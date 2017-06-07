Все по рецепту: Иван Олишевский прокомментировал претензии алтайских проверяющих к «Мама, я поел бургерс»

Директор «Мама, я поел бургерс» Иван Олишевский прокомментировал ситуацию с отравлением барнаульцев и последующим обнаружением бактерий группы кишечной палочки в его заведении. По его словам, Роспотребнадзор проводил проверку в кафе полтора месяца назад. Тогда, как заявляет г-н Олишевский, серьезных нарушений, которые бы грозили здоровью гостей заведения, не выявили. Его комментарий приводит «Алтапресс».

Ранее сообщалось, что два человека отравились в «Мама, я поел бургерс», их пришлось госпитализировать в инфекционное отделение горбольницы № 5. После этого прокуратура согласовала внеплановую проверку Роспотребнадзора, которая выявила массу нарушений. В частности, персонал не проводил ежедневную оценку качества полуфабрикатов и кулинарных изделий — на них не было маркировки о дате приготовления. На кухне не были установлены бактерицидные лампы. Для приготовления блюд использовалось грязное оборудование, а работающие с пищевыми продуктами сотрудники не проходили периодические медицинские осмотры — в том числе на наличие гнойных ран. Сырую птицу разделывали прямо на общих столах, инвентарь для уборки туалетов не хранился отдельно. Последней «каплей» стало обнаружение бактерий группы кишечной палочки на подносах для бургеров, разделочных досках, спецодежде и перчатках поваров.

Иван Олишевский назвал большую часть выявленных нарушений «техническими» и указал, что бургеры соответствуют требованиям.

Иван Олишевский, директор ООО «Мама, я поел бургерс»: Внеплановая проверка Роспотребнадзора в «Мама, я поел бургерс» действительно проводилась 24 апреля 2017 года. По результатам лабораторных исследований наших бургеров и другой продукции установлено, что они соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». По выявленным нарушениям, которые носят скорее «технический» характер, нам выдали предписание и установили срок их устранения — 1 декабря 2017 года. Это явно свидетельствует о том, что выявленные нарушения не могут представлять опасности здоровью людей. У нас вызывает легкое недоумение массовое, лавинообразное распространение прокуратурой информации полуторамесячной давности. Мы крайне ответственно подходили и подходим к вопросу организации всех процессов пищевого производства в нашей бургерной, работаем в интересах наших гостей и нашего города.

Отметим, что г-н Олишевский в своем комментарии никак не отреагировал на информацию об обнаружении кишечной палочки. Кроме того, согласно данным из ФГИС «Единый реестр проверок», несмотря на то, что датой начала проверки действительно значится 24 апреля, дата ее окончания — 24 мая, о чем уже упоминал «Банкфакс». В тот же день был подписан акт о проведении проверки. Поэтому срок обнародования информации не выглядит странным.

Интересно, что за недолгую историю заведения (ООО «Мама, я поел бургерс» зарегистрировано в налоговой службе в декабре 2016 года) в Арбитражный суд Алтайского края поступало два иска к компании-владельцу. 29 мая арбитраж удовлетворил требования предпринимателя Людмилы Набатовой о взыскании с ООО 50,6 тысяч рублей пени за просрочку внесения арендной платы. Кроме того, с 22 мая рассматривается иск ООО «Сибинтех-Проект» о взыскании 236 тысяч рублей долга в порядке упрощенного производства. Из чего он сложился, в документах пока не поясняется. По данным ЕГРЮЛ, компания занимается проектированием и монтажом систем вентиляции, отопления и кондиционирования.

В социальных сетях известие о нарушениях в бургерной, которая ранее воспринималась как заведение классом выше среднего, вызвало серьезную полемику. В том числе журналист Василий Морозов рассказал, что по его сведениям в заведении задерживают зарплату, что демотивировало сотрудников.

О своем видении ситуации в итоге рассказал один из отравившихся (имя и фамилия комментатора совпадают с указанными в «Едином реестре проверок»). Он объяснил, что после инцидента с отравлением Иван Олишевский по телефону извинился перед ним и супругой и «предложил варианты решения проблемы». «Возможно, этот фактор сыграл ключевую роль в том, что после выписки из «инфекционки» я и Таня не раструбили о случившемся во все Интернеты и «Флампы». Но слова «классное же место, облик города, не шаурма какая-нибудь там» — не дают никакого оправдания возможности острого отравления в этом заведении. И я [не обращаю внимание] на демотивацию персонала в сложной ситуации. Демотивированы? Найми новых. Благо в этой сфере услуг касса и повара — позиции, которые закрываются за неделю в любом количестве. Так же, как большой любитель бургеров, меня вдвойне угнетает эта ситуация», — написал пострадавший клиент.

Стоит отметить и рассуждения пользователей о нейминге заведения. За новостью об отравлениях последовало множество шуток о фатальной роли названия в судьбе заведения. В частности, отравившийся клиент предлагал переименовать бургерную в «Мама, я под капельницу». Также поступили предложения назвать заведение «Пап, ну что-то пожрал», «Мама, я автобус жду» и т. п.