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Главная Лента новостей «Зачем нас приплели к этой истории»: директор бийского «Сибприбормаша» обвинил местные СМИ в «желтизне»

«Зачем нас приплели к этой истории»: директор бийского «Сибприбормаша» обвинил местные СМИ в «желтизне»

31.05.2017 10:54

Гендиректор бийского «Сибприбормаш» Александр Черемисин отрицает информацию о похищении у оборонного предприятия нескольких десятков миллионов рублей, распространенную накануне. Как пишет Regnum со ссылкой на руководителя «Сибприбормаша», данные, опубликованные «желтой прессой», искажены и не соответствует действительности.

«У нас все хорошо, никаких финансовых нарушений быть не может. Зачем нас приплели к этой истории? Наверное, ради рейтингов. Только все вопросы АСК (ООО «Алтайская строительная компания» — прим. ред. БФ) задавать нужно. Мы заключили с ним договор и полностью по нему рассчитались. А если кто-то налоги укрывает или не платит — так мы то тут при чем», — заявил Александр Черемисин.

По данным «Бийского рабочего», «Сибприбормаш» заключил договор с «Алтайской строительной компанией» в рамках инвестиционного проекта «Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей» (речь идет о вывозе и утилизации промышленных отходов). В результате этих действий якобы были похищены нескольких десятков миллионов рублей, принадлежащие предприятию. «Бийское телевидение» утверждает, что уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено по факту мошеннических действий неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Алтайская строительная компания».

На сайте Госзакупок содержатся сведения о двух договорах между компаниями, заключенных в августе и сентябре 2016 года. Первый предполагал рекультивацию земельного участка за 46,9 млн рублей (начальная цена составляла 82 млн рублей). В условиях оговорено, что исполнение завершается 30 мая 2017 года. Второй оговаривает демонтаж оборудования и освобождение трех зданий предприятия за 3,6 млн рублей, работы завершены в ноябре 2016 года.

Напомним, в 2015 году предприятие объявило тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по реконструкции своих промышленных мощностей. Задачу оценили в сумму чуть более 1 млрд рублей, деньги в качестве беспроцентного займа выделила госкорпорация «Ростех». Закупка в итоге была разбита на части.

«Сибприбормаш» был образован 29 сентября 1982 года на базе приборного и механического заводов. С 1 ноября 2011 года предприятие преобразовано в ОАО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш». С 1997 года его возглавляет Александр Черемисин. Предприятие специализируется на выпуске спецтехники (85 % от общего объема производства) и гражданской продукции.

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Комментарий

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Комментариев 5
Рабочий

31.05.2017 13:12

Уважаемый наш Александр Яковлевич! мы заводчани , всегда были и будем с Вами всегда,мы выжили, состоялись.,а это заказная хрень и пусть сволочи -завидуют молча......
Ключи -Мальцева Курья

31.05.2017 13:17

Ну, Санька с Ткацкого и выпускника БМТТ мы знаем с положительной стороны.
гость

31.05.2017 13:27

уважаемый не проявил должную осмотрительность, а ответственность в бизнесе, теперь вполне личное дело каждого директора (пардон бенефициара) и его имущества, и имущества семьи! Ответственность никто не отменял!
Фреза

31.05.2017 13:55

Дыма без огня не бывает.Понятно что АСК там намутило в лице Дзеха,но Черемисин тоже не подарок.
Рабочий

31.05.2017 14:18

Хрезе , а кто, пардон в наше время подарок, озвучь для интересу...... ну пишут , блин шуты не смыслящие в производстве, он постоянно делает обход производства к нему может каждый работяга подойти и решить свой вопрос,. не ждать приемного дня , а на другом производстве это доступно? К примеру Олеумный завод, мы же рабочий класс общаемся, там корольку не только не подойти, он работяг считает за быдло,вот и приехали.....