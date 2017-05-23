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Главная Лента новостей Барнаульский суд не поверил экспертам, решившим оставить отцу малолетнюю дочь экс-супругов Корчагиных

Барнаульский суд не поверил экспертам, решившим оставить отцу малолетнюю дочь экс-супругов Корчагиных

02.06.2017 08:34

Центральный районный суд Барнаула в резонансном деле семьи Корчагиных занял сторону матери ребенка, Евгении. Судья Ирина Наконечникова приняла решение, что пятилетняя дочь будет в дальнейшем жить с мамой, при этом ей будет позволено видеться с отцом. Супруги находятся в разводе с июня 2016 года.

Бывший муж Евгении Корчагиной - адвокат и преподаватель АлтГУ Андрей Корчагин (является сыном бывшего вице-губернатора в администрации Михаила Евдокимова Анатолия Корчагина) требовал, чтобы дочь осталась жить с ним. При этом г-н Корчагин в обоснование своих доводов предоставил заключение экспертизы, назначенной судом. Ее авторы, Ярослав Соколов и Андрей Ашкинадзе из компании ЦПЭ «Интеллект+Сервис», сочли, что исходя из психологических характеристик родителей будет лучше, если девочка останется с отцом. Любопытно, что г-н Соколов при этом имеет аккаунт в соцсети, где прямо указывается, что он помогает отцам при бракоразводных процессах оставить детей за собой.

«Я искренне полагала, что девочке будет комфортнее, спокойнее, безопаснее, гармоничнее жить, не без участия отца, конечно же, но все-таки с мамой. Однако супруг и его родители посчитали иначе. Бывший муж подал встречный иск в суд», - рассказывала ранее Евгения Корчагина. Судебное разбирательство началось еще в августе 2016 года. Семья бывшего мужа, как утверждала г-жа Корчагина, затягивала его, требуя добавления все новых документов, психологическую экспертизу. Экспертиза растянулась на пять месяцев вместо отведенного законом одного.

После того как специалисты неожиданно заняли сторону бывшего супруга, г-жа Корчагина решила провести независимую оценку. Заключение подготовили сотрудники ООО «Психологический центр «Город» Дмитрий Кудзилов и Татьяна Колосова (документ есть в распоряжении ИА «Банкфакс»). Они признали заключение, выполненное предыдущими экспертами, необъективным и поставили под сомнение всесторонность, беспристрастность и полноту исследования. Соответственно, вопросы вызывает и достоверность содержащихся в тексте выводов. Они прямо не вытекают из приведенных данных, а также имеют существенные противоречия. Также эксперты заявили, что применяемые их коллегами методики не отвечали требованиям возрастных критериев, а сама процедура была проведена с многочисленными нарушениями. Например, оценка членам семьи давалась при общении посредством Skype при том, что психолого-педагогическая экспертиза осуществляется только очно, при личном контакте эксперта.

Данное заключение, вероятно, сыграло определяющую роль в решении суда в пользу Евгении Корчагиной. Не были приняты во внимание и аргументы ее экс-мужа о том, что у ребенка нет своего жилья, а у матери — нестабильное материальное положение. Одновременно суд решил, что отец может видеться с дочерью по выходным, а также по вторникам и пятницам. Также ему разрешено водить дочь в кинотеатры и парки, иные учреждения культуры. Помимо прочего, ребенок сможет свободно приходить на дни рождения родственников по отцовской линии. Им можно общаться до получаса в день по телефону либо в Интернете и т. д.

Сам Андрей Корчагин отказался комментировать свои планы на обжалование судебного решения. По закону у г-на Корчагина есть месяц на подачу апелляции.

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Комментарий

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Комментариев 11
Юрий Павлов

02.06.2017 09:56

Кагда бы наш "бабский" "суд, встал на торону отца, даже если бы это был мальчик.
Ю

02.06.2017 10:02

Юрий Павлов писал(а):
Кагда бы наш "бабский" "суд, встал на торону отца, даже если бы это был мальчик.


Да отцам в большинстве случаев ребенок и не нужен. Просто желание сделать гадость бывшей жене затмевает разум. И даже в тех случаях, когда ребенок остается с отцом, то по сути воспитывается не им самим, а бабушкой либо новой женой папашки (и хорошо еще, если она окажется хорошей женщиной, а не злой мачехой)
мнение

02.06.2017 10:10

все осуждают деятельность судей, прокуроров, следователей, а когда же дойдет очередь экспертов, от заключений которых иногда оторопь берет, ведь от их мнения зависит исход дела, судьба человека.
к слову мачеха

02.06.2017 10:32

уже никакие определения и дополнения не нужны . Ясно и так
гость

02.06.2017 10:42

Хоть мальчик, хоть девочка - суд в России примет решение в пользу матери. Проходили.
Куратор

02.06.2017 10:56

Ю писал(а):
Да отцам в большинстве случаев ребенок и не нужен. Просто желание сделать гадость бывшей жене затмевает разум.


Особенно, когда мамаша [удалено в соответствии с законом о СМИ], а папа на хочет, чтобы его ребёнок считал такое поведение нормой?
гость

02.06.2017 11:22

мне кажется папик просто не хочет платить алименты!
Ю

02.06.2017 12:00

Куратор писал(а):
Особенно, когда мамаша [удалено в соответствии с законом о СМИ], а папа на хочет, чтобы его ребёнок считал такое поведение нормой?


Я не говорю про мамаш [удалено в соответствии с законом о СМИ] , с ними все понятно.
Я говорю о том, что чаще всего ребенок становится оружием мести бывшей жене в руках мужчины
гость

02.06.2017 12:52

когда будут равные права у отца и матери - будет и прецедент , что если ребенок останется с отцом, то матери платить алименты, тогда и разводов станет очень и очень мало! Пока что, бабенки только и делают что пилят имущество , да отжимают все что можно. А что, удобненько по половым признакам богатеть !
Евгения Корчагина

02.06.2017 13:21

Про ''богатеть по половым признакам'' :-)
После того, как я ушла от бывшего мужа, меня больше ни разу не впустили в нашу квартиру, где мы проживали там с дочерью, не дали собрать даже ЛИЧНЫЕ вещи.
А потом бывший супруг подал на меня в суд и ''отжал'' у меня 200 000 руб., которые я ему теперь должна выплатить за дом моей матери, который я продала после ее смерти, будучи в браке. И суд признал это совместно нпжитым имуществом. Вот как-то так...
Трезвый взгляд Евгении Корчагиной

02.06.2017 14:03

Евгения, поздравляем Вас с таким решением суда. Мы уже разбирали Вашу историю и с самого начала были на Вашей стороне. Вы нормальная женщина (не алкоголичка, не наркоманка, не иждивенка), поэтому ребенок должен жить с Вами. И только "неадекватные папаши" способны через суд отбирать детей у родных матерей. Правильно сделали, что ушли от такого мужа. Вот этот скандал очень ярко проявил его мелкую, мстительную душонку. Нечто мерзкое и отвратительное. Так и хочется раздавить каблуком и замести в мусорное ведро.
Выражаю свое неуважение "эксперту-психологу" Ярославу Соколову, которого знал лично. Вот оказывается, какой он "специалист" и какая у него работа. А судья молодчина. Доказала, что у нас еще возможно честное правосудие.