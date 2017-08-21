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Главная Есть мнение Губернатор Алтайского края Александр Карлин о гражданской активности барнаульцев: «Дискуссия нужна, но побеждает в конце концов здравый смысл»

Губернатор Алтайского края Александр Карлин о гражданской активности барнаульцев: «Дискуссия нужна, но побеждает в конце концов здравый смысл»

07.09.2017 14:35

По мнению наблюдателей, в 2017 год может войти в историю Барнаула как год пробуждения гражданской активности горожан. Жители краевого центра активно обсуждали животрепещущие вопросы развития городской среды, в том числе состояние муниципальных дорог, новую версию Генплана и грядущую «реновацию» зеленых зон. Причем временами эта дискуссия принимала протестные формы. Каким образом влияет такая активность на развитие городской инфраструктуры, 6 сентября на «Медиалоге» рассказал губернатор Алтайского края Александр Карлин.

- Я не стал бы прибегать к усиливающим терминам «вызвало всеобщее возмущение» или «массовое недовольство». Круто звучит, на самом же деле это не так. Последняя акция была в районе известной всем «сковородки» (площадь перед зданием АлтГТУ в Барнауле — прим. ред. БФ). Я очень внимательно пересчитал по фотографиям — на пикет против сноса деревьев вышло человек пятнадцать.

Вполне разумная и необходимая работа по обновлению зеленых насаждений должна вестись в любом городе. В этом году мы имеем печальный пример в одном из райцентров, когда налетел ураган и упавшее старое дерево очень серьезным образом травмировало молодую женщину. Огромное количество таких примеров было этим летом в столичном регионе. Вы посмотрите на наш любимый город, где проблемных насаждений немало. Эту работу надо проводить.

Конечно, нужно было привлечь к этому общественность. Что бы сделал я? Если мы взялись выпиливать старые деревья на «сковородке», я бы пригласил всех желающих от технического университета. Если там есть какая-то экологическая организация, позвал бы их профком. Наверняка есть студенческий совет, позвал бы и их. К каждому дереву подошли бы специалисты и объяснили, почему оно намечено к выбраковке и какое дерево будет посажено на этом месте. Ведь это все делается по плану, а не просто так. И, я думаю, при такой организации работы вместо группы очень недовольных граждан мы получили бы в несколько раз больше тех, кто поддерживает эту работу и принимает участие в ней.

Я не заметил в этом году всплеска гражданской активности в виде протестных акций. Я все больше и больше отмечаю, что наши граждане проявляют интерес к позитивным вещам.

По Генплану все начинает выстраиваться в прагматический формат. Генплан городу нужен, его нужно актуализировать, это всем понятно. Но нужно понять и другое: сейчас такие серьезные вопросы решать келейно не получится. Следует это усвоить и выстроить работу открыто и понятно. Я не думаю, что администрация Барнаула вынашивала какие-то планы против жителей этого города, каковыми они же и являются, но есть вещи, которые необходимо сочетать. К сожалению, есть приятные объекты (скверы, парки, газоны, вазоны и фонтаны), но есть и другие, функционально необходимые вещи. Их тоже надо размещать. И соседние муниципалитеты не горят желанием принимать на себя эти объекты. Здесь 100-процентное единомыслие получить сложно, но вполне реально выстроить работу так, чтобы все высказали свою точку зрения, а потом было принято консолидирующее решение, устраивающее подавляющее большинство жителей города.

Мы (администрация Алтайского края — прим. ред. БФ) тоже решаем и будем решать те же самые вопросы. Например, строительство транспортного обхода вокруг Барнаула — думаете, это так просто? Сколько было дискуссий по объектам культуры Барнаула! Когда мы взялись за реконструкцию театра драмы, там были фрески, которые только чудом не упали на головы зрителей. А сейчас все приезжают и говорят: «Какой у вас шикарный зал! Какой замечательный театр!»

Так что дискуссия нужна, но побеждает в конце концов здравый смысл и польза для людей. Я думаю, в Барнауле это и происходит. Здесь появляется много интересных уголков, в том числе и с участием людей. И не обязательно это центральные площади, скверы и улицы. Я вижу, как люди бережно за этими уголками ухаживают. Хотя есть и не совсем адекватные граждане, которые вместо того, чтобы пройтись с лейкой весом 7-8 килограмм, предпочитают покатать шары, которые весят триста. Вот из этого и состоит наше общество.  

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Комментарий

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Комментариев 31
читатель

07.09.2017 15:07

Да прав губернатор. Активности реально оппозиционной у нас немного, так что не стоит тут сразу всё называть митингами. на вырубку деревьев действительно пришло 17 человек, хотя важная тема для горожан, но она тоже была высосана из пальца.
эксперт

07.09.2017 15:10

с уличной активностью вообще мало регионов, а недовольство выражают в основном узкие и малочисленные группы и как правило в интернете. так что в регионе, где нет серьёзных проблем, вряд ли будут оппозиционные митинги. уличная активность изживает себя как формат, особенно в регионе, где нет серьёзных поводов для волнений.
абориген 2

07.09.2017 15:39

не понимаю происходящего на глазах:

был на днях на объекте Белокуриха-2.
катил по серпантину километра три в гору.
шикарная трасса.
почему-то на ней огромные буквы АЛТАЙСКИЙ КРАЙ - думал, не в Монголию ли еду.
наконец, на вершине дорога, асфальт кончились - и все..... пыльная проплешина - на ней дурацкий стул с мелким грустным мальчиком (типа, надули меня, как и вас - не горюйте)ю Тут же несколько древних стобов с указателями каких-то старых мелких турбазок.
ради них что-ли строили миллиардную дорогу?
кто в теме?
в чем прикол Белокурихи-2 ?
М. Горький

07.09.2017 15:48

Пересадили кучу народа, по сфабрикованым делам, а теперь говорят: нет протестных акций. У нас надо Олимпиады не по футболу проводить, а по лецимерию.
Переживающий

07.09.2017 15:54

А почему так куцо осветили темы, поднятые на "Медиалоге"?

Почему-то нет ни слова о том, что Карлин пообещал, что к 15 сентября весь регион будет готов к отопительному сезону, включая город Рубцовск…

Почему-то не осветили тему нехватки педагогов в школах Барнаула …

Не разрешили, или БФ боится перед выборами всплеска гражданской активности…
Даша Сибирячка

07.09.2017 15:57

Гражданская активность -это когда выходит минимум 700 человек,а не 17 человек на митинг за который им заплатили 300рублей.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

07.09.2017 15:58

М Горькому.У нас лизунов больше чем где либо.Но только потеряет власть обгадят по полному. примеров можно привести немерено.
Макс

07.09.2017 15:59

В Барнауле столько перемен произошло за это лето,но ни о чём хорошем в этой статье не написано. Один проплаченный негатив.
Эксперту

07.09.2017 16:01

Ты прав,если митинги и есть,то за них платят деньги. По собственной инициативе люди выходят редко.
Дмитрий Медведев

07.09.2017 16:03

Губернатор наоборот делает как нам будет лучше,а мы всё возмущаемся. Может хватит уже жить потребительским отношением?
Переживающий

07.09.2017 16:04

6 сентября на сайте Администрации края появилось сообщение о том, что губернатор Алтайского края награжден дипломом и памятной Золотой медалью "Россия – ООО: 70 лет партнерства" за высокий вклад в развитие международных связей и выполнение крупных проектов под эгидой ООН – ЮНЕСКО.

"Напомним: Алтайский край в 2014 году стал единственным регионом России, подписавшим Меморандум с Всероссийской продовольственной программой ООН. Согласно документу стороны ведут совместную работу по повышению качества продовольственного обеспечения и борьбе с голодом в мире.
Алтайский край содействует ООН в организации продовольственной помощи наиболее уязвимым слоям населения через поддержку гуманитарных проектов и других совместных мероприятий, а также проводит просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам голода в мире.
Алтайские предприятия продолжают поставки продовольствия по гуманитарным программам ООН. В 2015 году отгрузили более 17 тысяч тонн муки, 266 тонн крупы, 156 тонн подсолнечного масла и 1 тысячу 650 тонн сахара. В 2016 году впервые организовали поставку подсолнечного витаминизированного масла в страны Африки."

----При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна
Источник: http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-nagrazhden-diplomom-i-pamyatnoi-zolotoi-medalyu-rossiyaoon-70-let-partnerstva_617516.html

Самый нищий регион России оказывает гуманитарную помощь "наиболее уязвимым слоям населения", проживающим за пределами России…
Вот и ясно теперь, почему край нищий, почему нет денег на зарплату педагогам, врачам, работникам культуры…
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

07.09.2017 16:06

Переживаещему.Мало,что Карлин обещал.Обещал это не значит женится.А зимы в этом году не будет,мы к ней не готовы,пусть задержится месяца на три.
Идеалистка

07.09.2017 16:07

Если хочешь ,чтобы что-то изменилось,то надо двигаться. А на этот митинг вышло 3 калеки и справедливоросс во главе. Это разве гражданская активность ?)) Смешно.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

07.09.2017 16:14

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...Что бы сделал я?...
не драл бы от дважды коронованного казнокрада в законе и его ППЖ и фаворитки - колбаску в корзинке, зная от последействиях...
но они настолько наглы, требуют и требуют субсидии, трансферты, /сами забирают, грузят на машинуи сами уезжают, и ведь не блятся же/ а отдачо - пустая казна, видимо опыт Сечина надо перенять...
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября 2017г — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин убежден, что экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев совершил преступление: чиновник требовал вознаграждение, приехал за ним и забрал.
РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170906/1501859969.html
"Я прямо сейчас дам показания: Улюкаев, находясь в должности министра, требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал и погрузил в машину, и сам уехал. В соответствии с УК это преступление. Тут не о чем говорить", — сказал Сечин журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он дать показания по делу экс-министра.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
Ядовитый змей

07.09.2017 16:15


Больше хороших и правильных комментариев! Даши Сибирячки, Максы и прочие проплаченные словоблуды. Да здравствует ЕР! Да здравствует Карлин!
Кyм

07.09.2017 16:34

Верные слова мудрого человека!
Что бы АК,делал без этого,умелого управленца,со связями в Москве и СФО!
пидарку-рубанку

07.09.2017 16:39

Кyм писал(а):
Верные слова мудрого человека!
Что бы АК,делал без этого,умелого управленца,со связями в Москве и СФО!


засохни старый кал
Киря

07.09.2017 16:42

Оппозиция у нас вообще мало проявляет активность хоть какую.Народу не помогают, постоянно жалуются, нафиг они вообще тогда нам сдались
Для кири

07.09.2017 16:45

Киря пойми им энергию девать некуда, да и пенсионерам опять же развлекуха
Виктор

07.09.2017 16:48

Если власть хорошая и нуждается в помощи населения, то надо иметь связь с народом и получать здоровые подсказки, идеи, что то новое, полезную критику!!)))
Совсем глаза заплыли.

07.09.2017 17:18

Митинг против вырубки деревьев согласовали едва ли не утром в будний день. Люди большей частью работают, если что. А когда много сотен народа дважды собиралось против Димона и компании воров? Не видно было?
Чучмек

07.09.2017 19:29

Между тем, Росстат нам официально сообщает (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/itog-monitor2-17.html), что за январь-июнь 2017 года по уровню средней начисленной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (16296 руб.), образовательных учреждений общего образования (20085 руб.), педагогов учреждений дополнительного образования (18135 руб.), Алтайский край прочно обосновался на последнем месте. Теперь выше нас находится даже бессменный аутсайдер последних десятилетий Дагестан...
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ

07.09.2017 19:44

ЕР миллионер интеллектуал прокурор Карлин на желтом сайте...прикольна его гражданская активность. Интеллектуалы ведут людей по- ложному пути потому что Духовно не развиты. Банкфакс тоже стал ГУБЕРНАТОРСКИМ сайтом? Не замечать гражданскую активность, протест, тысячи подписей за отставку ЕР Карлина, ЕР Громогласовой и др. ЕР, прикольно притворятся слепым и глухим губернатором, все политики грешны, а больше всех ЕР, что взять с психофизического состояния сознания, не ведают что творят. Берегите себя, Земляки!
Гонец из Пензы

07.09.2017 19:53

Кум,ты опять пропил ум!
То ты сам себе в образе кала видишся,то свою сексуальную ориентацию на показ выставляешь,то хочежь стройинструмент опошлить!
Симптомы белочки-налице!
P.S.бери пример с твоего лидера-Петро Потрошенко!
пидарку-рубанку

07.09.2017 20:17

Гонец из Пензы писал(а):
Кум,ты опять пропил ум!


пшланахерстараяпадаль
Bob

07.09.2017 22:04

Carlin, dash to Moscow
Денис

07.09.2017 23:11

У него край плетется в хвосте по уровню доходов населения, а он про сковородки размышляет! Счастливый! Идиот!
Александр Ивасишин

08.09.2017 00:22

Здравствуйте Уважаемые Люди, Жители городов, сёл и деревень!

Здравствуйте Братья Ветераны Боевых Действий, Участники различных Операций в зонах Вооружённых Конфликтов, Инвалиды и члены их семей!

Прошу Вас, прочтите внимательно моё обращение, и если разделяете то, разговаривайте со всеми своим родным и близким, друзьям и знакомым, коллегам и просто случайным собеседникам!

Я, Александр Ярославович Ивасишин - находясь в трезвом уме и здравом рассудке открыто и публично заявляю о том что я, не агент госдепа, не профессиональный блогер и не преследую цель нанести вред России и народу, мне никто не платит за пропаганду, я не бедствую, у меня нет депрессии и на жизнь не жалуюсь!

Мне до глубины души неприятно и небезразлично, что происходит - Одновременно с этим, я против разного рода революций и майданов!

Я понимаю, что после высказанного мною, могут начаться разного рода репрессии направленные в мой адрес - НО это не значит, что я должен терпеть безнаказанность власть имущих - которая порождает их вседозволенность!

Причина их вседозволенности заключается в их безнаказанности, так как, применение Закона к Гражданину в настоящей России основывается на его социальном статусе в Обществе, то есть кто ты?

Обращаясь к Вам, я хотел бы начать с очень умного и актуального в наше время высказывания и напомнить о былом Величие прошлого:
- Народ страны, ничего не делающий для своего будущего, способный лишь убаюкивать себя былым величием прошлого, паразитирующий себя на достижениях своих Великих предков, незнающий и не почитающий своей истории, культуры и традиций - В настоящем и будущем обрекает себя и своих потомков на позорное будущее!
- Мы все потомки Великого, Врагом не сломленного народа, и живём в самой лучшей и богатой стране мира, при этом:
- Печально смотреть на то как в нашей, самой богатой стране мира - Живёт самый нищий народ, в которой Тяжело Больным детям собирают на лечение через телеэкраны по СМС, а Ветераны Войн - живут хуже побеждённых ими врагов!
Александр Ивасишин

08.09.2017 00:24

- Одновременно с этим - Доходы чиновников в средних и в высших ветвях власти, и приближённых к ним людям гораздо выше при всеобщем обнищании обычного, трудящегося гражданина, пенсий стариков и ветеранов, детских пособий!

За 30 лет "русского либерального капитализма" стало ясно, что в подражании западным образцам, нам кроме дерма в виде обнищание народа и обогащения приближенных к власти - ничего не светит, а простые люди со своими проблемами и нуждами предоставлены сами себе!
Сравнивая прошлое с настоящим считаю, что только КП РФ и никакая другая партия - даже если она схожа названием - созвучна словами Коммунисты, является единственной и реальной оппозиционной партией в России, и только КП РФ при нашей всеобщей поддержке и участии способна прекратит существующий бардак в стране, навести порядок в Законодательстве, в Социальном равенстве, сделать её из страны сырьевого придатка, в страну производителя как при СССР, а не как в настоящие время, когда из заводов в лучшем случаи сделали торгово-развлекательные центры и.т.д!
В страну, в которой живут люди с уверенностью в завтрашнем дне, когда дети защищены государством и вырастут здоровыми, образованными и воспитанными, настоящими патриотами своей Родины!

Для того, что бы изменить жизнь в лучшую сторону - Надо Идти на Выборы!Выборы – это шанс изменить существующий курс, вернуться к созданию общества на основе социальной справедливости!

Скоро в России будут президентские выборы НО, сначала пройдут не мене ВАЖНЫЕ – 10 сентября этого года Местные Выборы!
Нам всем дружно надо идти на выборы, а Не отсиживаться дома как ранее, Успокаивая собственную слабость, глупость, а возможно и трусость отговорками о том, что там всё решено и нечего от Нас не зависит!
Это не ТАК – Это банальный РАЗВОД!
Александр Ивасишин

08.09.2017 00:26

Вы только вдумайтесь - 63 % доброго, порядочного и трудящегося населения не желают ходить на выборы, это и есть причина законодательного бес предела в России, которая порождает безнаказанность власть имущих, а это порождает их вседозволенность!

Партия ЕР уже на начальном этапе предвыборной компании начинает с ВРАНЬЯ!
Вся предвыборная агитация кандидатов от партии ЕР заключается в ТОРГЕ разного рода проектами и программами типа благоустроенные дворы, ремонт дорог и.т.д, к которым по сути НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ эти бюджетные деньги, уплаченные нами налоги, сборы, разного рода штрафы, поборы за которые мы платим баснословные суммы, но никак не их, они не взяты из их карманов и кармана партии!

На прошедших осенних выборах, ЦИК РФ нам дал партий и кандидатов как собак нерезаных - на любой вкус, так будет и этой осенью НО, надо понимать что, в России есть всего две основные партии, это ЕР и КПРФ, а ЛДПР и СР и.т.д., созданы лишь для того, что бы забирать голоса избирателей у КПРФ, голоса людей не желающих голосовать за ЕР!
Создав мифическую видимость демократии, партия власти успешно внедрила и реализовала в жизнь принцип - Разделяй и Властвуй, плодами которого успешно пользуется!
Оставшуюся либеральную ШПАНУ - типа партий Пенсионеров, Парнас, Яблоко, Роста, и.т.д., а так же, бывшего депутата Рыжкова и МИФИЧЕСКОГО оппозиционера Навального КОТОРЫЕ ТАК ЖЕ УЧАСТВУЮТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЯЙ и ВЛАСТВУЙ и во все брать во внимание не стоит!
Действующая партия власти и так наберёт немало голосов в свою пользу за счёт госслужащих и работников всех ветвей власти, студентов, курсантов и так далее!
Итог прошедших выборов в госдуму выглядит так: ЕР - 343; КПРФ - 42; ЛДПР - 39; СР – 23, всего 447 депутатов!
Теперь анализ, при принятии какого либо решения в госдуме (и не только в госдуме) итог голосования выглядит приблизительно так: против 42 - 45 депутатов, остальные ЗА, и так по везде!
Александр Ивасишин

08.09.2017 00:28

Среди тех, кто против 42 коммуниста, теперь вдумайтесь для чего они там, и что могут сделать Коммунисты против оставшегося состава думы?
Именно по этой причине, любой законопроект коммунистов об улучшении жизни, партия власти отбрасывает, даже не допуская до голосования.
Вот тому наглядное и конкретное доказательство одной из отклонённой последней инициативы Алтайских Коммунистов которая указывает на то, что существующая демократия - это не власть народа, а власть капитала, И то что, все законы, в нашем государстве, направлены НЕ на благо трудового народа, а на узаконивание грабежа обычного трудящегося народа:
- «Нет экономии на бедных! Да – экономии на богатых!».
Намерения инициаторов данного проекта привлекли внимание руководства края и руководство в краевом парламенте о Законе «О народной законодательной инициативе».
Депутаты от КПРФ нашли возможность принимать Законы в АКЗС в Интересах простого рядового трудящегося народна! Такая «понимаешь, загогулина» была «случайно» обнаружена в ходе повторной правовой
экспертизы закона.
Поняв это, партия власти ЕР незамедлительно принимает меры по устранению этой возможности, поэтому АКЗС рекомендовано отменить норму, обязывающую депутатов принять закон только по факту сбора 1% подписей.
Что же так обеспокоило краевые власти в данной процедуре народного волеизъявления?
Более того, коммунистов края теперь еще и пытаются обвинить в том, что они, мол, решили этим - то ли глупым, а то ли «запасным», припасенным партией власти ЕР себе «на черный день» законом воспользоваться ради народного блага.
Например, остановить бездумную «оптимизацию» всего и вся, отменить препоны для оформления статуса «Ветеран труда», поднять детские пособия до уровня реальной поддержки и т.п.