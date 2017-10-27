Вечный кандидат: бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев отрекся от участия в выборах президента

Вечером 14 ноября экс-депутат гордумы Бийска, бывший вице-мэр наукограда Андрей Нагайцев объявил о том, что не будет участвовать в выборах президента России, вопреки звучавшим ранее заявлениям. На тот же день было назначено его интервью ИА «Банкфакс», однако политик не явился на него и не перезвонил, чтобы объяснить причины.

В заявлении на своем сайте Андрей Нагайцев указал, что после объявления о желании стать кандидатом в президенты ему поступило множество слов поддержки. Однако анализируя события последних месяцев он пришел к выводу, что «институт выборов, в том его предназначении, которое заложено в нормах избирательного законодательства, полностью себя исчерпал». Причины — в кризисе «скамейки запасных», которая начала пустеть 15-17 лет назад. Впервые он якобы обратил на это внимание в 2009-м году, когда объявил об участии в выборах главы Бийска.

Тогда, по заявлению г-на Нагайцева, в его отношении «была организована «травля», несмотря на опыт государственной службы и государственные же награды», власти поддержали другого кандидата. Итог тех выборов связан с фальсификациями, факт которых доказан в суде. Однако, как известно, активность Андрея Нагайцева в суде оказалась ограниченной — вовсе не факт, что он действительно намеревался становиться главой Бийска — провинциального городка на юге Сибири.

В связи с этим все последующие заявления «вечного кандидата» о намерениях пройти во власть воспринимаются скептически. «Далее были выборы в муниципальную думу, региональный парламент, Государственную Думу; решался вопрос об участии в выборах на пост главы региона; праймериз от Всероссийской политической партии «Единая Россия». И на каждом этапе моя команда сталкивалась с «барьерами». <...> Выборы превратили в «политическое» шоу (если, конечно, можно назвать политикой то, что происходит) «для своих», забыв о том, что кроме самих участников есть еще и простые люди – граждане России, которые, наблюдая за происходящим, формируют и свое отношение к власти – региональной и федеральной», — написал г-н Нагайцев.

В нынешнюю президентскую кампанию он увидел «окончательное разрушение «статусности» выборов».

Андрей Нагайцев, бизнесмен, бывший вице-мэр Бийска, несостоявшийся «кандидат в президенты»: Исходя из изложенного, проведя консультации со своими «старшими товарищами», я заявляю, что буду участвовать в выборах президента Российской Федерации со своей командой, но лишь в качестве доверенного лица и/или избирателя. В 2010 году моя команда доказала, что мы способны на многое, проведя честные и открытые выборы. Сегодня, убедившись, что заказа на честные выборы нет (если есть, то только «на бумаге»), мы переориентировались с политической на общественную деятельность, занявшись проблемами патриотического воспитания молодежи и поддержки ветеранов, военнослужащих в запасе, хотя на этом пути тоже встречаем чиновничьи барьеры.

Он уточнил, что намерен заняться адаптацией военнослужащих, уволенных в запас, их интеграцией в гражданскую жизнь, социальной поддержкой ветеранов боевых действий и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. «А политика? Политика никуда не денется. Впереди еще много избирательных кампаний, в том числе «Президентских» … то ли еще будет!? В нынешних реалиях, в России есть лидер – действующий глава государства Владимир Владимирович Путин. Иного, кому можно было бы доверить управление страной, пока, не знаем», — завершил свое послание Андрей Нагайцев.

Действия Андрея Нагайцева могут показаться странными и нелогичными тем, кто не знаком с его биографией. Однако в целом подполковник запаса повел себя в свойственной манере. О причинах, побудивших его отказаться от выдвижения на выборы президента, можно гадать. Среди них приходят на ум очевидные — отсутствие денег на ведение кампании, отсутствие сети штабов для сбора подписей и возможности их открытия.