«Зачем нас приплели к этой истории»: директор бийского «Сибприбормаша» обвинил местные СМИ в «желтизне»

Гендиректор бийского «Сибприбормаш» Александр Черемисин отрицает информацию о похищении у оборонного предприятия нескольких десятков миллионов рублей, распространенную накануне. Как пишет Regnum со ссылкой на руководителя «Сибприбормаша», данные, опубликованные «желтой прессой», искажены и не соответствует действительности.

«У нас все хорошо, никаких финансовых нарушений быть не может. Зачем нас приплели к этой истории? Наверное, ради рейтингов. Только все вопросы АСК (ООО «Алтайская строительная компания» — прим. ред. БФ) задавать нужно. Мы заключили с ним договор и полностью по нему рассчитались. А если кто-то налоги укрывает или не платит — так мы то тут при чем», — заявил Александр Черемисин.

По данным «Бийского рабочего», «Сибприбормаш» заключил договор с «Алтайской строительной компанией» в рамках инвестиционного проекта «Реализация комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей» (речь идет о вывозе и утилизации промышленных отходов). В результате этих действий якобы были похищены нескольких десятков миллионов рублей, принадлежащие предприятию. «Бийское телевидение» утверждает, что уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено по факту мошеннических действий неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Алтайская строительная компания».

На сайте Госзакупок содержатся сведения о двух договорах между компаниями, заключенных в августе и сентябре 2016 года. Первый предполагал рекультивацию земельного участка за 46,9 млн рублей (начальная цена составляла 82 млн рублей). В условиях оговорено, что исполнение завершается 30 мая 2017 года. Второй оговаривает демонтаж оборудования и освобождение трех зданий предприятия за 3,6 млн рублей, работы завершены в ноябре 2016 года.

Напомним, в 2015 году предприятие объявило тендер на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по реконструкции своих промышленных мощностей. Задачу оценили в сумму чуть более 1 млрд рублей, деньги в качестве беспроцентного займа выделила госкорпорация «Ростех». Закупка в итоге была разбита на части.

«Сибприбормаш» был образован 29 сентября 1982 года на базе приборного и механического заводов. С 1 ноября 2011 года предприятие преобразовано в ОАО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш». С 1997 года его возглавляет Александр Черемисин. Предприятие специализируется на выпуске спецтехники (85 % от общего объема производства) и гражданской продукции.