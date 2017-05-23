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Главная Лента новостей Собственник барнаульской «Галактики» отчитался о закрытии прошлогодних «порталов» на крыше

Собственник барнаульской «Галактики» отчитался о закрытии прошлогодних «порталов» на крыше

26.05.2017 10:25

Собственник и инвестор барнаульского торгово-развлекательного комплекса «Галактика» Евгений Ракшин заявил об окончании ремонтно-восстановительных работ и завершении полного обследования здания первой очереди строительства. Однако объект пока не получил одобрение государственной экспертизы, сказано на сайте Госинспекции Алтайского края.

На рабочем совещании с участием сотрудников службы государственного строительного надзора, представителей администрации Барнаула и руководителя краевой Госинспекции Андрея Степанова собственник отчитался, что была разработана проектная документация на выполнение капитального ремонта, получившая положительную оценку государственного экспертного органа. При проведении ремонтных работ они восстановили и усилили основные несущие элементы конструкций, а их запас прочности повысили на 20 % по отношению к расчетным показателям. Евгений Ракшин также отметил, что все элементы усиления инструментально обследовали сразу две организации, имеющие допуск к такому виду работ. По результатам обследований они выдали положительные технические заключения.

Тем временем, в инспекции г-ну Ракшину не преминули подчеркнуть, что в соответствии с действующим законодательством строительство социально значимых объектов и объектов с пребыванием большого количества людей, с привлечением средств бюджетов всех уровней осуществляется по проектной документации, имеющей положительные заключения именно государственной экспертизы, что собственник пока не получил.

Напомним, 26 декабря 2016 года посетители «Галактики» сообщили об обрушении потолка в гипермаркете «Ашан». Инцидент случился в отделе автотоваров, где в тот момент находилось небольшое количество горожан, поэтому ЧП обошлось без жертв. Между тем комиссия провела проверку в «Галактике» и выявила нарушения, допущенные при проектировании. Эксплуатацию самого здания на время прекратили, а вывески якорного арендатора сняли со всех стен и злополучной крыши. Позднее виновные в обрушении были привлечены к административной ответственности. Госинспекция назначила застройщику объекта и генподрядчику ООО «Строительная компания «Платформа Сибирь» наказание в размере 100 тысяч рублей каждому.

Добавим, выяснить сумму материального ущерба в результате обрушения кровли торгового центра из других источников пока не удалось, но судя по приведенным повреждениям, она может составлять несколько сот тысяч рублей. Кроме того, поскольку ущерб собственник причинил по сути сам себе, то уголовного преследования в любом случае быть не могло. Для правоохранителей имеет значение именно стоимость непосредственного ущерба имуществу. Упущенная выгода в расчет не берется, поэтому взаимоотношения собственника и арендаторов ТРЦ не представляли интереса. В данном случае эти вопросы решаются в гражданско-правовом порядке. К слову, ТРЦ до сих пор так и не заработал, хотя ранее называлась конкретная дата «перезапуска» — 21 марта.


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Комментарий

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Комментариев 13
Ольгинский тролль

26.05.2017 11:52

Жека каждый день Ашану отстёгивает по 250 тыробасов, сам виноват, чудила!
рабочий

26.05.2017 12:03

с него еще и госэкспертиза теперь деньги выклянчивает... точнее - вымогает за свое положительное заключение
Рабочему

26.05.2017 12:27

С него пусть и выколачивают,но причём здесь другие строители?А с него строитель-как из говна пуля.
света

26.05.2017 12:43

надо было изначально строить хорошо,а не быстро,чтоб сдать в аренду
Ракшиновед

26.05.2017 12:58

Мне уже прямо становится жалко Жендоса Ракшина. Чиновники его выстраивают на подоконниках уже полгода. И конца-края не видно.
Думается, раньше , чем через год, он свою галактику не откроет :)
Ракшина в президенты Галактики

26.05.2017 13:00

света писал(а):
надо было изначально строить хорошо,а не быстро,чтоб сдать в аренду


А вам надо было родиться умной, но и у вас не получилось, чего же тепереча делать?
кум

26.05.2017 14:05

Богатые тоже плачут...))) Женщины в курсе. Ну там - Морисабель-Морисабаль, [удалено модератором]...
Deckman

26.05.2017 17:34

Кум,не лезь в дела Барнео,не пропипивай свой ум,сиди в 04,як тыква в борозде,да не рыпайся!
Рубанку

26.05.2017 18:18

Deckman писал(а):
Кум,не лезь в дела Барнео,не пропипивай свой ум,сиди в 04,як тыква в борозде,да не рыпайся!


Эй ты, вонючее насекомое из переулка Савушкина, хватит коммуниздить чужие НИКи, шваль. Пойди отсоси Пригожину своему Хозяину, падаль.
Deckman

26.05.2017 19:02

Сударь,предъявите Ваши прва на этот ник,зарегистрированный уполномоченными на то органами,которые вы не признаётё!
Лижите и дальше ануз Коху,Чубайсу,Овальному,Кара-Мурзе,Боровому,Каспарову,Рыжкову,Макаревичу,Гайдарихе,Пономарёву,Касьянову,Латыниной,Ганопольскому,Ройзману,Сванидзе,Улицкой,Явлинского,Венедиктова,Божены,
Deckman

26.05.2017 19:34

Хакамады,Собчак Ксюхи,Ахеджаковой,Борового и прочих деятелей!
Не истерёться язык лижущих гейборастов!
минетчику пригожинскому рубанку

26.05.2017 19:49

Deckman писал(а):
Сударь,предъявите Ваши прва на этот ник,зарегистрированный уполномоченными на то органами,которые вы не признаётё!


предъявил бы я тебе падаль савушкинская прыщавая, но ты же бл защищен опекающими питерских воров органами. Живи пока. Но потом на снисхождение не надейся, паскуда вонючая.
Deckman

26.05.2017 20:23

Паскуде невонючей!
Я тебю тожа лублу,хе,хе, хе!
Подмывайся,я иду!