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Главная Лента новостей Активисты «потеряли» плитку в проекте лестницы Нагорного парка в Барнауле

Активисты «потеряли» плитку в проекте лестницы Нагорного парка в Барнауле

15.11.2017 11:32

Антискользящая плитка - странный предмет. По документам есть, а на практике - нет
Антискользящая плитка - странный предмет. По документам есть, а на практике - нет

Активисты барнаульского сообщества «Шпиль», возможно, обнаружили еще одно нарушение на лестнице в Нагорный парк, к которой сейчас и так приковано внимание прокуратуры. Подрядная организация в ходе работ должна была настелить на смотровые площадки керамогранит с антискользящей поверхностью, но горожане обратили внимание, что для отделки, вероятно, использовался обычный материал. Об этом написал в группе сообщества в Facebook активист Иван Дворцов.

Власти, которые отвечают за содержание лестницы, озаботились здоровьем горожан
Власти, которые отвечают за содержание лестницы, озаботились здоровьем горожан

Г-н Дворцов нашел на сайте Госзакупок в документации проекта строительства лестницы указание на материалы, которые должны были быть использованы подрядчиком. «По верху сборных плит площадок выполнить покрытие из керамогранита с антискользящей поверхностью по ТУ 5752-018-17757926-97. Площадку ПЛ4 перед лестницей выполнить из тротуарной плитки по песчаному основанию», — процитировал документ активист, сопроводив свои слова скриншотом. Его подлинность не вызывает сомнений — этот документ ИА «Банкфакс» также обнаружило на сайте.

У горожан появились сомнения в том, что на стройке действительно использовалось такое покрытие. Косвенным подтверждением могут служить многочисленные комментарии горожан в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте», которые жалуются на то, что гулять по лестнице зимой — развлечение для экстремалов. Кроме того, на пролетах появились объявления о том, что ступени скользкие.

Фотографии покрытия смотровых площадок также говорят в пользу версии об экономии. На вид это обычный керамогранит, а не антискользящая плитка, которая чаще всего имеет рифленый профиль. «Я думал, за такие «бабки» они с подогревом», — написал один из комментаторов в сообществе Barnaul 22.

Один из примеров из акта приемки выполненных работ. Красным выделена стоимость
Один из примеров из акта приемки выполненных работ. Красным выделена стоимость

На информацию активистов «Шпиля» уже обратила внимание депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых (СР). «Если его (покрытия — прим. ред. БФ) точно нет, то нужно до кучи в прокуратуру, однозначно», — считает г-жа Молодых. То же мнение у самого г-на Дворцова. «Уважаемые барнаульская прокуратура и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города! Искать пропавших чаек на ограждениях лестницы — можно и нужно. Но поищите еще, пожалуйста, антискользящее покрытие из проекта! Его отсутствие, в отличие от чаек, представляет реальную опасность для тысяч горожан, которые приходят на лестницу», — написал он в Facebook.

С тех же позиций выступает значительная часть горожан в Barnaul 22. «Любой здравомыслящий человек, тем более строитель, должен был понимать и предусмотреть такие очевидные вещи. Это говорит о том, что здравый смысл и профессионализм — не те основы, на которые опирались создатели этого... Сам спускался и недоумевал, как так можно сделать было, это ж при падении их можно засудить (в нормальной стране)», — выразил мнение большинства один из комментаторов.

Отметим, что согласно сайту Госзакупок, подрядчиком на стройке выступало ООО «Барнаульское ДСУ № 4», которое за свою работу по террасированию склонов парка с водоотведением, предполагающую и строительство лестницы, получило более 40 млн рублей. В процессе подрядчик несколько раз подвергался санкциям за просрочку — пеня составила более 465 тысяч рублей. В то же время, согласно акту о приемке выполненных работ (подписан со стороны заказчика — замглавы комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антоном Шеломенцевым, со стороны подрядчика — директором ДСУ № 4 Николаем Данилиным), керамогранитная плитка — на совести подрядчика. В документе нет указания на то, что использовался именно антискользящий материал. Возможно, ситуация станет предметом нового разбирательства надзорных органов.

Напомним, что в начале ноября прокуратура Барнаула по результатам проверки подтвердила факт нарушений при строительстве лестницы, которая ведет в Нагорный парк. Проверка городского комитета по финансам, а после и прокуратуры показала, что подрядчик необоснованно допустил корректировки проекта. Правоохранители внесли представление главе администрации города Сергею Дугину — устранить все нарушения в течение месяца. Кроме того, в прокуратуре отметили, что все дальнейшие работы, проводимые на лестнице и террасах Нагорного парка, включая гарантийный ремонт, теперь будут находиться у них на контроле. В прокуратуре уточнили, что в ходе проверки могут быть выявлены и другие нарушения.

Фото: документация на сайте Госзакупок, Иван Дворцов


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Комментарий

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Комментариев 6
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15.11.2017 11:50

Шо, опять.... Или снова?
И смех, и слезы...
Или слезы сквозь смех?
Скажите, кто проклял нашу лестницу на "Гору"?
Ru.банок

15.11.2017 12:03

По ходу пьесы,в вашем Барнео,горка на Новый год уже готова?
лестница ни причем

15.11.2017 12:05

Это все участники фарса и недобросовестности виноваты.( это вежливо)
гость

15.11.2017 13:02

В то же время, согласно акту о приемке выполненных работ (подписан со стороны заказчика — замглавы комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антоном Шеломенцевым, со стороны подрядчика — директором ДСУ № 4 Николаем Данилиным), керамогранитная плитка — на совести подрядчика. В документе нет указания на то, что использовался именно антискользящий материал.
_______________________________________________________
Нет, после подписания акта приемки Шеломенцевым это на его совести. Его подпись свидетельствует о том, что работы выполнены согласно контракту. И ставя росчерк, именно он свидетельствует, что сделано антискользящее покрытие.
Зачем он это подписал?
гость

15.11.2017 13:54

А мне вообще нравится, как креативно у нас решают вопросы с безопасностью граждан! Ступеньки на лестнице скользкие - повесим на каждом пролете объявления, что, дескать, осторожно - скользко! Штукатурка с домов падает - повесим объявления на стенах - осторожно, возможно падение кирпичей и кусков штукатурки (реально видела такое на Соце прошлым летом), сосульки или снег с крыши сыплются - опять вешаем объявления - осторожно, возможен сход снега (падение сосулек). А что - дешево и сердито! И власть всегда в выигрыше: с одной стороны - можно реально ничего не делать, а денежки по карманам распихать, с другой - случись чего, мы вас честно предупреждали, так что сами виноваты, нечего было тут ходить!
гость

15.11.2017 15:30

В процессе подрядчик несколько раз подвергался санкциям за просрочку — пеня составила более 465 тысяч рублей
__________________________________________________________
Даже затевая ремонт в своей квартире, прикидываешь, сколько времени потребуется на выполнение тех или иных работ. И это зависит не только от расторопности работников, но и от технологии производства строительных работ. Даже красить стену водоэмульсиокой на второй раз в один день нежелательно, могут появиться пятна. Хотя краска вроде высохла, но это поверхностная пленка, а внутри сыро.
Поэтому диву даешься, когда для исполнения сложного контракта отводится очень короткий срок. Такое впечатление, что время никто не рассчитывает, берется просто с потолка. Причем на саму процедуру торгов и оформления документов зачастую приходится больше дней, чем на исполнение.