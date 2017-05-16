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Главная Лента новостей Бывший замминистра возглавил Тальменский район вместо угодившего под следствие главы

Бывший замминистра возглавил Тальменский район вместо угодившего под следствие главы

19.05.2017 09:18

Сергей Самсоненко
Сергей Самсоненко

18 мая по итогам конкурса на должность главы Тальменского района депутатами райсовета был избран Сергей Самсоненко. До апреля текущего года он занимал должность замминистра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, сказано на сайте правительства Алтайского края. Срок полномочий главы района составит пять лет.

Таким образом муниципалитет не только нашел замену недавно добровольно покинувшему свой пост главе администрации района Игорю Жаркову, но и попутно избавился от двуглавости. До 18 мая и. о. главы администрации Тальменского района являлся Константин Дериш, а обязанности главы района с октября 2016 года исполнял Николай Орлов. Соответствующие изменения в Устав МО, ликвидирующие должность главы администрации района, были внесены еще в марте 2016 года.

Сергей Самсоненко занимал пост замминистра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай с конца октября 2015 года. Он курировал вопросы лесного хозяйства. Известно, что управленец более 30 лет проработал в лесном хозяйстве Алтайского края, пройдя путь от разнорабочего до директора крупного предприятия. Некоторое время он являлся начальником краевого управления лесами.

Добавим, в марте текущего года глава администрации Тальменского района Игорь Жарков сообщил о намерении взять отпуск вплоть до окончания своих полномочий, 2 мая 2017 года. Такое решение чиновника в кулуарах связывали с тем, что г-н Жарков не раз довольно резко критиковал решения краевых властей и в целом был слишком инициативным в желании самостоятельно развивать район. Однако сам муниципал с такими рассуждениями не согласился. Журналистам он пояснил, что просто подошло время оставить данный пост.

Спустя несколько дней после заявления об уходе прокуратура поспешила привлечь его к ответственности за «былые заслуги». Выяснилось, что сити-менеджер нарушал сроки рассмотрения заявлений граждан, что повлекло нарушение их прав. По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении г-на Жаркова дело по ст. 5.59 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи главе администрации Тальменского района назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

Впрочем, на фоне последовавшего за этим сообщения Алтайского следкома, действия надзорного органа может расценить как обыкновенный формализм. В середине апреля стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении г-на Жаркова. Его подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Игорь Жарков, занимая должность главы администрации Тальменского района, с 2014 по 2016 год расходовал средства бюджетных ассигнований дорожного фонда на цели, не соответствующие условиям их получения. По предварительным данным, общая сумма нецелевого расходования бюджетных средств составляет более 35 млн рублей. В настоящее время следователи проводят сбор доказательств по делу по п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ.

Фото: tal-alt.ru

Справка:

Сергей Самсоненко родился 11 октября 1963 года в селе Павловка Михайловского района Алтайского края. Окончил Уральский лесотехнический институт. Работал в системе лесного хозяйства с 1980 года. В разное время был лесничим в Курганской области, мастером, лесничим в Бобровском лесокомбинате, главным лесничим Ларичихинского леспромхоза, директором Ларичихинского и Бобровского лесхозов. Кандидат наук, защитил диссертацию на тему «Повышение пожароустойчивости лесов Приобского массива».

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