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Главная Лента новостей Чиновники не смогли успокоить вышедших на пикет дольщиков «заброшенной» высотки алтайского «СтройГАЗа»

Чиновники не смогли успокоить вышедших на пикет дольщиков «заброшенной» высотки алтайского «СтройГАЗа»

16.10.2017 10:29

Очередной пикет на площади Свободы в Барнауле провела 14 октября инициативная группа дольщиков недостроенного многоквартирного дома по улице Антона Петрова, 254, заказчиком и застройщиком которого является находящаяся в стадии банкротства компания «СтройГАЗ». Предыдущая акция, прошедшая в июле, надежд не принесла, на новую пришло уже около 30 человек. К людям вышел руководитель Госинспекции Алтайского края Андрей Степанов, сообщила в Facebook депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых.

Главными требованиями вышедших на пикет дольщиков стало ускорение работ по строительству высотки и запуск на объекте отопления, без которого завершить его в срок не удастся, уверены активисты. Согласно договорам, срок передачи помещений наступает в период с 1 июня 2017 года по 30 января 2018 года, однако до сих пор ни одной квартиры люди не получили — по их информации даже к крайнему сроку дом не будет готов к сдаче в эксплуатацию.

На встречу пришли представители власти — руководитель Госинспекции Андрей Степанов с начальником отдела контроля и надзора в области долевого строительства Ольгой Дерявской, руководитель комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями администрации Барнаула Геннадий Королев, представитель ОНФ Сергей Войтюк, депутаты БГД Оксана Молодых и Петр Пугаев. «Город хотел забрать данный объект, но «СтройГАЗ» отказал нам. Мы пришли сюда чтобы услышать вас и решать проблему цивилизованно. Главное, что ситуация находится под контролем администрации и ведется процедура наблюдения», — приводит слова г-на Королева один из пикетирующих Александр Сартаков.

Сотрудники полиции, наблюдавшие за порядком, предложили собравшимся написать заявления и указать все правонарушения «СтройГАЗа», а также по возможности отвечали на вопросы дольщиков. Активисты также составили резолюцию, которую передачи Андрею Степанову. По информации г-жи Молодых, подтвержденной данными арбитражного суда, на сегодняшний день чуть более 100 дольщиков подали заявления о вступлении в реестр кредиторов «СтройГАЗа» с требованиями предоставить им оплаченные жилые помещения.

Александр Сартаков добавил, что заявления чиновников не успокоили дольщиков. «Если проблемы не решатся в ближайшее время, мы будем думать над проведением еще одной акции», — рассказал участник пикета.

Отметим, что в тот же день прошла акция дольщиков другого проблемного долгостроя — ЖК «Демидов парк» в Новоалтайске. На пикет пришел гендиректор ООО «Аспект» Владимир Шрамко. По его словам строительство дома продолжается, на стройке работают два каменщика и два электрика. Однако в масштабах недостроя на 750 квартир, работа четырех человек абсолютно бессмысленна, написали активисты в специально созданном аккаунте «ВКонтакте». «Если строительство не продолжится, то через месяц будет еще один пикет, а к новому году мы организуем голодовку. Будем подыхать громко, а не втихую как было до сих пор», — заявили активисты.

Напомним, строительство проблемного дома по Антона Петрова, 254 заморожено уже почти два года, хотя дольщики полностью оплатили 196 квартир. Администрация Барнаула ранее заявляла, что объект сдадут в сентябре. Однако этого не произошло. «Последние несколько месяцев то никто не работает, то придут 2-3 человека. Естественно, такие темпы нас не устраивают. Согласно договорам, срок передачи помещений наступает в период с 1 июня 2017 года по 30 января 2018 года. Но мы уверены, что в нынешней ситуации даже к февралю закончить объект не получится», — рассказывал активист Александр Сартаков. Ситуацию осложняет то, что «СтройГАЗ» в случае с домом по улице Антона Петрова, 254 выступает одновременно как заказчик и подрядчик.

Между тем Госинспекция и прокуратура установили факт использования средств дольщиков, предназначенных для достройки дома, не по назначению. Речь изначально шла о сумме в 115,4 млн рублей, впоследствии застройщик частично устранил нарушения, снизив ее до 33,2 млн рублей. Тем не менее в возбуждении уголовного дела было отказано. В итоге 29 июля дольщики провели пикет, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

Тем временем «СтройГАЗ» вошел в процедуру наблюдения. «Сколько он еще сможет вести строительную деятельность, непонятно. Сейчас всех дольщиков собирают и оповещают о том, что нужно писать заявления в суд, о вступлении в реестр кредиторов. Ни у кого нет актуальных контактов всех дольщиков, даже у «СтройГАЗа», сдана лишь малая часть заявлений, менее половины. Если кворума не будет, может так получиться, что дом нам совсем не достанется, а уйдет в общую конкурсную массу. В связи со всем происходящим, мы подали уведомление на следующий пикет», — сообщил БФ Александр Сартаков.

Андрей Степанов в августе также комментировал ход строительства ЖК «Демидов парк», из-за которого лишился поста глава администрации Новоалтайска Борис Парадовский. По словам г-на Степанова, на тот момент рабочие застройщика и субподрядной организации отделывали помещения и устанавливали оконные блоки. При правильной организации работы дом должен быть сдан в эксплуатацию не позже декабря.

Начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства Ольга Дерявская пришла успокоить дольщиков
Пикетирующие выслушали позицию чиновников
На пикет пришли представители полиции
Среди пикетирующих - молодые семьи, рискующие остаться без жилья
Возмущение дольщиков пока направлено в основном против «СтройГАЗа»
Банкротство компании-подрядчика не дает надежды дольщикам
Некоторые активисты пришли на пикет с детьми, чтобы показать серьезность проблемы
Чиновники не смогли поднять настроение участников акции
По итогам пикета полиция собрала заявления, активисты составили резолюцию

Фото: Илья Климентьев


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