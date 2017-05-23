Главу Славгорода пытаются «свергнуть» при помощи «компромата» и обращения к губернатору

Группа активистов из Славгорода полагает, что глава города Виктор Кинцель имеет отношение к серии спорных с точки зрения экономической эффективности сделок по приватизации муниципальной собственности, в результате чего некоторые активы были проданы по цене ниже рыночной. В итоге городской бюджет недополучил десятки миллионов рублей.

В редакцию ИА «Банкфакс» поступил документ, авторы которого предпочли действовать анонимно. Известно лишь, что к составлению причастна инициативная группа местных общественников. В документе, фактически представляюшем собой обращение к губернатору региона Александру Карлину, подробно перечислены сделки с городским имуществом за последние два года, т.е. с того момента, как г-н Кинцель был утвержден славгородскими депутатами на второй срок, и указано, что каждый раз цена сделки по муниципальному имуществу существенно уступала рыночной, иногда на порядок. В числе проданных за бесценок объектов, в частности, называются «Теплосети Славгорода». По мнению авторов обращения, на очереди уже находятся «Славгородская оптика» и «Благоустройство».

В череде сделок с муниципальным имуществом Славгорода особняком стоит реализация комплекса объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии МУП «Теплосбыт». По результатам проверки, инициированной комитетом Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике (ныне Минфин - прим. ред. БФ), был выявлен ряд нарушений, как при использовании бюджетных средств, выделенных теплоснабжающим предприятиям города на проведение модернизации и ремонта объектов теплоснабжения, так и при продаже через аукцион всего комплекса в пользу ООО «АТС Славгород».

Стоимость комплекса по результатам аукциона, проведенного в августе 2016 года, составила 6,3 млн рублей. При этом в период с 2011-го по 2016 год на модернизацию и ремонт тепломагистралей было выделено из местного и краевого бюджетов 95,4 млн рублей. Как утверждают составители «подметного письма», очевидно, что проведенная оценка муниципального имущества была умышленно занижена. Любопытно и то, что выставленные на торги и в последствие переданные в собственность ООО «АТС Славгород» объекты (общая балансовая стоимость - 73,7 млн рублей), вообще не были отражены в отчете об оценке. Таким образом суммарная стоимость объекта равнялась 178,5 млн рублей, а ущерб бюджету ориентировочно мог составить 56,29 млн рублей.

В обращении приводится еще несколько подобных примеров с конкретными цифрами. Более того, утверждается, что чаще всего используется одна и та же схема — вначале муниципальное предприятие умышленно накапливает долги, затем следует банкротство и продажа активов по заниженным ценам.

Отдельно упоминается история с МУП «Славгородская оптика». В начале 2017 года предприятие было исключено из плана приватизации. Это объяснялось «острой необходимостью» ликвидировать МУП и продать его имущество. Оно должно было пойти в счет погашения образовавшейся дебиторской задолженности (около 2 млн рублей). По информации самих сотрудников предприятия, среднемесячная валовая выручка компании составляла около 300 тысяч рублей, убыточным оно не являлось.

«Анонимка» заканчивается прямым обращением к губернатору региона: «В связи критической ситуацией в Славгороде мы, неравнодушные жители, просим вас, Александр Богданович, взять ситуацию под личный контроль». О какой-либо реакции на данное заявление как со стороны краевых властей, так и от г-на Кинцеля пока неизвестно.

Стоит добавить, что подобные претензии к славгородскому градоначальнику высказывались еще во время первого срока пребывания в должности. Помимо этого, оппоненты вменяли ему просчеты при проведении отопительного сезона и банкротство МУПов, ответственных за коммунальное хозяйство. Тогда, правда, о своем недовольстве в основном говорили представители оппозиции. На этот раз, как выяснил «Банкфакс», к числу противников Виктора Кинцеля примкнули и некоторые представители «партии власти».

Как рассказала ИА «Банкфакс» депутат горсовета, секретарь Славгородского отделения «Единой России» Ольга Токмакова, она согласна с точкой зрения авторов документа. «Мне бы хотелось, чтобы содержание этого материала стало известно в том числе и губернатору Алтайского края Александру Карлину. В настоящее время по многим фактам, изложенным в обращении, идет проверка со стороны правоохранительных органов. Я не знаю, чем она закончится, но очень хотелось бы, чтобы Виктор Кинцель покинул свой пост. Дело в том, что когда в декабре 2015 года мы вновь доверили ему руководить городом на ближайшие пять лет, естественно, никто не давал ему права так халатно распоряжаться муниципальным имуществом», - рассказала собеседница.

По словам г-жи Токмаковой, в 2015 году г-н Кинцель вышел из местного отделения «партии власти», однако сохранил членство в ЕР. На вопрос, почему депутаты горсовета «безропотно» утверждают программу приватизации в муниципалитете, заранее предполагая, что выкупная цена объектов окажется заниженной, собеседница пояснила, что полномочия народных избранников здесь довольно ограничены. «Цена сделки в результате аукционов занижается в десятки раз. Это не позволяет пополнять бюджет должным образом. Мы лишь утверждаем прогнозный план приватизации и повлиять на цену торгов в конечном счете не можем. К тому же многие из депутатов, голосующие за список, попросту не осмелятся поднять руку «против», так как горсовет на две трети состоит из бюджетников, - высказалась Токмакова, которая, к слову, является индивидуальным предпринимателем. - В итоге в бюджете нет денег на благоустройство территории, я уже не говорю о том, что мы элементарно не можем содержать социальные объекты, часть из них в настоящее время по этой причине были вынуждены закрыть, включая детский сад и бассейн. Я не знаю, как мы завтра в таких условиях будем планировать свой бюджет».