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Главная Лента новостей Вода в решете: энергетики обнаружили почти 1000 повреждений на рубцовских сетях

Вода в решете: энергетики обнаружили почти 1000 повреждений на рубцовских сетях

19.05.2017 12:51

С октября 2016 года по май 2017 года сотрудники структурного подразделения «Сибирской генерирующей компании» (СГК) обнаружили на тепловых сетях Рубцовска порядка 950 повреждений. При этом почти 80 % из них - пришлось на северный сетевой контур, сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили энергетики, отопительный период в Рубцовске в текущем сезоне длился 221 день – с 3 октября по 25 апреля. Только за это время на внутриквартальных и магистральных трубопроводах горячего водоснабжения специалисты СГК обнаружили 797 повреждений, 650 инцидентов из них - составили порывы в северном сетевом контуре. Кроме этого, ремонтные бригады отремонтировали еще 150 повреждений на сетях отопления. В среднем же энергетики ежедневно находили по 4-5 дефектов. Устранить все повреждения сетей сотрудникам компании пока не удалось. Часть работ, которые не влияли на режим теплоснабжения населения решили отложить до потепления, так как погодные условия ограничивали возможности проведения ремонтов. Их начали вести с марта текущего года.

Директор структурного подразделения СГК в Рубцовске Сергей Климов пояснил, что такая сложная ситуация в городе сложилась из-за хронического недофинансирования и долгого отсутствия необходимых ремонтов коммуникаций, что, в свою очередь, является следствием длительного сдерживания тарифов на тепло. «На протяжении ряда лет потребности системы в ремонтах и обновлении игнорировали, поэтому проблемы копились, как снежный ком и ,наконец, достигли критического уровня. Этим летом, помимо реализации инвестиционного проекта, мы запланировали проведение масштабных ремонтных работ на теплосетях, стоимость которых составит порядка 88,3 млн рублей. Считаю, это позволит задать курс на улучшение ситуации и снизить показатели аварийности, - заверил г-н Климов.

Напомним, АО «Барнаульская тепломагистральная компания» с 1 января 2017 года стала единой теплоснабжающей организацией Рубцовска. Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов в конце декабря утвердило общие тарифы для горожан на тепловую энергию и горячую воду в новом году. В начале августа прошлого года после продолжительных переговоров и одновременно на фоне угроз со стороны «Инвестиционно-девелоперской компании» вывести из эксплуатации Рубцовскую ТЭЦ СГК согласилась зайти в город. В итоге на обслуживание компании были переданы «Южная тепловая станция», 12 котельных и теплосетевой комплекс. ТЭЦ же осталась за ИДК. СГК уже тогда заявляла о готовности обеспечивать теплом весь город, но для этого необходимо было построить перемычку между двумя контурами.

До конца ноября ситуация оставалась в подвешенном состоянии, пока не выяснилось, что к зиме на ТЭЦ не сформирован нормативный запас угля. Топливо пришлось перебрасывать с Южной станции, таким образом теплоснабжение города уже тогда велось за счет СГК. На ТЭЦ был введен режим ЧС. После этого происшествия в разгар отопительного сезона заговорили о том, чтобы передать ТЭЦ в аренду. Формально — новому муниципальному предприятию, на деле же — «Сибирской генерирующей компании». Ранее руководство СГК указывало, что все инвестиции в теплоснабжение города могут окупиться только через 12-15 лет.


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Комментарий

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Комментариев 8
Александр Ромашов

19.05.2017 13:26

У меня на стене в вк есть наглядные фото по реализации данного "уникального" проекта. Смотрим, делимся...
Александр Ромашов

19.05.2017 13:29

https://vk.com/hooligan79?w=wall137496108_469%2Fall
Вот это да!

19.05.2017 13:33

"Директор структурного подразделения СГК в Рубцовске Сергей Климов пояснил, что такая сложная ситуация в городе сложилась из-за хронического недофинансирования и долгого отсутствия необходимых ремонтов коммуникаций, что, в свою очередь, является следствием длительного сдерживания тарифов на тепло. «На протяжении ряда лет потребности системы в ремонтах и обновлении игнорировали, поэтому проблемы копились, как снежный ком и ,наконец, достигли критического уровня. Этим летом, помимо реализации инвестиционного проекта, мы запланировали проведение масштабных ремонтных работ на теплосетях, стоимость которых составит порядка 88,3 млн рублей. Считаю, это позволит задать курс на улучшение ситуации и снизить показатели аварийности, - заверил г-н Климов."
Т.е. публично заявлено, что деньги, заложенные в тарифе МУП РТС на ремонт сетей все эти годы кто-то присваивал, а теперь ВСЕ ЖИТЕЛИ города из своих собственных карманов должны покрыть это воровство? Где прокурор, где прочие надзорники и правоохранители? До каких пор рубцовчане будут терпеть этот беспредел?
Может пора назвать имена тех, кто причастен и виновен?
гость

19.05.2017 13:34

ну вот и итог 17 лет деятельности путиа с ер . жуйте , не подавитесь . "рынок всё расставит на свои места " -
расставил , только то место у разбитого корыта . когда в начале нуливых путин лично приказал прекратить
плановый ремонт тепловых сетей не забыли ? тогда уже люди кричали - что вы делаете ! вод и итог -
всё разрыли и бросили . капитализм , рынок , собственник - хе хе . а наш лидер власти недавно сказал - что
курс на приватизацию в сфере жкх он продолжит . это только начало краха .
как жить и зачем жить ? мы не нужны государству . мы обозу для буржуйской власти .
в выигрыше только менеджеры от властей да рубанки с женями , которые на убогих попытках
отмазать власти получат свой гешефт .
Гость на 13:33

19.05.2017 13:42

Всем, кто знаком с ситуацией в рубцовском энергокомплексе известны имена "героев", которым город обязан крахом МУП РТС и РТЭЦ. Это те же люди, что довели АТЗ до банкротства - знаменитые экономисты и финансисты Фельдман и Левшин, которые продолжают дербанить бюджет и обворовывать население через МУП РКЦ. Да еще два "энергетика" им шибко помогали - Климов и Ельников. Ельникова органы правопарядка привлекли к ответственности(правда не убедительно и несоизмерно его "заслугам") по другим тоже тюрьма плачет.
Вода в решете

19.05.2017 14:19

Самое точное определение для нашей экономики в РФ
гениальный БГ

19.05.2017 14:58

еще 30 лет назад предвидел это:
Пустые поезда, большие города,
Пришедшие, увы,
В упадок навсегда...
и еще: пришедшая Орда, пришедшая, увы. Пришедшая увы...
сгк

19.05.2017 15:23

михайлов, мудак сифилисный, иди чини повреждения