Скользкий вопрос: власти Барнаула раскрыли «тайну» покрытия лестницы в Нагорный парк

Администрация Барнаула утверждает, что для облицовки лестницы в Нагорный парк все же использовалась плитка из керамогранита с антискользящим покрытием, вопреки предположениям общественников. Скользко же на ней потому, что сибирской зимой нет никакой разницы между специальной поверхностью и обычными материалами. Ответ городских чиновников приводит ИА «Амител».

Как утверждают власти, лестница, ведущая в Нагорный парк, изготовлена с использованием нескользящего плиточного покрытия. А скользко на ней потому, что наши зимние условия не выдерживает даже такое специализированное решение. «С учетом нестабильных температур, наледь образуется и на плитке с антискользящим покрытием», — пояснили в горадминистрации.

Чтобы не допустить падения людей, подрядная организация ежедневно ведет антигололедную обработку ступеней. Тем не менее жителям и гостям города советуют соблюдать меры предосторожности в связи с перепадами температуры. На ограждениях лестницы размещены предупреждающие таблички о скользких ступенях.

Также в сообщении отмечается, что в течение 2017 года в администрацию города обращения от жителей по вопросу скользкого покрытия лестницы, ведущей в Нагорный парк, не поступали.

Напомним, после наступления холодов посетители Нагорного парка стали жаловаться на скользкие ступени новой лестницы. Активисты сообщества «Шпиль» обратили внимание, что в документации проекта строительства лестницы указывается использование покрытия из керамогранита с антискользящей поверхностью, и предположили, что скользко на объекте из-за использования обычного материала.