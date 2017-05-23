Подруга стрелявшей в мужа Оксаны Ткаченко огорчена слабой поддержкой от барнаульцев

Сторонники осужденной Оксаны Ткаченко

28 мая сторонники 33-летней Оксаны Ткаченко, которую приговорили почти к семи годам колонии-поселения за покушение на убийство бывшего супруга и заведомо ложный донос, провели в Барнауле пикет в ее поддержку. Вопреки ожиданиям организаторов, в нем приняли участие всего около 15 человек, рассказала ИА «Банкфакс» подруга осужденной Оксана Кочнева.

Пикет начался на площади Свободы в 12:00. Г-жа Кочнева в уведомлении указывала 100 участников, однако в итоге собралось лишь немногим более десятка человек. «У наших сторонников были самодельные плакаты о несправедливости правосудия, о том, что мать должна быть с детьми. Мы с участниками обсудили дело Оксаны Ткаченко, но по итогам никакой резолюции составлять не стали. Я удивлена, что пришло так мало людей, потому что делала объявления в соцсетях, и СМИ анонсировали пикет, по итогам было достаточно много отзывов», - рассказала Оксана Кочнева.

Она уточнила, что акция не станет единственной. Ближе к дню рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов осужденной Оксаны Ткаченко ее подруга намерена провести повторный пикет. «Снова сделаем объявления в соцсетях, может, тогда больше народу придет», - сказала г-жа Кочнева.

Напомним, 11 мая Индустриальный районный суд Барнаула вынес приговор в отношении Оксаны Ткаченко. Ее признали виновной в покушении на убийство своего бывшего супруга и заведомо ложном доносе. Согласно показаниям, летом 2015 года женщина рассталась с мужем по причине домашнего насилия. Г-жа Ткаченко ушла с детьми из дома, а когда хотела забрать вещи — мужчина набросился на девятилетнего пасынка. Защищая ребенка, горожанка четырежды выстрелила из травматического пистолета. Мужчина обратился в полицию, заявив, что бывшая жена пыталась его убить. Однако первое уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. Затем один из свидетелей изменил показания и преследование возобновилось. Со слов женщины спустя два дня после якобы покушения на убийство потерпевший праздновал день ВДВ, а не находился на больничной койке. По версии же следствия, г-жа Ткаченко хотела поселиться в доме против воли экс-супруга, из-за чего и разгорелся конфликт.

Суд не поверил в то, что действия Оксаны Ткаченко являлись самообороной. Он посчитал, что уже после того, как она выстрелила в бывшего мужа, г-жа Ткаченко специально избила сына, чтобы обвинить в этом мужчину. В итоге женщину признали виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Ей назначено шесть лет и восемь месяцев лишения свободы по совокупности преступлений. Также суд обязал Оксану Ткаченко выплатить бывшему мужу 400 тысяч рублей компенсации за понесенный потерпевшим вред здоровью. Оксану Ткаченко взяли под стражу прямо в зале суда.

Сразу после вынесения приговора па портале сhange.org появилась петиция в защиту г-жи Ткаченко. Подписанты требуют пересмотреть первоначальное решение суда. Документ адресован генпрокурору, председателю Федерального Собрания, а также в Конституционный и Верховный суды. На утро 29 мая петицию подписали более 3400 человек.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил взять на особый контроль судьбу двоих малолетних детей г-жи Ткаченко. Сейчас решается вопрос об оформлении опеки над девятилетним сыном и четырехлетней дочерью.