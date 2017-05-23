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Главная Лента новостей СГК убедит рубцовчан не протестовать против повышения тарифов ради «спасения» системы теплоснабжения

СГК убедит рубцовчан не протестовать против повышения тарифов ради «спасения» системы теплоснабжения

01.06.2017 19:00

Правительство Алтайского края уведомило Минэнерго РФ о готовности принять участие в пилотном проекте, предполагающем внедрение так называемой альтернативной котельной. Площадкой для «тарифного эксперимента» станет Рубцовск, где в настоящее время идет глобальная модернизация системы теплоснабжения силами «Сибирской генерирующей компании». О текущей ситуации в Рубцовске в ходе пресс-конференции на Петербургском международном экономическом форуме 1 июня рассказала директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова.

Г-жа Косогова напомнила, что с 1 июля 2017 года тариф на тепло в Рубцовске вырастет на 25%, и это решение согласовано не только с депутатами местного горсовета, но и с краевыми властями. «Чем больше система, тем меньше тариф. В Рубцовске система небольшая, соответственно затраты на единицу производимой продукции там выше. Текущий тариф - 1310 рублей за Гкал, и мы понимаем, что при таком тарифе и при нынешнем законодательстве наши инвестиции не окупаются», - отметила она.

Между тем ресурсовики озабочены возможным повторением новосибирского сценария, когда руководство региона «отыграло назад» повышение тарифа на тепло под давлением общественного протеста. Причем на тот момент теплоснабжающее предприятие уже заказало проектные работы и начало инвестиционную деятельность.

В СГК предполагают, что часть потребителей Рубцовска также будет недовольна июльским повышением, однако рассчитывают снизить градус этого недовольства с помощью разъяснительной работы, в том числе среди рядовых горожан и лидеров общественного мнения в лице рубцовских депутатов. «Я думаю, население само видит, какие масштабные работы делаются, там же все перекопано. И это только для того, чтобы город не замерз зимой», - заявила Екатерина Косогова. По ее словам, СГК предстоит убедить потребителей, что в случае сдерживания тарифов в Рубцовске существует реальная угроза остаться без центрального отопления вовсе, и это может произойти если не в текущем, то в следующем году, и при таком сценарии развития событий муниципалитету придется изыскать куда более внушительные средства для создания новой системы теплоснабжения.

Г-жа Косогова подчеркнула, что существующий механизм формирования тарифов в энергетике не слишком привлекателен для потенциальных инвесторов, именно поэтому СГК поддерживает модель альтернативной котельной. «Нынешнее законодательство, к сожалению, не предусматривает возврата инвестиций, только поэтому мы сейчас настроены на альтернативную котельную и очень хотим принятия этого закона», - сказала директор по тарифообразованию компании. Выгода для инвестора заключается в том, что тариф альтернативной котельной устанавливается единожды и в последующем корректируется только на уровне инфляции. Таком образом, компании, вкладывающие средства в развитие энергетики, будут застрахованы от возможного понижения тарифов, в том числе и по политическим причинам.

Как следует из заявления г-жи Косоговой, Алтайский край имеет все шансы стать флагманом в реализации новой модели тарифообразования, поскольку краевое правительство уже направило в профильное министерство заявку на включение в пул пилотных регионов. Таком образом СГК получит своего рода гарантии возврата своих инвестиций в экономику Рубцовска в перспективе 10-15 лет.

Напомним, что «Сибирская генерирующая компания» начала модернизировать проблемный комплекс теплоснабжения Рубцовска в декабре 2015 года. На старте СГК анонсировала вложения в данный проект на уровне 1,7 млрд рублей. 4 августа 2016 года вступил в законную силу договор аренды части теплового комплекса Рубцовска: на обслуживание компании были переданы «Южная тепловая станция», 12 котельных, а также теплосетевой комплекс с протяженностью трубопроводов более 190,6 км. Модернизация предполагает увеличение тепловой мощности Южной тепловой станции, установку турбины для обеспечения станции необходимой электроэнергией, а также масштабные работы по перекладке городских теплосетей и строительству перемычки между контурами Рубцовской ТЭЦ и ЮТС.

Как уже сообщалось, предложение внести Рубцовск в список пилотов по внедрению альтернативной котельной в начале октября 2016 года впервые публично озвучил Дмитрий Фельдман, тогда занимавший пост первый замглавы администрации Рубцовска. Выступая на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016», он подчеркнул, что система теплоснабжения города находится в очень тяжелом состоянии и остро нуждается в инвестициях, а инвесторам нужны гарантии, единственной возможностью решить эту проблему является переход на модель регулирования по принципу альтернативной котельной. «Других вариантов для такого города как Рубцовск у нас просто нет. Инвестиции должны быть вложены сегодня, сейчас, сразу, и нужны гарантии их возврата», — заявлял тогда г-н Фельдман, который спустя некоторое время возглавил проблемный алтайский муниципалитет. 


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Комментарий

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Комментариев 8
Гость

01.06.2017 21:07

Сгк нужно было вести себя корректно и уважительно, а не Фельдмана ублажать. Теперь им ни кто не поверит и тихой жизни в Рубцовске им не стоит ждать. В городе, где половина народа живет за чертой бедности расчитывать на безоплочное увеличения тарифа на 1000-1500 в месяц безумие. Ни какие тексты в бесплатных газетенках и центральных СМИ народ не убедят. Так что воровать по крупному в Рубцовске не выйдет. Тут все сложнее и теперь, увы не предсказуемо.
Бедная рубцовчанка

01.06.2017 21:09

Да почему за счёт людей должны делать этот "пилотный проект",государство где? Что это за бред? Семь шкур уже содрали с нас,а теперь и кожу сдирают,совсем обалдели!
Избиратель

01.06.2017 21:40

Терпи народ!! Попробуем еще повысить, спасем систему, вы все стерпите!
каскыр

01.06.2017 22:21

А главное ведь все на благо народа и за счет народа.
Горожанин

01.06.2017 22:32

Если СГК оплатит Фельдману не в Сочи а в Монте-Карло, тариф будет тот же, но в американских рублях.
Пора Навальному снимать "Он вам тоже не Димон" и прицепом "Он вам не Богданыч"
Бизнесу приходит конец

01.06.2017 23:40

Верхи не могут , низы - не хотят . Учите политэкономию Молодежь ...что за этим может последовать
Гость

02.06.2017 01:10

Верным путем /к концу/ идем товарищи. Платить будем все.
житель города

02.06.2017 06:54

"...Других вариантов для такого города как Рубцовск у нас просто нет...." - есть, еще как есть, к тому же и с понижением (через отмену необоснованносверхзавышеного действующего тарифа).
Просто безграмотная хапужная местечковость во власти подсовывает горожанам "окно овертона" - сгк и ее титаническую инвестзакрывглаза деятельность.
А делов то всего, надобно сделать - на уровне высоких сочи и москв - вернуть в собственность краю/муниципалитету ртэц (с расследованием оказания оной в не тех руках), выявить и выпороть виновных, и отремонтировав теплосети и источник, снизив тариф, спокойно и надежно отапливать в холода.