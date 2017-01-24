Александр Карлин указал на «образцы» названий для барнаульских ТРЦ

Губернатор Алтайского края Александр Карлин уверен, что Государственный художественный музей на площади Октября в Барнауле будет достроен, несмотря на то, что работы заморожены после расторжения контракта с терпящим финансовый крах «СтройГАЗом». Об этом он заявил на пресс-конференции после ежегодного отчета 26 января.

Как рассказал Александр Карлин, всего с начала стройки на художественный музей затрачено 280 млн рублей, что, по его мнению, небольшие деньги, учитывая площадь объекта. Долгострой все же планируют закончить, несмотря на расторжение контракта с подрядчиком. Точные сроки ввода здания в эксплуатацию губернатор не назвал, но указал, что работы будут вестись поэтапно. «Нужно заключить подрядный договор и завершить работы по монтажу кровли, фасада, главного входа… И завершения инженерных коммуникаций, чтобы закрыть контур и подать тепло до начала отопительного сезона, а затем приступить к отделочным работам внутри здания. Сейчас определяется стоимость, будет проведена экспертиза, торги», — пояснил губернатор.

Он также заявил, что для некоторых тема художественного музея «очень интересна» — с намеком на то, что этот сюжет в целом нелицеприятен для края. «Меня опытные люди предупреждали: «Не делай добра, Александр Богданович». Меня предупреждали и по Молодежному театру: «Вот завалился он до тебя, и Бог с ним! Отдай площадку под торговый комплекс. Построят там за год-два очередную торгово-развлекательную тему — и все». А в том числе и некоторые присутствующие знают, у кого на него уже слюни текли. Но мы сделали достойный театр, про который все понимающие люди просто завидуют. Я это не где-то прочитал, я это от людей услышал», — заявил губернатор.

По этой причине все инсинуации относительно недостроя художественного музея или скандалов с Молодежным театром он не воспринимает. Тем более, что если бы на площади Октября находился коммерческий объект, его название наверняка не устроило бы главу региона. «Вокруг этой темы развели псевдоскандал. Вы еще детей своих в Молодежный театр будете водить, не забудьте меня хоть раз вспомнить. А то бы ходили в ТРЦ. Какое-то там опять название придумали — «Айсберг»?.. Или как сейчас называют? Черте знает как! Нет, чтобы назвать «ДАР», как мы назвали Перинатальный центр. Или «Надежда», — сказал Александр Карлин.

Аналогичным образом он намерен отстоять и художественный музей, который появляется буквально из руин, несмотря на все сложности. «Объект был непригоден для использования. Особенно в той части, которая называлась «Российско-американская школа». Там кроме названия ничего не осталось. Я думаю, многие из вас там были. Можно было бы подождать, чтобы это здание завалилось и тоже отдать. А все бы вспоминали, как тут на площади Октября, которую мы любим, хорошо было раньше. Но если бы мы не взялись восстанавливать театр и музей, то нечего было бы уже любить на этой площади. Да, начали непростой, сложный объект. Да, надеялись на федеральную поддержку — я думаю, мы ее получим. Вот случился один кризис, потом — другой. Но мы этот объект не бросаем, как делали до нас», — заявил губернатор.

Вспоминая о своих предшественниках, он привел доводы в пользу мнения, согласно которому раньше контроль за расходованием бюджетных средств был намного слабее, что рождало почву для коррупции.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края: Вот когда я только заступил работать, поехал в бывший Народный дом, ныне — филармонию Алтайского края. Знаете, сколько лет она тихо-мирно реставрировалась до меня? Лет семь! Вы знаете, какой бриллиант был на печатке у подрядчика, который меня там встретил? Я караты не определяю, но глаз мне лучом чуть не выбило. И зияла крыша, и стоял убитый орган, который они не догадались даже демонтировать. И еще бы лет семь ковырялись. А мы сделали за два. А через год орган запустили. Посмотрите на исторический центр, где бизнес-инкубатор. Вам тоже рассказать, или помните, как он выглядел раньше? Вот вы меня спрашиваете, третируете про музей.... А я вам говорю: у вас и ваших детей будет музей! Помните, стихотворение у Самуила Маршака? - Я поведу тебя в музей! -

Сказала мне сестра.

Вот через площадь мы идем

И входим наконец

В большой, красивый красный дом,

Похожий на дворец. Вот вы и будете посещать дворец искусств в городе Барнауле и Алтайском крае. И это будет, потому что я этого хочу, я этого желаю, я это сделаю, какие бы вопросы вы мне не задавали.

Напомним, что общая сметная стоимость проекта реконструкции художественного музея согласно заключению государственной экспертизы составляет около 850 млн рублей. Согласно контракту, заключенному в 2012 году, работы на объекте вела компания «СтройГАЗ». В 2015 году компания стала единственным претендентом повторного конкурса на выбор подрядной организации для завершения строительно-монтажных работ. Его проводили в связи с корректировкой проектно-сметной документации на строительство музея. Сумма лота оценивалась в 433 млн рублей.

В настоящий момент подано сразу несколько исков о банкротстве строительной компании. Финансовый и управленческий кризис «СтройГАЗа» развивался таким образом, что фирме с трудом удалось приостановить исполнительное производство, по которому на продажу должен был пойти ее главный офис.