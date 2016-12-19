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Главная Лента новостей Из-за низкого пассажиропотока в Бийске сократят количество маршрутных автобусов

Из-за низкого пассажиропотока в Бийске сократят количество маршрутных автобусов

26.12.2016 15:25

В отделе транспорта и связи Бийска подвели первые итоги исследований пассажиропотока после введения электронной системы проездных. Как стало известно «Бийскому рабочему», чиновники оказались неприятно удивлены полученными результатами - количество пассажиров не так велико, как хотелось бы, а в некоторые часы автобусы и вовсе ходят пустыми.

Начальник отдела транспорта и связи городской администрации Дмитрий Брызгалов пояснил, что первые месяцы после введения новой системы (июль и август) в расчет брать не стали, поскольку горожане только начали привыкать к изменениям. «А вот показатели, полученные с сентября по декабрь, показывают реальный пассажиропоток. Оказывается, он ниже, чем полагалось. В связи с этим уже понятно, что потребуется корректировка выхода транспорта на маршруты. Мы планируем уменьшать число транспортных средств, чтобы не повышать стоимость проезда», - заявил чиновник. Он также отметил, что общее число обладателей транспортных карт, введенных в Бийске с июля 2016 года, пока лишь приближается к 30 тысячам.

Согласно данным системы электронных проездных, час пик в Бийске приходится на утро с 7:15 до 7:45, а в остальное время не весь транспорт используется рационально. По словам г-на Брызгалова, ближе к обеду, с 12:00 до 15:00, автобусы просто курсируют пустыми. Поэтому со следующего года отдел транспорта и связи совместно с городским диспетчерским центром будут вносить корректировки в расписание движения. По всей видимости, часть рейсов будет сокращена, а значит, времени на остановках бийчане будут проводить чуть больше.

Кроме того, стали известны и первые данные по поездкам льготников. В декабре социальные электронные карты уже получили около 1800 бийчан. В муниципалитете заявили, что на компенсации за их проезд городской бюджет может экономить до 750 тысяч рублей ежемесячно, что составит 9 млн рублей в год. Ранее такая же сумма уходила перевозчикам за поездки, которые льготники по сути не совершали.

Как сообщалось ранее, бийские пассажироперевозчики еще с лета начали испытывать последствия проводимых в городе реформ. Некоторые пытались саботировать введение системы электронных проездных. А в начале октября группа перевозчиков обратилась в прокуратуру с требованием проверить законность повышения стоимости проезда в городском транспорте и внедрения системы электронных проездных. Они утверждали, что не получают ни копейки из тех 2,5 рублей, на которые выросла стоимость билета, а все деньги уходят оператору электронных карт и по совместительству крупнейшему перевозчику наукограда — ООО «Норд», ради выгоды которого, возможно, и затевалось внедрение системы. Впрочем чиновники поспешили заявить, что предприниматели искусственно нагнетают обстановку.

Позже на сторону перевозчиков встала городская прокуратура. В ноябре текущего года она подготовила проект искового заявления в Арбитражный суд Алтайского края с целью признать незаконным муниципальный контракт, заключенный городской администрацией с компанией «Норд» по вопросам транспортного обслуживания. В ведомстве уверены, что по сути чиновники переложили свои обязанности по организации пассажироперевозок в границах муниципалитета на частную компанию, что недопустимо.

В Барнауле система электронных проездных была введена на несколько месяцев позже - только с 1 декабря. Однако она также вызвала большое количество нареканий со стороный пассажиров и перевозчиков. Льготники выражали недовольство тем фактом, что им приходится предоставлять дополнительный пакет документов для получения проездных билетов, а также простаивать в многочасовых очередях за ними. Кондукторы и водители критиковали новый подход за дополнительную нагрузку на них, а сами перевозчики подсчитывали убытки, которые принесет нововведение. Тем не менее «Центртранс» ответил на все недовольства горожан, заявив, что ко всему новому приходится долго привыкать и люди смогут оценить по достоинству новую систему только со временем.


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Комментарий

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Комментариев 6
гость

26.12.2016 16:34

Блин!!! А он хоть раз ездил общественным транспортом? Сейчас и так уже стало меньше автобусов, с 35-го маршрута Газельки убрали - ничем не заменили. Пазы "вонючие" ходят переполненные, да и ещё эта "оплата вперёд" - совсем дурдом в нашем наукограде.... Всё для людей(((

Предложение: пересадить чиновников администрации на общественный транспорт. Тогда они и "пассажиропоток " изучат и состояние городских дорог "на себе" прочувствуют)))
доброжелатель

26.12.2016 17:25

Хоть лоб разбей,а повернут всё по своему,так как им надо.А надо чтоб ездили ни как барья по сидушкам,а чтоб как селёдочки в баночке,впритык друг к дружке .Негоже нам черни желать лучшего! И пассажиропоток маленький ,и деньги переплачивали( за мёртвые души) ,БРЕД!!!!!А про себя любимых забыли сказать сколько оседает денег в Ваших карманах, сворованных у перевозчиков. Не всё правда что пишут в статье, но система работает на полную мощь и ничто и никто её не остановит.Да Вы полгода дайте людям поработать спокойно,а потом подводите итоги,заводы порушили,поля стоят не засеянными,теперь транспорт уберите,будем пешими ходить,зачем нам такая роскошь-автобусы ,ведь с ними столько заморочек!
Мармон

26.12.2016 17:32

Что и требовалось увидеть. Сейчас уберут автоперевозчиков которые "без крыши" под предлогом незанятости. ООО "Норд" рулит!
Бийчанка

26.12.2016 19:19

После последнего повышения цен на проезд многие бийчане стали больше ходить пешком.. Опять плохо - ещё раз хотят поднять цены или уберут автобусы. да трамвай грозят прикрыть... Спасибо родной администрации за заботу о нашем здоровье!
Завсегдатай

26.12.2016 21:08

Бийчанка писал(а):
После последнего повышения цен на проезд многие бийчане стали больше ходить пешком..

А вот это зря :) Вон в Новосибирске люди счетчиков понаставили и экономить на воде и свете начали. В результате чиновникодепутатоолигархам денег стало не хватать. И теперь они повышают цены! Вывод - платить всё равно придётся.
гость

26.12.2016 23:44

Бийчанке: ходить-то пешком , оно вроде и не плохо, только вот как ходить по не чищенным наукоградовским тротуарам??? "Козьими тропами" - как-то несолидно в век нанотехнологий....Наверное, нашей администрации надобно почаще (особенно после снегопадов), "десантировать" своих работников "на землю", чтобы они на практике, в живую, видели как чистят дороги и тротуары. И не искали лёгких решений - "сократить количество автобусов"