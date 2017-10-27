Активисты «потеряли» плитку в проекте лестницы Нагорного парка в Барнауле

Антискользящая плитка - странный предмет. По документам есть, а на практике - нет

Активисты барнаульского сообщества «Шпиль», возможно, обнаружили еще одно нарушение на лестнице в Нагорный парк, к которой сейчас и так приковано внимание прокуратуры. Подрядная организация в ходе работ должна была настелить на смотровые площадки керамогранит с антискользящей поверхностью, но горожане обратили внимание, что для отделки, вероятно, использовался обычный материал. Об этом написал в группе сообщества в Facebook активист Иван Дворцов.

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Г-н Дворцов нашел на сайте Госзакупок в документации проекта строительства лестницы указание на материалы, которые должны были быть использованы подрядчиком. «По верху сборных плит площадок выполнить покрытие из керамогранита с антискользящей поверхностью по ТУ 5752-018-17757926-97. Площадку ПЛ4 перед лестницей выполнить из тротуарной плитки по песчаному основанию», — процитировал документ активист, сопроводив свои слова скриншотом. Его подлинность не вызывает сомнений — этот документ ИА «Банкфакс» также обнаружило на сайте.

У горожан появились сомнения в том, что на стройке действительно использовалось такое покрытие. Косвенным подтверждением могут служить многочисленные комментарии горожан в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте», которые жалуются на то, что гулять по лестнице зимой — развлечение для экстремалов. Кроме того, на пролетах появились объявления о том, что ступени скользкие.

Фотографии покрытия смотровых площадок также говорят в пользу версии об экономии. На вид это обычный керамогранит, а не антискользящая плитка, которая чаще всего имеет рифленый профиль. «Я думал, за такие «бабки» они с подогревом», — написал один из комментаторов в сообществе Barnaul 22.

Один из примеров из акта приемки выполненных работ. Красным выделена стоимость

На информацию активистов «Шпиля» уже обратила внимание депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых (СР). «Если его (покрытия — прим. ред. БФ) точно нет, то нужно до кучи в прокуратуру, однозначно», — считает г-жа Молодых. То же мнение у самого г-на Дворцова. «Уважаемые барнаульская прокуратура и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города! Искать пропавших чаек на ограждениях лестницы — можно и нужно. Но поищите еще, пожалуйста, антискользящее покрытие из проекта! Его отсутствие, в отличие от чаек, представляет реальную опасность для тысяч горожан, которые приходят на лестницу», — написал он в Facebook.

С тех же позиций выступает значительная часть горожан в Barnaul 22. «Любой здравомыслящий человек, тем более строитель, должен был понимать и предусмотреть такие очевидные вещи. Это говорит о том, что здравый смысл и профессионализм — не те основы, на которые опирались создатели этого... Сам спускался и недоумевал, как так можно сделать было, это ж при падении их можно засудить (в нормальной стране)», — выразил мнение большинства один из комментаторов.

Отметим, что согласно сайту Госзакупок, подрядчиком на стройке выступало ООО «Барнаульское ДСУ № 4», которое за свою работу по террасированию склонов парка с водоотведением, предполагающую и строительство лестницы, получило более 40 млн рублей. В процессе подрядчик несколько раз подвергался санкциям за просрочку — пеня составила более 465 тысяч рублей. В то же время, согласно акту о приемке выполненных работ (подписан со стороны заказчика — замглавы комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антоном Шеломенцевым, со стороны подрядчика — директором ДСУ № 4 Николаем Данилиным), керамогранитная плитка — на совести подрядчика. В документе нет указания на то, что использовался именно антискользящий материал. Возможно, ситуация станет предметом нового разбирательства надзорных органов.

Напомним, что в начале ноября прокуратура Барнаула по результатам проверки подтвердила факт нарушений при строительстве лестницы, которая ведет в Нагорный парк. Проверка городского комитета по финансам, а после и прокуратуры показала, что подрядчик необоснованно допустил корректировки проекта. Правоохранители внесли представление главе администрации города Сергею Дугину — устранить все нарушения в течение месяца. Кроме того, в прокуратуре отметили, что все дальнейшие работы, проводимые на лестнице и террасах Нагорного парка, включая гарантийный ремонт, теперь будут находиться у них на контроле. В прокуратуре уточнили, что в ходе проверки могут быть выявлены и другие нарушения.