На пятачке: следователи начали проверку из-за забастовки работников проблемного «Алтаймясопрома»

17.11.2017 14:29
Около 100 работников одного из крупнейших свинокомплексов Алтайского края, которым управляет находящаяся на грани банкротства компания «Алтаймясопром», объявили забастовку и не вышли на работу. Причиной они называют долги по зарплате, которую не платят уже три месяца. По факту забастовки СУ СКР по Алтайскому краю организовало доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства.
Как стало известно ГТРК «Алтай», за две недели до начала забастовки рабочие написали руководству письменное уведомление, что с 16 ноября не планируют приступать к своим обязанностям, но ответа не получили. По мнению работников, зарплату им не выплачивают из-за сложного финансового положения, которое сложилось на предприятии. Часть суммы задолженности работники получили продукцией. Тем не менее это не дает им возможности оплачивать счета и кредиты. В детсаду детям, чьи родители перестали оплачивать образовательные услуги, отказали в горячем питании.
Как указано на сайте следкома, по сообщению организована доследственная проверка. 17 ноября специалисты ведомства будут работать на предприятии и выяснят обстоятельства появления задолженности, а также точную сумму долга и число пострадавших сотрудников предприятия. Кроме того, в следственном отделе по ЗАТО «Сибирский» будет организован личный прием работников ООО «Алтаймясопром», чьи трудовые права нарушены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
О сложной ситуации на «Алтаймясопроме» стало известно еще летом 2017-го года, когда владельцы свинокомплекса пытались договориться с кредитором – «Внешэкономбанком» (ВЭБ) – о реструктуризации задолженности. В начале ноября Арбитражный суд Алтайского края включил ВЭБ в реестр требований кредиторов «Алтаймясопрома» с суммой в 9,8 млрд рублей.
Отметим, что еще в сентябре Арбитражный суд Алтайского края ввел в отношении «Алтаймясопрома» процедуру наблюдения сроком до 20 февраля 2018 года. Временным управляющим ООО утвержден Дмитрий Чертов, являющийся членом ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».
Согласно материалам картотеки арбитражных дел, в целом ВЭБ предоставил ООО «Алтаймясопром» в рамках двух кредитных соглашений от 12 ноября 2010 года 4,68 млрд рублей и 12 млн евро на 8,5 лет. В 2011 году «Алтаймясопром» завершил строительство I очереди крупного животноводческого комплекса стоимостью около 7 млрд рублей в Тальменском районе, год спустя ввел его в эксплуатацию. В августе 2017 года министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев сообщал журналистам, что в «Алтаймясопроме» «соблюдается весь технологический процесс», поголовье свиней в хозяйстве сохраняется на уровне 52 тысяч голов. Сообщалось также, что на протяжении последних четырех лет свинокомплекс терпит убытки.
Добавим, что это уже второй крупный свиноводческий проект в регионе, который испытывает серьезные финансовые проблемы. Год назад банкротом была признана компания «Альтаир-агро», которая строила комплекс мощностью 48 тысяч голов за 2,3 млрд рублей. В марте 2017 года имущественный комплекс компании выкупил омский «Руском» за 596,9 млн рублей.
17.11.2017 15:07
Нонсенс. Вот если бы в советское время кормачи и свинарки какого - нибудь крупного специализированного свиносовхоза, мясосовхоза, отделения фермы любого совхоза или колхоза, решились на такую акцию из-за невыплаты зарплаты... Какая бы была реакция партийно-советского руководства в государственной системе, не считая надзорных погон.
17.11.2017 16:13
Только не на работяг,а на хозяев этого свинства,второй Беломор канал зубами бы уже дорывали!
17.11.2017 16:55
17.11.2017 17:08
высирай под своим ником старая портяночная сволочь!
17.11.2017 17:44
Ты пишешь " кум", а он "Кум" он твой спойлер.
Ну как кандидатов в депутаты подыскивают явному лидеру гонки -одинаковую фамилию для лохов в бюллетене.
А ты нормально на это вижжишь... удачи
17.11.2017 18:01
ты все Шурой бредишь. Видать сильно любите друг друга. Пока, рубанковский брат по партии!
17.11.2017 18:14
Чё-то Бабырган и Караульная целый день закрыт были.
Слушай, Шура, мы с дружбаном, тоже из алкашей из ментов опять собрались на охоту в Шаргайту... Может обещанный пакет -то тебе всё - таки оставить на пограничном посту перед Маймой. Жалко тебя... мучаешься ты....
17.11.2017 19:36
В советское время не было такого понятия, как невыплата зарплаты. Строго аванс и зарплата в определенные числа. Могли задержать на день-два, но это редкость, раз в год могло быть. Шли выяснять в бухгалтерию. В исключительном случае звонили в райком. Туда могли вызвать руководителя, объявить выговор по партийной линии. И прощай карьера директора...
17.11.2017 22:16
Ты понял, кум... ни у меня в Суртайке, ни в Карагуже, ни на Горно-Алтайском тележном заводе - зарплату не задерживали в советское время и выдавали регулярно.