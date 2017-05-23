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Главная Лента новостей Полуразвалившееся здание Бийского краеведческого музея закрыли для массовых экскурсий

Полуразвалившееся здание Бийского краеведческого музея закрыли для массовых экскурсий

24.05.2017 16:39

Здание особняка Ассанова в Бийске
Здание особняка Ассанова в Бийске

Несколько дней назад главное здание Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки — особняк Ассанова - решили закрыть для массовых посещений. Причиной тому стало аварийное состояние архитектурного памятника, информирует «Бийский рабочий».

Со слов директора музея Светланы Бартышевой, с 17 мая текущего года вековое здание открыто только для индивидуальных посещений. Массовые экскурсии и прочие мероприятия сотрудникам учреждения проводить запретили. Это следует из приказа начальника управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города. Как пояснила руководитель музея, запрет связан с плачевным состоянием здания — оно требует капитального ремонта. Между тем сроки проведения реставрационных работ, а также возможность запуска массовых экскурсий директор уточнить затруднилась.

Отметим, что особняк Ассанова расположен в старом центре Бийска по адресу улица Ленина, 134. Кроме экспозиций здесь находятся администрация музея, исторический отдел, отдел фондов, информационно-издательский и научно-просветительский отделы и научная библиотека. С момента постройки архитектурного памятника прошло уже 104 года, поэтому стены и перекрытия уже давно требуют ремонтных работ. Бийские общественники еще в 2010 году активно поднимали проблему аварийного состояния старинных бийских особняков, среди которых упоминалось и здание Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки. Алтайские чиновники от культуры тогда обратили внимание на призывы общественности и совершили осмотр памятников. Они признались, что были в шоке от увиденного и пообещали разобраться в ситуации. Однако позднее специалисты краевого ведомства предпочли не отвечать на вопросы на данную тему.

Добавим также, что в 2014 году сайт «Политсиб.ру» сообщал о предстоящей реставрации особняка Ассанова. Работы были запланированы на 2015 год. Краевое управление по культуре и архивному делу даже внесло Ассановский особняк в список претендентов на целевое финансирование — в краевую инвестиционную программу 2015 года. Для того, чтобы получить деньги на ремонт, бийским властям нужно было подготовить документы, доказывающие необходимость ремонта, что они, по всей вероятности, не сделали.

Фото: «Бийский рабочий»

Справка:

Особняк Ассанова — памятник архитектуры усадебного типа. Он включает в себя непосредственно сам особняк, а также конюшню с каретными сараями, сеновалом и сад с деревянной беседкой. Здание представляет собой единственный на территории Алтая образец городской усадьбы с ярко выраженными чертами модерна. Кирпичное двухэтажное здание с цокольным этажом было построено в 1913 году по проекту известного в России томского архитектора Константина Лыгина для купца-миллионщика, почетного гражданина Бийска Николая Ассанова.

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Комментарий

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Комментариев 3
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24.05.2017 19:07

Эвалар наехал на Губера при помощи местной Администрации признавшей "памятник архитектуры аварийным" )))
Да не аварийный он. Банальный ремонт там нужен, и..... деньги кому то для отката.
Аня

24.05.2017 20:36

На фото видно, какое интересное здание. Очень грустно, что такая красота пропадает.
гость

24.05.2017 20:56

Для того, чтобы получить деньги на ремонт, бийским властям нужно было подготовить документы, доказывающие необходимость ремонта, что они, по всей вероятности, не сделали.
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Ясно, что музей представляет историческую ценность для всего края. Власть есть и в Алтайском крае, не только в Бийске. Если бийское руководство не подготовило документы, должен же кто-то его контролировать и указывать на недочеты для исправления.