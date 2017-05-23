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Главная Лента новостей Подруга стрелявшей в мужа Оксаны Ткаченко огорчена слабой поддержкой от барнаульцев

Подруга стрелявшей в мужа Оксаны Ткаченко огорчена слабой поддержкой от барнаульцев

29.05.2017 09:37

Сторонники осужденной Оксаны Ткаченко
Сторонники осужденной Оксаны Ткаченко

28 мая сторонники 33-летней Оксаны Ткаченко, которую приговорили почти к семи годам колонии-поселения за покушение на убийство бывшего супруга и заведомо ложный донос, провели в Барнауле пикет в ее поддержку. Вопреки ожиданиям организаторов, в нем приняли участие всего около 15 человек, рассказала ИА «Банкфакс» подруга осужденной Оксана Кочнева.

Пикет начался на площади Свободы в 12:00. Г-жа Кочнева в уведомлении указывала 100 участников, однако в итоге собралось лишь немногим более десятка человек. «У наших сторонников были самодельные плакаты о несправедливости правосудия, о том, что мать должна быть с детьми. Мы с участниками обсудили дело Оксаны Ткаченко, но по итогам никакой резолюции составлять не стали. Я удивлена, что пришло так мало людей, потому что делала объявления в соцсетях, и СМИ анонсировали пикет, по итогам было достаточно много отзывов», - рассказала Оксана Кочнева.

Она уточнила, что акция не станет единственной. Ближе к дню рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов осужденной Оксаны Ткаченко ее подруга намерена провести повторный пикет. «Снова сделаем объявления в соцсетях, может, тогда больше народу придет», - сказала г-жа Кочнева.

Напомним, 11 мая Индустриальный районный суд Барнаула вынес приговор в отношении Оксаны Ткаченко. Ее признали виновной в покушении на убийство своего бывшего супруга и заведомо ложном доносе. Согласно показаниям, летом 2015 года женщина рассталась с мужем по причине домашнего насилия. Г-жа Ткаченко ушла с детьми из дома, а когда хотела забрать вещи — мужчина набросился на девятилетнего пасынка. Защищая ребенка, горожанка четырежды выстрелила из травматического пистолета. Мужчина обратился в полицию, заявив, что бывшая жена пыталась его убить. Однако первое уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. Затем один из свидетелей изменил показания и преследование возобновилось. Со слов женщины спустя два дня после якобы покушения на убийство потерпевший праздновал день ВДВ, а не находился на больничной койке. По версии же следствия, г-жа Ткаченко хотела поселиться в доме против воли экс-супруга, из-за чего и разгорелся конфликт.

Суд не поверил в то, что действия Оксаны Ткаченко являлись самообороной. Он посчитал, что уже после того, как она выстрелила в бывшего мужа, г-жа Ткаченко специально избила сына, чтобы обвинить в этом мужчину. В итоге женщину признали виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Ей назначено шесть лет и восемь месяцев лишения свободы по совокупности преступлений. Также суд обязал Оксану Ткаченко выплатить бывшему мужу 400 тысяч рублей компенсации за понесенный потерпевшим вред здоровью. Оксану Ткаченко взяли под стражу прямо в зале суда.

Сразу после вынесения приговора па портале сhange.org появилась петиция в защиту г-жи Ткаченко. Подписанты требуют пересмотреть первоначальное решение суда. Документ адресован генпрокурору, председателю Федерального Собрания, а также в Конституционный и Верховный суды. На утро 29 мая петицию подписали более 3400 человек.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил взять на особый контроль судьбу двоих малолетних детей г-жи Ткаченко. Сейчас решается вопрос об оформлении опеки над девятилетним сыном и четырехлетней дочерью.

Фото: сообщество «Типичный Барнаул» «ВКонтакте»


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Комментарий

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Комментариев 25
гость

29.05.2017 10:24

Ближе к дню рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов осужденной Оксаны Ткаченко ее подруга намерена провести повторный пикет. «Снова сделаем объявления в соцсетях, может, тогда больше народу придет», - сказала г-жа Кочнева.
................................................
Г-жа Кочнева вообще в курсе, что есть ст. 294 УК РФ, под которую подпадают все внепроцессуальные способы воздействия на суд? Есть процессуальный порядок обжалования и пересмотра судебных актов, вот и пользуйтесь им. Зачем эти демонстрации?
гость

29.05.2017 11:27

10 человек собралось... Вот и показатель, что именно Владимира все-таки больше поддерживает общественное мнение. По крайней мере, алтайское. А петиция подписана достаточно большим количеством человек только по причине того, что составлялась не по материалам дела, выводам суда или произошедшим в действительности событиям, а в ней просто излагается позиция - мать защищала сына, а ее за это наказали. Без какого-либо учета версии противоположной стороны. Владимир, удачи в суде. Скорее всего именно в суде грязь о Вас в СМИ, митинги и прочие гадости друзей Оксаны сыграют только против нее.
Ru.банок

29.05.2017 11:29

А зачем в живого человека стрелять 4 раза из травмата?
А детей и без неё отец воспитает!
Горыныч

29.05.2017 11:43

А у нас суд руководствуется законом или публикациями в прессе и резолюциями митингов? Если законом, то о каком давление речь - руководствуйся законом, не обращая внимания на прессу и митинги и всё...
Дмитрий Шекелев

29.05.2017 11:56

И на фото с пикета всего 2 мужика (с лицами, кстати, весьма изможденными)
гость

29.05.2017 12:04

Горыныч писал(а):
А у нас суд руководствуется законом или публикациями в прессе и резолюциями митингов? Если законом, то о каком давление речь - руководствуйся законом, не обращая внимания на прессу и митинги и всё...

Суд руководствуется законом. А эти люди пытаются его заставить руководствоваться резолюциями митингов. Как раз за это и ответственность установлена. Или они выходят на пикеты просто попиариться, а не для того, чтобы воздействовать на суд?
СашОК

29.05.2017 12:04

Димас,зато-все наши!
ФЕМИДА

29.05.2017 12:27

Суд руководствуется "внутренним" убеждением. Печенью, селезенкой, а в основном желудком с аппетитом.
гость

29.05.2017 13:06

8 взрослых и один ребенок. так себе митинг. видно не за такое уж правое дело выступают, раз поддержка нулевая.
Алёна

29.05.2017 13:06

Девчонки, не расстраивайтесь из за комментариев- их явно пишет "потерпевший"и пара его дружков. Ваше дело правое. К сожалению, мне лично не удалось прийти на этот пикет - ребенок сильно болеет. Но в следующий раз обязательно приду и приведу друзей. Удачи вам !
кому-то

29.05.2017 13:13

В живого человека стреляют - и не только из травмата - тогда когда надо защитить себя и ребенка от 160 кг агрессии и беспредела.
рубанку

29.05.2017 13:33

Ага, отец воспитает - бить и унижать
женщин научит? Пополнит наше и без того быдловатое общество парой моральных уродов?
Трезвый взгляд

29.05.2017 13:53

Пиар кампания по очернению Владимира и оправданию Оксаны продолжается. Для тех, кто впервые знакомится с эти делом, представлю другую версию. Поскольку сотрудники "Банкфакса" весьма тенденциозно подают свой материл, в интересах Оксаны расставляют акценты.
Дело представляется иначе. Владимир женился по любви на красивой, молодой женщине. Оформил официально брак, даже обвенчался с ней в церкви и усыновил ее ребенка. Судя по всему, он собирался с ней прожить всю оставшуюся жизнь. Он не понимал, что она вышла за него замуж из корыстных побуждений. Он хоть и толстый и внешне противный, но богатенький Буратино. Через какое-то время у них родился совместный ребенок. Покупает машину, одевает и обувает ее. После этого она с ним разводится. Причем, он расстается с ней весьма благородно, даже покупает ей квартиру.
McSmall

29.05.2017 13:54

Вангую следующий ход этой дамочки - она снова забеременеет, трешку отсидит с ребёнком, а потом её выпустят как многодетную мать.
Трезвый взгляд в продолжение темы

29.05.2017 14:05

Но Оксана из разряда стервозных бабенок. Коли уцепилась за мужика, то пока не оберет его, то не отцепится. Причем, способна и на подлость, и на клевету. И, как оказалось, даже на убийство.
Удачи тебе, Владимир! Думающая общественность на твоей стороне.
наблюдатель

29.05.2017 14:07

Во всех видеосюжетах Оксана выступает бедной и очень невинной жертвой. Слишком. Прям переигрывает, до того несчастной и обиженной хочет показаться. Неприятное впечатление от женщины, такая и в суде будет играть, чтоб себя выгородить. Владимир резковат, но в конце концов он мужчина. Вызывает гораздо больше добрых чувств, хотя бы искренностью своей.
гость

29.05.2017 14:36

считаю, что заслуженно она получила приговор. Преступника поддерживать нет смысла
Гость

29.05.2017 14:54

Верю в искренность этого мужчины уже по таким поступкам, как: женился, обвенчался, усыновил в зрелом и ОСОЗНАННОМ возрасте. Он любил эту женщину.
Я живу со своим мужем три года и дальше слов дела не идут, действий ноль.
Алёна

29.05.2017 16:38

Коммунист "трезвый взгляд"выступает на стороне домашнего насилия, коррупции и судейского произвола! Если б вы как и злопыхатель владимир не прятались под анонимными прозвищами, вас бы следовало исключить из компартии. Проповедуйте Домострой и патриархат - это вам больше к лицу,борец за права полицейских.
И

29.05.2017 17:01

Полностью поддерживаю коммент Трезвого взгляда. Вову знала 6 лет, характерный я уже об этом писала, но ребенка бить не станет.Разводился в то время когда были знакомы, и многие его знакомые в том числе и я говорили ему чтобы подумал о том,что делает. Но!!!! мужик влюбился.... Еще раз скажу Оксана пожинает плоды своей жадности. Эгоистично подошла к вопросу думая только о себе любимой.
Ветеран

29.05.2017 17:16

Трезвый взгляд не за насилие,он просто трезво мыслит.
Директор СССР

29.05.2017 17:45

Гость писал(а):
Я живу со своим мужем три года и дальше слов дела не идут, действий ноль.


так бери пистолет и стреляй!

McSmall писал(а):
Вангую следующий ход этой дамочки - она снова забеременеет, трешку отсидит с ребёнком, а потом её выпустят как многодетную мать.


А от кого?
Непонятка

29.05.2017 17:53

Трезвому. Дело тут даже не в общественном интересе и одобрении. 5 % оправдательных приговоров в России, против - до 25 % в других юрисдикциях.
Тем более по 306 УК вряд ли кто заднюю включит.
А на бумагу история и вправду просится.
В силу вступит приговор стих напишу))))
Из твоих оборотов))))
алене

29.05.2017 19:17

иди ты в жопу аленушка, и заработай хоть 100 рублей за все свое существование,ты скорей всего, баба, получающая оплеухи от мужа)))и скорей всего заслуженные, потому что такие лешие истерички, как эта оксана, усопшего доведут. живет за стенкой такой экспонат, самой отмудохать ее охота, ни днем ни ночью покоя
Юля

29.05.2017 19:26

интересно дура кочнева хоть осознала тупость своего пУкета