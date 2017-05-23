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Главная Лента новостей Алтайский Минздрав «включился» в обсуждение истории с едва не погибшим младенцем

Алтайский Минздрав «включился» в обсуждение истории с едва не погибшим младенцем

29.05.2017 12:56

Министерство здравоохранения Алтайского края сообщило, что «бесплатная» инсулиновая помпа, которую по квоте готовы поставить годовалому сыну Вадима Жигульского, полностью соответствует стандартам и показана ребенку специализированной комиссией. Это первый комментарий ведомства по резонансной истории семьи Жигульских из Барнаула, которая заявляет, что их сын Андрей едва не погиб из-за действий врачей станции «скорой помощи» и Алтайской краевой клинической детской больницы, а ныне собирает деньги у общественности на более дорогой аппарат.

Вадим Жигульский ранее пояснял ИА «Банкфакс», что талон на высокотехнологичную помощь ему предоставил Минздрав Алтайского края. Квота предполагает лечение в Москве в течение 2-3 недель и установку в тестовом режиме инсулиновой помпы. Стоимость аппарата оценивается в 90 тысяч рублей, а пребывание в столичном медучреждении еще в 110 тысяч рублей. Однако такой поворот событий не устроил чету Жигульских. По словам г-на Жигульского, за последние 1,5 месяца родители провели несколько консультаций со специалистами. Так, один из них, профессор-эндокринолог из Томска, якобы заявил семье, что их годовалому сыну нужен совсем иной аппарат, чем им предложат в Москве. Его стоимость составляет 198 тысяч рублей, а вот стандартная инсулиновая помпа «первого поколения» ребенку противопоказана.

На сайте краевого Минздрава подтверждается, что высокотехнологичная помощь ребенку оказывается по квоте. Сейчас он находится в федеральной клинике. При этом врачи не видят смысла менять марку помпы. «Комиссией принято решение: исходя из особенности клинического случая и технической характеристики инсулиновых помп, данному ребенку показано по медицинским показаниям установление помпы «Акку Чек Комбо», которая с учетом так же возраста ребенка, позволит обеспечение дозированного поступления инсулина в организм ребенка. Законный представитель ребенка (устно) отказался от установления данного вида помпы», — сообщается на сайте ведомства.

Судя по описанию, вариант, который предлагают федеральные медики, достаточно современный — в этой помпе есть даже пульт управления по Bluetooth. О том, что этот аппарат «тестовый», как утверждает отец ребенка, ничего не говорится. Однако в инструкции указано, что помпа рассчитана на шесть лет работы, после которых она автоматически отключается. «Нас утешают в Минздраве: если понадобится, мы вам и вторую квоту выдадим. Но какой толк от этого, если моему ребенку требуется совсем другая помпа, а ее ставить отказываются», — говорил ранее Вадим Жигульский.

Напомним, что в середине мая четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медпомощи годовалому ребенку. В конце марта годовалого Андрея Жигульского на «скорой помощи» привезли в краевую детскую клиническую больницу. У него резко подскочил уровень сахара в крови. Помощь ему не оказывали более четырех часов с момента вызова медбригады. После того как ребенку поставили капельницу с лекарствами, оказалась, что она неисправна. Однако врачи вовремя это не заметили. Спустя несколько часов ребенок перестал дышать. Два дня после этого он провел в реанимации. В настоящее время угрозы для жизни ребенка нет.


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