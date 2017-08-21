Губернатор Алтайского края Александр Карлин о гражданской активности барнаульцев: «Дискуссия нужна, но побеждает в конце концов здравый смысл»

По мнению наблюдателей, в 2017 год может войти в историю Барнаула как год пробуждения гражданской активности горожан. Жители краевого центра активно обсуждали животрепещущие вопросы развития городской среды, в том числе состояние муниципальных дорог, новую версию Генплана и грядущую «реновацию» зеленых зон. Причем временами эта дискуссия принимала протестные формы. Каким образом влияет такая активность на развитие городской инфраструктуры, 6 сентября на «Медиалоге» рассказал губернатор Алтайского края Александр Карлин.

- Я не стал бы прибегать к усиливающим терминам «вызвало всеобщее возмущение» или «массовое недовольство». Круто звучит, на самом же деле это не так. Последняя акция была в районе известной всем «сковородки» (площадь перед зданием АлтГТУ в Барнауле — прим. ред. БФ). Я очень внимательно пересчитал по фотографиям — на пикет против сноса деревьев вышло человек пятнадцать.

Вполне разумная и необходимая работа по обновлению зеленых насаждений должна вестись в любом городе. В этом году мы имеем печальный пример в одном из райцентров, когда налетел ураган и упавшее старое дерево очень серьезным образом травмировало молодую женщину. Огромное количество таких примеров было этим летом в столичном регионе. Вы посмотрите на наш любимый город, где проблемных насаждений немало. Эту работу надо проводить.

Конечно, нужно было привлечь к этому общественность. Что бы сделал я? Если мы взялись выпиливать старые деревья на «сковородке», я бы пригласил всех желающих от технического университета. Если там есть какая-то экологическая организация, позвал бы их профком. Наверняка есть студенческий совет, позвал бы и их. К каждому дереву подошли бы специалисты и объяснили, почему оно намечено к выбраковке и какое дерево будет посажено на этом месте. Ведь это все делается по плану, а не просто так. И, я думаю, при такой организации работы вместо группы очень недовольных граждан мы получили бы в несколько раз больше тех, кто поддерживает эту работу и принимает участие в ней.

Я не заметил в этом году всплеска гражданской активности в виде протестных акций. Я все больше и больше отмечаю, что наши граждане проявляют интерес к позитивным вещам.

По Генплану все начинает выстраиваться в прагматический формат. Генплан городу нужен, его нужно актуализировать, это всем понятно. Но нужно понять и другое: сейчас такие серьезные вопросы решать келейно не получится. Следует это усвоить и выстроить работу открыто и понятно. Я не думаю, что администрация Барнаула вынашивала какие-то планы против жителей этого города, каковыми они же и являются, но есть вещи, которые необходимо сочетать. К сожалению, есть приятные объекты (скверы, парки, газоны, вазоны и фонтаны), но есть и другие, функционально необходимые вещи. Их тоже надо размещать. И соседние муниципалитеты не горят желанием принимать на себя эти объекты. Здесь 100-процентное единомыслие получить сложно, но вполне реально выстроить работу так, чтобы все высказали свою точку зрения, а потом было принято консолидирующее решение, устраивающее подавляющее большинство жителей города.

Мы (администрация Алтайского края — прим. ред. БФ) тоже решаем и будем решать те же самые вопросы. Например, строительство транспортного обхода вокруг Барнаула — думаете, это так просто? Сколько было дискуссий по объектам культуры Барнаула! Когда мы взялись за реконструкцию театра драмы, там были фрески, которые только чудом не упали на головы зрителей. А сейчас все приезжают и говорят: «Какой у вас шикарный зал! Какой замечательный театр!»

Так что дискуссия нужна, но побеждает в конце концов здравый смысл и польза для людей. Я думаю, в Барнауле это и происходит. Здесь появляется много интересных уголков, в том числе и с участием людей. И не обязательно это центральные площади, скверы и улицы. Я вижу, как люди бережно за этими уголками ухаживают. Хотя есть и не совсем адекватные граждане, которые вместо того, чтобы пройтись с лейкой весом 7-8 килограмм, предпочитают покатать шары, которые весят триста. Вот из этого и состоит наше общество.