Вода в решете: энергетики обнаружили почти 1000 повреждений на рубцовских сетях

С октября 2016 года по май 2017 года сотрудники структурного подразделения «Сибирской генерирующей компании» (СГК) обнаружили на тепловых сетях Рубцовска порядка 950 повреждений. При этом почти 80 % из них - пришлось на северный сетевой контур, сообщает пресс-служба компании.

Как уточнили энергетики, отопительный период в Рубцовске в текущем сезоне длился 221 день – с 3 октября по 25 апреля. Только за это время на внутриквартальных и магистральных трубопроводах горячего водоснабжения специалисты СГК обнаружили 797 повреждений, 650 инцидентов из них - составили порывы в северном сетевом контуре. Кроме этого, ремонтные бригады отремонтировали еще 150 повреждений на сетях отопления. В среднем же энергетики ежедневно находили по 4-5 дефектов. Устранить все повреждения сетей сотрудникам компании пока не удалось. Часть работ, которые не влияли на режим теплоснабжения населения решили отложить до потепления, так как погодные условия ограничивали возможности проведения ремонтов. Их начали вести с марта текущего года.

Директор структурного подразделения СГК в Рубцовске Сергей Климов пояснил, что такая сложная ситуация в городе сложилась из-за хронического недофинансирования и долгого отсутствия необходимых ремонтов коммуникаций, что, в свою очередь, является следствием длительного сдерживания тарифов на тепло. «На протяжении ряда лет потребности системы в ремонтах и обновлении игнорировали, поэтому проблемы копились, как снежный ком и ,наконец, достигли критического уровня. Этим летом, помимо реализации инвестиционного проекта, мы запланировали проведение масштабных ремонтных работ на теплосетях, стоимость которых составит порядка 88,3 млн рублей. Считаю, это позволит задать курс на улучшение ситуации и снизить показатели аварийности, - заверил г-н Климов.

Напомним, АО «Барнаульская тепломагистральная компания» с 1 января 2017 года стала единой теплоснабжающей организацией Рубцовска. Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов в конце декабря утвердило общие тарифы для горожан на тепловую энергию и горячую воду в новом году. В начале августа прошлого года после продолжительных переговоров и одновременно на фоне угроз со стороны «Инвестиционно-девелоперской компании» вывести из эксплуатации Рубцовскую ТЭЦ СГК согласилась зайти в город. В итоге на обслуживание компании были переданы «Южная тепловая станция», 12 котельных и теплосетевой комплекс. ТЭЦ же осталась за ИДК. СГК уже тогда заявляла о готовности обеспечивать теплом весь город, но для этого необходимо было построить перемычку между двумя контурами.

До конца ноября ситуация оставалась в подвешенном состоянии, пока не выяснилось, что к зиме на ТЭЦ не сформирован нормативный запас угля. Топливо пришлось перебрасывать с Южной станции, таким образом теплоснабжение города уже тогда велось за счет СГК. На ТЭЦ был введен режим ЧС. После этого происшествия в разгар отопительного сезона заговорили о том, чтобы передать ТЭЦ в аренду. Формально — новому муниципальному предприятию, на деле же — «Сибирской генерирующей компании». Ранее руководство СГК указывало, что все инвестиции в теплоснабжение города могут окупиться только через 12-15 лет.