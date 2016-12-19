Из-за низкого пассажиропотока в Бийске сократят количество маршрутных автобусов

В отделе транспорта и связи Бийска подвели первые итоги исследований пассажиропотока после введения электронной системы проездных. Как стало известно «Бийскому рабочему», чиновники оказались неприятно удивлены полученными результатами - количество пассажиров не так велико, как хотелось бы, а в некоторые часы автобусы и вовсе ходят пустыми.

Начальник отдела транспорта и связи городской администрации Дмитрий Брызгалов пояснил, что первые месяцы после введения новой системы (июль и август) в расчет брать не стали, поскольку горожане только начали привыкать к изменениям. «А вот показатели, полученные с сентября по декабрь, показывают реальный пассажиропоток. Оказывается, он ниже, чем полагалось. В связи с этим уже понятно, что потребуется корректировка выхода транспорта на маршруты. Мы планируем уменьшать число транспортных средств, чтобы не повышать стоимость проезда», - заявил чиновник. Он также отметил, что общее число обладателей транспортных карт, введенных в Бийске с июля 2016 года, пока лишь приближается к 30 тысячам.

Согласно данным системы электронных проездных, час пик в Бийске приходится на утро с 7:15 до 7:45, а в остальное время не весь транспорт используется рационально. По словам г-на Брызгалова, ближе к обеду, с 12:00 до 15:00, автобусы просто курсируют пустыми. Поэтому со следующего года отдел транспорта и связи совместно с городским диспетчерским центром будут вносить корректировки в расписание движения. По всей видимости, часть рейсов будет сокращена, а значит, времени на остановках бийчане будут проводить чуть больше.

Кроме того, стали известны и первые данные по поездкам льготников. В декабре социальные электронные карты уже получили около 1800 бийчан. В муниципалитете заявили, что на компенсации за их проезд городской бюджет может экономить до 750 тысяч рублей ежемесячно, что составит 9 млн рублей в год. Ранее такая же сумма уходила перевозчикам за поездки, которые льготники по сути не совершали.

Как сообщалось ранее, бийские пассажироперевозчики еще с лета начали испытывать последствия проводимых в городе реформ. Некоторые пытались саботировать введение системы электронных проездных. А в начале октября группа перевозчиков обратилась в прокуратуру с требованием проверить законность повышения стоимости проезда в городском транспорте и внедрения системы электронных проездных. Они утверждали, что не получают ни копейки из тех 2,5 рублей, на которые выросла стоимость билета, а все деньги уходят оператору электронных карт и по совместительству крупнейшему перевозчику наукограда — ООО «Норд», ради выгоды которого, возможно, и затевалось внедрение системы. Впрочем чиновники поспешили заявить, что предприниматели искусственно нагнетают обстановку.

Позже на сторону перевозчиков встала городская прокуратура. В ноябре текущего года она подготовила проект искового заявления в Арбитражный суд Алтайского края с целью признать незаконным муниципальный контракт, заключенный городской администрацией с компанией «Норд» по вопросам транспортного обслуживания. В ведомстве уверены, что по сути чиновники переложили свои обязанности по организации пассажироперевозок в границах муниципалитета на частную компанию, что недопустимо.

В Барнауле система электронных проездных была введена на несколько месяцев позже - только с 1 декабря. Однако она также вызвала большое количество нареканий со стороный пассажиров и перевозчиков. Льготники выражали недовольство тем фактом, что им приходится предоставлять дополнительный пакет документов для получения проездных билетов, а также простаивать в многочасовых очередях за ними. Кондукторы и водители критиковали новый подход за дополнительную нагрузку на них, а сами перевозчики подсчитывали убытки, которые принесет нововведение. Тем не менее «Центртранс» ответил на все недовольства горожан, заявив, что ко всему новому приходится долго привыкать и люди смогут оценить по достоинству новую систему только со временем.