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Главная Лента новостей Алтайские коммунисты рискуют остаться без «козырей» накануне старта выборной кампании-2017

Алтайские коммунисты рискуют остаться без «козырей» накануне старта выборной кампании-2017

17.05.2017 09:49

В предварительную повестку очередной сессии Алтайского Заксобрания, намеченной на 25 мая, включены два законопроекта, которые вполне могут нанести чувствительное политическое поражение местным коммунистам. В одном случае речь идет о так называемой народной законодательной инициативе, а в другом — о заведомо провальной попытке принять поправки, смягчающие действие «антисоциального пакета», который был принят краевым парламентом с подачи региональных властей в ноябре 2016 года.

Как уже сообщалось, алтайские коммунисты намеревались использовать несовершенства закона «О народной законодательной инициативе в Алтайском крае» как политический инструмент, чтобы «побудить» АКЗС принять документ, «отвечающий чаяниям народа». Как следует из пояснительной записки, эта законодательная «лазейка» может закрыться: инициатор корректировки закона - комитет АКЗС по правовой политике - предлагает привести его в соответствие с федеральными актами. Формальным поводом для этого стало экспертное заключение регионального Минюста. Предлагаемые изменения, которые очевидно будут приняты на следующей неделе, выбьют из рук КПРФ главный козырь. Первоначальная формулировка закона предполагала, что при наличии правильно оформленного 1 % подписей от числа избирателей в крае под какой-либо законодательной инициативой, АКЗС в любом случае обязано принять соответствующий нормативный акт. На изменении этой формулировки и настаивает алтайский Минюст. Положение, закрепляющее обязанность АКЗС принять нормативный правовой акт в случае успешного осуществления народной законодательной инициативы признается не соответствующим вышестоящим нормам. Кроме того, ведомство обнаружило в действующей версии краевого закона «О народной инициативе» коррупциогенный фактор – речь идет о праве специально созданной комиссии АКЗС принимать произвольное решение об отказе в удовлетворении ходатайства о возбуждении процедуры законодательной инициативы. Корректировки в закон предлагается принять сразу в двух чтениях.

Низкие шансы на реализацию с учетом политического раскладав АКЗС имеет и план алтайских коммунистов по фактическому пересмотру ряда законов, принятых одним пакетом в ноябре 2016 года.  «Изменения выработаны на основе исследования общественного мнения, последовательной работы с избирателями, а также проведенного прогнозирования социальной динамики», - подводят научную базу под свою очередную инициативу в КПРФ. Особое внимание партийцы сосредоточили на нескольких категориях граждан. В первую очередь, это сельские учителя. Заявленное требование - предоставить компенсацию педагогам на оплату коммунальных услуг в размере фактических объемов потребления. В настоящее время они получают поддержку в виде фиксированной суммы, которой не всегда хватает, уверяют представители парламентской оппозиции. 

Кроме того, предлагается исключить критерий нуждаемости при предоставлении компенсации родителям, дети которых посещают детсад. Наконец, КПРФ требует отменить обязательное наличие награды от имени органов госвласти для получения звания «Ветеран труда» и сохранить выплаты льготникам по нескольким основаниям, если они на это имеют право.

Из финансово-экономического обоснования законопроекта следует, что деньги коммунисты намерены изыскать путем перераспределения в рамках действующего краевого бюджета, в том числе за счет финансирования социальных статей. Стоит напомнить, что месяц назад фракция КПРФ уже пыталась вынести данный законопроект на рассмотрение АКЗС, однако тогда инициатива была заблокирована из-за отрицательного заключения профильного комитета. Не исключено, что история может повториться и на этот раз.

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Комментарий

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Комментариев 26
Илья

17.05.2017 10:02

Ну и правильно, КПРФ вместе с прусаковой все равно просто используют народ для своих целей: пиара, наживы и тд. Плюс демонстрируют свою безграмотность правовую. Использование юридических лазеек, очень мутная тема, но если КПРФ не брезгует этим, то собственно все становятся понятно!
Батек

17.05.2017 10:02

Что лишь в очередной раз доказывает несостоятельность партии коммунистов, достаточно слабо выглядит позиция этих людей, веси успех которых в итоге должен был выстроиться на дыре в законе, как то небрежно по отношению к избирателям. Честно работать не пробовали? Слышал, помогает
Боярин

17.05.2017 10:15

Доверия к коммунистам давно нет, уничтожили то, что оставалось от прошлого некогда велико й партии. Поэтому не то, что козырей даже шестерок почти не осталось
Это Она

17.05.2017 10:17

Эмм, они пишут про динамику? А о какой вообще динамике может идти речь? Партия явно что-то путает, если в КПРФ наметилась динами, значит СР летят в космос, а ЛДПР свинью клонировали) Из области Британские ученые доказали, что они британские ученые(с.) также абсурдно и нелепо звучит.
Мутным тролликам от педироссов

17.05.2017 10:19

Илья писал(а):
очень мутная тема, но если КПРФ не брезгует этим, то собственно все становятся понятно!


Ну, кто вперёд из вашей троль конторы опорожнится)))?
Илья из МУРОМА-1

17.05.2017 10:25

Глава «Левада-центра», профессор Лев Гудков в интервью «Радио Свобода», проведенном в феврале 2017 года, сообщил что рейтинг Сталина среди россиян стал выше рейтинга президента Путина и достиг 58%. Причем популярность Сталина активно растет среди молодежи России.

"Абсолютное большинство демократических историков России до сих пор считает, - сказал Гудков, - что Сталин не останется в истории, а если и останется, то только в работах профессиональных историков и всегда в самом негативном контексте. Сегодня же Сталин выходит на первое место в списке великих людей всех народов и стран”.
По поводу этого феномена общественного мнения россиян на ряде каналов ТВ России прошли политизированных шоу, участники которых пытались хоть как-то объяснить все растущую популярность личности Сталина не только в России, но и во всем мире.
И единого мнения на этот счет нет ни у кого: ни у политиков, ни у историков, ни у общественных деятелей. Кроме одного: русский народ, мол, не готов к демократии, потому что является рабским по натуре и соскучился по плетке на своей спине.
Но лично у меня это объяснение есть. Есть потому, что для меня Сталин – это олицетворение государственной справедливости для трудового народа самого большого государства в мире, попытавшегося построить новые человеческие отношения без эксплуатации человека человеком.
И я позволю себе напомнить бывшим гражданам Советского Союза, чем была Советская власть, власть Сталина, для каждого гражданина СССР. Она была властью, которая помогала своим гражданам жить, потому что каждый гражданин своей страны имел право на многие-премногие социальные блага. Те самые блага, которые гражданам нынешней России даже и не снятся.
Я напомню их. Вот они:
1. Право на шести - восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире в истории человечества.
2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.
..... .... ....
Илья из МУРОМА -2

17.05.2017 10:27

3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации.
4.Право на работу. Причем выпускники специальных профессиональных учебных заведений имело право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее.
6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детяслями, детсадами, пионерлагерями.
7. Право на бесплатное медицинское обеспечение.
8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение.
9. Право на бесплатное жилье.
10. Право на свободное высказывание своих взглядов по всем проблемам современной жизни страны.
11. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников.
12. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу.
Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных своих льгот:
1. Право на трехлетний, частично или полностью оплачиваемый декретный отпуск с сохранением рабочего места.
2. Право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года.
3. Право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет.
4. Право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях.
Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в намеке. Кое какие социальные блага в зарубежных странах стали появляться лишь после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием на планете Советского государства. Государства рабочих и крестьян.
10.19 Педероссик понятно что слово представляется !??

17.05.2017 10:27

Кукишу Ленина: Троллю Юрику Согомонову...!! Пжл - ста!!
Илья из МУРОМА-3

17.05.2017 10:30

Имея за спиной такие мощные Социальные завоевания, Советский человек искренне гордился своей страной, зная, что его страна обладает о колоссальными достижениями в развитии своего народного хозяйства, а именно:

1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное народное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны и после Великой Отечественной войны. Такого народного Подвига история человечества не знала никогда.

2. По всем экономическим показателям развития народного хозяйства страны мы со второй половины двадцатого века занимали прочное второе место в мире после США. И не надо забывать, что по просторам России в двадцатом веке прокатились три чудовищные войны, а на территории США войн вообще не было в течение последних полтораста лет.

3. По количеству зарегистрированных в год изобретений мы занимали тоже второе место после США, а к середине восьмидесятых годов вышли на первое место, опередив США. А этот показатель говорит об интеллектуальном уровне развития нации в СССР и о техническом уровне нашего промышленного производства. Этот уровень был сопоставим с Американским, с первой экономикой мира!

4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального профессионального образования, на которую только сейчас начинает переходить Америка. И наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда занимали призовые места, далеко опережая представителей остальные страны мира.

Вспомните слова Американского президента Джона Кеннеди, сказавшего с горечью в шестидесятых годах о том, что русские выиграли у Американцев соревнование за Космос за школьной партой и что нам, американцам, пора перенять именно русский опыт образования.

5. Мы обладали лучшей в мире системой профилактического здравоохранения, на которую только сейчас начинают переходить Америка и Европа.
Илья из МУРОМА-4

17.05.2017 10:33

6. Мы обладали лучшей в мире системой физической и спортивной подготовки населения страны, на которую уже перешел Китай и начинает переходить целый ряд цивилизованных стран мира.

7. Мы обладали одной из лучших в мире системой освоения космоса, с которой могла соперничать лишь Америка.

8. Мы обладали лучшей в мире военной техникой, с которой могла соперничать лишь Америка.
Можно еще добавить сюда несколько слов о том, что мы имели страну, с которой в мире считались и которая являлась Великой Державой с Великой историей, с Великой промышленностью, с Великой наукой, с Великой культурой, с Великим образованием и Великими идеями по построению нового общества на земле, справедливого для всех людей страны, а не только для богатых.
И это все Сталин. Именно Сталин, а не кто либо другой.
*
Добавлю еще несколько слов о Сталине самого ярого его врага:
Из речи У.Черчилля в Палате лордов 21 декабря 1959 г. по случаю 80-летия со дня рождения И.В.Сталина:
«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжёлых испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый полководец И.В.Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей жестокому времени того периода, в котором протекала вся его жизнь.

Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, жёстким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить.
Сталин, прежде всего, обладал большим чувством сарказма и юмора, а также способностью точно выражать свои мысли.

Сталин и речи писал только сам, и в его произведениях всегда звучала исполинская сила. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей всех времён и народов.
Сталин производил на нас величайшее впечатление. Его влияние на людей было неотразимо.

Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, встали и, странное дело, почему-то держали руки по швам.
Илья МУРОМОВ -5

17.05.2017 10:36

...Он обладал глубокой, лишённой всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Сталин был непревзойдённым мастером находить в трудные минуты пути выхода из самого безвыходного положения.

В самые трудные моменты, а также в моменты торжества, он был одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям.

Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих и заставил нас, которых открыто называл империалистами, восстать против империалистов.

Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире диктатором. Он принял Россию с сохой, а оставил оснащённой атомным оружием.

Нет! Что бы ни говорили о нём, таких лидеров история и народы не забывают».
А вот, что сказал о Сталине Шарль де Голь:
"Сталин не ушёл в прошлое - он растворился в будущем".

И еще одно изречение из неизвестного источника:

«Иосиф Сталин перестал быть просто историческим деятелем. Он является символом справедливости правителя, который оставил после себя не энергетический придаток развитых стран, не колонию, а сверхдержаву.

Неудивительно, что его прах до сих пор не дает покоя определенным людям в Российской власти, которых привели в нее не заботы о благе и процветании России, а лишь свои личные шкурные интересы».

Вот Русский народ и не забывает о нем, несмотря на чудовищные усилия российских демократов, пытающихся всеми имеющимися у них средствами и силами затоптать и замазать грязью память об этом Выдающемся Деятеле Человечества.
Илье из МУРОМА 1, 2..... НЕСМОТРЯ НА ЭТИ ПРАВА КОММУНИСТЫ ПРЕДАЛИ !??

17.05.2017 10:38

СТАЛИНА, А ЗАТЕМ и РАЗВИТЫЙ СОЦИАЛИЗМ и 20 МИЛЛИОННОЙ ТОЛПОЙ с ваучерами в кулаках БРОСИЛИСЬ УНИЧТОЖАТЬ ОСНОВУ ПРАВ.... НАРОДНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ... сметая её перед восходящей зарёй КАПИТАЛИЗМА.
И практически , добились ПОЛНОГО ПОРАЖЕНИЯ СССР в холодной войне!! ВОТ таким образом проявили УМ, СОВЕСТЬ и ЧЕСТЬ ЭПОХИ!!
И теперь хотят всё это повторить?? Опять потребна что ли ГЕВОЛЮЦИЯ??
ПАожалуйста..

17.05.2017 10:40

10.19 Педероссик понятно что слово представляется !?? писал(а):
Пжл - ста!!


Кушайте! ВСЕМ приятного фонтанирующего злобствия!
С тобой Оля Приходько свежей дурман травы прислала?

17.05.2017 10:44

Илье из МУРОМА 1, 2..... НЕСМОТРЯ НА ЭТИ ПРАВА КОММУНИСТЫ ПРЕДАЛИ !?? писал(а):
СТАЛИНА, А ЗАТЕМ и РАЗВИТЫЙ СОЦИАЛИЗМ и 20 МИЛЛИОННОЙ ТОЛПОЙ


или у тебя свой зомби- порошок?
Гром

17.05.2017 11:23

Сколько Сталина ни хвали, ни ругай из могилы не поднимешь, на дворе другой век и другое время, нет больше ни на кого Сталина пора смириться , независимо хорошо, это или плохо- это есть- свершившийся факт. Объективно по фактам, что сделало нынешнее КПРФ, чтобы сохранить великое наследие своих предшественников? Зюганова назначить, провести разборки Юрченко-Прусаковых?Да , Сталин бы расстрелял или перевернулся в одни месте от такого позора.Инициативы нынешнего КПРФ утратили свой смысл и не соответствуют "чаяниям" нашего времени.Надо что-то менять и менять кардинально,чтобы КПРФ вновь смогли гордиться и уважать.
гость

17.05.2017 11:26

а кто против
Весеннему "грому"

17.05.2017 11:34

Речь тут не только о Сталине, как Личности, а об ОБРАЗЧИКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА и не о предвыборных выбитых "козырях" в забойном заголовке темы, и не о "ГЕволюциии", о которой пытается провокационно вещать фёдоровская НОД - балолоболка.
НОД-Балоболке фёдоровской

17.05.2017 11:42



Ты о каких коммунистах тут трындишь всё? Про тех членов КПСС, которые в сегодня в Единой России.

Мария Николаевна Прусакова явно членом КПСС в 1991 году не могла быть.

Может ты, НОД-балоболка, с Димоном Медведевым в один год, 1987-й, вместе в КПСС вступала?
Гром- неизвестному гостю

17.05.2017 11:46

Строй был хорошим для одних, плохим для других, но сейчас его нет- это ответ безыменному гостю. КПРФ ровным счетом сейчас ничего не делает именно реально соответствующего нынешним потребностям общества, не позиционируется себя так, как раньше это делали наши бабушки и деды, вот им спасибо за победу, это были КПРФ с большой буквы, сейчас это так , воздух. Поэтому – безымянному гостю, надо открыть глаза и объективно смотреть на деятельность в данном случае бездеятельность и всякие пустые споры КПРФ, нужно признать очевидное, так, что с темы соскакивать не стоит. Деятельности КПРФ сейчас пустышка не соответствующая реальности.
грому пустышке...

17.05.2017 12:33

Гром- неизвестному гостю писал(а):
Деятельности КПРФ сейчас пустышка не соответствующая реальности.
грому пустышке...

17.05.2017 12:42

Вы, прежде чем молоть и буровить подобное о политических партиях в РФ, точнее, о том, чего они могут и должны, извольте ознакомиться с существующем законодательством "О политических партиях в РФ" Нен -надо тут в отношении КПРФ свои самодятельные хотелки для лохов развешивать. Этот закон в первую очередь для КПРФ был написан и принят единороссами!
Сам то ты чьих будешь и что делаешь для претворения своих полит хотелок в реалии? Из какого политчулана сверчёк? Похоже умник и з бийчан начётчик РКРП
Рубцовчанин.

17.05.2017 12:47

Это не коммунисты, которые встали на защиту льготников, потеряют козырь, а едресня, которая голосует против этих поправок! Люди, как бы вы их не дурачили, понимают, что этих голубых большинство, а коммунистов меньше в АКЗС, и они не могут победить при голосовании. И вот теперь те же люди подумают - ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ. Так что, как бы сейчас свора из одних и тех же комментаторов не накинулась на коммунистов- это все уже - путиноиды обмарались, и народ это понимает!
это все уже - путиноиды обмарались, и народ это понимает!

17.05.2017 13:32

пишет рубцовчанин АВТОРУ забойного заголовка : ЭТО -ГЛАВНЫЙ "КОЗЫРЬ"!
Deckman

17.05.2017 13:36

Илье из Мурома

Ильюхо - гвоздь тебе в ухо, ты про все эти прелести и достижения великого Ёси Сралена расскажи миллионам невинно осужденных, которые сгнили в застенках сталинских лагерей.
Deckman

17.05.2017 13:41

13:32

Ты что, думаешь, если едросня обделалась, так народ теперь массово за камуниздов голосовать побежит? Да щас тебе, ага... Выборы - это вообще спектакль для тех дурачков, которые все еще верят, что они что-то решают.
Коммунист

17.05.2017 14:35

Какие еще козыри. Шестерки они побитые.