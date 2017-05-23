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Главу Славгорода пытаются «свергнуть» при помощи «компромата» и обращения к губернатору

24.05.2017 08:52

Группа активистов из Славгорода полагает, что глава города Виктор Кинцель имеет отношение к серии спорных с точки зрения экономической эффективности сделок по приватизации муниципальной собственности, в результате чего некоторые активы были проданы по цене ниже рыночной. В итоге городской бюджет недополучил десятки миллионов рублей.

В редакцию ИА «Банкфакс» поступил документ, авторы которого предпочли действовать анонимно. Известно лишь, что к составлению причастна инициативная группа местных общественников. В документе, фактически представляюшем собой обращение к губернатору региона Александру Карлину, подробно перечислены сделки с городским имуществом за последние два года, т.е. с того момента, как г-н Кинцель был утвержден славгородскими депутатами на второй срок, и указано, что каждый раз цена сделки по муниципальному имуществу существенно уступала рыночной, иногда на порядок. В числе проданных за бесценок объектов, в частности, называются «Теплосети Славгорода». По мнению авторов обращения, на очереди уже находятся «Славгородская оптика» и «Благоустройство».

В череде сделок с муниципальным имуществом Славгорода особняком стоит реализация комплекса объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии МУП «Теплосбыт». По результатам проверки, инициированной комитетом Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике (ныне Минфин - прим. ред. БФ), был выявлен ряд нарушений, как при использовании бюджетных средств, выделенных теплоснабжающим предприятиям города на проведение модернизации и ремонта объектов теплоснабжения, так и при продаже через аукцион всего комплекса в пользу ООО «АТС Славгород».

Стоимость комплекса по результатам аукциона, проведенного в августе 2016 года, составила 6,3 млн рублей. При этом в период с 2011-го по 2016 год на модернизацию и ремонт тепломагистралей было выделено из местного и краевого бюджетов 95,4 млн рублей. Как утверждают составители «подметного письма», очевидно, что проведенная оценка муниципального имущества была умышленно занижена. Любопытно и то, что выставленные на торги и в последствие переданные в собственность ООО «АТС Славгород» объекты (общая балансовая стоимость - 73,7 млн рублей), вообще не были отражены в отчете об оценке. Таким образом суммарная стоимость объекта равнялась 178,5 млн рублей, а ущерб бюджету ориентировочно мог составить 56,29 млн рублей.

В обращении приводится еще несколько подобных примеров с конкретными цифрами. Более того, утверждается, что чаще всего используется одна и та же схема — вначале муниципальное предприятие умышленно накапливает долги, затем следует банкротство и продажа активов по заниженным ценам.

Отдельно упоминается история с МУП «Славгородская оптика». В начале 2017 года предприятие было исключено из плана приватизации. Это объяснялось «острой необходимостью» ликвидировать МУП и продать его имущество. Оно должно было пойти в счет погашения образовавшейся дебиторской задолженности (около 2 млн рублей). По информации самих сотрудников предприятия, среднемесячная валовая выручка компании составляла около 300 тысяч рублей, убыточным оно не являлось.

«Анонимка» заканчивается прямым обращением к губернатору региона: «В связи критической ситуацией в Славгороде мы, неравнодушные жители, просим вас,  Александр Богданович, взять ситуацию под личный контроль». О какой-либо реакции на данное заявление как со стороны краевых властей, так и от г-на Кинцеля пока неизвестно.

Стоит добавить, что подобные претензии к славгородскому градоначальнику высказывались еще во время первого срока пребывания в должности. Помимо этого, оппоненты вменяли ему просчеты при проведении отопительного сезона и банкротство МУПов, ответственных за коммунальное хозяйство. Тогда, правда, о своем недовольстве в основном говорили представители оппозиции. На этот раз, как выяснил «Банкфакс», к числу противников Виктора Кинцеля примкнули и некоторые представители «партии власти».

Как рассказала ИА «Банкфакс» депутат горсовета, секретарь Славгородского отделения «Единой России» Ольга Токмакова, она согласна с точкой зрения авторов документа. «Мне бы хотелось, чтобы содержание этого материала стало известно в том числе и губернатору Алтайского края Александру Карлину. В настоящее время по многим фактам, изложенным в обращении, идет проверка со стороны правоохранительных органов. Я не знаю, чем она закончится, но очень хотелось бы, чтобы Виктор Кинцель покинул свой пост. Дело в том, что когда в декабре 2015 года мы вновь доверили ему руководить городом на ближайшие пять лет, естественно, никто не давал ему права так халатно распоряжаться муниципальным имуществом», - рассказала собеседница.

По словам г-жи Токмаковой, в 2015 году г-н Кинцель вышел из местного отделения «партии власти», однако сохранил членство в ЕР. На вопрос, почему депутаты горсовета «безропотно» утверждают программу приватизации в муниципалитете, заранее предполагая, что выкупная цена объектов окажется заниженной, собеседница пояснила, что полномочия народных избранников здесь довольно ограничены. «Цена сделки в результате аукционов занижается в десятки раз. Это не позволяет пополнять бюджет должным образом. Мы лишь утверждаем прогнозный план приватизации и повлиять на цену торгов в конечном счете не можем. К тому же многие из депутатов, голосующие за список, попросту не осмелятся поднять руку «против», так как горсовет на две трети состоит из бюджетников, - высказалась Токмакова, которая, к слову, является индивидуальным предпринимателем. - В итоге в бюджете нет денег на благоустройство территории, я уже не говорю о том, что мы элементарно не можем содержать социальные объекты, часть из них в настоящее время по этой причине были вынуждены закрыть, включая детский сад и бассейн. Я не знаю, как мы завтра в таких условиях будем планировать свой бюджет».

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 4
вышел , но сохранил

24.05.2017 09:11

вот с этого места по подробней . И опыт приобрести , и невинность соблюсти ...хитер бобер
))

24.05.2017 09:23

"Группа местных общественников" - эти два деятеля все таки скучковались чтоли или у них конкуренты появились, которые делом занимаются, а не язык на банкфаксе чешут.
я не знаю как планировать бюджет ...и это депутат

24.05.2017 09:42

Я думаю, что в России все имеет значение. Мы — страна византийская. Страна знаков и обозначений. У нас все ловят намёки. Послания. Или их выдумывают. Такая страна. Где часто глупость становится руководством к действию, а потом законом. Отсутствие внятных основ позволяет оперировать у нас в политике любым набором логик. Отсутствие понятия моральных норм губит государство…
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

24.05.2017 10:12

Прочитав ,комментарии Токмаковой Ольги , хочу охладить её воинственный пыл и её " переживание" за бюджет города Славгорода . Ольга , а не ты ли так усердно старалась в 2015 году и рука об руку с Кинцелем тянули любыми путями (за кусок мяса , фермера ,дабы его жена пролезла в депутаты пос.Бурсоль, платили наличкой) нужных людей в депутатский корпус ? А чего же ты сейчас плачешься , если конкретно знаешь , что Кинцель В.А. и при первом сроке своего "ПРАВЛЕНИЯ" уже только набивал свой личный карман , а ты и другие депутаты мешали неравнодушным депутатам, которые голосовали против его преступных мафиозных делишек.Но и тогда и сейчас по моему мнению у тебя только личный интерес за свой бизнес , который так же , как и других предпринимателей не цветёт. И почему же ты умалчиваешь , про депутата АКЗС от ЕР Ивана Викторовича Диркса -хоршего друга Кинцеля ? Лукавишь Ольга ! А лукавишь потому , что тебе не выгодно оглашать их делишки , которые тянут на энную сумму лет зоны.( если проверяющие -ОЭБП и ПК , а прокурор города будет честен и порядочен своему статусу и долгу ). Прекрасно знаешь , что аферист Ярцев Ю.В и депутат от ЕР Диркс И.В. организовали фирму с уставом 10000 рублей и на базе МУП Благоустройство и техникой его работают и ещё администрация во главе с Кинцелем В.А. и его верным САНЧО ПАНСО (ДЫБАНЬ Т.А.) покупают за счёт бюджета через МУП Благоустройство новую технику и за спасибо отдают в ОООБлагоустройсво , а Ваня Диркс с Ярцевым ЮРОЙ стригут десятки миллионов и полагаю в доле и Кинцель со своей подругой. И самая большая вина считаю ,что лично твоя , на возведение на трон на второй срок Кинцеля. А сейчас у вас не срослось с ним что-то. И ещё ты не упомянула , что и МУП Водоканал готовят к банкротству , для Диркса и его компашки( уже не платят зарплату людям ). Вот так то.