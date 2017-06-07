Администрация Барнаула опровергла перевод «неприкаянной» ледовой арены на баланс города

Ледовый стадион имени Алексея Черепанова в Барнауле сейчас закрыт на неопределенный срок. Прозвучавшая ранее от представителей управления спорта и молодежной политики Алтайского края информация о том, что администрация Барнаула готова взять объект на баланс, чтобы сохранить его, не соответствует действительности. Об этом ГТРК «Алтай» заявил председатель комитета информационной политики горадминистрации Станислав Тетерятник.

Как рассказал г-н Тетерятник, чиновники только рассматривают возможность покупки стадиона. Позволит ли это сделать городской бюджет — выясняет рабочая группа. «Администрация города и лично Сергей Дугин, безусловно, понимают, что развитие детского спорта и, естественно, хоккея необходимо в городе Барнауле. Но конкретных решений по поводу приобретения ледовой арены не принималось. К сожалению, звучат слова о том, что все решения уже приняты. Это не так. Прежде всего, это бюджетные траты, которые не запланированы. Сумма немаленькая для Барнаула. Изыскиваются варианты, может быть, в несколько этапов приобрести эту арену», — сказал спикер.

Напомним, родители воспитанников детско-юношеской спортивной школы имени Алексея Черепанова забили тревогу, что учреждение перестанет функционировать, а хоккейную арену, где занимались и вовсе могут снести из-за нехватки средств на ее содержание. Как известно, коробку на собственные средства построила мать Алексея Черепанова Маргарита после трагической гибели сына в Чехове. В течение восьми лет данное поле существовало исключительно за ее счет. Там проводились не только тренировки для юных спортсменов, но и соревнования различных уровней. Однако в последнее время содержать площадку женщине стало не под силу, и Маргарита Черепанова обратилась в администрацию Барнаула с просьбой передать ледовую арену на баланс города, но получила отказ. Власти предлагают альтернативу — заниматься спортсменам в других хоккейных коробках. К примеру, на катке, расположенном по адресу проспект Ленина, 79, однако данный вариант ни родителей, ни детей не устраивает.

После того, как ситуация стала критической, к делу подключился и экс-заместитель губернатора Алтайского края, депутат Государственной Думы РФ Даниил Бессарабов, который направил несколько дней назад официальное письмо сити-менеджеру Барнаула Сергею Дугину с просьбой поучаствовать в судьбе ледовой арены. После этого в пресс-службе аппарата управления спорта и молодежной политики Алтайского края заявили, что на встрече представителей ведомства с сити-менеджером Барнаула Сергеем Дугиным была оговорена передача объекта на баланс города. «В ходе рассмотрения вопроса передачи стадиона муниципальной структуре выяснилось, что земля была арендована у города, а арена работала без акта ввода в эксплуатацию. Без этого акта никто арену на баланс взять не может. Этот момент пытаются оперативно решить: все должно получиться, и комплекс возьмут на баланс города», — пояснили в пресс-службе ведомства. Как видно, эти заявления не вполне достоверны.