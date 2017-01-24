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Главная Лента новостей Александр Карлин указал на «образцы» названий для барнаульских ТРЦ

Александр Карлин указал на «образцы» названий для барнаульских ТРЦ

27.01.2017 12:31

Губернатор Алтайского края Александр Карлин уверен, что Государственный художественный музей на площади Октября в Барнауле будет достроен, несмотря на то, что работы заморожены после расторжения контракта с терпящим финансовый крах «СтройГАЗом». Об этом он заявил на пресс-конференции после ежегодного отчета 26 января.

Как рассказал Александр Карлин, всего с начала стройки на художественный музей затрачено 280 млн рублей, что, по его мнению, небольшие деньги, учитывая площадь объекта. Долгострой все же планируют закончить, несмотря на расторжение контракта с подрядчиком. Точные сроки ввода здания в эксплуатацию губернатор не назвал, но указал, что работы будут вестись поэтапно. «Нужно заключить подрядный договор и завершить работы по монтажу кровли, фасада, главного входа… И завершения инженерных коммуникаций, чтобы закрыть контур и подать тепло до начала отопительного сезона, а затем приступить к отделочным работам внутри здания. Сейчас определяется стоимость, будет проведена экспертиза, торги», — пояснил губернатор.

Он также заявил, что для некоторых тема художественного музея «очень интересна» — с намеком на то, что этот сюжет в целом нелицеприятен для края. «Меня опытные люди предупреждали: «Не делай добра, Александр Богданович». Меня предупреждали и по Молодежному театру: «Вот завалился он до тебя, и Бог с ним! Отдай площадку под торговый комплекс. Построят там за год-два очередную торгово-развлекательную тему — и все». А в том числе и некоторые присутствующие знают, у кого на него уже слюни текли. Но мы сделали достойный театр, про который все понимающие люди просто завидуют. Я это не где-то прочитал, я это от людей услышал», — заявил губернатор.

По этой причине все инсинуации относительно недостроя художественного музея или скандалов с Молодежным театром он не воспринимает. Тем более, что если бы на площади Октября находился коммерческий объект, его название наверняка не устроило бы главу региона. «Вокруг этой темы развели псевдоскандал. Вы еще детей своих в Молодежный театр будете водить, не забудьте меня хоть раз вспомнить. А то бы ходили в ТРЦ. Какое-то там опять название придумали — «Айсберг»?.. Или как сейчас называют? Черте знает как! Нет, чтобы назвать «ДАР», как мы назвали Перинатальный центр. Или «Надежда», — сказал Александр Карлин.

Аналогичным образом он намерен отстоять и художественный музей, который появляется буквально из руин, несмотря на все сложности. «Объект был непригоден для использования. Особенно в той части, которая называлась «Российско-американская школа». Там кроме названия ничего не осталось. Я думаю, многие из вас там были. Можно было бы подождать, чтобы это здание завалилось и тоже отдать. А все бы вспоминали, как тут на площади Октября, которую мы любим, хорошо было раньше. Но если бы мы не взялись восстанавливать театр и музей, то нечего было бы уже любить на этой площади. Да, начали непростой, сложный объект. Да, надеялись на федеральную поддержку — я думаю, мы ее получим. Вот случился один кризис, потом — другой. Но мы этот объект не бросаем, как делали до нас», — заявил губернатор.

Вспоминая о своих предшественниках, он привел доводы в пользу мнения, согласно которому раньше контроль за расходованием бюджетных средств был намного слабее, что рождало почву для коррупции.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края:

Вот когда я только заступил работать, поехал в бывший Народный дом, ныне — филармонию Алтайского края. Знаете, сколько лет она тихо-мирно реставрировалась до меня? Лет семь! Вы знаете, какой бриллиант был на печатке у подрядчика, который меня там встретил? Я караты не определяю, но глаз мне лучом чуть не выбило. И зияла крыша, и стоял убитый орган, который они не догадались даже демонтировать. И еще бы лет семь ковырялись. А мы сделали за два. А через год орган запустили. Посмотрите на исторический центр, где бизнес-инкубатор. Вам тоже рассказать, или помните, как он выглядел раньше? Вот вы меня спрашиваете, третируете про музей.... А я вам говорю: у вас и ваших детей будет музей! Помните, стихотворение у Самуила Маршака?

- Я поведу тебя в музей! -
Сказала мне сестра.
Вот через площадь мы идем
И входим наконец
В большой, красивый красный дом,
Похожий на дворец.

Вот вы и будете посещать дворец искусств в городе Барнауле и Алтайском крае. И это будет, потому что я этого хочу, я этого желаю, я это сделаю, какие бы вопросы вы мне не задавали.

Напомним, что общая сметная стоимость проекта реконструкции художественного музея согласно заключению государственной экспертизы составляет около 850 млн рублей. Согласно контракту, заключенному в 2012 году, работы на объекте вела компания «СтройГАЗ». В 2015 году компания стала единственным претендентом повторного конкурса на выбор подрядной организации для завершения строительно-монтажных работ. Его проводили в связи с корректировкой проектно-сметной документации на строительство музея. Сумма лота оценивалась в 433 млн рублей.

В настоящий момент подано сразу несколько исков о банкротстве строительной компании. Финансовый и управленческий кризис «СтройГАЗа» развивался таким образом, что фирме с трудом удалось приостановить исполнительное производство, по которому на продажу должен был пойти ее главный офис.


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Комментарий

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Комментариев 23
Семён г. Барнаул

27.01.2017 12:40

Чудак-человек, люди из АК разбегаются по причине низкого уровня жизни и отсутствия рабочих мест, а он про какие-то музеи лапшу им на уши вешает.
гость

27.01.2017 12:40

А в том числе и некоторые присутствующие знают, у кого на него уже слюни текли. Но мы сделали достойный театр, про который все понимающие люди просто завидуют. Я это не где-то прочитал, я это от людей услышал», — заявил губернатор.
По этой причине все инсинуации относительно недостроя художественного музея или скандалов с Молодежным театром он не воспринимает. Тем более, что если бы на площади Октября находился коммерческий объект, его название наверняка не устроило бы главу региона. «Вокруг этой темы развели псевдоскандал.
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Ну конечно же у Карла слюни тоже потекли: такой бюджет на 800 лямов, да федеральный, да не распилить! А как уголовку завели, так это он не восприниает - происки и инсинуации. Казнокрад и лицемер, как Путину еще доложили, хотя подозреваю, лаве наверх тоже шло...
да уж!

27.01.2017 12:45

имена завистников в студию ? агенты всякие, общественники, ЦРУшники наверно все обзавидовалИСЯ
Ира

27.01.2017 12:48

ЧУдное названьице для торгового центра - ДАР! Или НАДЕЖДА - тоже супер! Он хоть думал, чего лепил?
ИСТИНА

27.01.2017 13:27

ПИАрщики последнее время стали часто публиковать в СМИ, в том числе и БФ имя губернатора?!... ответ - к чему бы это, или близится закат карьеры АБК или выполняет показушность, для поднятия авторитета?! А поздно пить боржоми, когда почки отвалились!, а авторитета в Алтайском крае у губернатора НИКОГДА не будет!!!!, о чем говорят показатели развала края, коррупции в органах власти и низкий рейтинг в России самого АБК!!!
Я

27.01.2017 13:29

Еще ведерко помоев! Думаю, не последнее... Достойные аргументы против подобрать сложнее, чем помоями плеснуть!
маша

27.01.2017 13:46

Александр Богданович просто ушел от ответа. Вопрос-то общественность ставила по-другому. Общественность не поднимала вопрос: нужен или не нужен музей , театр? Как я понимаю, общественность интересовалась суммой затрат и соответствием их качеству работ, а также качеством проекта и соответствием его современным требованиям, предназначению объекта. А Александр Богданович пустился в рассуждения о том, нужен или не нужен музей, театр. Никто не сомневается в том, что эти объекты необходимы. И спасибо губернатору, что он тоже это понимает и всячески содействует обновлению зданий, оборудования учреждений культуры. Но, повторюсь, вопрос-то другой был.
маша

27.01.2017 14:02

Вместе с тем же в каком состоянии объекты культуры в районах? Была год назад в Рубцовском доме культуры тракторостроителей. Это не дворец культуры. Это сарай какой-то. Краска на стенах облупилась, мебель еще советская, шторки какие-то страшненькие на окнах, свет тусклый от дешевых лампочек. Ото всюду тянет нищетой и неустроенностью. В общем, без слез не взглянешь.
Во!

27.01.2017 14:39


Понесло товарисча он за чистоту отношений и театры и музеи и памятники строит, а чего кластеры-клозеты по спусканию государственных денег стоят. А народонаселение не понимает его забот, бежит из края в поисках лучшей доли. Работы хотят и зарплаты достойной чтобы семьи прокормить.
психологически провально говорит , словно огрызается

27.01.2017 14:44

домишко научногородковый , ему подаренный , в каратах и унциях платины это скока ?
"опытные люди" предупреждавшие , это кто - ФИО ?
"третируете " неточное словечко , правильнее - "помоите-фаршмачите меня" .
все новые названия ТРЦ Ракшиных только он будет вымысливать и
Ракшины гонорар ему выплачивать ?
Короче , обидели главного краевого человека , у которого и штатские и кокарды взятки вымогают-гребут , но долю не засылают .......
кость

27.01.2017 15:04

Карлин с самого начала своей деятельности в крае исповедует принцип "я начальник - ты дурак", поэтому так по-хамски и относится к людям, стоящим на лестнице ниже его. Убедить нечем, зато обгавкать это завсегда пожалуйста. Ладно бы где-то на закрытом совещании, а тут принародно, на годовом отчёте. Сколько можно терпеть эти оскорбления? Не пора ль этому индюку волшебного пенделя выписать?
770

27.01.2017 15:27

Назвали перинатальный центр ДАР..
Почему сократили название, почему не НАДАР?!))
Мистер Вульф

27.01.2017 15:32

Но мы сделали достойный театр, про который все понимающие люди просто завидуют. Я это не где-то прочитал, я это от людей услышал», — заявил губернатор.

Веский аргумент из уст прокурора!
qwerty

27.01.2017 17:23

Попотробней можно узнать про перинатальный центр "Дар"? Торжественное открытие было, а когда его достроят? По словам строителей ещё как минимум 6 месяцев надо на отделку.
"Потемкинские деревни" или "пыль в глаза"!
Перинатальный центр надо было нахвать -" Солнцедар", ибо только после солнцедара увидишь счастье в недострое.
ЕА

27.01.2017 18:01

Стихи не Маршака, а Сергея Михалкова вроде)
Кум андинец

27.01.2017 18:24

Стихи, конечно же, Сергея Михалкова. Как бы теперь правопреемник автора Никита Михалков не начал таскать Карлина по судам, судиться он любит.
образец

27.01.2017 19:39

название для этого горе управленца---ВОР!!!!
Мария

27.01.2017 19:49

Не терпит критики Карлин А.Б. И ответы больше напоминают ответы загнанного в неудобную ситуацию ,а не на ответы губернатора. В общем то всё понятно давно и Всем кто есть ху.
На самом деле было не ДАР

27.01.2017 19:51

А было НОДАР, просто буквы Н и О у строителя Шонии с фасада нового перинатального центра отвалились:)))
маша

27.01.2017 20:02

А было НОДАР, просто буквы Н и О у строителя Шонии с фасада нового перинатального центра отвалились
___________________
Да нет, деньги, предназначенные на эти буквы, на откаты пошли
социальная язва

27.01.2017 20:13

пустая и никчемная тема губернатора, со слабым промышленным потенциалом)))) вот так как то, хи, хи))
Вольфсон Т.И.

27.01.2017 23:23

Вот,вот. Зюганов про великие советские стройки и победу,а ведущий новостей ему про цену всего этого. Так давайте и мы спросим: кто и по какой цене? А еще - почему так неравномерно? В центре строим ,а вокруг все загубили? Театр -это хорошо,а освещение городов и поселков? Темно кругом и страшно. В Бийске везде снежные завалы и темень беспросветная, про Рубцовск,Славгород,Алейск и говорить нечего! Фонари стоят,лампочки горят,но до земли свет не доходит. Экономят! А еще ,елку на площади поставили-микрорайон целый от освещения отключили.Людоедские приемы, господа. А еще хотите почет и уважение. Вот этого вы точно не получите!
Опа!

27.01.2017 23:54

"Вот вы и будете посещать дворец искусств в городе Барнауле и Алтайском крае. И это будет, потому что я этого хочу, я этого желаю, я это сделаю..."
Вот спасибо-то! Вот, оказывается, почему музей будет!
А если желание почему-нибудь пропадёт? Чур-чур! Уж сделайте, будьте любезны, то, что обещали. И ещё хорошо бы театр кукол, а ещё краеведческий музей, а ещё набережную, а ещё медеплавильный завод.
Впрочем, я размечтался. Денег может хватить на что-нибудь одно. Да и то, как в молодёжном театре, с недоделками... А недовольным напомнят про судьбу Козицыной.

Хорошую песню пел Марк Бернес: "А без меня, а без меня здесь ничего бы не стояло... И солнце б в небе не вставало, когда бы не было меня." Кажется, такие слова?