег его задержали с поличным сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимых виновными и назначил им наказание: Арестов проведет в колонии строгого режима 8,5 лет, а его знакомый — 3,5 года. Добавим, что это минимальный срок лишения свободы, согласно статье УК РФ, по которой обвиняли полицейского. Вполне вероятно, что суд не стал наказывать г-на Арестова слишком строго ввиду того, что на первом же судебном заседании он чистосердечно признался в содеянном и раскаялся.


Другие новости по этой теме:

 Обвиняемый во взяточничестве полицейский чин в Барнауле получил минимальный срок
 Бывший начальник следственного управления полиции Барнаула раскаялся во взяточничестве
 «Истории» двух высокопоставленных алтайских правоохранителей уходят в суд

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
1

10.11.2017 16:08

Ну если раскаялся, вернуть табельное оружие—пусть застрелится, как офицер запятнавший свою честь. А если не совсем раскаялся, пусть мотает срок, урка лагерная.
много типа урок в погонах

10.11.2017 16:37

их только трудно очень распознать
ответ на 1

10.11.2017 16:57

Если так, то как минимум 30% в аппарате МВД России типа полковника Захарченко должны застрелится!
1-му для 16.08 от 1

10.11.2017 18:41

я смотрю опять свистнул чужой ник и сегодня по ленте под чужой единице побродил. Гюльчатай, раскрой рыльце.