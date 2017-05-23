Подруга стрелявшей в мужа Оксаны Ткаченко огорчена слабой поддержкой от барнаульцев

29.05.2017 09:37
28 мая сторонники 33-летней Оксаны Ткаченко, которую приговорили почти к семи годам колонии-поселения за покушение на убийство бывшего супруга и заведомо ложный донос, провели в Барнауле пикет в ее поддержку. Вопреки ожиданиям организаторов, в нем приняли участие всего около 15 человек, рассказала ИА «Банкфакс» подруга осужденной Оксана Кочнева.
Пикет начался на площади Свободы в 12:00. Г-жа Кочнева в уведомлении указывала 100 участников, однако в итоге собралось лишь немногим более десятка человек. «У наших сторонников были самодельные плакаты о несправедливости правосудия, о том, что мать должна быть с детьми. Мы с участниками обсудили дело Оксаны Ткаченко, но по итогам никакой резолюции составлять не стали. Я удивлена, что пришло так мало людей, потому что делала объявления в соцсетях, и СМИ анонсировали пикет, по итогам было достаточно много отзывов», - рассказала Оксана Кочнева.
Она уточнила, что акция не станет единственной. Ближе к дню рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов осужденной Оксаны Ткаченко ее подруга намерена провести повторный пикет. «Снова сделаем объявления в соцсетях, может, тогда больше народу придет», - сказала г-жа Кочнева.
Напомним, 11 мая Индустриальный районный суд Барнаула вынес приговор в отношении Оксаны Ткаченко. Ее признали виновной в покушении на убийство своего бывшего супруга и заведомо ложном доносе. Согласно показаниям, летом 2015 года женщина рассталась с мужем по причине домашнего насилия. Г-жа Ткаченко ушла с детьми из дома, а когда хотела забрать вещи — мужчина набросился на девятилетнего пасынка. Защищая ребенка, горожанка четырежды выстрелила из травматического пистолета. Мужчина обратился в полицию, заявив, что бывшая жена пыталась его убить. Однако первое уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. Затем один из свидетелей изменил показания и преследование возобновилось. Со слов женщины спустя два дня после якобы покушения на убийство потерпевший праздновал день ВДВ, а не находился на больничной койке. По версии же следствия, г-жа Ткаченко хотела поселиться в доме против воли экс-супруга, из-за чего и разгорелся конфликт.
Суд не поверил в то, что действия Оксаны Ткаченко являлись самообороной. Он посчитал, что уже после того, как она выстрелила в бывшего мужа, г-жа Ткаченко специально избила сына, чтобы обвинить в этом мужчину. В итоге женщину признали виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Ей назначено шесть лет и восемь месяцев лишения свободы по совокупности преступлений. Также суд обязал Оксану Ткаченко выплатить бывшему мужу 400 тысяч рублей компенсации за понесенный потерпевшим вред здоровью. Оксану Ткаченко взяли под стражу прямо в зале суда.
Сразу после вынесения приговора па портале сhange.org появилась петиция в защиту г-жи Ткаченко. Подписанты требуют пересмотреть первоначальное решение суда. Документ адресован генпрокурору, председателю Федерального Собрания, а также в Конституционный и Верховный суды. На утро 29 мая петицию подписали более 3400 человек.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил взять на особый контроль судьбу двоих малолетних детей г-жи Ткаченко. Сейчас решается вопрос об оформлении опеки над девятилетним сыном и четырехлетней дочерью.
Фото: сообщество «Типичный Барнаул» «ВКонтакте»
29.05.2017 10:24
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Г-жа Кочнева вообще в курсе, что есть ст. 294 УК РФ, под которую подпадают все внепроцессуальные способы воздействия на суд? Есть процессуальный порядок обжалования и пересмотра судебных актов, вот и пользуйтесь им. Зачем эти демонстрации?
29.05.2017 11:27
29.05.2017 11:29
А детей и без неё отец воспитает!
29.05.2017 11:43
29.05.2017 11:56
29.05.2017 12:04
Суд руководствуется законом. А эти люди пытаются его заставить руководствоваться резолюциями митингов. Как раз за это и ответственность установлена. Или они выходят на пикеты просто попиариться, а не для того, чтобы воздействовать на суд?
29.05.2017 12:04
29.05.2017 12:27
29.05.2017 13:06
29.05.2017 13:06
29.05.2017 13:13
29.05.2017 13:33
женщин научит? Пополнит наше и без того быдловатое общество парой моральных уродов?
29.05.2017 13:53
Дело представляется иначе. Владимир женился по любви на красивой, молодой женщине. Оформил официально брак, даже обвенчался с ней в церкви и усыновил ее ребенка. Судя по всему, он собирался с ней прожить всю оставшуюся жизнь. Он не понимал, что она вышла за него замуж из корыстных побуждений. Он хоть и толстый и внешне противный, но богатенький Буратино. Через какое-то время у них родился совместный ребенок. Покупает машину, одевает и обувает ее. После этого она с ним разводится. Причем, он расстается с ней весьма благородно, даже покупает ей квартиру.
29.05.2017 13:54
29.05.2017 14:05
Удачи тебе, Владимир! Думающая общественность на твоей стороне.
29.05.2017 14:07
29.05.2017 14:36
29.05.2017 14:54
Я живу со своим мужем три года и дальше слов дела не идут, действий ноль.
29.05.2017 16:38
29.05.2017 17:01
29.05.2017 17:16
29.05.2017 17:45
так бери пистолет и стреляй!
А от кого?
29.05.2017 17:53
Тем более по 306 УК вряд ли кто заднюю включит.
А на бумагу история и вправду просится.
В силу вступит приговор стих напишу))))
Из твоих оборотов))))
29.05.2017 19:17
29.05.2017 19:26