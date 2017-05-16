×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Город-сказка» Федора Найдена

17 |
Есть мнение
Депутат Госдумы от «двух Алтаев» о культурной деградации: «Спрятались в шаткие домики из гаджетов»
38
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В Бийском районе пройдут необычные соревнования «КвадроБУМ-2017»
Переход бийского депутата из «Единой России» в КПРФ вскрыл проблемы наукограда
Мы верим, что однажды Вы вернетесь домой…
В Бийске презентовали вторую часть фильма «Нити Шамбалы», снятую на Алтае


Резонанс
Темы недели
«Сетевые соратники» взялись отстаивать мать двоих детей, стрелявшую в мужа в Барнауле
156
Американский эпилог: глава администрации Бийска назвал причину своей отставки
43
В блогах
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

29
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

15
Владислав Вакаев

04.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

По поводу появившихся вчера слухов о возможной отставке...

7
Loading...
Главная Лента новостей Доходы самого богатого барнаульского депутата за год сократились в три раза

Доходы самого богатого барнаульского депутата за год сократились в три раза

19.05.2017 14:41

38 депутатов Барнаульской гордумы представили доходы за 2016 год. Информация доступна на офсайте БГД. Это последняя декларационная кампания для нынешнего созыва: 10 сентября будет выбран новый состав представительного органа муниципалитета.

За время, прошедшее с последнего отчетного периода, в составе БГД произошло несколько изменений. Так, по итогам выборов в Алтайское Заксобрание (состоялись в сентябре 2016 года - прим. ред. БФ) на повышение отправились сразу четверо - Анатолий Суворов, Иван Мордовин (оба - «Единая Россия»), Павел Шумихин (в то время «Справедливая Россия») и Андрей Сартаков (КПРФ). Еще двое избранников, не пробившихся в АКЗС, в прошлом году попросту отказались от своих мест (Антон Васильев, КПРФ и Анатолий Вытоптов, ПАРНАС). До этого аналогичным образом поступил выигравший праймериз ЕР Дмитрий Аганов (входил во фракцию СР). Его мандат тогда отошел г-ну Шумихину.

Вакантные места в гордуме осенью прошлого года от КПРФ заняли Александр Огородов и Лариса Идолова. Мандат от ПАРНАС достался Геннадию Шейде, а от «Справедливой России» - Оксане Молодых. Место Ивана Мордовина отошло Елене Хриспенс. А вот «кресло» Анатолия Суворова осталось пустовать, так как он избран в гордуму по одномандатному округу. Кроме того, в августе 2016 года мандата по решению коллег лишился скандально известный Олег Прохода (ЕР), объявленный в розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Кстати, легальный повод «удалить» одиозного депутата появился после того, как г-н Прохода не отчитался о доходах.

Напомним, по итогам 2015 года Дмитрий Аганов и зампредседателя БГД Андрей Солодилов показали наибольшие суммы дохода среди всех народных избранников. Каждый из них отчитался более чем о 50 млн рублей. На этот раз председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике БГД Андрей Солодилов показал 16,5 млн рублей (было - 50,5 млн рублей). Однако даже падение доходов в три раза не помешало ему стать самым обеспеченным народным избранником по итогам 2016 года. Его супруга отчиталась о 2,99 млн рублей (годом ранее - 5,65 млн рублей).

На втором месте находится Марат Жумадилов c доходом в 5,8 млн рублей. Кстати, он, в отличие от г-на Солодилова, намерен вновь избраться в БГД от «партии власти». В числе других состоятельных представителей депутатского корпуса можно назвать Игоря Кислицина (3,19 млн рублей) и Сергея Завалихина (3,15 млн рублей). Более 2 млн рублей смогли заработать Евгений Астаховский (2,5 млн) и Владислав Павлюков (2,1 млн). Отметим, что «миллионерами» являются еще девять человек, включая главу города Людмилу Зубович (1,48 млн рублей).

По сравнению с 2015 годом сократилось число народных избранников, задекларировавших отсутствие какого-либо дохода. В их числе по-прежнему эсер Вячеслав Банщиков, а вот единороссы Ирина Шевченко (891 тысяча рублей) и Александр Черданцев (148,5 тысяч рублей) поправили свое материальное положение. Последний, впрочем, сейчас, скорее, думает о своем уголовном деле, нежели о финансовой состоятельности на фоне коллег по БГД.

«Фронтовики» Сергей Войтюк и Марина Ермоленко отчитались о 1,27 млн и 746 тысячах рублей соответственно. Из новичков-оппозиционеров гордумы почти идентичные показатели продемонстрировали Геннадий Шейда (434 тысячи рублей) и Оксана Молодых (420 тысяч рублей).

Из супругов депутатов БГД обращают на себя внимание доходы вторых половинок Юрия Ряполова (1,16 млн рублей), Ирины Шевченко (1,21 млн рублей), Марата Жумадилова (1,97 млн рублей) и Светланы Чаплыгиной (3,63 млн рублей).

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 3
Все как не у людей

19.05.2017 15:26

У всех заработная плата , а у депутатов - доход . Вот с какого перепугу ? Стрегут купоны с нас как с баранов ...
ФСБ СК РФ и прокуратуре

19.05.2017 15:27

не надо ни куда ходить и ни где никого не искать, вот оно всё ворьё и мошенники, всем сразу наручники и на зону, или я заблуждаюсь?
Предыдущему

19.05.2017 15:31

Заблуждаетесь. Зарплату в БГД получают 4 человека, остальные по основному месту работы, а там хоть ярды зарабатывай.