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Главная Лента новостей Вечный кандидат: бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев отрекся от участия в выборах президента

Вечный кандидат: бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев отрекся от участия в выборах президента

15.11.2017 09:14

Вечером 14 ноября экс-депутат гордумы Бийска, бывший вице-мэр наукограда Андрей Нагайцев объявил о том, что не будет участвовать в выборах президента России, вопреки звучавшим ранее заявлениям. На тот же день было назначено его интервью ИА «Банкфакс», однако политик не явился на него и не перезвонил, чтобы объяснить причины.

В заявлении на своем сайте Андрей Нагайцев указал, что после объявления о желании стать кандидатом в президенты ему поступило множество слов поддержки. Однако анализируя события последних месяцев он пришел к выводу, что «институт выборов, в том его предназначении, которое заложено в нормах избирательного законодательства, полностью себя исчерпал». Причины — в кризисе «скамейки запасных», которая начала пустеть 15-17 лет назад. Впервые он якобы обратил на это внимание в 2009-м году, когда объявил об участии в выборах главы Бийска.

Тогда, по заявлению г-на Нагайцева, в его отношении «была организована «травля», несмотря на опыт государственной службы и государственные же награды», власти поддержали другого кандидата. Итог тех выборов связан с фальсификациями, факт которых доказан в суде. Однако, как известно, активность Андрея Нагайцева в суде оказалась ограниченной — вовсе не факт, что он действительно намеревался становиться главой Бийска — провинциального городка на юге Сибири.

В связи с этим все последующие заявления «вечного кандидата» о намерениях пройти во власть воспринимаются скептически. «Далее были выборы в муниципальную думу, региональный парламент, Государственную Думу; решался вопрос об участии в выборах на пост главы региона; праймериз от Всероссийской политической партии «Единая Россия». И на каждом этапе моя команда сталкивалась с «барьерами». <...> Выборы превратили в «политическое» шоу (если, конечно, можно назвать политикой то, что происходит) «для своих», забыв о том, что кроме самих участников есть еще и простые люди – граждане России, которые, наблюдая за происходящим, формируют и свое отношение к власти – региональной и федеральной», — написал г-н Нагайцев.

В нынешнюю президентскую кампанию он увидел «окончательное разрушение «статусности» выборов».

Андрей Нагайцев, бизнесмен, бывший вице-мэр Бийска, несостоявшийся «кандидат в президенты»:

Исходя из изложенного, проведя консультации со своими «старшими товарищами», я заявляю, что буду участвовать в выборах президента Российской Федерации со своей командой, но лишь в качестве доверенного лица и/или избирателя. В 2010 году моя команда доказала, что мы способны на многое, проведя честные и открытые выборы.

Сегодня, убедившись, что заказа на честные выборы нет (если есть, то только «на бумаге»), мы переориентировались с политической на общественную деятельность, занявшись проблемами патриотического воспитания молодежи и поддержки ветеранов, военнослужащих в запасе, хотя на этом пути тоже встречаем чиновничьи барьеры.

Он уточнил, что намерен заняться адаптацией военнослужащих, уволенных в запас, их интеграцией в гражданскую жизнь, социальной поддержкой ветеранов боевых действий и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. «А политика? Политика никуда не денется. Впереди еще много избирательных кампаний, в том числе «Президентских» … то ли еще будет!? В нынешних реалиях, в России есть лидер – действующий глава государства Владимир Владимирович Путин. Иного, кому можно было бы доверить управление страной, пока, не знаем», — завершил свое послание Андрей Нагайцев.

Действия Андрея Нагайцева могут показаться странными и нелогичными тем, кто не знаком с его биографией. Однако в целом подполковник запаса повел себя в свойственной манере. О причинах, побудивших его отказаться от выдвижения на выборы президента, можно гадать. Среди них приходят на ум очевидные — отсутствие денег на ведение кампании, отсутствие сети штабов для сбора подписей и возможности их открытия.


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Комментарий

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Комментариев 13
Да просто балабол!

15.11.2017 09:36

Есть такая категория "балаболов". И этот персонаж из этой породы.
От этого пазёра и фан-фантазёра...

15.11.2017 09:37

Иного, кому можно было бы доверить управление страной, пока, не знаем», — завершил свое послание Андрей Нагайцев.

иного никто и не ждал. Опять прогнулся и лизнул синепогонник из запасу)))
Его "выборы" на этом закончились

15.11.2017 09:39

Какие нахрен будущие выборы? Ты вечный лузер! Никто не возьмет тебя даже в помощники сельского депутата!
Василий

15.11.2017 09:40

Вечный кандидат,сам не знает чего хочет! Как всегда видимо плохо посоветовался со своими корешами в Москве!!, полагаю в ближайшие время что то еще ему насоветуют! Традишен,тренд!
кошка

15.11.2017 10:06

не буду много писать, но все комментаторы, говорившие о товарище Н. как болоболе и т.п., оказались правы. Да и как можно было по другому отнестись к заявлению баллотироваться на пост Президента отставного офицера. Человек не имеет малейшего понятия о объеме необходимой работы, я уже молчу о финансовой стороне дела. Как я и писала, это тупой, дешевый пиар. Но таким пиаром человек "закапывает" себя еще дальше. "Вечный кандидат" - лучше и не скажешь. Банкфакс красава. Ваша "любовь" и "любовь" Виктории к товарищу Н. очевидна. )))))))
toxin

15.11.2017 10:38

Всё просто. Человек, крайне высокого о себе мнения, провел разведку: заявил о желании баллотироваться, а когда увидел, что очередь из желающих поддержать его, такого великого, деньгами и ресурсами у него под окнами отсутствует, откатил назад.
Deckman

15.11.2017 11:33

Ну хорошо,хоть не в пользу Питерской кобылы!
Эх Андрюша , нам ли жить в печали ?

15.11.2017 11:34

Настоящий подполковник ....
Баба Фрося Алтайский край Россия

15.11.2017 12:06

Дорогие земляки ! Да всякие кандидатские шоу -ЭТО ФУФЕЛ ! Хлть той же питербургской кобылы (БФ) , хоть старых пердунов зюзи и жирика-всё это срежисированный спектакль кремлёвских режисуриков. Не забыли ещё (ПУТИН ЖИЛ , ПУТИН ЖИВ,ПУТИН БУДЕТ ЖИТЬ) . Опуститесь на землю и примите его , как данность. Ну , если только англицкая старушка Лиза и чмо Трамп не заберут в оффшорах триллионы долларов наших всех русских, узбекских , еврейских красавцов ?
Кyм

15.11.2017 12:34

Бабуся,яйца в труселях не жмут?
Главредше от кума

15.11.2017 13:02

Кyм писал(а):
Бабуся,яйца в труселях не жмут?


ЭТО НЕ РОЗЖИГ И НЕ ОСКОРБЛЕНИЕ ПО-ВАШЕМУ? ЗАТКНИТЕ УЖЕ НАКОНЕЦ УБЛЮДКА-РУ.БАНКА С ВОРОВАННЫМИ НИКАМИ!!! ИСПОЛНИТЕ СВОИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ХОТЬ РАЗ!!!
Из Суртайки -- Санёк - кум, тебя диарея от злости)))

15.11.2017 14:11

Главредше от кума писал(а):
УБЛЮДКА-РУ.БАНКА
Переживающий

15.11.2017 14:50

Мы с Андреем не знакомы, поэтому мое мнение – мнение простого человека - пенсионера на это событие.
Я не совсем понимаю комментаторов, которые высказываются негативно о тех, кто захотел баллотироваться в Президенты страны, не важно, Нагайцев это или кто-то другой…
Конституция не запрещает этого, почему не попробовать..
Тем более, как говорится "плох тот солдат, который не мечтает стать генералом"…
А то, что Андрей отказался – то это его личное право, мы можем только гадать и фантазировать…
Мы не знаем, какие события произошли в жизни Андрея, а он не обязан о них говорить, недаром в Конституции записано "каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну…"
А то, что Андрей Нагайцев отказался от интервью ИА Банкфакс, то тоже понятно, прочтите внимательно заголовок этой статьи.
Видимо, в разговоре с корреспондентом БФ Андрей почувствовал негатив, поэтому и отказался, в этой ситуации я больше на его стороне, чем на БФ.