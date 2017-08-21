Губернатор Алтайского края Александр Карлин о гражданской активности барнаульцев: «Дискуссия нужна, но побеждает в конце концов здравый смысл»

07.09.2017 14:35
По мнению наблюдателей, в 2017 год может войти в историю Барнаула как год пробуждения гражданской активности горожан. Жители краевого центра активно обсуждали животрепещущие вопросы развития городской среды, в том числе состояние муниципальных дорог, новую версию Генплана и грядущую «реновацию» зеленых зон. Причем временами эта дискуссия принимала протестные формы. Каким образом влияет такая активность на развитие городской инфраструктуры, 6 сентября на «Медиалоге» рассказал губернатор Алтайского края Александр Карлин.
- Я не стал бы прибегать к усиливающим терминам «вызвало всеобщее возмущение» или «массовое недовольство». Круто звучит, на самом же деле это не так. Последняя акция была в районе известной всем «сковородки» (площадь перед зданием АлтГТУ в Барнауле — прим. ред. БФ). Я очень внимательно пересчитал по фотографиям — на пикет против сноса деревьев вышло человек пятнадцать.
Вполне разумная и необходимая работа по обновлению зеленых насаждений должна вестись в любом городе. В этом году мы имеем печальный пример в одном из райцентров, когда налетел ураган и упавшее старое дерево очень серьезным образом травмировало молодую женщину. Огромное количество таких примеров было этим летом в столичном регионе. Вы посмотрите на наш любимый город, где проблемных насаждений немало. Эту работу надо проводить.
Конечно, нужно было привлечь к этому общественность. Что бы сделал я? Если мы взялись выпиливать старые деревья на «сковородке», я бы пригласил всех желающих от технического университета. Если там есть какая-то экологическая организация, позвал бы их профком. Наверняка есть студенческий совет, позвал бы и их. К каждому дереву подошли бы специалисты и объяснили, почему оно намечено к выбраковке и какое дерево будет посажено на этом месте. Ведь это все делается по плану, а не просто так. И, я думаю, при такой организации работы вместо группы очень недовольных граждан мы получили бы в несколько раз больше тех, кто поддерживает эту работу и принимает участие в ней.
Я не заметил в этом году всплеска гражданской активности в виде протестных акций. Я все больше и больше отмечаю, что наши граждане проявляют интерес к позитивным вещам.
По Генплану все начинает выстраиваться в прагматический формат. Генплан городу нужен, его нужно актуализировать, это всем понятно. Но нужно понять и другое: сейчас такие серьезные вопросы решать келейно не получится. Следует это усвоить и выстроить работу открыто и понятно. Я не думаю, что администрация Барнаула вынашивала какие-то планы против жителей этого города, каковыми они же и являются, но есть вещи, которые необходимо сочетать. К сожалению, есть приятные объекты (скверы, парки, газоны, вазоны и фонтаны), но есть и другие, функционально необходимые вещи. Их тоже надо размещать. И соседние муниципалитеты не горят желанием принимать на себя эти объекты. Здесь 100-процентное единомыслие получить сложно, но вполне реально выстроить работу так, чтобы все высказали свою точку зрения, а потом было принято консолидирующее решение, устраивающее подавляющее большинство жителей города.
Мы (администрация Алтайского края — прим. ред. БФ) тоже решаем и будем решать те же самые вопросы. Например, строительство транспортного обхода вокруг Барнаула — думаете, это так просто? Сколько было дискуссий по объектам культуры Барнаула! Когда мы взялись за реконструкцию театра драмы, там были фрески, которые только чудом не упали на головы зрителей. А сейчас все приезжают и говорят: «Какой у вас шикарный зал! Какой замечательный театр!»
Так что дискуссия нужна, но побеждает в конце концов здравый смысл и польза для людей. Я думаю, в Барнауле это и происходит. Здесь появляется много интересных уголков, в том числе и с участием людей. И не обязательно это центральные площади, скверы и улицы. Я вижу, как люди бережно за этими уголками ухаживают. Хотя есть и не совсем адекватные граждане, которые вместо того, чтобы пройтись с лейкой весом 7-8 килограмм, предпочитают покатать шары, которые весят триста. Вот из этого и состоит наше общество.
07.09.2017 15:07
07.09.2017 15:10
07.09.2017 15:39
был на днях на объекте Белокуриха-2.
катил по серпантину километра три в гору.
шикарная трасса.
почему-то на ней огромные буквы АЛТАЙСКИЙ КРАЙ - думал, не в Монголию ли еду.
наконец, на вершине дорога, асфальт кончились - и все..... пыльная проплешина - на ней дурацкий стул с мелким грустным мальчиком (типа, надули меня, как и вас - не горюйте)ю Тут же несколько древних стобов с указателями каких-то старых мелких турбазок.
ради них что-ли строили миллиардную дорогу?
кто в теме?
в чем прикол Белокурихи-2 ?
07.09.2017 15:48
07.09.2017 15:54
Почему-то нет ни слова о том, что Карлин пообещал, что к 15 сентября весь регион будет готов к отопительному сезону, включая город Рубцовск…
Почему-то не осветили тему нехватки педагогов в школах Барнаула …
Не разрешили, или БФ боится перед выборами всплеска гражданской активности…
07.09.2017 15:57
07.09.2017 15:58
07.09.2017 15:59
07.09.2017 16:01
07.09.2017 16:03
07.09.2017 16:04
"Напомним: Алтайский край в 2014 году стал единственным регионом России, подписавшим Меморандум с Всероссийской продовольственной программой ООН. Согласно документу стороны ведут совместную работу по повышению качества продовольственного обеспечения и борьбе с голодом в мире.
Алтайский край содействует ООН в организации продовольственной помощи наиболее уязвимым слоям населения через поддержку гуманитарных проектов и других совместных мероприятий, а также проводит просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам голода в мире.
Алтайские предприятия продолжают поставки продовольствия по гуманитарным программам ООН. В 2015 году отгрузили более 17 тысяч тонн муки, 266 тонн крупы, 156 тонн подсолнечного масла и 1 тысячу 650 тонн сахара. В 2016 году впервые организовали поставку подсолнечного витаминизированного масла в страны Африки."
----При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна
Источник: http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-nagrazhden-diplomom-i-pamyatnoi-zolotoi-medalyu-rossiyaoon-70-let-partnerstva_617516.html
Самый нищий регион России оказывает гуманитарную помощь "наиболее уязвимым слоям населения", проживающим за пределами России…
Вот и ясно теперь, почему край нищий, почему нет денег на зарплату педагогам, врачам, работникам культуры…
07.09.2017 16:06
07.09.2017 16:07
07.09.2017 16:14
...Что бы сделал я?...
не драл бы от дважды коронованного казнокрада в законе и его ППЖ и фаворитки - колбаску в корзинке, зная от последействиях...
но они настолько наглы, требуют и требуют субсидии, трансферты, /сами забирают, грузят на машинуи сами уезжают, и ведь не блятся же/ а отдачо - пустая казна, видимо опыт Сечина надо перенять...
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября 2017г — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин убежден, что экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев совершил преступление: чиновник требовал вознаграждение, приехал за ним и забрал.
РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170906/1501859969.html
"Я прямо сейчас дам показания: Улюкаев, находясь в должности министра, требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал и погрузил в машину, и сам уехал. В соответствии с УК это преступление. Тут не о чем говорить", — сказал Сечин журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он дать показания по делу экс-министра.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
07.09.2017 16:15
Больше хороших и правильных комментариев! Даши Сибирячки, Максы и прочие проплаченные словоблуды. Да здравствует ЕР! Да здравствует Карлин!
07.09.2017 16:34
Что бы АК,делал без этого,умелого управленца,со связями в Москве и СФО!
07.09.2017 16:39
засохни старый кал
07.09.2017 16:42
07.09.2017 16:45
07.09.2017 16:48
07.09.2017 17:18
07.09.2017 19:29
07.09.2017 19:44
07.09.2017 19:53
То ты сам себе в образе кала видишся,то свою сексуальную ориентацию на показ выставляешь,то хочежь стройинструмент опошлить!
Симптомы белочки-налице!
P.S.бери пример с твоего лидера-Петро Потрошенко!
07.09.2017 20:17
пшланахерстараяпадаль
07.09.2017 22:04
07.09.2017 23:11
08.09.2017 00:22
Здравствуйте Братья Ветераны Боевых Действий, Участники различных Операций в зонах Вооружённых Конфликтов, Инвалиды и члены их семей!
Прошу Вас, прочтите внимательно моё обращение, и если разделяете то, разговаривайте со всеми своим родным и близким, друзьям и знакомым, коллегам и просто случайным собеседникам!
Я, Александр Ярославович Ивасишин - находясь в трезвом уме и здравом рассудке открыто и публично заявляю о том что я, не агент госдепа, не профессиональный блогер и не преследую цель нанести вред России и народу, мне никто не платит за пропаганду, я не бедствую, у меня нет депрессии и на жизнь не жалуюсь!
Мне до глубины души неприятно и небезразлично, что происходит - Одновременно с этим, я против разного рода революций и майданов!
Я понимаю, что после высказанного мною, могут начаться разного рода репрессии направленные в мой адрес - НО это не значит, что я должен терпеть безнаказанность власть имущих - которая порождает их вседозволенность!
Причина их вседозволенности заключается в их безнаказанности, так как, применение Закона к Гражданину в настоящей России основывается на его социальном статусе в Обществе, то есть кто ты?
Обращаясь к Вам, я хотел бы начать с очень умного и актуального в наше время высказывания и напомнить о былом Величие прошлого:
- Народ страны, ничего не делающий для своего будущего, способный лишь убаюкивать себя былым величием прошлого, паразитирующий себя на достижениях своих Великих предков, незнающий и не почитающий своей истории, культуры и традиций - В настоящем и будущем обрекает себя и своих потомков на позорное будущее!
- Мы все потомки Великого, Врагом не сломленного народа, и живём в самой лучшей и богатой стране мира, при этом:
- Печально смотреть на то как в нашей, самой богатой стране мира - Живёт самый нищий народ, в которой Тяжело Больным детям собирают на лечение через телеэкраны по СМС, а Ветераны Войн - живут хуже побеждённых ими врагов!
08.09.2017 00:24
За 30 лет "русского либерального капитализма" стало ясно, что в подражании западным образцам, нам кроме дерма в виде обнищание народа и обогащения приближенных к власти - ничего не светит, а простые люди со своими проблемами и нуждами предоставлены сами себе!
Сравнивая прошлое с настоящим считаю, что только КП РФ и никакая другая партия - даже если она схожа названием - созвучна словами Коммунисты, является единственной и реальной оппозиционной партией в России, и только КП РФ при нашей всеобщей поддержке и участии способна прекратит существующий бардак в стране, навести порядок в Законодательстве, в Социальном равенстве, сделать её из страны сырьевого придатка, в страну производителя как при СССР, а не как в настоящие время, когда из заводов в лучшем случаи сделали торгово-развлекательные центры и.т.д!
В страну, в которой живут люди с уверенностью в завтрашнем дне, когда дети защищены государством и вырастут здоровыми, образованными и воспитанными, настоящими патриотами своей Родины!
Для того, что бы изменить жизнь в лучшую сторону - Надо Идти на Выборы!Выборы – это шанс изменить существующий курс, вернуться к созданию общества на основе социальной справедливости!
Скоро в России будут президентские выборы НО, сначала пройдут не мене ВАЖНЫЕ – 10 сентября этого года Местные Выборы!
Нам всем дружно надо идти на выборы, а Не отсиживаться дома как ранее, Успокаивая собственную слабость, глупость, а возможно и трусость отговорками о том, что там всё решено и нечего от Нас не зависит!
Это не ТАК – Это банальный РАЗВОД!
08.09.2017 00:26
Партия ЕР уже на начальном этапе предвыборной компании начинает с ВРАНЬЯ!
Вся предвыборная агитация кандидатов от партии ЕР заключается в ТОРГЕ разного рода проектами и программами типа благоустроенные дворы, ремонт дорог и.т.д, к которым по сути НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ эти бюджетные деньги, уплаченные нами налоги, сборы, разного рода штрафы, поборы за которые мы платим баснословные суммы, но никак не их, они не взяты из их карманов и кармана партии!
На прошедших осенних выборах, ЦИК РФ нам дал партий и кандидатов как собак нерезаных - на любой вкус, так будет и этой осенью НО, надо понимать что, в России есть всего две основные партии, это ЕР и КПРФ, а ЛДПР и СР и.т.д., созданы лишь для того, что бы забирать голоса избирателей у КПРФ, голоса людей не желающих голосовать за ЕР!
Создав мифическую видимость демократии, партия власти успешно внедрила и реализовала в жизнь принцип - Разделяй и Властвуй, плодами которого успешно пользуется!
Оставшуюся либеральную ШПАНУ - типа партий Пенсионеров, Парнас, Яблоко, Роста, и.т.д., а так же, бывшего депутата Рыжкова и МИФИЧЕСКОГО оппозиционера Навального КОТОРЫЕ ТАК ЖЕ УЧАСТВУЮТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЯЙ и ВЛАСТВУЙ и во все брать во внимание не стоит!
Действующая партия власти и так наберёт немало голосов в свою пользу за счёт госслужащих и работников всех ветвей власти, студентов, курсантов и так далее!
Итог прошедших выборов в госдуму выглядит так: ЕР - 343; КПРФ - 42; ЛДПР - 39; СР – 23, всего 447 депутатов!
Теперь анализ, при принятии какого либо решения в госдуме (и не только в госдуме) итог голосования выглядит приблизительно так: против 42 - 45 депутатов, остальные ЗА, и так по везде!
08.09.2017 00:28
Именно по этой причине, любой законопроект коммунистов об улучшении жизни, партия власти отбрасывает, даже не допуская до голосования.
Вот тому наглядное и конкретное доказательство одной из отклонённой последней инициативы Алтайских Коммунистов которая указывает на то, что существующая демократия - это не власть народа, а власть капитала, И то что, все законы, в нашем государстве, направлены НЕ на благо трудового народа, а на узаконивание грабежа обычного трудящегося народа:
- «Нет экономии на бедных! Да – экономии на богатых!».
Намерения инициаторов данного проекта привлекли внимание руководства края и руководство в краевом парламенте о Законе «О народной законодательной инициативе».
Депутаты от КПРФ нашли возможность принимать Законы в АКЗС в Интересах простого рядового трудящегося народна! Такая «понимаешь, загогулина» была «случайно» обнаружена в ходе повторной правовой
экспертизы закона.
Поняв это, партия власти ЕР незамедлительно принимает меры по устранению этой возможности, поэтому АКЗС рекомендовано отменить норму, обязывающую депутатов принять закон только по факту сбора 1% подписей.
Что же так обеспокоило краевые власти в данной процедуре народного волеизъявления?
Более того, коммунистов края теперь еще и пытаются обвинить в том, что они, мол, решили этим - то ли глупым, а то ли «запасным», припасенным партией власти ЕР себе «на черный день» законом воспользоваться ради народного блага.
Например, остановить бездумную «оптимизацию» всего и вся, отменить препоны для оформления статуса «Ветеран труда», поднять детские пособия до уровня реальной поддержки и т.п.