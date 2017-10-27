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Главная Лента новостей Свин в конце тоннеля: крупный госбанк «примкнул» к банкротству «Алтаймясопрома» с астрономической суммой

Свин в конце тоннеля: крупный госбанк «примкнул» к банкротству «Алтаймясопрома» с астрономической суммой

09.11.2017 11:52

Арбитражный суд Алтайского края включил «Внешэкономбанк» (ВЭБ) в реестр требований кредиторов ООО «Алтаймясопром» — одного из крупнейших в Алтайском крае свиноводческих комплексов, подконтрольного кемеровской управляющей компании «Кем-ойл». Сумма включенных требований составила около 9,8 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

ВЭБ стал крупнейшим кредитором «Алтаймясопрома», вошедшим в реестр. «В резолютивной части сказано, что в реестр включены 8,488 млрд рублей основного долга и 1,271 млрд рублей неустойки», — сказали изданию в суде.

Отметим, что еще в августе представители ВЭБа называли куда меньшую сумму долга. «В настоящий момент существует задолженность в размере более 5 млрд рублей по трем кредитным соглашениям с «Алтаймясопромом», никакого погашения указанной задолженности не происходит, соответственно, наши требования остаются неизменными», — говорила тогда представитель ВЭБа Ольга Ливанова.

По данным источников «Коммерсанта», в начале августа владельцы «Алтаймясопрома» (кемеровская группа компания «Кем-ойл») уверили, что буквально через год смогут завершить проект, в который уже инвестировано 7,9 млрд рублей. Для этого они готовы вложить еще около 2 млрд рублей собственных средств, если ВЭБ пойдет на реструктуризацию долгов.

В сентябре Арбитражный суд Алтайского края ввел в отношении «Алтаймясопрома» процедуру наблюдения сроком до 20 февраля 2018 года. Временным управляющим ООО утвержден Дмитрий Чертов, являющийся членом ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

Согласно материалам картотеки арбитражных дел, в целом ВЭБ предоставил ООО «Алтаймясопром» в рамках двух кредитных соглашений от 12 ноября 2010 года 4,68 млрд рублей и 12 млн евро на 8,5 лет. В 2011 году «Алтаймясопром» завершил строительство I очереди крупного животноводческого комплекса стоимостью около 7 млрд рублей в Тальменском районе, год спустя ввел его в эксплуатацию. В августе 2017 года министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев сообщал журналистам, что в «Алтаймясопроме» «соблюдается весь технологический процесс», поголовье свиней в хозяйстве сохраняется на уровне 52 тысяч голов. Сообщалось также, что на протяжении последних четырех лет свинокомплекс терпит убытки.

Добавим, что это уже второй крупный свиноводческий проект в регионе, который испытывает серьезные финансовые проблемы. Год назад банкротом была признана компания «Альтаир-агро», которая строила комплекс мощностью 48 тысяч голов за 2,3 млрд рублей. В марте 2017 года имущественный комплекс компании выкупил омский «Руском» за 596,9 млн рублей.


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Комментарий

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Комментариев 1
опять

09.11.2017 12:46

опять дело рук Москвы