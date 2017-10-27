Новый «партнер» скандального новоалтайского застройщика не смог придать ему «ускорения»

Генеральный директор ООО «Аспект» Владимир Шрамко признал, что сроки возведения проблемной высотки в Новоалтайске вновь затягиваются. Причиной тому кризисное финансовое положение, выходу из которого не смог поспособствовать даже генподрядчик из Подмосковья, следует из сообщения Государственной инспекции Алтайского края.

По данным ведомства, прокуратура Алтайского края организовала специальное выездное совещание по вопросам завершения строительства дома № 40 по улице Прудской в Новоалтайске. В нем приняли участие не только руководство и сотрудники надзорных органов, но и представители застройщика. Причиной тому стало очередное отставание подрядной организации от графика строительных работ. Генеральный директор застройщика ООО «Аспект» Владимир Шрамко объяснил присутствующим, что здание никак не удается ввести в эксплуатацию из-за отсутствия средств, необходимых для завершения строительства. Они рассчитывали на то, что генеральному подрядчику ООО «Брюсов парк» предоставят кредит, но компании неожиданно отказали. Теперь «Аспекту» придется привлекать другую организацию для получения кредитных средств.

Выслушав г-на Шрамко, сотрудники прокуратуры и Госинспекции велели застройщику определиться с потенциальным кандидатом в кратчайшие сроки. После этого «Аспекту будет необходимо скорректировать график производства работ на объекте, и предоставить указанную информацию в администрацию Новоалтайска. Следующее заседание рабочей группы с обязательным присутствием участников долевого строительства запланировали на 16 ноября 2017 года.

Напомним, что строительство многоквартирного жилого дома по адресу улица Прудская, 40 в Новоалтайске ООО «Аспект» начало в мае 2014 года. Проект запланировали довольно сложный - здание будет состоять из семи блок-секций переменной этажности (12, 14 и 16 этажей) с подвалом и техническим этажом и включать в себя 765 квартир. Однако компания не укладывалась в сроки строительства и нарушила дату передачи объектов дольщикам, в связи с чем дом включили в план-график специальной межведомственной рабочей группы, которой пришлось следить за темпами стройки. Проблемная высотка также находится на контроле губернатора и правительства Алтайского края.

Отметим также, что в середине октября возмущенные дольщики устроили протестную акцию, на которую прибыл и сам Владимир Шрамко. Он пытался убедить граждан, что строительство дома продолжается, на стройке работают два каменщика и два электрика. Однако в масштабах недостроя на 750 квартир, работа четырех человек абсолютно бессмысленна, написали тогда активисты в специально созданном аккаунте «ВКонтакте». «Если строительство не продолжится, то через месяц будет еще один пикет, а к новому году мы организуем голодовку. Будем подыхать громко, а не втихую, как было до сих пор», — пообещали участники протеста.

Стоит добавить, что генеральный подрядчик проблемной высотки ООО «Брюсов парк» появился на алтайском рынке только в текущем году. Компания стала единственным участником аукциона от алтайского КГКУ «Региональное жилищное управление» на поставку 14 квартир для медиков в Новоалтайске. Выяснилось, что фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, очевидно, связана со скандально известной в регионе ГК «Партнер». По данным ЕГРЮЛ, фирма была создана в начале 2016 года и зарегистрирована в Лосино-Петровском, гендиректором значится Екатерина Моисеенко (ИНН зарегистрирован в Москве), единственным учредителем — Ольга Щенникова (ИНН зарегистрирован в Алтайском крае). Полная тезка г-жи Щенниковой является маркетологом компании «Демидов парк» (входит в ГК «Партнер»), которая со скандалом строит одноименный ЖК в Новоалтайске.