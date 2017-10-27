Осужденный за взятку «оборотень» Андрей Арестов не смог «увернуться» от колонии в День МВД

Алтайский краевой суд оставил в силе приговор первой инстанции осужденному за взяточничество бывшему начальнику следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрею Арестову и его подельнику Валерию Селиванову. Оба, как и решил Октябрьский районный суд, должны отправиться в колонию строгого режима, сообщили ИА «Банкфакс» в канцелярии суда.

Андрею Арестову не удалось избежать реального наказания, несмотря на апелляционную жалобу защиты. Без изменений коллегия краевого суда оставила и приговор его гражданскому подельнику Валерию Селиванову. Ему, однако, изменили формулировку. «По решению суда из обвинения исключен признак «с использованием служебного положения», — сообщили в суде. Таким образом, Арестов осужден по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) УК РФ, а Селиванов — по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) УК РФ.

Примечательно, что апелляционная жалоба бывшего главного следователя полиции Барнаула рассматривалась именно 10 ноября, когда празднуется День сотрудников органов внутренних дел.

Напомним, суд первой инстанции установил, что г-н Арестов неоднократно требовал взятки от гражданина, в отношении которого возбудили дело о мошенничестве. Он обещал барнаульцу за сумму в 2,2 млн рублей отменить арест на имущество, а также прекратить и не возобновлять предварительное следствие по уголовному делу. Для этого бывший полицейский договорился со своим знакомым Валерием Селивановым, который выступал посредником в передаче взятки. Деньги Андрей Арестов получал различными частями с мая 2016 года по январь 2017 года. При получении очередной части денег его задержали с поличным сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимых виновными и назначил им наказание: Арестов проведет в колонии строгого режима 8,5 лет, а его знакомый — 3,5 года. Добавим, что это минимальный срок лишения свободы, согласно статье УК РФ, по которой обвиняли полицейского. Вполне вероятно, что суд не стал наказывать г-на Арестова слишком строго ввиду того, что на первом же судебном заседании он чистосердечно признался в содеянном и раскаялся.