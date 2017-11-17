На пятачке: следователи начали проверку из-за забастовки работников проблемного «Алтаймясопрома»

Около 100 работников одного из крупнейших свинокомплексов Алтайского края, которым управляет находящаяся на грани банкротства компания «Алтаймясопром», объявили забастовку и не вышли на работу. Причиной они называют долги по зарплате, которую не платят уже три месяца. По факту забастовки СУ СКР по Алтайскому краю организовало доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно ГТРК «Алтай», за две недели до начала забастовки рабочие написали руководству письменное уведомление, что с 16 ноября не планируют приступать к своим обязанностям, но ответа не получили. По мнению работников, зарплату им не выплачивают из-за сложного финансового положения, которое сложилось на предприятии. Часть суммы задолженности работники получили продукцией. Тем не менее это не дает им возможности оплачивать счета и кредиты. В детсаду детям, чьи родители перестали оплачивать образовательные услуги, отказали в горячем питании.

Как указано на сайте следкома, по сообщению организована доследственная проверка. 17 ноября специалисты ведомства будут работать на предприятии и выяснят обстоятельства появления задолженности, а также точную сумму долга и число пострадавших сотрудников предприятия. Кроме того, в следственном отделе по ЗАТО «Сибирский» будет организован личный прием работников ООО «Алтаймясопром», чьи трудовые права нарушены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

О сложной ситуации на «Алтаймясопроме» стало известно еще летом 2017-го года, когда владельцы свинокомплекса пытались договориться с кредитором – «Внешэкономбанком» (ВЭБ) – о реструктуризации задолженности. В начале ноября Арбитражный суд Алтайского края включил ВЭБ в реестр требований кредиторов «Алтаймясопрома» с суммой в 9,8 млрд рублей.

Отметим, что еще в сентябре Арбитражный суд Алтайского края ввел в отношении «Алтаймясопрома» процедуру наблюдения сроком до 20 февраля 2018 года. Временным управляющим ООО утвержден Дмитрий Чертов, являющийся членом ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

Согласно материалам картотеки арбитражных дел, в целом ВЭБ предоставил ООО «Алтаймясопром» в рамках двух кредитных соглашений от 12 ноября 2010 года 4,68 млрд рублей и 12 млн евро на 8,5 лет. В 2011 году «Алтаймясопром» завершил строительство I очереди крупного животноводческого комплекса стоимостью около 7 млрд рублей в Тальменском районе, год спустя ввел его в эксплуатацию. В августе 2017 года министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев сообщал журналистам, что в «Алтаймясопроме» «соблюдается весь технологический процесс», поголовье свиней в хозяйстве сохраняется на уровне 52 тысяч голов. Сообщалось также, что на протяжении последних четырех лет свинокомплекс терпит убытки.

Добавим, что это уже второй крупный свиноводческий проект в регионе, который испытывает серьезные финансовые проблемы. Год назад банкротом была признана компания «Альтаир-агро», которая строила комплекс мощностью 48 тысяч голов за 2,3 млрд рублей. В марте 2017 года имущественный комплекс компании выкупил омский «Руском» за 596,9 млн рублей.