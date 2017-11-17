Убитый в Чечне алтайский боевик Адам Цуцаев был десантником и носил русское имя

Фото Адама Цуцаева из соцсетей

Один из боевиков, которые в ночь на 19 ноября совершили вооруженное нападение на пост полиции в Республике Чечня, 31-летний Адам Цуцаев не просто прибыл из Алтайского края, а родился и вырос здесь. Об этом «Вестям 22» сообщили в Алтайском управлении ФСБ.

По предварительным данным ведомства, Адам Цуцаев – не настоящее имя погибшего. Он был этническим чеченцем, родился и жил в Алтайском крае. Под влиянием радикальной религиозной пропаганды мужчина официально сменил имя и фамилию и в 2017 году уехал в Чечню. Судя по страницам в социальных сетях, боевик окончил Алтайский государственный университет по специальности «Политология» и работал в компании, которая предоставляла услуги по оформлению таможенных документов. Среди сообществ, на которые уроженец Алтайского края был подписан, значатся группы религиозной направленности, аренды квартир и поиска работы в Барнауле, доставки готовой еды в Алтайском крае и др. В последний раз в Сети мужчина был ночью 18 ноября.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде», в последнее время он мало общался с близкими. «Мы с ним виделись в Барнауле летом. Он даже на улицу выходить не захотел. Вел себя, как обычно, говорил, что собирается в Чечню и все. Он был хорошим, добрым человеком, жил в Барнауле в районе Новосилиткатного, в свое время служил в ВДВ в Рязани, у него был отчим, мама, два сводных брата и сестра», - поделился подробностями жизни Цуцаева его знакомый. Известно, что мать боевика умерла в феврале 2016 года, а братья живут в Барнауле, но где сейчас может находиться их родственник, они не знают. По словам его знакомых, в краевом центре у мужчины была своя фирма, которая занималась сертификацией товаров.

Примечательно, что 31-летний боевик стал называться Адамом Цуцаевым только лет пять назад. «Он всю жизнь был Андреем Борисовым. Я с ним, наверное, с 2014 года не виделся, мы учились в одной школе. Наверное, это связано с тем, что его биологический отец был из Чечни», - пояснил одноклассник мужчины.

Добавим, что сами родственники Борисова-Цуцаева пока отказываются что-либо комментировать. В чеченском управлении МВД журналистам в свою очередь пояснили, что после произошедшего возбудили уголовное дело, сейчас им занимаются следователи.