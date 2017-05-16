Доходы самого богатого барнаульского депутата за год сократились в три раза

38 депутатов Барнаульской гордумы представили доходы за 2016 год. Информация доступна на офсайте БГД. Это последняя декларационная кампания для нынешнего созыва: 10 сентября будет выбран новый состав представительного органа муниципалитета.

За время, прошедшее с последнего отчетного периода, в составе БГД произошло несколько изменений. Так, по итогам выборов в Алтайское Заксобрание (состоялись в сентябре 2016 года - прим. ред. БФ) на повышение отправились сразу четверо - Анатолий Суворов, Иван Мордовин (оба - «Единая Россия»), Павел Шумихин (в то время «Справедливая Россия») и Андрей Сартаков (КПРФ). Еще двое избранников, не пробившихся в АКЗС, в прошлом году попросту отказались от своих мест (Антон Васильев, КПРФ и Анатолий Вытоптов, ПАРНАС). До этого аналогичным образом поступил выигравший праймериз ЕР Дмитрий Аганов (входил во фракцию СР). Его мандат тогда отошел г-ну Шумихину.

Вакантные места в гордуме осенью прошлого года от КПРФ заняли Александр Огородов и Лариса Идолова. Мандат от ПАРНАС достался Геннадию Шейде, а от «Справедливой России» - Оксане Молодых. Место Ивана Мордовина отошло Елене Хриспенс. А вот «кресло» Анатолия Суворова осталось пустовать, так как он избран в гордуму по одномандатному округу. Кроме того, в августе 2016 года мандата по решению коллег лишился скандально известный Олег Прохода (ЕР), объявленный в розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Кстати, легальный повод «удалить» одиозного депутата появился после того, как г-н Прохода не отчитался о доходах.

Напомним, по итогам 2015 года Дмитрий Аганов и зампредседателя БГД Андрей Солодилов показали наибольшие суммы дохода среди всех народных избранников. Каждый из них отчитался более чем о 50 млн рублей. На этот раз председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике БГД Андрей Солодилов показал 16,5 млн рублей (было - 50,5 млн рублей). Однако даже падение доходов в три раза не помешало ему стать самым обеспеченным народным избранником по итогам 2016 года. Его супруга отчиталась о 2,99 млн рублей (годом ранее - 5,65 млн рублей).

На втором месте находится Марат Жумадилов c доходом в 5,8 млн рублей. Кстати, он, в отличие от г-на Солодилова, намерен вновь избраться в БГД от «партии власти». В числе других состоятельных представителей депутатского корпуса можно назвать Игоря Кислицина (3,19 млн рублей) и Сергея Завалихина (3,15 млн рублей). Более 2 млн рублей смогли заработать Евгений Астаховский (2,5 млн) и Владислав Павлюков (2,1 млн). Отметим, что «миллионерами» являются еще девять человек, включая главу города Людмилу Зубович (1,48 млн рублей).

По сравнению с 2015 годом сократилось число народных избранников, задекларировавших отсутствие какого-либо дохода. В их числе по-прежнему эсер Вячеслав Банщиков, а вот единороссы Ирина Шевченко (891 тысяча рублей) и Александр Черданцев (148,5 тысяч рублей) поправили свое материальное положение. Последний, впрочем, сейчас, скорее, думает о своем уголовном деле, нежели о финансовой состоятельности на фоне коллег по БГД.

«Фронтовики» Сергей Войтюк и Марина Ермоленко отчитались о 1,27 млн и 746 тысячах рублей соответственно. Из новичков-оппозиционеров гордумы почти идентичные показатели продемонстрировали Геннадий Шейда (434 тысячи рублей) и Оксана Молодых (420 тысяч рублей).

Из супругов депутатов БГД обращают на себя внимание доходы вторых половинок Юрия Ряполова (1,16 млн рублей), Ирины Шевченко (1,21 млн рублей), Марата Жумадилова (1,97 млн рублей) и Светланы Чаплыгиной (3,63 млн рублей).