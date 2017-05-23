Собственник барнаульской «Галактики» отчитался о закрытии прошлогодних «порталов» на крыше

Собственник и инвестор барнаульского торгово-развлекательного комплекса «Галактика» Евгений Ракшин заявил об окончании ремонтно-восстановительных работ и завершении полного обследования здания первой очереди строительства. Однако объект пока не получил одобрение государственной экспертизы, сказано на сайте Госинспекции Алтайского края.

На рабочем совещании с участием сотрудников службы государственного строительного надзора, представителей администрации Барнаула и руководителя краевой Госинспекции Андрея Степанова собственник отчитался, что была разработана проектная документация на выполнение капитального ремонта, получившая положительную оценку государственного экспертного органа. При проведении ремонтных работ они восстановили и усилили основные несущие элементы конструкций, а их запас прочности повысили на 20 % по отношению к расчетным показателям. Евгений Ракшин также отметил, что все элементы усиления инструментально обследовали сразу две организации, имеющие допуск к такому виду работ. По результатам обследований они выдали положительные технические заключения.

Тем временем, в инспекции г-ну Ракшину не преминули подчеркнуть, что в соответствии с действующим законодательством строительство социально значимых объектов и объектов с пребыванием большого количества людей, с привлечением средств бюджетов всех уровней осуществляется по проектной документации, имеющей положительные заключения именно государственной экспертизы, что собственник пока не получил.

Напомним, 26 декабря 2016 года посетители «Галактики» сообщили об обрушении потолка в гипермаркете «Ашан». Инцидент случился в отделе автотоваров, где в тот момент находилось небольшое количество горожан, поэтому ЧП обошлось без жертв. Между тем комиссия провела проверку в «Галактике» и выявила нарушения, допущенные при проектировании. Эксплуатацию самого здания на время прекратили, а вывески якорного арендатора сняли со всех стен и злополучной крыши. Позднее виновные в обрушении были привлечены к административной ответственности. Госинспекция назначила застройщику объекта и генподрядчику ООО «Строительная компания «Платформа Сибирь» наказание в размере 100 тысяч рублей каждому.

Добавим, выяснить сумму материального ущерба в результате обрушения кровли торгового центра из других источников пока не удалось, но судя по приведенным повреждениям, она может составлять несколько сот тысяч рублей. Кроме того, поскольку ущерб собственник причинил по сути сам себе, то уголовного преследования в любом случае быть не могло. Для правоохранителей имеет значение именно стоимость непосредственного ущерба имуществу. Упущенная выгода в расчет не берется, поэтому взаимоотношения собственника и арендаторов ТРЦ не представляли интереса. В данном случае эти вопросы решаются в гражданско-правовом порядке. К слову, ТРЦ до сих пор так и не заработал, хотя ранее называлась конкретная дата «перезапуска» — 21 марта.