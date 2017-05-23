Полуразвалившееся здание Бийского краеведческого музея закрыли для массовых экскурсий

Здание особняка Ассанова в Бийске

Несколько дней назад главное здание Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки — особняк Ассанова - решили закрыть для массовых посещений. Причиной тому стало аварийное состояние архитектурного памятника, информирует «Бийский рабочий».

Со слов директора музея Светланы Бартышевой, с 17 мая текущего года вековое здание открыто только для индивидуальных посещений. Массовые экскурсии и прочие мероприятия сотрудникам учреждения проводить запретили. Это следует из приказа начальника управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города. Как пояснила руководитель музея, запрет связан с плачевным состоянием здания — оно требует капитального ремонта. Между тем сроки проведения реставрационных работ, а также возможность запуска массовых экскурсий директор уточнить затруднилась.

Отметим, что особняк Ассанова расположен в старом центре Бийска по адресу улица Ленина, 134. Кроме экспозиций здесь находятся администрация музея, исторический отдел, отдел фондов, информационно-издательский и научно-просветительский отделы и научная библиотека. С момента постройки архитектурного памятника прошло уже 104 года, поэтому стены и перекрытия уже давно требуют ремонтных работ. Бийские общественники еще в 2010 году активно поднимали проблему аварийного состояния старинных бийских особняков, среди которых упоминалось и здание Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки. Алтайские чиновники от культуры тогда обратили внимание на призывы общественности и совершили осмотр памятников. Они признались, что были в шоке от увиденного и пообещали разобраться в ситуации. Однако позднее специалисты краевого ведомства предпочли не отвечать на вопросы на данную тему.

Добавим также, что в 2014 году сайт «Политсиб.ру» сообщал о предстоящей реставрации особняка Ассанова. Работы были запланированы на 2015 год. Краевое управление по культуре и архивному делу даже внесло Ассановский особняк в список претендентов на целевое финансирование — в краевую инвестиционную программу 2015 года. Для того, чтобы получить деньги на ремонт, бийским властям нужно было подготовить документы, доказывающие необходимость ремонта, что они, по всей вероятности, не сделали.