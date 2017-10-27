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Главная Лента новостей Котловой метод: управленцы от ЖКХ «выписали» новым жильцам счет за предыдущих обитателей муниципального дома в Барнауле

Котловой метод: управленцы от ЖКХ «выписали» новым жильцам счет за предыдущих обитателей муниципального дома в Барнауле

15.11.2017 11:56

Жильцам двухэтажного дома по улице Димитрова,152 в Барнауле, который относится к зданиям маневренного фонда, пришлось через суд отбиваться от незаконно начисленных долгов за коммунальные услуги. Как сообщает «Российская газета», находчивая управляющая компания, обслуживающая дом, «повесила» на горожан чужие долги пятилетней давности.

Одна из пострадавших горожанок Надежда Тучеглазова рассказала, что семьи проживают в доме маневренного фонда не так давно, они там не прописаны, и договоров социального найма городские власти с ним никогда не заключали. Однако в октябре 2017 года у женщины, как и у ряда других жильцов, без предупреждения арестовали счета и списали все, что на них было, включая пенсию. «Я была в шоке, узнав, что мне насчитали больше 52 тысяч рублей за услуги ЖХК», - поделилась пострадавшая. Ее соседи также недоумевали, на каком основании им насчитали такую задолженность.

Оказалось, что ЖЭУ-8, которое ранее обслуживало указанную двухэтажку, суммировало коммунальные долги за 2012-2015 годы и переуступило их некоему ООО. Предприимчивая компания подготовила необходимые документы и предъявила претензии по долгам нынешним жильцам-маневренцам. Мировой судья, не особенно вдаваясь в детали, вынес решение взыскать с горожан деньги. «В суде даже не стали разбираться, что в документах двухэтажка 1947-го года постройки вдруг «помолодела» на 25 лет. Долги начислены на семьи, которые здесь давно не живут. В оплату включены услуги, которых мы не получаем, например, вывоз мусора. К тому же срок давности по взысканию коммунальных платежей по закону три года, а с нас хотят списать задолженность пятилетней давности. Получается, что любой может принести в суд непонятные документы и получить решение о списании долгов», - жаловались пострадавшие.

Собрав необходимые доказательства, горожане обратились с иском в мировой суд, после чего предыдущее решение было отозвано. Барнаульцам, счета которых успели арестовать, судебные приставы вернули деньги. Тем не менее жильцы двухэтажки утверждают, что то самое ООО так и не отказалось от идеи получить с жильцов маневренного барака многотысячные долги. По их словам, новые судебные разбирательства по этому делу назначены на декабрь. Несмотря на это, горожане уверены, что правда на их стороне и готовы держать оборону.

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Комментарий

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Комментариев 6
КРЫЛОВ

15.11.2017 12:43

Уж сколько раз твердили миру, что суд и приставы, гнусны, вредны; но только всё не впрок и эти гнусности всегда отыщат уголок.
такой у нас суд

15.11.2017 12:45

Обычная практика. Мошенники приносят в суд бумажку без подписей и печатей. Просто распечатанную на принтере. На основании этой бумажки судья выносит решение о взыскании.
ничегосебефамилия -Йа!

15.11.2017 12:50

Надежда Тучеглазова - Тучеглазов и его Надежда :)
гость

15.11.2017 12:51

суммировало коммунальные долги за 2012-2015 годы и переуступило их некоему ООО.
________________________________________________________-
Одни и те же персонажи создают бесчисленное множество ООО, сами себе передают туда-сюда. Отследить невозможно, сегодня переуступил, завтра забрал назад. Делают "переуступки" задним числом. Взыскивают с людей за одни и те же услуги по несколько раз.
78

15.11.2017 13:43

в МУП УК центральная - та же самая песТня. сейчас пытаются взыскать долги прежнего владельца за 2009 год с меня.
изменились условия начисления пени, стало гораздо больше, вот и хитрозадые управленцы пытаются навариться.
гость

15.11.2017 13:53

78 писал(а):
изменились условия начисления пени, стало гораздо больше, вот и хитрозадые управленцы пытаются навариться.

Первое.Срок исковой данности 3 года.
Второе. Именно навариться. Понятно, что это деньги исключительно в карман деятелей УК. Сами они уже давно на десять рядов перерегистрировались, ничего никому не должны. Может, только делятся этими побочными доходами лично с каким-нибудь холодковым и ему подобными.