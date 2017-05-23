Уральские металлурги построят общежитие для работников Корбалихинского рудника на Алтае

ООО «Уральская горно-металлургическая компания — холдинг» (УГМК), которое летом 2015 года приобрело за 3,4 млрд рублей АО «Корбалихинский рудник», намерено в ближайшее время построить на объекте ремонтный корпус и общежитие на 100 мест. О закупке сообщает «Интерфакс», часть информации опубликована на электронной торговой площадке УГМК.

По данным издания, стартовая цена контрактов в сумме достигает более 162 млн рублей. На торговой площадке в карточке лота общежития указано, что его сметная стоимость 65,6 млн рублей. В чертежи заложено двухэтажное капитальное здание общей площадью 1386 кв. м, в котором смогут разместиться 100 работников рудника. Согласно объявлению, заявки на участие в конкурсе принимаются по 19 июня включительно. Сроки поставки товара (окончание работ) намечены на конец июля 2018 года.

Как сообщил «Интерфаксу» генеральный директор «Сибирь-Полиметаллов» Александр Тишелович, «это будут первые поверхностные объекты» на руднике. Также в этом году компания планирует приступить к строительству всего комплекса зданий и сооружений, необходимых для функционирования нового предприятия. Объем вложений в инфраструктуру рудника в 2017 году г-н Тишелович не стал раскрывать, назвав их «большими».

Отметим, что по наиболее актуальным данным Алтайкрайстата, за январь-апрель 2017 года предприятия, задействованные в отрасли добычи полезных ископаемых, отгрузили продукции почти на 1,6 млрд рублей. Это на 22,2 % больше, чем к тому же периоду прошлого года.

Напомним, в начале лета 2015 года ОАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ) приобрело за 3,4 млрд рублей АО «Корбалихинский рудник», которое разрабатывает одноименное месторождение полиметаллических руд в Алтайском крае. Примечательно, что незадолго до этого рудник был выделен из состава ОАО «Сибирь-Полиметаллы», который как и ЧЦЗ, контролируется «УГМК-Холдингом». К 2018 году холдинг планирует добывать на руднике 1,2 млн тонн руды.