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Главная Лента новостей Подруга стрелявшей в мужа Оксаны Ткаченко организует в Барнауле пикет в ее поддержку

Подруга стрелявшей в мужа Оксаны Ткаченко организует в Барнауле пикет в ее поддержку

26.05.2017 13:09

Сторонники 33-летней Оксаны Ткаченко, которую приговорили почти к семи годам колонии-поселения за покушение на убийство бывшего супруга и заведомо ложный донос, проведут в Барнауле пикет в ее поддержку. Организаторы намерены вывести людей на площадь Свободы в Барнауле, сообщили ИА «Банкфакс» в администрации города.

Уведомление о проведении пикета подала близкая подруга г-жи Ткаченко Оксана Кочнева. Акция пройдет 28 мая на площади Свободы в 12:00. Оперативно связаться с г-жой Кочневой не удалось, однако в пресс-службе администрации Барнаула «Банкфаксу» уточнили, что в уведомлении о проведении пикета указаны 100 участников.

Напомним, 11 мая Индустриальный районный суд Барнаула вынес приговор в отношении Оксаны Ткаченко. Ее признали виновной в покушении на убийство своего бывшего супруга и заведомо ложном доносе. Согласно показаниям, летом 2015 года женщина рассталась с мужем по причине домашнего насилия. Г-жа Ткаченко ушла с детьми из дома, а когда хотела забрать вещи — мужчина набросился на девятилетнего пасынка. Защищая ребенка, горожанка четырежды выстрелила из травматического пистолета. Мужчина обратился в полицию, заявив, что бывшая жена пыталась его убить. Однако первое уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. Затем один из свидетелей изменил показания и преследование возобновилось. Со слов женщины спустя два дня после якобы покушения на убийство потерпевший праздновал день ВДВ, а не находился на больничной койке. По версии же следствия, г-жа Ткаченко хотела поселиться в доме против воли экс-супруга, из-за чего и разгорелся конфликт.

Суд не поверил в то, что действия Оксаны Ткаченко являлись самообороной. Он посчитал, что уже после того, как она выстрелила в бывшего мужа, г-жа Ткаченко специально избила сына, чтобы обвинить в этом мужчину. В итоге женщину признали виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Ей назначено шесть лет и восемь месяцев лишения свободы по совокупности преступлений. Также суд обязал Оксану Ткаченко выплатить бывшему мужу 400 тысяч рублей компенсации за понесенный потерпевшим вред здоровью. Оксану Ткаченко взяли под стражу прямо в зале суда.

Сразу после вынесения приговора па портале сhange.org появилась петиция в защиту г-жи Ткаченко. Подписанты требуют пересмотреть первоначальное решение суда. Документ адресован генпрокурору, председателю Федерального Собрания, а также в Конституционный и Верховный суды. На утро 26 мая петицию подписали более 3300 человек.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил взять на особый контроль судьбу двоих малолетних детей г-жи Ткаченко. Сейчас решается вопрос об оформлении опеки над девятилетним сыном и четырехлетней дочерью.


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Комментарий

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Комментариев 9
Трезвый взгляд

26.05.2017 13:41

Я так понимаю, что Оксана Кочнева - это комментатор, скрывавшийся под ником "Марта". Мы уже разбирали эту историю. Лично я пришел к выводу, что следствие велось правильно. Осужденная Оксана вышла замуж за Владимира из корысти, пыталась завладеть его имуществом, реально покушалась на его здоровье. Не знаю, насколько возможно убить человека из травматического пистолета, но глаза ему выбить - это было реально. Только чудом он уберег глаза. Ведь стреляла эта суч... прямо в голову. Поэтому осудили ее поделом. Пикетчиков не поддерживаю, в данной ситуации я на стороне потерпевшего Владимира.
Гость

26.05.2017 14:57

Придет на этот пикет человек 10 таких же идиоток как Ткаченко. Пикет в поддержку ГОСПОЖИ Ткаченко! Хоть бы народ не смешили. Детей жалко! Какое воспитание она может дать? Да и любой пикет надо санционировать. Уж если и организовывать пикет так в поддержку мужа. Таких как она не сможет на путь истинный поставить ни одна колония.
мужикам

26.05.2017 15:26

Мужики, приходите на этот нелепый "пикет" и посмотрите на баб, на которых нельзя жениться. вытянуть все,что можно, а потом с травматики постреляют, если хотелки финансовые удовлетворять не будете
Bratka

26.05.2017 15:27

Гостю от 14:57: За очень небольшие денюшки можно хоть двести нагнать. Тем более, "раскачивания лодки" в повестке никак не намечено, за такое не гоняют.
McSmall

26.05.2017 16:31

Мне кажется, что деятельность этой дамочки вышла далеко за грани разума и морали и приближается к границам закона.
Трезвый взгляд

26.05.2017 17:41

Действительно, можно ли расценить подобные пикеты, как оказание давления на одного из участников судебного процесса, на само правосудие? Ведь такое давление тоже подсудно? Есть здесь юристы? Кто разъяснит?
Гость

26.05.2017 18:55

Пикет в поддержку убийцы!!! Чтобы ее оправдали и она его добила? Неадекватных людей нельзя допускать в общесто. Пусть посидит, подумает. Хотя сомневаюсь что у этой сумасшедшей тетки в принципе есть мозги.
Марта

26.05.2017 19:28

Оказывается, я Оксана Кочнева! Каждый день узнаешь о себе что-то новое! А что , это только так называемым " коммунистам" можно женщину позорными словами называть ? Мы все поняли, что такое СУЧ... !!!! Так называемым - это потому что Трезвый взгляд так же похож на коммуниста, как президент Дональд Трамп на старого китайца. На самом же деле он занимается низкопоклонством и пресмыкательством перед представителями буржуазии, такими как В. Ткаченко - с неидеальным зарактером, но с большими деньгами, и готов оправдать их любой кунштюк. Его лозунг - с большими деньгами все можно.
Марта

26.05.2017 19:32

А главное - это человек (Трезвый взгляд) для себя уже все решил, хотя логики в его словах столько же, как у пятилетнего ребёнка. Да, он не знает, насколько возможно убить человека из травматического пистолета, но пришёл к выводу, что следствие велось правильно... Я не знаю, но я свято верю.