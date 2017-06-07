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Главная Лента новостей Администрация Барнаула опровергла перевод «неприкаянной» ледовой арены на баланс города

Администрация Барнаула опровергла перевод «неприкаянной» ледовой арены на баланс города

28.06.2017 10:30

Ледовый стадион имени Алексея Черепанова в Барнауле сейчас закрыт на неопределенный срок. Прозвучавшая ранее от представителей управления спорта и молодежной политики Алтайского края информация о том, что администрация Барнаула готова взять объект на баланс, чтобы сохранить его, не соответствует действительности. Об этом ГТРК «Алтай» заявил председатель комитета информационной политики горадминистрации Станислав Тетерятник.

Как рассказал г-н Тетерятник, чиновники только рассматривают возможность покупки стадиона. Позволит ли это сделать городской бюджет — выясняет рабочая группа. «Администрация города и лично Сергей Дугин, безусловно, понимают, что развитие детского спорта и, естественно, хоккея необходимо в городе Барнауле. Но конкретных решений по поводу приобретения ледовой арены не принималось. К сожалению, звучат слова о том, что все решения уже приняты. Это не так. Прежде всего, это бюджетные траты, которые не запланированы. Сумма немаленькая для Барнаула. Изыскиваются варианты, может быть, в несколько этапов приобрести эту арену», — сказал спикер.

Напомним, родители воспитанников детско-юношеской спортивной школы имени Алексея Черепанова забили тревогу, что учреждение перестанет функционировать, а хоккейную арену, где занимались и вовсе могут снести из-за нехватки средств на ее содержание. Как известно, коробку на собственные средства построила мать Алексея Черепанова Маргарита после трагической гибели сына в Чехове. В течение восьми лет данное поле существовало исключительно за ее счет. Там проводились не только тренировки для юных спортсменов, но и соревнования различных уровней. Однако в последнее время содержать площадку женщине стало не под силу, и Маргарита Черепанова обратилась в администрацию Барнаула с просьбой передать ледовую арену на баланс города, но получила отказ. Власти предлагают альтернативу — заниматься спортсменам в других хоккейных коробках. К примеру, на катке, расположенном по адресу проспект Ленина, 79, однако данный вариант ни родителей, ни детей не устраивает.

После того, как ситуация стала критической, к делу подключился и экс-заместитель губернатора Алтайского края, депутат Государственной Думы РФ Даниил Бессарабов, который направил несколько дней назад официальное письмо сити-менеджеру Барнаула Сергею Дугину с просьбой поучаствовать в судьбе ледовой арены. После этого в пресс-службе аппарата управления спорта и молодежной политики Алтайского края заявили, что на встрече представителей ведомства с сити-менеджером Барнаула Сергеем Дугиным была оговорена передача объекта на баланс города. «В ходе рассмотрения вопроса передачи стадиона муниципальной структуре выяснилось, что земля была арендована у города, а арена работала без акта ввода в эксплуатацию. Без этого акта никто арену на баланс взять не может. Этот момент пытаются оперативно решить: все должно получиться, и комплекс возьмут на баланс города», — пояснили в пресс-службе ведомства. Как видно, эти заявления не вполне достоверны.


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Комментарий

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Комментариев 8
да это я

28.06.2017 10:43

Опять нет денег!!! Только что сообщили о дополнительном 1 миллиаврде руб на рост зарплаты чиновников, выделяется более миллиона (рублей или евро?)на ремонт конторы- гнездилища чинуш. Так вы не будьте лицемерами, господа правители,отдайте все эти ваши незаконные добавки детям. Вот и это и будет вашим гражданским поступком. Вы же не умрете с голоду? Зато пуговки на ваших костюмах будут застегиваться
зюзя

28.06.2017 10:55

Хорошо депутат подключился? Это раньше Дугин был подчиненный и под козырек, а теперь извините...
бюджетники

28.06.2017 11:01

Зарплата чиновников это не только зарплата высоких начальников, но и тех у кого она составляет 10-12т.руб. и не повышалась такая зарплата с осени 2013года. Поэтому добавки в свете роста цен на всё и вся, нам , получающим "высокую" зарплату не помешают. В администрации, управлениях, министерствах работают специалисты, зарплата которых исчисляется из единой тарифной сетки и она ох как не высокая. Говорить о том, что уйдите на более высокую, не надо, было бы куда ушли. Не надо всех под одну гребенку. Плохо одно: у тех у кого зарплата и так была не маленькая еще не хило подрастет, а у нас "вырастит" на копейки.
Гость

28.06.2017 11:15

Дугин опять облср*** . Вот жеж никчемного поставили...
Банкфаксу

28.06.2017 12:23

Никак не пойму главную фишку: стадион продают городу (цена вопроса?) или передают бесплатно? А то сначала: "рассматривают возможность покупки стадиона", потом "передать ледовую арену на баланс города" - это две большие разницы! Банкфакс, уточните тему для обсуждения, чтобы воздух зря не сотрясать!
зюзе

28.06.2017 12:44

дурачок ты....дугин и сейчас подчиненный только начальство поменялось, даже путин и то подчиненный
кость

28.06.2017 13:58

Черепанова сделала доброе дело, отдала миллионы для детишек. А чинушам своё дороже, что там какие-то дети? Я одного не пойму: хоккеем сейчас могут заниматься детишки далеко не самых бедных родителей, и подъезжают они все туда на собственных авто (кое-кто на крутых авто!), так неужто они не хотят чуть подсобить будущему собственных детей? Один человек отдал от души всем, а остальные? Халявщики?
Знакомый

28.06.2017 15:16

В городской администрации, снова думы думают. Довели своими предложениями и обещаниями маму хоккеиста до истерики, которая бьется теперь во все двери, желая снять с себя обузу и сохранить память о сыне. Арена имени Черепанова стоит на городской земле и она нужна жителям Барнаула - это факт! Думайте быстрее, господа. Сейчас верстается бюджет на следующий год,в который можно заложить необходимые средства для приобретения в собственность города хоккейной коробки для дюсш №7. Сейчас еще не поздно подготовить документы и поучаствовать в одной из федеральных программ. Возможно поможет Правительство. Варианты всегда есть! Вопрос надо решать...