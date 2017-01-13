Акционеры алтайского «СтройГАЗа» избрали первого за восемь месяцев постоянного гендиректора

Акционеры одной из крупнейших строительных компаний Алтайского края ОАО СПП «СтройГАЗ», в настоящее время балансирующей на грани банкротства, на внеочередном собрании избрали первого с мая 2016 года постоянного генерального директора. Им стал Андрей Ткаченко, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

Дата внеочередного собрания акционеров была определена еще в последние дни 2016 года. Тогда предполагалось, что 12 января акционеры помимо прочего досрочно прекратят полномочия неназванных членов совета директоров и изберут новых. Однако это решение в итоге было отвергнуто большинством голосов. Отметим, что по данным на 31 декабря 2016 года, в состав совета директоров входили Виктория Белоусова, Владимир Казанцев, Нина Данькова, Наталья Ткачук, Алексей Юдаков, Татьяна Белоусова и Евгений Ледин.

В то же время за досрочное прекращение полномочий исполнявшего обязанности гендиректора «СтройГАЗа» Вячеслава Баряева, занимавшего пост с декабря, и избрание на должность полноправного гендиректора Андрея Ткаченко акционеры высказались единогласно - «за».

В приемной гендиректора ИА «Банкфакс» сообщили, что информацию о назначении можно будет получить лишь 16 января, так как в настоящий момент г-н Ткаченко отсутствует в офисе. Сотрудников, способных рассказать об Андрее Ткаченко, на предприятии также не оказалось.

Интересно отметить, что одним из и. о. гендиректора ранее был некий Вячеслав Андреевич Ткаченко. По данным «СПАРК-Интерфакс», он является совладельцем ряда небольших строительных компаний в Алтайском крае и Республике Алтай. Не исключено, что он приходится родственником нового гендиректора.

Напомним, компания сейчас переживает масштабный экономический кризис. В октябре вынесены решения апелляционной и первой инстанций по двум искам ОАО «Особые экономические зоны» (ОЭЗ) к «СтройГАЗу». По ним компания должна выплатить ОЭЗ в общей сложности 112,5 млн рублей. По иску, который уже рассмотрел апелляционный суд, выдан исполнительный лист на взыскание 22,5 млн рублей.

В конце октября также стало известно, что финансовые проблемы «СтройГАЗа» рискуют всколыхнуть в Алтайском крае новую волну возмущения дольщиков. Об этом говорят сами клиенты компании, которые в свое время заключили договоры долевого участия в строительстве: стройка оплаченного ими дома давно «заморожена». Дом по улице Антона Петрова, 254 «СтройГАЗ» должен был сдать еще в 2015 году. Однако до сих пор несколько десятков семей вынуждены жить на съемных помещениях. Официальная причина, которую руководство компании использует для объяснения всех неурядиц, — последствия экономического кризиса.

Также уже несколько месяцев суд принимает и рассматривает иски о банкротстве предприятия. В ноябре 2016 года к делу о банкротстве присоединилось московское АО «Банк Финсервис». Ранее «СтройГАЗу» удалось приостановить исполнительное производство, открытое в интересах банка: на продажу должен был пойти главный офис компании, однако позже финорганизация все же решилась присоединиться к делу.

Добавим также, что в начале декабря 2016 года стало известно, что с переживающим кризис «СтройГАЗом» расторгла контракт и администрация Алтайского края. Дело касается строительства Государственного художественного музея. На объекте компания работала с 2012 года.