Барнаульский суд запретил вечерний «променад» Татьяне Денисовой, заодно оставив в СИЗО ее мужа

Бывший замгубернатора Алтайского края Юрий Денисов пробудет под стражей до 15 сентября, его супруга Татьяна Денисова останется под домашним арестом до этой же даты. Соответствующее решение вынесла судья Железнодорожного суда Надежда Первухина на заседании 9 июня.

Как ожидалось, на данном заседании суд мог перейти к предпоследней стадии процесса - прению сторон. Однако этого так и не произошло, во многом благодаря стараниям стороны защиты и адвоката Юрия Денисова — Андрея Лихторовича. Г-н Лихторович в очередной раз сделал все от него зависящее, чтобы постараться убедить в суд в невиновности своего клиента. Однако вначале заседания солировал другой адвокат, защищающий Татьяну Денисову. По его просьбе в суд был вызван дополнительный свидетель. Ей оказалась одноклассница Татьяны Денисовой, Любовь Татаринцева. Она дала краткую характеристику личности своей знакомой, разумеется, эпитеты оказались только положительными. Затем г-жа Татаринцева описала эпизод, касающийся встречи у нее на квартире с г-жой Денисовой. Рандеву прошло 4 марта 2016 года, в тот самый день, когда, по версии следствия, жена бывшего замгубернатора получила взятку от проректора АКИПКРО, предназначавшуюся для Юрия Денисова.

По словам Любови Татаринцевой, 4 марта она получила от Татьяны Денисовой в качестве подарка на международный женский день платок, никаких других сумок у нее в тот день при себе не было, уверила школьная подруга. Также она добавила, что в те редкие случаи, когда они встречались, Татьяна Денисова никак не проявляла осведомленности о делах супруга. Это давало основание думать, что она не была в них посвящена.

Далее г-н Лихторович вернулся к теме, которая, казалось, была окончательно закрыта на прошлом заседании — о назначении повторного исследования фонограмм и видеоматериалов. Адвокаты Денисовых получили рецензию от завкафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени Кутафина Елены Галяшиной. Согласно ее мнению, исследование на предмет наличия монтажа провели с нарушениями норм, поэтому заключение оказалось научно несостоятельным, а выводы экспертов - противоречащими друг другу. 25 мая суд принял решение не назначать повторную комплексную судебную экспертизу.

Тем не менее на новом заседании адвокат пытался переубедить суд, приводя многочисленные ссылки на решения Верховного суда, а также ЕСПЧ. Попутно он выразил сомнение в том, что заключение г-жи Галяшиной является недопустимым доказательством. Ранее представитель прокуратуры рассуждал, что неправильно принимать во внимание это исследование, поскольку специалиста не предупреждали об уголовной ответственности за дачу ложного заключения. Суд согласился с этим доводом. Однако Андрей Лихторович заявил, что вовсе не собирался подменять ранее сделанное заключение экспертов, а лишь пытался его оспорить: «Именно поэтому мы просим исследовать заключение Елены Галяшкиной в суде».

Судья Надежда Первухина сделала специальную ремарку в адрес адвоката, напомнив, что в прошлый раз г-н Лихторович не заявлял ходатайства об исследовании. Поэтому судья оперативно приняла решение проанализировать только титульную часть заключения. В ответ немало удивленный защитник заявил, что впервые в своей практике сталкивается с подобным. Тем временем судья убедилась, что нигде в документе действительно нет записи, что специалист предупрежден об уголовной ответственности, значит это доказательство получено непроцессуальным путем. Впрочем, эта неудача, как видно, не поколебала настроя адвоката и он перешел к главной миссии - приобщению новых документов к уголовному делу.

Несколько слов стоит сказать и о самих подсудимых. На протяжении всего заседания Юрий Денисов (находился в специальном «отсеке») довольно часто что-то конспектировал в весьма пухлой голубой тетради, время от времени отвлекаясь на то, чтобы попить воды. В момент, когда Андрей Лихторович начал приобщать многочисленные документы к уголовному делу, обвиняемый достал из лежащей черной папки целую кипу бумаг, очевидно, сверяя услышанное с собственными материалами. Более того, в конце этого процесса, когда возникла затяжная пауза (судья в это время изучала переданные адвокатом документы), г-н Лихторович подошел к Юрию Денисову и через стекло шепотом попробовал прояснить какие-то важные моменты. Интересно, что на данный эпизод, нарушающий процессуальные нормы, никак не прореагировал никто из присутствующих. Замечаний на этот счет от Надежды Первухиной участники процесса не услышали. Не препятствовали общению и судебные приставы, также находившиеся в зале.

Куда более инертно вела себя Татьяна Денисова. Она все заседание провела на одной скамье с журналистами, подперев рукой голову и почти никак не реагируя на происходящее в зале. Изредка она, как и ее муж, отвечала утвердительной репликой судье по процедурным моментам. Ближе к концу заседания г-жа Денисова все-таки достала большой блокнот, однако никаких пометок там не делала и почти не листала его. По завершении процесса супруги успели перекинуться парой фраз, пока приставы не увели Юрия Денисова. Каждый из супругов постарался подбодрить другого.

Документы, которые использовал г-н Лихторович, представляли собой приказы бывшего Главного управления по образованию Алтайского края, а также внутренние документы АКИПКРО, связанные с рядом выездных проверок организации. Общая логика адвоката, который подробно знакомил суд с содержанием каждого материала, была понятна. Андрей Лихторович попытался создать впечатление, что руководство институтом, во-первых, не испытывало никакого «прессинга» со стороны Денисова, а, во-вторых, все материалы, приобщенные к делу, указывали на просчеты в реализации профильных программ со стороны руководства АКИПКРО. Более того, г-н Лихторович заострил внимание суда, что вскоре после обнародования результатов проверки учреждения, его покинули почти все, кого коснулись дисциплинарные взыскания, а также часть их родственников. Поэтому более ранние показания свидетелей со стороны обвинения, где они говорили о придирках со стороны Юрия Денисова, могут быть поставлены под сомнение, следовало из слов адвоката. Более того, по информации защитника, экс-проректор института, которая якобы через жену чиновника как раз и передавала взятку, уже с января 2016 года принимала участие в оперативно-разыскных мероприятиях против вице-губернатора. Андрей Лихторович подробно рассказал, опираясь на документы, о нарушениях бюджетного законодательства в институте. «При проверке финансово-хозяйственной деятельности комиссия выявила нарушения в АКИПКРО, и народ начал увольняться», - подытожил защитник.

Судья спросила у представителя гособвинения, не возражает ли он против приобщения новых документов к уголовному делу. Прокурор согласилась, хотя и отметила, что целесообразность этих документов сомнительна, так как они описывают этап уже освоения средств (по программе, за участие в которой якобы Юрий Денисов как раз и вымогал взятку — прим. ред. БФ), а не стадию подписания сметы и выделения денег, на чем как раз настаивает следствие. То есть все это прямого отношения к делу не имеет, констатировала прокурор.

Под занавес заседания адвокат Татьяны Денисовой заявил ходатайство о проведении следственного эксперимента. По версии защиты, под сомнения могут быть поставлены слова одного из свидетелей, который якобы видел, как в октябре 2015 года г-жа Денисова передавала некую сумку тогдашнему проректору АКИПКРО. В качестве доказательств защита продемонстрировала фотографии. Эти изображения якобы доказывают, что угол обзора из кабинета, в котором по собственным словам находился свидетель, не позволяет увидеть предполагаемое место встречи. Прокурор, посмотрев на снимки, заявила, что они не выдерживают никакой критики. Более того, по информации сотрудников АКИПКРО, с тех пор в институте проводился ремонт, переделывался козырек и отдельные кабинеты, поэтому точно воспроизвести ситуацию уже не удастся.

Судья, основываясь на услышанном, приняла решение пригласить на ближайшее заседание двух свидетелей из АКИПКРО, чтобы попробовать установить истину на этот счет. Такое развитие событий, как видно, не устроило Андрея Лихторовича и он, слегка выйдя из себя, попробовал укорить представителя надзорного ведомства. Адвокат заявил, что прокурор своими действиями нарушает профессиональные права защитника, а также принцип состязательности и равноправия сторон. Отчасти раздосадованный решениями отказать в независимой экспертизе по нескольким эпизодам дела, г-н Лихторович позволил себе быть более эмоциональным, чем обычно.

Прокурор, впрочем, нашлась, что ответить на эту «филиппику». Она призвала не путать такие понятия (при приобщении материалов к делу) как добросовестность и непроцессуальность. «К тому же, приобщать или нет материалы, решает суд, а не я», - урезонила адвоката представитель надзорного ведомства. Более того, прокурор заявила, что слова Андрея Лихторовича — это скорее игра на публику, чем реальное желание добиться какого-то результата по своим ходатайствам.

Надежда Первухина посчитала нужным вмешаться в завязавшуюся полемику и подчеркнуть, что суд не умаляет прав сторон по предоставлению доказательств.

В конце заседания судья обратилась к решению вопроса по поводу избрания меры пресечения в отношении подсудимых. Защита просила перевести Юрия Денисова из СИЗО под домашний арест. Аналогичную меру адвокаты просили оставить в отношении г-жи Денисовой, правда, с некоторыми поблажками. Например, разрешить ей вечерние прогулки по городу с 18:00 до 20:00. Прокурор высказалась за то, чтобы оставить все, как есть.

Судья, удалившись в совещательную комнату, спустя 20 минут вынесла решение сохранить статус-кво в отношении четы Денисовых, с незначительнвми правками. Так, Татьяне Денисовой разрешено будет по согласованию теперь посещать не только стоматолога, но и лора с терапевтом. При этом вечерний променад угодил под запрет. Кстати, сама супруга бывшего высокопоставленного чиновника просила разрешить ей прогуливаться не обязательно в определенные часы, поскольку это связано с посещением медучрежления, что не всегда удобно.

Следующее заседание суда намечено на 15 июня. На нем, как ожидается, будут допрошены двое новых свидетелей, после этого, если сторона защиты не найдет новых поводов для «затягивания» процесса, суд наконец сможет перейти к прениям сторон.