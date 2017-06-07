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Главная Лента новостей Александр Карлин «подстрахует» Алтайское Заксобрание советом по правотворчеству

Александр Карлин «подстрахует» Алтайское Заксобрание советом по правотворчеству

08.06.2017 17:30

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, как видно, оказался не вполне удовлетворен качеством законов, принимаемых в регионе. Глава субъекта распорядился создать совет по правотворчеству при губернаторе. Интересно, что несмотря на совещательный статус новой структуры, ее поручения для краевого правительства будут обязательны для исполнения.

Указ губернатора подписан 5 июня. Как следует из документа, совет создается в целях совершенствования законодательства и правотворческой деятельности в регионе. Совет является коллегиальным совещательным органом. Он займется анализом проблем и тенденций развития правотворчества и правоприменительной практики в крае, преодолением пробелов и коллизий в нормативном правовом регулировании по предметам совместного ведения РФ и субъекта, совершенствованием законодательства.

Также совет сможет участвовать в подготовке проектов законов. Состав нового органа будет сформирован отдельным распоряжением губернатора. В него войдут по нескольку человек из правительства края, Заксобрания, территориальных подразделений федеральных органов госвласти, вузов. Заседания должны проходить не реже одного раза в полгода. Председателем станет Александр Карлин. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета возложено на представителя губернатора и правительства в АКЗС Антона Васильева. Также он будет отвечать за делопроизводство.

Обращает на себя внимание, что решения совета носят рекомендательный характер, но для органов исполнительной власти Алтайского края — имеют статус поручений, обязательных для исполнения.

Добавим, появление подобной структуры при губернаторе является довольно симптоматичным и закономерным. Новый состав АКЗС, приступивший к работе с октября 2016 года, уже успел вызвать немало критических стрел в свой адрес. Наибольший резонанс имели два законопроекта. В конце 2016 года АКЗС «замахнулся» на федеральные льготы «семипалатинцам», забрав их вместе с еще рядом привилегий для других социальных групп. Понимание ошибочности шага пришло лишь через пару месяцев. Однако затем у депутатского корпуса не хватило смелости прямо признать свою неправоту, и чтобы дезавуировать неблаговидный шаг региональный парламент принял документ с очень редко встречающимся названием - «Об официальном толковании закона».

Второй казус произошел в мае текущего года. Заксобрание неожиданно «вспомнило» про проект о народной законодательной инициативе, до этого много лет невостребованный законодателями. Однако, как только возникла угроза его практической реализации, АКЗС тут же переменило правила игры. Очевидно, одна из задач новоявленного совета по правотворчеству при губернаторе - избегать подобных неприятных прецедентов.

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Комментарий

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Комментариев 5
Батек

08.06.2017 17:53

Ну понятно что страховать тут в ковычках, кто то уже наконец должен заняться контролированием всего этого процесс здесь, а то так и будут пинки получать. А так нахватало, чтобы коммунисты или эсеры еще каких дыр не нашли в законе. Не хватает сил нести ответственность, так теперь ее помогут унести. Подобных ошибок ни в коем случае нельзя допускать впредь
Комментарий

08.06.2017 18:02

Ну хоть Карлин не стал отпираться и признал ошибки АКЗС, хватило смелости принять меры и не месить грязь на месте, а двигаться дальше. Интересно теперь как эта комиссия будет работать и отразится ли это как то на содержании самих законов, главное чтобы они с АКЗС потом друг другу не противоречили.
И...ба-тёк тут как тут))) пУКНУЛ

08.06.2017 18:24

Комментарий писал(а):
они с АКЗС потом друг другу не противоречили.


А КАК ЖЕ ОСНОВНОЙ ЗАКОН? КОНСТИТУЦИЯ рф
Батек писал(а):
. А так нахватало, чтобы коммунисты или эсеры еще каких дыр не нашли в законе. Не хватает сил нести ответственность, так теперь ее помогут унести. Подобных ошибок ни в коем случае нельзя допускать впредь
точно нАхватало))) УЖОС)))
Евгений Александрович

08.06.2017 19:19

А не замахнуться ли нам на Ульяма, так сказать Шекспира...
Очевидец

08.06.2017 19:20

Это что за хрень?! Представительная власть создаёт внутри себя орган, контролирующий и направляющий власть законодательную! А зачем тогда вообще нужны эти парламентарии и многочисленные комитеты, если они не зависимо от своего мнения, обязаны исполнить указы от власти исполнительной?! Зачем тратить деньги на этих законотворцев? А затем создадут структуру, которая будет контролировать эту, вновь созданную? Когда коту делать нечего...