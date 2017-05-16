Алтайские коммунисты рискуют остаться без «козырей» накануне старта выборной кампании-2017

17.05.2017 09:49
В предварительную повестку очередной сессии Алтайского Заксобрания, намеченной на 25 мая, включены два законопроекта, которые вполне могут нанести чувствительное политическое поражение местным коммунистам. В одном случае речь идет о так называемой народной законодательной инициативе, а в другом — о заведомо провальной попытке принять поправки, смягчающие действие «антисоциального пакета», который был принят краевым парламентом с подачи региональных властей в ноябре 2016 года.
Как уже сообщалось, алтайские коммунисты намеревались использовать несовершенства закона «О народной законодательной инициативе в Алтайском крае» как политический инструмент, чтобы «побудить» АКЗС принять документ, «отвечающий чаяниям народа». Как следует из пояснительной записки, эта законодательная «лазейка» может закрыться: инициатор корректировки закона - комитет АКЗС по правовой политике - предлагает привести его в соответствие с федеральными актами. Формальным поводом для этого стало экспертное заключение регионального Минюста. Предлагаемые изменения, которые очевидно будут приняты на следующей неделе, выбьют из рук КПРФ главный козырь. Первоначальная формулировка закона предполагала, что при наличии правильно оформленного 1 % подписей от числа избирателей в крае под какой-либо законодательной инициативой, АКЗС в любом случае обязано принять соответствующий нормативный акт. На изменении этой формулировки и настаивает алтайский Минюст. Положение, закрепляющее обязанность АКЗС принять нормативный правовой акт в случае успешного осуществления народной законодательной инициативы признается не соответствующим вышестоящим нормам. Кроме того, ведомство обнаружило в действующей версии краевого закона «О народной инициативе» коррупциогенный фактор – речь идет о праве специально созданной комиссии АКЗС принимать произвольное решение об отказе в удовлетворении ходатайства о возбуждении процедуры законодательной инициативы. Корректировки в закон предлагается принять сразу в двух чтениях.
Низкие шансы на реализацию с учетом политического раскладав АКЗС имеет и план алтайских коммунистов по фактическому пересмотру ряда законов, принятых одним пакетом в ноябре 2016 года. «Изменения выработаны на основе исследования общественного мнения, последовательной работы с избирателями, а также проведенного прогнозирования социальной динамики», - подводят научную базу под свою очередную инициативу в КПРФ. Особое внимание партийцы сосредоточили на нескольких категориях граждан. В первую очередь, это сельские учителя. Заявленное требование - предоставить компенсацию педагогам на оплату коммунальных услуг в размере фактических объемов потребления. В настоящее время они получают поддержку в виде фиксированной суммы, которой не всегда хватает, уверяют представители парламентской оппозиции.
Кроме того, предлагается исключить критерий нуждаемости при предоставлении компенсации родителям, дети которых посещают детсад. Наконец, КПРФ требует отменить обязательное наличие награды от имени органов госвласти для получения звания «Ветеран труда» и сохранить выплаты льготникам по нескольким основаниям, если они на это имеют право.
Из финансово-экономического обоснования законопроекта следует, что деньги коммунисты намерены изыскать путем перераспределения в рамках действующего краевого бюджета, в том числе за счет финансирования социальных статей. Стоит напомнить, что месяц назад фракция КПРФ уже пыталась вынести данный законопроект на рассмотрение АКЗС, однако тогда инициатива была заблокирована из-за отрицательного заключения профильного комитета. Не исключено, что история может повториться и на этот раз.
17.05.2017 10:02
17.05.2017 10:02
17.05.2017 10:15
17.05.2017 10:17
17.05.2017 10:19
Ну, кто вперёд из вашей троль конторы опорожнится)))?
17.05.2017 10:25
"Абсолютное большинство демократических историков России до сих пор считает, - сказал Гудков, - что Сталин не останется в истории, а если и останется, то только в работах профессиональных историков и всегда в самом негативном контексте. Сегодня же Сталин выходит на первое место в списке великих людей всех народов и стран”.
По поводу этого феномена общественного мнения россиян на ряде каналов ТВ России прошли политизированных шоу, участники которых пытались хоть как-то объяснить все растущую популярность личности Сталина не только в России, но и во всем мире.
И единого мнения на этот счет нет ни у кого: ни у политиков, ни у историков, ни у общественных деятелей. Кроме одного: русский народ, мол, не готов к демократии, потому что является рабским по натуре и соскучился по плетке на своей спине.
Но лично у меня это объяснение есть. Есть потому, что для меня Сталин – это олицетворение государственной справедливости для трудового народа самого большого государства в мире, попытавшегося построить новые человеческие отношения без эксплуатации человека человеком.
И я позволю себе напомнить бывшим гражданам Советского Союза, чем была Советская власть, власть Сталина, для каждого гражданина СССР. Она была властью, которая помогала своим гражданам жить, потому что каждый гражданин своей страны имел право на многие-премногие социальные блага. Те самые блага, которые гражданам нынешней России даже и не снятся.
Я напомню их. Вот они:
1. Право на шести - восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире в истории человечества.
2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.
..... .... ....
17.05.2017 10:27
4.Право на работу. Причем выпускники специальных профессиональных учебных заведений имело право на обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее.
6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями: детяслями, детсадами, пионерлагерями.
7. Право на бесплатное медицинское обеспечение.
8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение.
9. Право на бесплатное жилье.
10. Право на свободное высказывание своих взглядов по всем проблемам современной жизни страны.
11. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников.
12. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу.
Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных своих льгот:
1. Право на трехлетний, частично или полностью оплачиваемый декретный отпуск с сохранением рабочего места.
2. Право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года.
3. Право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет.
4. Право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых детских заболеваниях.
Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в намеке. Кое какие социальные блага в зарубежных странах стали появляться лишь после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного существованием на планете Советского государства. Государства рабочих и крестьян.
17.05.2017 10:27
17.05.2017 10:30
1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное народное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны и после Великой Отечественной войны. Такого народного Подвига история человечества не знала никогда.
2. По всем экономическим показателям развития народного хозяйства страны мы со второй половины двадцатого века занимали прочное второе место в мире после США. И не надо забывать, что по просторам России в двадцатом веке прокатились три чудовищные войны, а на территории США войн вообще не было в течение последних полтораста лет.
3. По количеству зарегистрированных в год изобретений мы занимали тоже второе место после США, а к середине восьмидесятых годов вышли на первое место, опередив США. А этот показатель говорит об интеллектуальном уровне развития нации в СССР и о техническом уровне нашего промышленного производства. Этот уровень был сопоставим с Американским, с первой экономикой мира!
4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального профессионального образования, на которую только сейчас начинает переходить Америка. И наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда занимали призовые места, далеко опережая представителей остальные страны мира.
Вспомните слова Американского президента Джона Кеннеди, сказавшего с горечью в шестидесятых годах о том, что русские выиграли у Американцев соревнование за Космос за школьной партой и что нам, американцам, пора перенять именно русский опыт образования.
5. Мы обладали лучшей в мире системой профилактического здравоохранения, на которую только сейчас начинают переходить Америка и Европа.
17.05.2017 10:33
7. Мы обладали одной из лучших в мире системой освоения космоса, с которой могла соперничать лишь Америка.
8. Мы обладали лучшей в мире военной техникой, с которой могла соперничать лишь Америка.
Можно еще добавить сюда несколько слов о том, что мы имели страну, с которой в мире считались и которая являлась Великой Державой с Великой историей, с Великой промышленностью, с Великой наукой, с Великой культурой, с Великим образованием и Великими идеями по построению нового общества на земле, справедливого для всех людей страны, а не только для богатых.
И это все Сталин. Именно Сталин, а не кто либо другой.
*
Добавлю еще несколько слов о Сталине самого ярого его врага:
Из речи У.Черчилля в Палате лордов 21 декабря 1959 г. по случаю 80-летия со дня рождения И.В.Сталина:
«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжёлых испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый полководец И.В.Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей жестокому времени того периода, в котором протекала вся его жизнь.
Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, жёстким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить.
Сталин, прежде всего, обладал большим чувством сарказма и юмора, а также способностью точно выражать свои мысли.
Сталин и речи писал только сам, и в его произведениях всегда звучала исполинская сила. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей всех времён и народов.
Сталин производил на нас величайшее впечатление. Его влияние на людей было неотразимо.
Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, встали и, странное дело, почему-то держали руки по швам.
17.05.2017 10:36
В самые трудные моменты, а также в моменты торжества, он был одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям.
Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих и заставил нас, которых открыто называл империалистами, восстать против империалистов.
Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире диктатором. Он принял Россию с сохой, а оставил оснащённой атомным оружием.
Нет! Что бы ни говорили о нём, таких лидеров история и народы не забывают».
А вот, что сказал о Сталине Шарль де Голь:
"Сталин не ушёл в прошлое - он растворился в будущем".
И еще одно изречение из неизвестного источника:
«Иосиф Сталин перестал быть просто историческим деятелем. Он является символом справедливости правителя, который оставил после себя не энергетический придаток развитых стран, не колонию, а сверхдержаву.
Неудивительно, что его прах до сих пор не дает покоя определенным людям в Российской власти, которых привели в нее не заботы о благе и процветании России, а лишь свои личные шкурные интересы».
Вот Русский народ и не забывает о нем, несмотря на чудовищные усилия российских демократов, пытающихся всеми имеющимися у них средствами и силами затоптать и замазать грязью память об этом Выдающемся Деятеле Человечества.
17.05.2017 10:38
И практически , добились ПОЛНОГО ПОРАЖЕНИЯ СССР в холодной войне!! ВОТ таким образом проявили УМ, СОВЕСТЬ и ЧЕСТЬ ЭПОХИ!!
И теперь хотят всё это повторить?? Опять потребна что ли ГЕВОЛЮЦИЯ??
17.05.2017 10:40
Кушайте! ВСЕМ приятного фонтанирующего злобствия!
17.05.2017 10:44
или у тебя свой зомби- порошок?
17.05.2017 11:23
17.05.2017 11:26
17.05.2017 11:34
17.05.2017 11:42
Ты о каких коммунистах тут трындишь всё? Про тех членов КПСС, которые в сегодня в Единой России.
Мария Николаевна Прусакова явно членом КПСС в 1991 году не могла быть.
Может ты, НОД-балоболка, с Димоном Медведевым в один год, 1987-й, вместе в КПСС вступала?
17.05.2017 11:46
17.05.2017 12:33
17.05.2017 12:42
Сам то ты чьих будешь и что делаешь для претворения своих полит хотелок в реалии? Из какого политчулана сверчёк? Похоже умник и з бийчан начётчик РКРП
17.05.2017 12:47
17.05.2017 13:32
17.05.2017 13:36
Ильюхо - гвоздь тебе в ухо, ты про все эти прелести и достижения великого Ёси Сралена расскажи миллионам невинно осужденных, которые сгнили в застенках сталинских лагерей.
17.05.2017 13:41
Ты что, думаешь, если едросня обделалась, так народ теперь массово за камуниздов голосовать побежит? Да щас тебе, ага... Выборы - это вообще спектакль для тех дурачков, которые все еще верят, что они что-то решают.
17.05.2017 14:35