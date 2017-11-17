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Главная Лента новостей Вымирание вида: «эвакуированный» на Поток барнаульский мамонтенок лишился «окаменелости»

Вымирание вида: «эвакуированный» на Поток барнаульский мамонтенок лишился «окаменелости»

20.11.2017 09:51

Мамонтенок разваливается на куски
Мамонтенок разваливается на куски

Скульптурная композиция «Мамонтенок», которая в начале лета 2017 года по решению администрации Октябрьского района переехала из сквера у «нулевого километра» в парк «Химиков» на Потоке, начала разрушаться. Пользователи соцсетей предполагают, что к его «травмам» причастны вандалы, пишут комментаторы в сообществе Barnaul22 «ВКонтакте».

Осколков поблизости не видно
Осколков поблизости не видно

В сообществе опубликованы фотографии скульптуры, на которой видно, что у мамонтенка повреждена передняя правая нога. Причем «травмы» столь серьезные, что на ноге образовалась дыра, сквозь которую проглядывают элементы жесткого каркаса. Фотографии сделаны 18 ноября.

Комментаторы предполагают, что это дело рук вандалов, которые не побоялись проявить себя в уединенном парке. Впрочем, есть мнение, что скульптуру повредили дети, которые облюбовали расположенную в нескольких метрах игровую площадку. Значительная часть комментаторов называет главной причиной ситуации именно расположение мамонтенка в не самом благополучном районе Потока, где асоциальные элементы чувствуют себя свободнее, чем в центре города. Впрочем, у этой точки зрения нашлись и противники, напомнившие, что и у «нулевого километра» у скульптуры обламывали бивни.

Сама ситуация, естественно, также стала поводом для шуток. «У нас просто инстинкт убивать мамонтов, с этим ничего не поделаешь», — написал один из комментаторов. «У кого-то проснулся древний инстинкт — решил «завалить» мамонта и принести добычу жене», — вторит другой.

Впрочем, не исключено, что вандалы тут не при чем. «На самом деле, может и не ломал никто — просто с морозами штукатурка отвалилась, которой его подмазывали после переезда», — предположил один из участников сообщества. Правоохранительные органы пока не сообщили о проверке по данному факту.

Напомним, что власти Октябрьского района Барнаула начали преображение зеленой зоны в районе «нулевого километра» в начале лета. Чиновники приняли неожиданное решение избавиться от скульптурной композиции «Мамонтенок» и перевезти ее в обновленный сквер «Химиков» на Потоке, где также появилась детская площадка. Власти уверяют, что там он пользуется большим успехом.

Фото: сообщество Barnaul 22 «ВКонтакте»


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Комментарий

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Комментариев 5
НАДО БЫ МАМОНТЁНКА ОПРЕДЕЛИТЬ У ВРАТ ЗАВОДА ГЕОФИЗИКИ !??

20.11.2017 10:31

В честь того, ЧТО ЗАВОД БЫЛ ЗАТОПТАН флагманами приватизации СИБИРЬУГЛЕСНАБ с РОГАМИ МАМОНТОВ на крыше !! Естественно, это был бы подарунок от УЩЁНЫХ ОПОРНОГО ГАЙДАРОплюйства АлтГУ !??
Новиков, верни мамонтенка на место!

20.11.2017 11:38

По-моему, надо признать, что очередная новиковская прихоть потерпела полное фиаско и вернуть мамонтенка на место, пока не поздно. Ваза и скамейки могут и в другом месте поторчать, все равно они там смотрятся глупо. А мамонтенок на этом месте был прекрасен!
ru.банок

20.11.2017 12:33

Деградация Барнеаполя под руководством Дулина -неоспорима!
Вчерась заезжал в этот город, кажеться, что, все деревья выдрало с корнем не ренновацием, а уроганам!
Скоро на месте Барнео будут одни Мария-ра и торговые центры!
Папе карло, фиолетово, Моська-то ближе!
гость

20.11.2017 12:56

Дулин не может уволить самодура Новикова , у того крыша ... Дулин вообще ничего не может
ВОТ БЫ УРАГАН ВЫБРОСИЛ БЫ ПРИДУРКОВ ИЗ БАРНЕАПОЛЯ НА !??

20.11.2017 13:00

СВАЛКУ ПОД ОКНАМИ ЯБЛО ,,,, ВИКТОРА,,,
Воздух бы от этих кумоватых РЮБАНКОВ почистился до озончика...