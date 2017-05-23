«Курорт Белокуриха» дезавуировал заявления властей о возрождении брошенного виноградника

АО «Курорт Белокуриха» не планирует в ближайшее время запускать производство вина из французского винограда, несмотря на прозвучавшие несколько дней назад заявления властей. О том, что виноград будет востребован, заявила начальник Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина. Как пояснил ИА «Банкфакс» специалист по связям с общественностью «Курорта Белокуриха» Алексей Тырышкин, слова чиновницы не стоит воспринимать как анонс конкретных планов.

В свое время виноградник в Алтайском районе позиционировался властями как перспективное направление сельского хозяйства, а теперь едва выживает в зарослях сорняка. Однако г-жа Зеленина заявила о возможном «возрождении», ее слова приводит «Алтапресс». Она рассказала, что специалисты-виноделы из Ставропольского края приезжали в город-курорт и сделали свое заключение: производство плодово-ягодных напитков здесь возможно. Однако основной резонанс вызвали слова чиновницы о виноградном вине. «Курорт Белокуриха» также рассматривает возможность использования урожая винодельческого винограда из Алтайского района на своей будущей винокурне. Учитывая, что этой компанией руководит человек, который слов на ветер не бросает, думаю, что новое предприятие будет обязательно запущено. Ориентировочно это произойдет в мае следующего года. И дальше будет найдено место и для этого виноградника», — цитирует г-жу Зеленину «Алтапресс».

Также Татьяна Зеленина сообщила, что правительство Алтайского края поддерживает это направление. По ее словам, часть работ по обработке нижнего поля виноградника провели силами студентов технического университета и колледжа сыроделия из села Алтайское. На верхнем участке работы продолжаются, заверила начальник пищевого управления.

Обращают на себя внимание не слишком точные формулировки чиновницы. Алексей Тырышкин рассказал ИА «Банкфакс», что пока «Курорт Белокуриха» концентрируется на проекте плодово-ягодных вин, а виноградные — лишь идея. Впрочем, напиток в любом будет производиться в объемах, достаточных только для удовлетворения потребностей посетителей санаториев.

О выпуске вина на рынок речь не идет. Озвученные несколько лет назад планы властей о производстве в промышленных объемах все равно пока останутся нереализованными. «Разработкой рецептур занимается Бийский технологический институт, причем мы сконцентрированы именно на плодово-ягодных винах. Небольшие партии производим уже сейчас. По винограду ничего еще не обговаривалось — тема сыровата. В планах распространять такие напитки через сеть наших санаториев. Идея связана с развитием концепции «все включено» и с получением нами статуса «четыре звезды». Мы пытаемся оправдать этот уровень. Собственный животноводческий комплекс, хлебопекаренный цех, производство пива, вина — вся продукция, которую потребляют наши гости, в итоге будет производиться на месте», — сказал г-н Тырышкин.

Напомним, «промышленный» французский виноград в Алтайском крае впервые появился в 2009 году, на следующий сезон инициатор проекта Владимир Вагнер расширил площади, в итоге получив первое вино, к удивлению французской стороны. В последующие годы оно если и производилось, то небольшими партиями, которые отправляли на выставки и презентовали высоким гостям из других регионов. Хотя по урожайности годы были весьма неплохи, на Алтае появились сорта «гаме», «маршал фош», «миньо», «мускат оттонель», «пино нуар», «шардоне».

Г-н Вагнер уверял, что планирует производить до 50 тысяч бутылок красного и белого вина. В крае также рассчитывали наладить производство виноградных джемов и соков. Сроки пуска промышленного производства постоянно переносятся с 2013 года, примерно с того же времени от информационной поддержки практически отказались власти региона. В 2016 году часть урожая ушла под снег и, несмотря на уверения г-на Вагнера об особой технологии производства «ледяного вина», в это мало кто поверил.