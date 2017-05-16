Алтайские коммунисты рискуют остаться без «козырей» накануне старта выборной кампании-2017

В предварительную повестку очередной сессии Алтайского Заксобрания, намеченной на 25 мая, включены два законопроекта, которые вполне могут нанести чувствительное политическое поражение местным коммунистам. В одном случае речь идет о так называемой народной законодательной инициативе, а в другом — о заведомо провальной попытке принять поправки, смягчающие действие «антисоциального пакета», который был принят краевым парламентом с подачи региональных властей в ноябре 2016 года.

Как уже сообщалось, алтайские коммунисты намеревались использовать несовершенства закона «О народной законодательной инициативе в Алтайском крае» как политический инструмент, чтобы «побудить» АКЗС принять документ, «отвечающий чаяниям народа». Как следует из пояснительной записки, эта законодательная «лазейка» может закрыться: инициатор корректировки закона - комитет АКЗС по правовой политике - предлагает привести его в соответствие с федеральными актами. Формальным поводом для этого стало экспертное заключение регионального Минюста. Предлагаемые изменения, которые очевидно будут приняты на следующей неделе, выбьют из рук КПРФ главный козырь. Первоначальная формулировка закона предполагала, что при наличии правильно оформленного 1 % подписей от числа избирателей в крае под какой-либо законодательной инициативой, АКЗС в любом случае обязано принять соответствующий нормативный акт. На изменении этой формулировки и настаивает алтайский Минюст. Положение, закрепляющее обязанность АКЗС принять нормативный правовой акт в случае успешного осуществления народной законодательной инициативы признается не соответствующим вышестоящим нормам. Кроме того, ведомство обнаружило в действующей версии краевого закона «О народной инициативе» коррупциогенный фактор – речь идет о праве специально созданной комиссии АКЗС принимать произвольное решение об отказе в удовлетворении ходатайства о возбуждении процедуры законодательной инициативы. Корректировки в закон предлагается принять сразу в двух чтениях.

Низкие шансы на реализацию с учетом политического раскладав АКЗС имеет и план алтайских коммунистов по фактическому пересмотру ряда законов, принятых одним пакетом в ноябре 2016 года. «Изменения выработаны на основе исследования общественного мнения, последовательной работы с избирателями, а также проведенного прогнозирования социальной динамики», - подводят научную базу под свою очередную инициативу в КПРФ. Особое внимание партийцы сосредоточили на нескольких категориях граждан. В первую очередь, это сельские учителя. Заявленное требование - предоставить компенсацию педагогам на оплату коммунальных услуг в размере фактических объемов потребления. В настоящее время они получают поддержку в виде фиксированной суммы, которой не всегда хватает, уверяют представители парламентской оппозиции.

Кроме того, предлагается исключить критерий нуждаемости при предоставлении компенсации родителям, дети которых посещают детсад. Наконец, КПРФ требует отменить обязательное наличие награды от имени органов госвласти для получения звания «Ветеран труда» и сохранить выплаты льготникам по нескольким основаниям, если они на это имеют право.

Из финансово-экономического обоснования законопроекта следует, что деньги коммунисты намерены изыскать путем перераспределения в рамках действующего краевого бюджета, в том числе за счет финансирования социальных статей. Стоит напомнить, что месяц назад фракция КПРФ уже пыталась вынести данный законопроект на рассмотрение АКЗС, однако тогда инициатива была заблокирована из-за отрицательного заключения профильного комитета. Не исключено, что история может повториться и на этот раз.