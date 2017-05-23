Барнаульский суд не поверил экспертам, решившим оставить отцу малолетнюю дочь экс-супругов Корчагиных

Центральный районный суд Барнаула в резонансном деле семьи Корчагиных занял сторону матери ребенка, Евгении. Судья Ирина Наконечникова приняла решение, что пятилетняя дочь будет в дальнейшем жить с мамой, при этом ей будет позволено видеться с отцом. Супруги находятся в разводе с июня 2016 года.

Бывший муж Евгении Корчагиной - адвокат и преподаватель АлтГУ Андрей Корчагин (является сыном бывшего вице-губернатора в администрации Михаила Евдокимова Анатолия Корчагина) требовал, чтобы дочь осталась жить с ним. При этом г-н Корчагин в обоснование своих доводов предоставил заключение экспертизы, назначенной судом. Ее авторы, Ярослав Соколов и Андрей Ашкинадзе из компании ЦПЭ «Интеллект+Сервис», сочли, что исходя из психологических характеристик родителей будет лучше, если девочка останется с отцом. Любопытно, что г-н Соколов при этом имеет аккаунт в соцсети, где прямо указывается, что он помогает отцам при бракоразводных процессах оставить детей за собой.

«Я искренне полагала, что девочке будет комфортнее, спокойнее, безопаснее, гармоничнее жить, не без участия отца, конечно же, но все-таки с мамой. Однако супруг и его родители посчитали иначе. Бывший муж подал встречный иск в суд», - рассказывала ранее Евгения Корчагина. Судебное разбирательство началось еще в августе 2016 года. Семья бывшего мужа, как утверждала г-жа Корчагина, затягивала его, требуя добавления все новых документов, психологическую экспертизу. Экспертиза растянулась на пять месяцев вместо отведенного законом одного.

После того как специалисты неожиданно заняли сторону бывшего супруга, г-жа Корчагина решила провести независимую оценку. Заключение подготовили сотрудники ООО «Психологический центр «Город» Дмитрий Кудзилов и Татьяна Колосова (документ есть в распоряжении ИА «Банкфакс»). Они признали заключение, выполненное предыдущими экспертами, необъективным и поставили под сомнение всесторонность, беспристрастность и полноту исследования. Соответственно, вопросы вызывает и достоверность содержащихся в тексте выводов. Они прямо не вытекают из приведенных данных, а также имеют существенные противоречия. Также эксперты заявили, что применяемые их коллегами методики не отвечали требованиям возрастных критериев, а сама процедура была проведена с многочисленными нарушениями. Например, оценка членам семьи давалась при общении посредством Skype при том, что психолого-педагогическая экспертиза осуществляется только очно, при личном контакте эксперта.

Данное заключение, вероятно, сыграло определяющую роль в решении суда в пользу Евгении Корчагиной. Не были приняты во внимание и аргументы ее экс-мужа о том, что у ребенка нет своего жилья, а у матери — нестабильное материальное положение. Одновременно суд решил, что отец может видеться с дочерью по выходным, а также по вторникам и пятницам. Также ему разрешено водить дочь в кинотеатры и парки, иные учреждения культуры. Помимо прочего, ребенок сможет свободно приходить на дни рождения родственников по отцовской линии. Им можно общаться до получаса в день по телефону либо в Интернете и т. д.

Сам Андрей Корчагин отказался комментировать свои планы на обжалование судебного решения. По закону у г-на Корчагина есть месяц на подачу апелляции.